De beste techdeals voor de feestdagen

Er gaan heel wat verschillende gevoelens gepaard met de feestdagen. Sommigen zijn blij omdat ze van hun welverdiende rust kunnen genieten en anderen krijgen dan weer te maken met de jaarlijkse cadeaustress. De kans dat je voor een of meerdere personen op zoek moet naar een leuk (kerst)cadeau. Als die persoon een tech-liefhebber is en jij niet meteen thuis bent in dat wereldje, kan het een lastig karwei zijn om een goed én betaalbaar geschenk te vinden.

Daarom helpen wij je graag op weg met deze koopgids tech-cadeaus voor de feestdagen!

De beste cadeaudeals voor de feestdagen

Sony WH-XB900N voor €139 i.p.v. €249 De Sony WH-XB900N is een van de nieuwste hoofdtelefoons van Sony. Hij bevat onder andere topklasse noise-cancelling en ambient sound. Met zijn batterijduur van 35 uur neem je hem bovendien zorgeloos overal mee naartoe.

Deal bekijken

Sony PlayStation 4 Slim voor €199 i.p.v. €299 De PS4 Slim is de goedkoopste versie van de PlayStation 4 die je momenteel kan vinden. Daar gaat nu nog eens een mooie 100 euro af. In dit pakket krijg je de console en één controller. Games en een extra controller moet je dus zelf nog aanschaffen.Deal bekijken

Bose QuietComfort 35 II voor €229 i.p.v. €349,95 De Bose QuietComfort 35 II staat ongeveer op gelijke hoogte met de Sony WH-1000XM3 qua prestaties. Je krijgt hierbij dus topklasse geluid en noise-cancelling in combinatie met een indrukwekkende batterijduur. Zelfs met deze korting is hij nog redelijk prijzig, maar goedkoper dan dit ga je hem waarschijnlijk niet vinden.Deal bekijken

Fossil Explorist HR voor €135 i.p.v. €222,17 De Fossil Explorist HR is een stijlvolle premium smartwatch. Het grootste pijnpunt is gewoonlijk zijn prijs, maar deze leuke korting lost dat probleem meteen op. Deze smartwatch draait op Wear OS, bevat een hartslagmeter en heeft een batterijduur van iets meer dan een dag.Deal bekijken

Nokia 4.2 voor €149 i.p.v. €199 (BE) Als software-updates belangrijk zijn voor je en je niet veel geld wil uitgeven aan een smartphone, dan is deze deal voor de Nokia 4.2 ideaal. Hij is geen snelheids- of camerawonder maar zijn plaats binnen het Android One-programma geeft wel garantie op veilig, schone en up-to-date software.Deal bekijken

Samsung Galaxy S10 (128GB) voor €649 i.p.v. €899 (NL) De Samsung Galaxy S10 is een van de beste smartphones van het moment. Hij wordt al gauw overschaduwd door zijn grotere broer, de Galaxy S10 Plus, maar qua prestaties is de S10 identiek. Je krijgt dus een razendsnelle smartphone met topklasse cameraprestaties en een prachtig display.Deal bekijken

Huawei FreeBuds 3 voor €159 i.p.v. €175,99 De Huawei FreeBuds 3 bewijzen dat het Chinese bedrijf meer kan dan smartphones maken. Deze draadloze oortjes zijn uitgerust met de nieuwe audiochip en ondersteunen geavanceerde noise-cancelling.Deal bekijken