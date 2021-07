EK 2021 België - Italië: bekijk de kwartfinale overal ter wereld online

(Image credit: Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images & Guido De Bortoli - UEFA/UEFA via Getty Images)

Bekijk België - Italië live Nederland: België - Italië is op 2 juli 2021 te zien op NPO 1. De wedstrijd begint om 21:00 uur. Vanaf 20:30 uur is er op die zender NOS Studio Europa te zien, met ongetwijfeld een korte voorbeschouwing van de wedstrijd. Daarnaast is de wedstrijd online live te volgen via NPO Start of de online tv-dienst van je provider. België: België - Italië is op 2 juli 2021 te zien op ÉÉN. De wedstrijd begint om 21:00 uur. Vanaf 20:10 is er op die zender een voorbeschouwing te zien. Daarnaast is de wedstrijd online live te volgen via Sporza of de online tv-dienst van je provider.

Het EK 2021 (ook wel bekend als UEFA EURO 2020) is in volle gang. Vandaag, op 2 juli 2021, nemen de Rode Duivels het in de kwartfinale op tegen Italië. Wij vertellen je hoe je deze voetbalwedstrijd overal ter wereld live kunt bekijken. Nog beter nieuws: je kunt de wedstrijd volledig gratis bekijken!

Dankzij die ene goal van Thorgan Hazard wist de ploeg van Roberto Martínez de regerend Europees Kampioen Portugal uit te schakelen. Het is echter nog maar de vraag of zijn broer Eden Hazard en Kevin de Bruyne al zijn opgeknapt van hun blessures. Ze deden gisteren in elk geval niet mee aan de training.

De Bruyne is erg belangrijk voor België. Niemand anders in het team is in staat om die betoverende passes en schijnbewegingen uit te voeren. Echter zal Romelu Lukaku ook zonder zijn partner in crime moeilijk te stoppen zijn. Hij is dubbel gemotiveerd om te winnen tegen het land waar hij zijn sport beoefend.

De kracht van Italië ligt bij Federico Chiesa en Matteo Pessina, die zich schitterend langs Oostenrijk wisten te persen. Het team van Roberto Mancini voelt aan als een totaalplaatje, maar hun aanvallers zullen alles uit de strijd moeten halen om ook België te kunnen verslaan.

De wedstrijd van vanavond is zeker nog niet beslist. Het belooft een zeer spannende wedstrijd te worden.

Hoe bekijk je België - Italië vanuit het buitenland?

EK 2021: schema kwartfinale

Kwartfinales

Vrijdag 2 juli

Zwitserland vs Spanje - 18:00 uur

België vs Italië - 21:00 uur

Zaterdag 3 juli

Tsjechië vs Denemarken - 18:00 uur

Oekraïne vs Engeland - 21:00 uur