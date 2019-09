De beste Motorola smartphones van 2019: vind de beste Moto voor jou

De telefoons van Motorola behoren samen met Nokia telefoons tot de kampioenen van de budgetsmartphonemarkt. Veel verder dan een van deze twee fabrikanten hoef je dan ook niet te kijken als je op zoek bent naar een telefoon die jou financieel gezien niet naar de rand van de afgrond brengt.

De smartphones van Motorola vind je terug in vrijwel alle prijsklassen, maar ze zitten voornamelijk in het relatief lage prijssegment. Dat betekent niet dat de telefoons kaal of minder innovatieve features hebben dan die van de (duurdere) concurrentie; zo maakt de Moto Z-serie gebruik van een modulaire achterkant, waarmee je met Moto Mods speciale functies kunt toevoegen aan deze telefoons. De Moto G-serie is een stuk goedkoper dan de Moto Z, maar komt vaak met enkele interessante specs en/of functies om de hoek kijken.

Uiteraard zijn de telefoons niet te vergelijken met een iPhone XS of Samsung Galaxy S10, maar dat is logisch gezien het flinke prijsverschil. De Moto-telefoons zijn betrouwbaar, met indrukwekkende specificaties voor het gevraagde prijskaartje.

Motorola lanceert echter veel telefoons, en het bedrijf is er ook niet vies van om meerdere toestellen tegelijkertijd uit te brengen. Vandaar dat het soms lastig kan zijn om de voors en tegens van elk product te achterhalen. Gelukkig hebben wij hiervoor deze lijst in het leven geroepen waarin de beste Motorola Moto-telefoons belicht worden.

Onderstaande lijst wordt regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer Motorola nieuwe telefoons op de markt brengt, of wanneer software-updates ons de lijstvolgorde doet veranderen. We raden je dan ook aan om regelmatig terug te keren op deze pagina om te zien welke telefoons wij jou aanraden.

De modulaire Moto Z3 Play is een jaar na dato bijzonder scherp geprijsd

Releasedatum: Juni 2018 | Gewicht: 156g | Afmetingen: 156,5 x 76,5 x 6,75 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6,01-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3,000mAh | Camera's achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP

Prima prijs-kwaliteitsverhouding

Moto Mods

Kleurrijk AMOLED-scherm

Snapdragon 636 is vrij standaard

Gedateerd design

Meer dan een jaar oud

De Moto Z3 Play is op het moment van schrijven de meest actuele Moto Z-telefoon die je kunt vinden in de Benelux. Desalniettemin ligt de Moto Z3 Play al ongeveer een jaar in de schappen. Ten opzichte van zijn voorganger is de Moto Z3 Play voorzien van een groter scherm. Het verschil in schermgrootte wordt gecreëerd door de minimale randen van de Z3 Play, zodat de afmetingen van het apparaat vrijwel gelijk blijven. Zo zijn de Moto Mods al drie Moto Z-edities te gebruiken.

Bij het kopen van de Motorola Moto Z3 Play moet je echter rekening houden met enkele kanttekeningen. Zo is er nog altijd geen ruimte voor een koptelefooningang, waardoor je gebruik moet maken van een dongel om bedrade audio te kunnen gebruiken. Ook steekt de cameramodule ver uit, waardoor het apparaat niet vlak op tafels en dergelijken ligt.

De Moto Z3 Play maakt gebruik van een Snapdragon 675, een degelijke chipset voor midrangers. Ondanks dat de Z-serie de duurste van de hele Moto-serie is, moet de Moto Z3 Play zijn meerdere erkennen in de high-end concurrentie. Dat zie je echter ook terug in de prijs: op dit moment kost de Moto Z3 Play slechts iets meer dan 200 euro.

Er is standaard 64GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen aanwezig, en dankzij 4GB RAM kun je prima multitasken met deze telefoon. Het 6 inch AMOLED-display kent een resolutie van 2160 bij 1080 pixels en is een waar genot om naar te kijken. Er zit een 12-megapixelcamera aan de achterzijde en voor selfies ben je aangewezen op de 8-megapixelfrontcamera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, zodat deze ook te gebruiken is als je een Moto Mod gebruikt.

Lees onze volledige review: Moto Z3 Play

Krachtige budgettelefoon die niet onderdoet voor de midrange-concurrentie

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 176g | Afmetingen: 157 x 75.3 x 8.3 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6.2-inch | Resolutie: 1080 x 2270 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3,000mAh | Camera's achteraan: 16MP + 5MP | Frontcamera: 12MP

Goede prijs-kwaliteitsverhouding

Android 9.0 Pie uit de doos

Groot LCD-display

Diepe uitsnede voor de camera

Concurrentie is groot

Niet waterdicht

De Motorola Moto G7 Plus is dé topper van de nieuwste Moto G-familie, die dit jaar maar liefst bestaat uit vier exemplaren. De G7 Plus kwam met een competitieve prijs op de markt in het voorjaar van 2019, en is op het moment van schrijven nog een stuk goedkoper geworden.

Voor minder dan 300 krijg je de beschikking over een midranger met een energiezuinige Snapdragon 636, gecombineerd met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen. De telefoon heeft bovendien een interessant voordeel ten opzichte van de telefoon hierboven, de Moto Z3 Play: bij de Moto G7 Plus is er wél een koptelefooningang aanwezig.

De keuze om de G7 Plus boven een ouder high-end vlaggenschip te plaatsen als de Moto Z2 Play is simpel: eerstgenoemde draait uit de doos op een vrijwel smetloze versie van Android 9.0 Pie. De enkele toevoegingen die zijn gedaan, zien we zelfs als een pluspunt. Denk hierbij aan de Moto Acties en het Moto Display.

Met Acties kun je speciale bewegingen maken om bijvoorbeeld de zaklamp te activeren of snel een foto te schieten, en met Moto Display krijg je de beschikking over een Always On-display waarmee je snel en makkelijk binnenkomende appjes kunt zien en beantwoorden. Ook mogen de verbeterde oplaadsnelheid en screen-to-body ratio niet vergeten worden.

Lees onze volledige review: Motorola Moto G7 Plus

Motorola’s moderne Android One-handset

Releasedatum: Mei 2019 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 160 x 71 x 8 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6.3-inch | Resolutie: 1080 x 2520 | CPU: Exynos 9609 | RAM: 4GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3,500mAh | Camera's achteraan: 48MP, 5MP | Frontcamera: 25MP

Aantrekkelijk design

Schone versie van Android

Updategarantie

21:9 beeldverhouding is problemastisch

Camera goed, maar minder dan verwacht

Nee, de Motorola One Vision is niet geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Queen, maar het is net als de band van Freddie Mercury een uitzonderlijk interessant product te noemen. Dat komt voornamelijk door de schone versie van Android die we aantreffen op de One Vision; deze krachtige midranger neemt deel aan het Android One-programma, wat minimaal drie jaar lang beveiligingsupdates en twee grote systeemupdates garandeert.

Ook het aantrekkelijke design van de Moto One Vision mag niet over het hoofd worden gezien. De One Vision is enkel verkrijgbaar met een interessante gradiënt aan de achterzijde: van zwart naar blauw of van zwart naar bruin.

De Motorola One Vision heeft een LCD-display met een 21:9 ratio. In de praktijk betekent dit dat je beschikt over een ultralang scherm. We zijn er nog niet over uit of dit de schermratio van de toekomst is, of slechts een irritante gimmick.

Kun je overweg met de nogal bijzondere afmetingen van dit apparaat, en hecht je niet al te veel waarde aan de hier en daar zwakke specificaties, dan is de One Vision een fijne, betaalbare middenmoter die in sommige aspecten accelereert ten opzichte van de concurrentie.

Lees onze volledige review: Motorola One Vision

De minder geavanceerde versie van de G7 Plus is nog altijd een slimme keuze

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 172g | Afmetingen: 157 x 75.3 x 8 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6.2-inch | Resolutie: 1080 x 2270 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3,000mAh | Camera's achteraan: 12MP, 5MP | Frontcamera: 8MP

Groot, helder LCD-display

Goede specs voor de prijs

Je mist weinig van zijn dure broertje

Plastic frame voelt goedkoop

Af en toe vertraging in apps

Niet bedoeld als gaming smartphone

Waarom wij de Moto G7 hier plaatsen? Toegegeven, de telefoon is een stukje minder krachtig dan de G7 Plus, maar dat zie je ook terug in het prijskaartje van de telefoon. Mocht je net niet genoeg geld overhebben voor de Plus-versie, dan is de reguliere Moto G7 een prima alternatief.

Je mist op papier ook niet erg veel vergeleken met de Plus: er is een iets minder krachtige Snapdragon 632 inbegrepen, en het frame is gemaakt van plastic in plaats van aluminium. Ook kan de reguliere G7 niet gebruikmaken van optische beeldstabilisatie, wat het schieten van scherpe foto’s en soepele video’s er iets moeilijker op maakt. De rest van de specs zijn echter vrijwel hetzelfde, en dat voor een nog scherpere prijs.

Je krijgt 4GB RAM in combinatie met 64GB aan intern opslaggeheugen. Laatstgenoemde is uit te breiden aan de hand van een microSD-kaartje. Het 6,2 inch Full HD+ LCD-display is lekker scherp en de reguliere 12-megapixelcamera wordt bijgestaan door een 5-megapixeldieptelens. Net als de lenzen aan de achterzijde is de 8-megapixelfrontcamera in staat om prima kiekjes te schieten voor zijn prijs. Bonus: de G7 draait Android Pie uit de doos.

Lees onze volledige review: Moto G7

De variant met een grote batterij

Releasedatum: Februari 2019 | Gewicht: 193g | Afmetingen: 159.4 x 76 x 9.3 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6.2-inch | Resolutie: 720 x 1570 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 3/4 GB | Opslag: 32/64 GB | Batterij: 5,000mAh | Camera's achteraan: 12MP f/2.0 | Frontcamera: 8MP f/2.2

Prima specificaties voor de prijs

Excellente batterijduur

Nogal lomp en zwaar

Achterzijde voelt goedkoop aan

De derde telefoon uit de Moto G7-lijn die je aantreft in dit rijtje is de Motorola Moto G7 Power. Deze versie verschilt niet veel van de standaard G7, mits je de gigantische accucapaciteit buiten stelling laat. Voor iedereen die zich stoort aan het meermaals moeten opladen op een dag van zijn of haar telefoon is de Moto G7 Power met zijn accucapaciteit van 5000 mAh dé te kopen telefoon.

Er zijn telefoons die in de buurt komen van deze accucapaciteit, maar vaak gaat het om dure vlaggenschepen of niet-modieuze koelkasten. De Moto G7 Power is een uiterst betaalbare, verstandige en doorsnee uitziende telefoon, zeker vergeleken met andere powerhouse-opties.

Buiten de accucapaciteit is de telefoon redelijk basic te noemen. Zo is de Snapdragon 632 best oké voor de gevraagde prijs van de Power. In combinatie met 4GB RAM en 64GB intern opslaggeheugen heb je aan hardware niet veel te klagen. Het 6,2 inch HD+ LCD-display is niet heel indrukwekkend, maar de relatief lage resolutie zorgt er wel voor dat de accucapaciteit van 5000 mAh maximaal kan floreren.

Lees onze volledige review: Moto G7 Power review