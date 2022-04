DJI Mini 3 Pro: geruchten, leaks en alles wat we tot dusver weten

De DJI Mini 3 Pro is de verwachte opvolger van de DJI Mini 2, de huidige koning van de compacte drones. Inmiddels is vrijwel alles wat we willen weten over zijn opvolger al uitgelekt.

Een uitgelekte video geeft ons een beeld van hoe de drone eruit ziet. Het lijkt erop dat een paar van onze frustraties met de Mini 2 worden verholpen, zoals het gebrek aan obstakelsensoren. Ook verwachten we een grotere batterij en een verbeterde gimbal met een nieuwe camera.

Vorig jaar verscheen de DJI Mini SE, een goedkoper model wat is gebaseerd op de oudere DJI Mavic Mini. Het merk lijkt nog lang niet klaar te zijn met kleinere drones, nu ook de Mini 3 Pro onderweg is. Als het om vliegende camera’s gaat, is DJI nog altijd de kampioen.

Sinds de komst van de Mini 2 heeft DJI grote verbeteringen doorgevoerd in zijn Ocsync draadloze transmissie-technologie. We verwachten dat de Mini 3 Pro gebruik gaat maken van deze vernieuwde functie. Ook rekenen we op een betere processor en camerasensor zodat we video’s met hogere framerates kunnen opnemen.

In dit overzicht hebben we alle nieuwtjes en geruchten verzameld die voorbij zijn gekomen over de DJI Mini 3 Pro. Zelfs de mogelijke prijs weten we al. Benieuwd naar wat DJI ons gaat brengen met zijn nieuwste compacte drone? Lees dan snel verder.

DJI Mini 3 Pro prijs en releasedatum

Het Twitteraccount DealsDrone publiceerde een interne kalender van DJI in december van 2021. Deze kalender suggereert dat de Mini 3 Pro wordt aangekondigd in april 2022.

Dit is ongeveer 18 maanden na de release van de DJI Mini 2, wat een redelijke tijdsspanne is voor een nieuwe drone om op de markt te komen. Weliswaar is het iets langer dan de 13 maanden die tussen de originele Mini en de Mini 2 zaten.

What I can confirm is Inspire 3 , mini 3, FPV mini is coming in 2022, but date and other are guess pic.twitter.com/YHocjwgPySDecember 9, 2021 See more

Door de aanhoudende chiptekorten en wereldwijde leveringsproblemen is het niet gek dat er wat meer tijd tussen de twee drones zit. Dit is een goed moment voor techbedrijven om iets rustiger aan te doen.

Dan is er nog de prijs, en deze lijkt flink te worden. Een Nederlandse webwinkel heeft per ongeluk de verkooppagina van de DJI Mini 3 Pro te vroeg live gezet. In deze vermelding was vrijwel alle informatie over de drone te vinden, waaronder de prijs.

Deze website geeft een adviesprijs van 829 euro, wat een flinke stap omhoog is van de DJI Mini 2 die 459 euro kost. Echter verklaren de specs waarom de prijs zo veel is gestegen.

DJI Mini 3 Pro: specs en features

De DJI Mini 3 Pro verscheen voor het eerst in een uitgelekte videoleak gepubliceerd door DealsDrone. Deze toonde het ontwerp van het apparaat.

Een aantal belangrijke details over de drone worden hier bevestigd, zoals het feit dat het om een ‘Pro’-model gaat, en geen reguliere drone uit de Mini-reeks. Aan de onderkant van het model staat het gewicht van 249g genoteerd. Doordat het lager is dan 250g, hoef je de drone in verschillende gebieden niet te registreren.

DJI Mini 3 First leak video pic.twitter.com/NgskqONf8wApril 2, 2022 See more

De korte video toont ook een vernieuwde gimbal met drie kantelpunten. Deze geeft je waarschijnlijk de mogelijkheid tot het opnemen van verticale video’s voor social media. In deze gimbal zit de vernieuwde cameramodule met een f/1.7 diafragma en een focuslengte van 24mm. De markeringen onthullen niet het formaat van de sensor, maar naar verluidt gaat het om een 1/1,3 inch CMOS-chip.

Een andere grote verbetering die we zien in de uitgelekte video, is de toevoeging van een 2.453mAh batterij. Dat is ongeveer 10 procent meer capaciteit dan bij de Mini 2, wat ongetwijfeld voor een langere vliegtijd zal zorgen.

(Image credit: @DealsDrone)

Dit was niet de eerste leak die voorbij is gekomen. Op 1 maart verscheen een afbeelding van het verpakkingsmateriaal op Twitter. Deze foto werd gedeeld door bekende DJI-leaker @OsitaLV. Al zet de tipgever er wel bij dat de foto mogelijk als grap is bedoeld.

In een nieuwe tweet komt OsitaLV terug op dat statement en meldt dat het verpakkingsmateriaal wellicht toch echt is.

De komst van een DJI Mini 3 Pro met een nieuwe RC-controller, zou een aparte zet zijn van het bedrijf. De Mini-reeks is normaliter voor beginnende piloten en richt zich minder op professionals. Dit type controllers zijn eerder weggelegd voor duurdere modellen, zoals de DJI Mavic 3.

Before further confirmation, I'll regard this pic as joking. pic.twitter.com/En7LIBv1jfMarch 1, 2022 See more

Meer dan een maand na deze leak, plaatste DealsDrone meer afbeeldingen van de Mini 3 Pro op twitter. Hier is het ontwerp beter in te zien. De foto’s tonen de drone vanuit verschillende hoeken.

De foto van de zijkant van de Mini 3 Pro laat de ronde omtrek duidelijk zien, vooral wanneer de armen zijn uitgeklapt. Desondanks is het uiterlijk voor veel dronepiloten niet belangrijk en zijn er waarschijnlijk goede argumenten voor dit design. Eerdere leaks wezen al op het bevatten van een grotere accu en een grotere camera-sensor op de drone.

Mini 3 ? photos pic.twitter.com/uia1kYLv5yApril 16, 2022 See more

In maart speculeerde DealsDrone over de specs van de aankomende drone. De bron claimt dat hij wordt voorzien van een 1/1,3 inch CMOS-sensor met een f/1.7 diafragma en vermijdingssensoren.

In een grote leak zien we dat DealsDrone het aan het rechte eind had. Nederlandse webwinkel TopRC had per ongeluk de verkooppagina van de DJI Mini 3 Pro al online gezet. Hierin zijn alle specs van de aankomende drone te zien.

Volgens de vermelding krijgt de Mini 3 Pro een 1/1,3 inch CMOS-sensor met HDR-mogelijkheden en dual native ISO. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat de drone tweede natuurlijke gevoeligheid heeft bij een hogere ISO. Combineer dat met het f/1.7 diafragma en je hebt een drone die uitstekende kwaliteit moet leveren bij weinig licht.

DJI Mini 3 Spec Guess. 1/1.3" CMOS, F1.7 large apertureThe gimbal is tilted at a large angle, and you can shoot upwardsCamera supports vertical mode3 direction obstacle avoidanceActive Track O3 transmissionNew remote control with screen pic.twitter.com/daruvJDx6QMarch 6, 2022 See more

Ook voor video lijkt de DJI Mini 3 Pro een geschikt model te worden. Hij heeft naar verluidt een HDR 4K/60fps videomodus (omhoog van 4K/30fps op de Mini 2). Ook is er een 48MP Raw-modus aanwezig en is de drone uitgerust met obstakeldetectie in drie richtingen: voorwaarts, achterwaarts en naar beneden.

Daarnaast werd er gespeculeerd dat de batterijduur verbeterd zou worden, en dit lijkt te kloppen volgens de vermelding op TopRC. We krijgen wat extra vliegminuten (van 31 minuten met de Mini 2 naar 34 minuten met de Mini 3 Pro). Daarnaast is Flight Battery Plus toegevoegd, een speciale batterij waarmee je een indrukwekkende 47 minuten aan vliegtijd kunt halen. Deze voegt extra wel wat gewicht toe aan de drone, waardoor hij boven de 250g komt.

Het ontwerp van de DJI Mini 3 Pro verandert waarschijnlijk niet veel ten opzichte van de DJI Mini 2 (hierboven te zien) (Image credit: DJI)

Het gewicht is een belangrijk punt, alsmede de wetten en regels in jouw regio. Je mag niet zomaar overal vliegen en op veel plaatsen moet je jouw drone registreren als deze zwaarder is dan 250g. Dan krijg je een exploitatienummer die je zichtbaar aan je drone moet bevestigen. In sommige gevallen kan een cursus ook verplicht zijn.

De DJI Mini 3 Pro zet dus alles op alles om onder de magische grens van 250g te blijven. Het is echter niet duidelijk of alle accessoires hier rekening mee houden. Mogelijk is hij zwaarder dan het gewichtslimiet als je hem uitrust met de Flight Battery Plus en andere hulpmiddelen.

Desalniettemin verwachten we dat deze compacte drone een uitstekende optie wordt voor beginners vanwege het handzame formaat en de handige vliegmodi, zoals ActiveTrack 4.0 (om onderwerpen te volgen op een consequente afstand), Spotlight 2.0 en Point of Interest 3.0 (om rondom grotere onderwerpen heen te cirkelen). Volgens de leaks mogen we deze functies verwachten van de Mini 3 Pro.

DJI Mini 3: wat we willen zien

(Image credit: Future)

1. 4K/60fps video

Als we de leaks mogen geloven, wordt de Mini 3 Pro voorzien van deze videokwaliteit. Toch is het de moeite waard om te benadrukken, aangezien de Mini 2 4K-beelden schoot op slechts 30fps.

Door dit te verhogen naar 60fps krijg je ook de flexibiliteit om de afspeelsnelheid te halveren. Dan hou je nog steeds een werkbare 30fps over.

Er zijn genoeg camerasensoren op de markt die hogere framerates ondersteunen, dus het moet mogelijk zijn in de Mini 3 Pro.

2. Grotere camerasensoren

Ook dit lijkt te gaan gebeuren volgens de geruchten. De DJI Mini 3 Pro is mogelijk uitgerust met een grotere camerasensor dan de huidige 1/2,3 inch chip. Een verbeterde sensor kan voor mooiere resultaten zorgen in situaties met weinig licht, of bijvoorbeeld met een zonsopgang of -ondergang.

DJI heeft wat rivalen op de markt met grotere camerasensoren, dus wellicht wordt het bedrijf geprikkeld om dit zelf ook toe te passen in hun Mini-reeks. Een grotere sensor zorgt niet altijd voor betere resultaten, aangezien beeldverwerking ook een rol speelt. Echter hebben we bij de Air 2S gezien wat voor een prestaties DJI kan leveren met een grote sensor, dus we zeggen er ook geen nee tegen.

(Image credit: DJI)

3. Ocusync 3.0

Sinds de komst van de Mini 2, heeft DJI Ocusync 3.0 ontwikkelt. Dit is de nieuwe standaard voor draadloze transmissie van het bedrijf. Dit verwerkt het signaal van de drone en verstuurt het naar jouw afstandsbediening of smartphone voor een live video-feed.

Ocusync 3.0 verdubbelt het aantal antennes, wat de beeldvertraging verminderd en de framerate van de live-feed verbeterd. Dit zorgt voor een meer betrouwbare kijkervaring, met name wanneer je de drone op lange afstand bediend.

4. Obstakelvermijding

Wederom is dit een functie waar we op hopen, die we al hebben teruggezien in de leaks. De oudere Mini-drones van DJI waren in beperkte mate voorzien van sensoren om obstakels te vermijden. Bij de Mini 3 Pro hopen we verbeteringen te zien.

De Mini 2 en Mini SE hebben een kleine hoeveelheid sensoren aan de onderkant. Hopelijk krijgt de derde versie deze ook aan de voor- en zijkant. Zo voorkomen we dat onze dure drone per ongeluk in een boom komt vast te zitten.

(Image credit: Future)

5. Verbeterde vliegtijd

Een langere vliegtijd is een van de meest gewilde verbeteringen voor de DJI Mini 3. Enkele concurrenten kunnen ongeveer 40 minuten in de lucht hangen, terwijl de Mini 2 het ongeveer een half uur volhoudt.

Aangezien we ook op meer sensoren hopen, betwijfelen we dat er nog plek is voor een grotere batterij. Al is 40 minuten geen noodzaak. Een vliegtijd van 33-35 minuten lijkt haalbaar en dat zou al een redelijke verbetering zijn.