Ook Disney, Apple en Amazon verlagen videokwaliteit

Zware tijden vragen om zware maatregelen: Disney, Apple en Amazon hebben zich nu aangesloten bij Netflix en YouTube en verlagen de videokwaliteit van hun streaming-diensten in heel Europa.

Het achterliggende idee is de druk op internetnetwerken, in het hele continent te verminderen. Bovendien is dit een maatregel waar de autoriteiten van de Europese Unie specifiek om hebben gevraagd zodat het digitale verkeer zo vlot mogelijk blijft lopen.

Disney Plus opent aanstaande dinsdag 24 maart zijn deuren in het grootste deel van Europa, hoewel de lancering in Frankrijk is uitgesteld tot 7 april en er België alsnog geen concrete datum is. Volgens een officieel bericht zal het bandbreedteverbruik met een kwart worden teruggebracht.

Amazon heeft de afgelopen dagen bij Prime Video voor een soortgelijke aanpak gekozen, en belooft in de Europese landen waar het actief is "de streamingbitrates te verlagen met behoud van een kwalitatieve streaming-ervaring".

Remmen maar

Hoewel Apple nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, heeft 9to5Mac de afgelopen dagen een lagere videokwaliteit in Europa opgemerkt. Het is zelfs een redelijk agressieve vermindering, hoewel die na verloop van tijd misschien zelfs zal verdwijnen.

Netflix en YouTube waren de eerste streamingdiensten die in overeenstemming waren met de EU-richtlijn, hoewel het er nu op lijkt dat alle bedrijven met een videoplatform stappen gaat ondernemen om de enorme toename van het aantal mensen dat thuis vastzit aan te pakken.

Hoewel de netwerkoperatoren hebben gezegd dat ze er zeker van zijn dat er genoeg reservecapaciteit in het systeem zit om te kunnen omgaan met het feit dat iedereen een binge watcher wordt, lijkt het erop dat niemand het risico wil nemen.

Tot nu toe is er nog geen teken van soortgelijke films in de VS of elders. Tegelijkertijd zijn tech-bedrijven druk bezig om betrouwbare coronavirusinformatie via toegankelijke apps en sites naar buiten te brengen.