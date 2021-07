EK 2021 Oekraïne - Engeland: bekijk de kwartfinale overal ter wereld online

Bekijk Oekraïne - Engeland live

Nederland:

Oekraïne - Engeland is op 3 juli 2021 te zien op NPO 1. De wedstrijd begint om 21:00 uur. Vanaf 20:30 uur is er op die zender NOS Studio Europa te zien, met ongetwijfeld een korte voorbeschouwing van de wedstrijd. Daarnaast is de wedstrijd online live te volgen via NPO Start of de online tv-dienst van je provider.

België:

Oekraïne - Engeland is op 3 juli 2021 te zien op ÉÉN. De wedstrijd begint om 21:00 uur. Vanaf 20:35 is er op die zender een voorbeschouwing te zien. Daarnaast is de wedstrijd online live te volgen via Sporza of de online tv-dienst van je provider.