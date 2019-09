De beste Nokia smartphones van 2019: vind de juiste Nokia voor jou

De naam Nokia is bijna synoniem aan 'mobiele telefoons' en 'mobieltjes', mede omdat het merk al zo lang bestaat.

Nadat HMD Global in 2017 de Nokia-merknaam kocht om smartphones te produceren, is het nogal hard gegaan met het telefoonmerk van weleer. Er zijn tegenwoordig tal van smartphones te vinden van Nokia met prima specificaties voor de prijs. Vanwege dit overschot aan keuze kan het lastig zijn om de juiste telefoon te kiezen.

TechRadar is er gelukkig om je te helpen. Wij hebben deze koopgids gemaakt om je advies te geven over het kopen van de beste Nokia telefoon die er nu is. En ook om de beschikbare modellen met elkaar te vergelijken.

Vanwege het feit dat Nokia zoveel telefoons uitbrengt, actualiseren we deze lijst constant. In de lijst hieronder brengen we Nokia telefoons onder de aandacht, afkomstig uit alle prijssegmenten.

Nokia's nieuwste vlaggenschip

Lanceringsdatum: Februari 2019 | Gewicht: 172g | Afmetingen: 155 x 75 x 8mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 5.9-inch | Resolutie: 1440 x 2880 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3,320mAh | Camera achteraan: 12MP, 12MP, 12MP, 12MP, 12MP | Frontcamera: 20MP

Oogverblindende set van vijf camera's

Fatsoenlijke foto's voor de prijs van een sub-vlaggenschip

Matig aantal andere functies

Ligt niet prettig in de hand

De Nokia 9 PureView is Nokia's meest recente vlaggenschip en komt met geavanceerde functies. In het bijzonder de vijf camerasensoren aan de achterzijde. Vooralsnog zien we geen enkele andere smartphone die evenzoveel, laat staan meer camera's op de achterzijde gemonteerd heeft.

Een ander voordeel is zijn prijs; als je hem vergelijkt met een aantal vlaggenschepen die je vandaag de dag kunt kopen, dan is de PureView waarschijnlijk een van de goedkoopste opties, zo niet dé goedkoopste. Zoek je dus een krachtige, fotogenieke smartphone zonder dat je hiervoor duizend euro hoeft neer te leggen? Dan zit je met de Nokia 9 PureView wel goed.

Helemaal probleemloos is de PureView niet. Ondertussen zijn er al veel problemen met onder meer de software verholpen, waarover we je graag meer vertellen in de review hieronder.

Lees onze hele Nokia 9 PureView review

De Nokia 8.1 is een krachtige middenmoter

Lanceringsdatum: December 2018 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 155 x 76 x 8mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 6.2-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3,500mAh | Camera achter: 12MP, 13MP | Frontcamera: 20MP

Goed gebouwd ontwerp

Groot en heldere display

Niet waterbestendig

Kan niet draadloos opladen

De Nokia 8.1 was onze favoriete Nokia smartphone tot de Nokia 9 PureView verscheen - het is een competent toestel uit het middensegment die een Snapdragon 710 chipset biedt (wij hebben hem geprobeerd en getest), een functionele camera, een adequate batterij en dat alles voor een relatief lage prijs.

Voor zo'n laaggeprijsde smartphone zul je zeker onder de indruk zijn van zijn scherm, met een Full HD+ resolutie van 2280 x 1080, een 81% screen-to-body ratio en om het geheel af te maken: een elegant design.

De Nokia 8.1 is krachtig, maar moet het qua brute kracht net afleggen tegenover duurdere vlaggenschepen. In zijn eigen prijsklasse is het echter een van de betere telefoons die je kunt kopen.

Lees onze hele Nokia 8.1 review

Old school cool

Lanceringsdatum: Oktober 2017 | Gewicht: 160g | Afmetingen: 151 x 73 x 8mm | OS: Android 7 | Schermformaat: 5.3-inch | Resolutie: 1440 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3,090mAh | Camera achteraan: 12MP, 13MP | Frontcamera: 5MP

Mooi ontwerp

Schitterend QHD scherm

Prijs is hoger dan we hadden verwacht

Niet waterbestendig

Nokia smartphones zijn meestal betrouwbare handsets, maar weten vaak niet op een gebied te excelleren. Een goed voorbeeld hiervan is de Nokia 8. Hij ziet er prima uit, heeft een goed, helder display, maar erg opwindend is het allemaal niet.

De twee camera's waren acceptabel in 2017 toen de smartphone werd gelanceerd, maar zijn anno 2019 niet meer zo heel super te noemen. Wel verwelkomen we functies als de 3,5mm koptelefoonaansluiting en de fysieke knop aan de voorkant, features die vroeger gebruikelijker waren.

Met de Nokia 8 krijg je een stevige handzet die je niet zal teleurstellen, al zal je er ook geen indruk mee maken op feestjes.

Lees onze hele Nokia 8 review

Een goedkope maar stevige smartphone

Lanceringsdatum: April 2018 | Gewicht: 172g | Afmetingen: 149 x 76 x 8mm | OS: Android 8 | Screen size: 5.5-inch | Resolution: 1080 x 1920 | CPU: Snapdragon 630 | RAM: 3/4GB | Storage: 32/64GB | Batterij: 3,000mAh | Rear camera: 16MP | Frontcamera: 8MP

Duurzaam en toch aantrekkelijk

Ruim HD scherm

Een camera achteraan

Batterij gaat maar een dag mee

Hoewel de Nokia 6.1 niet high-tech snufjes in huis heeft die de duurdere Nokia handsets hierboven hebben, is het nog steeds een geweldig toestel. Zeker wanneer we deze budgetoptie vergelijken met gelijk geprijsde alternatieven.

De Nokia 6.1 is een stoer toestel met een robuust ontwerp en sterk frame - fans van stevige en veilige smartphones zullen de duurzaamheid van Nokia's 6.1 geweldig vinden.

Hij beschikt ook over een aantal indrukwekkende specificaties, met een competente chipset en een prachtig scherm - maar zijn cameraset is niet zo indrukwekkend als je wellicht zou willen.

Lees onze hele Nokia 6.1 review

Nokia's oude winnaar uit het middensegment

Lanceringsdatum: October 2018 | Gewicht: 160g | Afmetingen: 150 x 71 x 8mm | OS: Android 8 | Schermformaat: 5.8-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 3/4GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 3,060mAh | Camera achteraan: 12MP, 5MP | Frontcamera: 8MP

Groot, helder LCD scherm

Camera is van goede kwaliteit

Batterijduur is niet fantastisch

Af en toe vertraging in apps

De Nokia 7.1 is geen wonderbaarlijke smartphone, maar voor zo'n lage prijs zul je hem geweldig vinden voor dagelijks gebruik. Mits je geen high-end specificaties nodig hebt.

Het grote, scherpe en heldere scherm viel ons nog het meeste op, en het maakt het bekijken van video's heel plezierig.

In deze lage prijsklasse zal je zeker niet het gevoel hebben dat je een slechte deal hebt gesloten met de Nokia 7.1. Het is een betrouwbare, betaalbare Nokia smartphone.

Lees onze hele Nokia 7.1 review

Een middelgroot wonder

Lanceringsdatum: Maart 2018 | Afmetingen: 158 x 75 x 8mm | Gewicht: 183g | OS: Android 8.1 | Schermformaat: 6-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3,800mAh | Camera achter: 12MP, 13MP | Frontcamera: 16MP

Pure Android

Goede camera

Mid-range CPU

Camera heeft het moeilijk bij weinig licht

De Nokia 7 Plus is precies wat je voorstelt bij en Nokia handset, maar dan voor de helft van de prijs van een vlaggenschip van zijn tijdperk. En het apparaat wordt geleverd met alle functies die je mag verwachten.

In het bijzonder heeft de handset een indrukwekkende cameraset in deze prijsklasse houdt hij het lang vol op één accucyclus, zelfs bij intensief gebruik. De smartphone heeft ook een aantal minpunten, maar het is nog steeds een indrukwekkend Android apparaat.

Lees onze hele Nokia 7 Plus review

Een smartphone uit het lagere middensegment

Lanceringsdatum: Augustus 2018 | Afmetingen: 151 x 71 x 8mm | OS: Android 8 | Schermformaat: 5.5-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: MediaTek Helio P18 | RAM: 2/3GB | Opslag: 16/32GB | Batterij: 2,970mAh | Camera achteraan: 16MP | Frontcamera: 8MP

Beste ontwerp in zijn klasse

Geweldig scherm voor deze prijs

UI is wat verouderd

Middelmatige cameraprestaties

Het metalen body, zijn klassieke stijl en strak ontwerp geven de Nokia 5.1 een indrukwekkende uitstraling. Je gelooft dan ook bijna niet dat het beestje qua specificaties een telefoon uit het lagere middensegment is.

Natuurlijk gaat het vooral om wat er binnenin zit, en de Nokia 5.1 heeft niet de beste specs, daarom is hij wat lager geëindigd op onze lijst - maar dat betekent niet dat het een slechte telefoon is. In tegendeel zelfs: hij voldoet voor de doorsnee gebruiker zeker.

De Nokia 5.1 heeft ook een prima scherm met Full HD+ display, iets wat uitzonderlijk is in deze prijscategorie. De lage prijs blijft naar onze mening het belangrijkste verkooppunt van dit beestje.

Lees onze hele Nokia 5.1 review

De betaalbare optie

Lanceringsdatum: Oktober 2018 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 157 x 76 x 8mm | OS: Android 8 | Schermformaat: 6-inch | Resolutie: 720 x 1440 | CPU: Mediatek MT6762 Helio P22 | RAM: 2/3GB | Opslag: 16/32GB | Batterij: 3,500mAh | Camera achteraan: 13MP, 5MP | Frontcamera: 8MP

Geweldig scherm voor deze prijs

Android One UI werkt vlot

Micro USB port lijkt verouderd

Maar 16GB / 32GB opslag

Hoewel de Nokia 3.1 Plus een van de goedkoopste is in de Nokia-lijn van betaalbare handsets, is het nog steeds een geweldig apparaat. Met Android One is hij toekomstbestendig dus je hoeft niet op korte termijn extra te betalen voor een upgrade.

Voor zijn lage prijs heeft hij wel een aantal uitstekende functies, inclusief een indrukwekkende batterij, een cameraset met een tweevoudige lens achteraan en een mooi scherm.

Om de prijs laag te houden zijn er wat aanpassingen gedaan. Denk hierbij aan de beperkte opslag en mono speakers. Het is echter nog steeds een geweldig apparaat als je zo min mogelijk geld wilt besteden aan je Nokia smartphone.

Lees onze hele Nokia 3.1 Plus review