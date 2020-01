De beste robotstofzuigers van 2020: dit zijn de beste robotstofzuigers die het vuile werk opknappen

Heb je genoeg van al dat vegen, afstoffen en het aanvegen van de vloer? Het is 2019, we leven in een wereld waarin robotstofzuigers een deel van het werk voor je kunnen oppakken. Zelfs wanneer je niet thuis bent, kunnen deze apparaten voor je aan het werk! En we leven in een wereld waarin een website als die van ons je de beste robotstofzuigers op een dienblaadje kan presenteren in een handig overzicht.

De toenemende automatisering heeft de mensheid heel wat positieve dingen beloofd, maar nergens zijn de voordelen duidelijker dan in het hele gedoe rondom het huishouden. De geavanceerde robotstofzuigers van tegenwoordig zorgen ervoor dat je geen vinger meer hoeft uit te steken voor het reinigen van je vloer, behalve dan dat je het afvalbakje moet legen.

Met al het gemak van schoonmaken in gedachten, hebben we een lijst samengesteld met de beste robotstofzuigers die je op dit moment kunt kopen. Simpelweg om te beoordelen welke stofzuiger als beste uit de test komt. Het resultaat? Deze koopgids om je naar de beste robotstofzuiger te leiden.

Lees verder in ons lijstje met tips en suggesties voor de beste stofzuigende, vloer reinigende, werkbesparende robotstofzuiger die je je maar kunt wensen.

(Image credit: iRobot)

iRobot Roomba i7+

De koning van de robotstofzuigers

Gebruiksvriendelijke app

Automatische vuilafvoer met Clean Base

Duur

In de wereld van de robotstofzuigers is iRobot een bekende naam. Je kan het bedrijf zowat vergelijken met het Apple van de robotstofzuigers (en dat zeggen we niet alleen door de naam). De iRobot Roomba i7+ is de onbetwiste koning van de robotstofzuigers, zowel qua functionaliteit als qua prijs.

De iRobot Roomba i7+ neemt in elk mogelijk opzicht al het werk van je over. In dit pakket krijg je namelijk ook het Clean Base station mee waardoor het vuil in de robotstofzuiger automatisch wordt verzameld na elke schoonmaakronde. De Clean Base zelf kan bovendien dertig volledige stofbakken van de Roomba i7+ opslorpen, dus je moet hem gemiddeld maar om de twee à drie maanden leegmaken.

Qua functionaliteit ontbreekt het ook niet. De app is gebruiksvriendelijk en de installatie ervan verloopt enorm vlot. Ook integratie met Google Assistant is mogelijk zodat je hem met een simpel stemcommando aan het werk kan zetten. De meegeleverde virtual wall laat je vervolgens een gebied afbakenen waar de iRobot Roomba i7+ niet mag rijden om ongelukken te voorkomen.

Een betere robotstofzuiger zal je vandaag de dag niet vinden en een duurdere robotstofzuiger ook niet.

Lees hier de volledige review van de iRobot Roomba i7+

Neato Botvac D7 Connected

Ongekende controle over jouw robotstofzuiger

Stijlvol ontwerp

Geweldige prestaties

Kleine afvalbak

De Neato Botvac D7 Connected is een directe concurrent voor de Roomba 980 robotstofzuiger, en dat menen we. Het is een mooi uitziende stofzuiger die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, maar daar stopt het zeker niet.

Het onderscheidende element van de Neato Botvac D7 Connected zijn de zogeheten 'no-go lines', waarmee je delen in je huis kunt afschermen waar je niet wil dat de stofzuiger komt. Dat kan een werkplek zijn, waar kabels op de grond liggen, of bijvoorbeeld het laatste stukje onder de bank, waar kabels van je surroundset liggen. Dat zijn en blijven probleempunten voor een robotstofzuiger.

Grenzen aangeven waarin de robotstofzuiger mag bewegen is niet uniek aan de Botvac D7, maar het werkt wel geweldig in deze applicatie, omdat je een lijn kunt tekenen in de app, terwijl de stofzuiger zijn werk doet om, laten we zeggen, de D7 uit een bepaalde kamer te houden.

Het grootste nadeel aan de D7 is wel dat het opvangbakje niet zo groot is als die van de originele Botvac Connected. Bovendien beschikt hij niet over een 'stofbak vol'-sensor, waardoor je hem zelf in de gaten moet houden.

Lees de volledige review: Neato Botvac D7 Connected

(Image credit: Princess)

Princess 339000 Deluxe

De stofzuigprinses

Slimme navigatie

Veel accessoires meegeleverd

Geen gebiedsafbakening

De Princess 339000 Deluxe toont aan dat een goede robotstofzuiger niet duur hoeft te zijn. Hij heeft de prijs van een instapmodel, maar daarvoor krijg je heel wat terug. Er zitten namelijk heel wat accessoires bij in de doos en je kan hem bovendien aansturen met een app op je smartphone.

In de app kan je kiezen tussen verschillende schoonmaakopties en tijdstippen aanduiden waarop de Princess 339000 Deluxe aan een schoonmaakrondje moet beginnen. Een verboden gebied afbakenen in de app kan niet, maar er zit wel een virtual wall in de doos om een zone af te zetten waar de robotstofzuiger niet heen mag. Op die manier hoef jij je geen zorgen te maken wanneer je vloer wordt gestofzuigd.

Lees hier de volledige Princess 339000 Deluxe review

TIJDELIJKE ACTIE

In samenwerking met Princess mogen we niet één, maar twee Princess Deluxe robotstofzuigers weggeven aan onze lezers. Het deelnameformulier voor deze actie kan je hier terugvinden.

(Image credit: Zoef Robot)

Zoef Robot Jannie

Meer dan een robotstofzuiger

Kan stofzuigen én dweilen

Ondersteuning voor spraakassistenten

Lange oplaadtijd

Met een naam als Zoef Robot Jannie verdwijnt deze robotstofzuiger niet snel uit je geheugen. Hij kan niet alleen je vloer stofzuigen, maar met een beetje hulp kan hij ook dweilen. Dit alles gaat niet ten koste van de functionaliteit, aangezien Zoef Robot Jannie aangestuurd kan worden met een app én ondersteuning biedt voor slimme assistenten.

Met zijn batterijduur van 90 krijgt Zoef Robot Jannie makkelijk de hele ruimte schoon, maar vergeet hem daarna niet naar de oplader te sturen. Het duurt namelijk een paar uur voor hij weer volledig is opgeladen.

Stofzuigen gaat bijzonder goed, maar dweilen is niet zijn sterkste kant. Hij beweegt over het algemeen kris kras door de ruimte, zonder veel structuur. Bij het stofzuigen is dat geen probleem, maar bij het dweilen heb je liever iets meer structuur. Zoef Robot Jannie merkte wel goed vuile plekken op en maakte die daarna grondiger schoon.

Lees hier de volledige review van Zoef Robot Jannie

Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

Een solide robotstofzuiger met de kracht van Alexa

Eenvoudig in gebruik

Werkt geweldig met Alexa

Niet erg grondig

Niet alle robot stofzuigers zijn futuristisch ogende, glimmende, draaiende pucks. Sommige, zoals de Ecovacs Deebot N79S, zijn wat subtieler vormgegeven. Het is helemaal geen lelijke stofzuiger, integendeel, maar het is wel een model dat wat saai en afgemeten oogt. Het gaat er echter om hoe hij schoonmaakt, en niet om hoe hij eruit ziet.

Je hebt bij deze stofzuiger een aantal modi waaruit je kunt kiezen. De Deebot N79S wordt geleverd met een afstandsbediening die snel reageert. Ja, je kunt je smartphone gebruiken om de N79S te bedienen, maar de stofzuiger reageert wat sneller op de gekoppelde afstandsbediening.

In onze test waren we onder de indruk van het feit dat de Deebot N79S netjes stopte bij het begin van de trap, in plaats van een duik in het oneindige te willen nemen. Zijn vaardigheden om zijn omgeving te scannen en te analyseren zijn helemaal in orde. Hij had wel de neiging om onder meubels vast te gaan zitten. Het zou zo maar kunnen dat je Deebot onder de salontafel klem komt, waarbij hij zelf niet los kan komen.

Verwacht geen diepe reiniging van deze robotstofzuiger, maar hij voldoet prima om vuil en stof van je hardhouten vloeren en tapijt te zuigen. De Deebot N79S is bovendien aangenaam stil, waardoor je hem ook 's nachts kunt inzetten.

Als bonus is de stofzuiger compatibel met Alexa, zodat je hem aan het werk kunt zetten met niets meer dan je stem.

Lees de volledige review: Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

(Image credit: Miele)

Miele Scout RX2

Hou altijd een oogje in het zeil

Ingebouwde camera's

Maakt goed schoon

Geen integratie met Google Home

Frustrerende app

De Miele Scout RX2 onderscheidt zich van de andere robotstofzuigers door zijn ingebouwde camera's. Daarmee zou je te allen tijde moeten kunnen zien waar hij aan het schoonmaken is in je woning. De app van Miele kampt echter met heel wat problemen. Het installatieproces verliep verre van vlot bij ons en ook daarna botsten we op de nodige problemen. Integratie met Google Home/Assistant of spraakbediening in het algemeen behoort ook niet de mogelijkheden, ook al verwacht je dat wel op dit prijspunt.

De stofzuigkwaliteiten van de Miele Scout RX2 stellen daarentegen niet teleur. Keer op keer was onze huiskamer schoon mits we de nodige obstakels uit de weg haalden. Een virtuele muur om hem weg te houden uit bepaalde zones was er namelijk niet. In de praktijk was het makkelijker om de Miele Scout RX2 met de afstandsbediening op pad te sturen in plaats van met de app.

Een goede app en de meest moderne functies ontbreken, maar de Miele Scout RX2 kan wel verdomd goed schoonmaken.

Lees de hele review: Miele Scout RX2