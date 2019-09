De beste Huawei smartphone van 2019: vind jouw perfecte Huawei

Huawei smartphones zijn een uitstekende metgezel voor beginnende of veelbelovende fotografen. Deze toestellen op maat gemaakt lijken te zijn voor amateurfotografie. Naast het camera-aspect zijn er tal van andere interessante functies aanwezig op de telefoons van de Chinese fabrikant die jou wellicht overtuigen.

Huawei smartphones vind je terug in alle denkbare prijscategorieën. In het budgetsegment stuit je onder andere op de Huawei P Smart, en in het high-end segment is de Huawei Mate 20 Pro een telefoon die je niet over het hoofd kunt zien, evenals de Huawei P30 Pro. Binnenkort verschijnt er ook een Huawei Mate X, de eerste opvouwbare telefoon van de Chinese techgigant. Ben je een fan van opvouwbare smartphones? Dan is ook in dit geval Huawei een speler om rekening mee te houden.

Vanwege het reusachtige aanbod kan het lastig zijn om de ideale Huawei smartphone te kiezen, en daarom hebben wij deze lijst gecreëerd. Zo kun je snel en overzichtelijk de voor- en nadelen van elk toestel kijken, om vervolgens een weloverwogen beslissing te kunnen maken. De lijst is gevuld met budgettoestellen als premium telefoons.

We hebben nog niet de Huawei Mate X of Huawei Mate 30 in onze lijst opgenomen, vanwege het simpele feit dat beide apparaten nog niet op de redactie zijn verschenen. Op 19 september aanstaande verwachten we laatstgenoemde apparaat, waarna we kunnen oordelen of deze telefoon een plekje in onze lijst verdient.

Het is van belang om in je achterhoofd te houden dat de handelsrelatie tussen Huawei en Google wel eens beter is geweest. Dit komt vanwege het handelsverbod dat de Verenigde Staten heeft opgelegd aan Amerikaanse bedrijven waardoor handel drijven met Chinese bedrijven wordt bemoeilijkt. Hoewel het verbod op dit moment enigszins afgezwakt is, blijft de toekomst van Huawei en Android onduidelijk. Dit kan gevolgen hebben voor het updatebeleid van bestaande Huawei-telefoons en kan toekomstige Huawei-telefoons uitsluiten van het Android-ecosysteem, waardoor een alternatief softwaresysteem nodig is.

De P30 Pro is de beste Huawei telefoon die je op dit moment kunt kopen

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 192g | Afmetingen: 158 x 73,4 x 8,4mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6.47-inch | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Opslag: 128/256/512GB | Batterij: 4.200mAh | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Frontcamera: 32MP

Fantastische camera's

Oogverblindend design

Display 'slechts' Full HD

EMUI niet zo soepel als concurrentie

De Huawei P30 Pro is de beste Huawei telefoon van dit moment. Het is de beste smartphone die we gebruikt hebben wanneer we puur en alleen kijken naar fotografie. De indrukwekkende 5x en 10x zoom-opties zijn al een legitieme reden tot koop, en alsof dat nog niet genoeg is kun je ook 50x digitaal zoomen. De laatste modus brengt objecten van ver weg extreem dichtbij. Ook de camerakwaliteiten in situaties met weinig licht zijn het benoemen waard.

Het grote 6,47 inch display van de P30 Pro beschikt ‘slechts’ over een Full HD+-resolutie, maar het is fel indien nodig, helder, en kleurrijk, wat zorgt voor een prettige ervaring bij dagelijks gebruik.

Je hoeft je geen zorgen te maken dat de Huawei P30 Pro in één dag al zijn accusap verliest, want de batterijduur is excellent. We tikken regelmatig het eind van de dag aan met 30 procent of meer aan behouden accupercentage.

De P30 Pro zet niet alleen een nieuwe standaard voor Huawei, het zet ook een nieuwe standaard voor de volledig mobiele industrie. De camera’s zijn simpelweg verbluffend, het design is een lust voor het oog en er is meer dan genoeg krachtige hardware aanwezig. Kortom: een smartphone die de term vlaggenschip meer dan waard is.

Een high-end vlaggenschip met indrukwekkende prestaties

Releasedatum: November 2018 | Gewicht: 189g | Afmetingen: 157,8 x 72,3 x 8,6mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,39-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Opslag: 256GB | Batterij: 4.200mAh | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP | Frontcamera: 24MP

In-screen fingerprint scanner

Great triple cameras

The UI needs refinement

High price

De Huawei Mate 20 Pro is misschien niet meer de meest actuele telefoon die je kunt kopen, maar het laatste Huawei-vlaggenschip van 2018 is nog altijd het overwegen waard. De Mate 20 Pro is een interessante mix van een aantrekkelijk design, brute rekenkracht en accucapaciteit met enkele interessante technische hoogstandjes.

De Mate 20 Pro bouwt voort op de eveneens uitstekende P20 en P20 Pro, en biedt in vergelijking tot de voorgaande vlaggenschepen meer scherm, een verbeterde driedubbele camera-opzet én een vingerafdrukscanner onder het display.

De Huawei Mate 20 Pro beschikt over een flink 6,39 inch display, waardoor je aan schermruimte geen gebrek hebt. Of je nu games speelt, veel leest, of de laatste films en series op je mobiel kijkt; de Mate 20 Pro is hiervoor je ideale partner. Naast het grote scherm zijn de QHD-resolutie én HDR 10-ondersteuning het vermelden waard. Houd er echter rekening mee dat de bovenkant van het display voorzien is van een flinke inkeping.

Er zijn drie camera’s geplaatst aan de achterzijde: een excellente 40-megapixelsensor, 8-megapixeltelelens én een 16-megapixelgroothoeklens. Dankzij de twee laatstgenoemde lenzen kun je zowel objecten van veraf op een scherpe wijze dichterbij halen alsook een mooie, brede omgevingsfoto maken.

De Mate 20 Pro is een zeer complete smartphone voor een inmiddels relatief aantrekkelijke prijs. Deze Chinese topper heeft enkele trucen in huis die je nergens anders ziet, en kan zich qua prestaties meten met het merendeel van de concurrentie.

Een andere top Huawei telefoon

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 165g | Afmetingen: 149,1 x 71,4 x 7,6mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Opslag: 64/128/512GB | Batterij: 3.650mAh | Camera's achteraan: 40MP + 16MP + 8MP | Frontcamera: 32MP

Goede camera

Krachtige processor

Koptelefooningang

Geen draadloos opladen

P30 Pro is superieur

De Huawei P30 heeft een kleiner scherm dan de P30 Pro, en moet het doen met ‘slechts’ drie camera’s een maximale zoom van 30x. Desalniettemin is de P30 een van de beste Huawei telefoons die je in huis kunt halen.

Met een 6,1 inch display is de reguliere P30 een stukje handzamer dan zijn grote broer, en in combinatie met een Full HD+-display inclusief prettig kleurenpaneel is het scherm dik in orde. Verwacht een excellente batterijduur van de P30; de telefoon houdt het bij regulier gebruik doorgaans anderhalve dag vol op één acculading.

Hoewel de drie camera’s aan de achterzijde net niet zo goed zijn als de P30 Pro, schiet de reguliere variant nog altijd indrukwekkende kiekjes in groothoeklensformaat, 5x, 10x en 30x zoom. Ook in situaties met weinig licht staat de P30 zijn mannetje.

Er is meer dan voldoende power aanwezig, een handige koptelefooningang (iets wat de P30 Pro niet heeft) én een makkelijkere bediening dankzij het kleinere formaat. Last but not least is de reguliere P30 ook een stukje goedkoper dan de P30 Pro.

Een echte pro in fotografie

Releasedatum: Maart 2018 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 155 x 73,9 x 7,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1080 x 2240 | CPU: Kirin 970 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 40MP+20MP+8MP | Frontcamera: 24MP

Uitstekende batterijduur

Rijke camera-opzet

Geen draadloos laden mogelijk

Bijna anderhalf jaar oud

De Huawei P20 Pro mag dan niet meer Huawei’s nieuwste vlaggenschip zijn, het eerste high-end toestel van de Chinese fabrikant uit 2018 is ook vandaag de dag een interessante optie. Het hoogtepunt van het apparaat is zonder meet de indrukwekkende en veelzijdige driedubbele camera-opzet.

De camera is in staat om plaatjes met 3x optische zoom te schieten. Ook in nachtelijke situaties weet de P20 Pro prima foto’s te produceren, een aspect waar nog heel veel smartphones problemen mee hebben anno 2019.

Een ander interessante eigenschap van de P20 Pro is zijn grote accucapaciteit waarmee je zeker één dag vooruit kunt. Ook was de P20 Pro het eerste vlaggenschip van Huawei met een kleurrijk oled-display.

De Huawei P20 Pro kent een flitsend design, met een metalen frame en een glazen achterzijde. De P20 Pro is in vele interessante kleurvarianten te bestellen, inclusief edities die kleuren laat overlopen in elkaar.

Net als elk ander goed vlaggenschip maakt de P20 Pro gebruik van gezichtsherkenning, een vingerafdrukscanner en een veelvoud aan werkgeheugen.

Er is geen optie om de telefoon draadloos op te laden, en de chipset laat het op sommige gebieden afweten vergeleken met de concurrentie, zij het minimaal. Het totaalpakket kan makkelijk de strijd aan met andere vlaggenschepen, ook die uit 2019. Vandaar dat de P20 Pro nog altijd een hoge positionering kent in onze lijst.

5. Huawei Mate 20 X 5G

De Huawei telefoon die denkt dat hij een tablet is

Releasedatum: September 2019 | Gewicht: 233g | Afmetingen: 174,6 x 85,4 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 7,2-inch | Resolutie: 1080 x 2244 | CPU: Kirin 980 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128/256GB | Battery: 4.200 mAh | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP | Frontcamera: 24MP

Prima batterijduur

Snelle prestaties

Klaar voor de toekomst met 5G

Hij is gigantisch

'Slechts' een Full HD+ display

De Huawei Mate 20 X 5G is een smartphone… met een gigantisch display. Eigenlijk heeft de Mate 20 X meer weg van een tablet met belfunctionaliteit dan een reguliere smartphone.

Ondanks de grootte van het scherm is de telefoon enigszins te gebruiken als telefoon. Dit komt doordat de schermranden minimaal zijn. Daarnaast is er meer dan genoeg power en features aanwezig om deze smartphone te overwegen.

Consumenten die het meeste uit hun content willen halen, zullen het vast niet erg vinden dat het display zo groot is. Het OLED-display is kleurrijk met een degelijk contrast en werkt uitstekend om video’s te kijken of aan documenten te werken.

Gamers zullen vooral genieten van de indrukwekkende performance die de Mate 20 X 5G op tafel legt. Dankzij de grote accucapaciteit is het toestel in staat om vrijwel elke energiehongerige game urenlang te laten draaien op één volle cyclus.

De meerprijs van de vernieuwde Huawei Mate 20 X zit 'm vooral in de ondersteuning voor 5G. Deze nieuwe telecommunicatiestandaard is momenteel nog niet in de Benelux te vinden, maar met deze smartphone ben je wel goed voorbereid wanneer 5G jouw kant op komt.

Kan je beste Mate worden

Releasedatum: November 2018 | Gewicht: 188g | Afmetingen: 158,2 x 77,2 x 8,3mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6.53-inch | Resolutie: 1080 x 2244 | CPU: Kirin 980 | RAM: 4/6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 12MP+16MP+8MP | Frontcamera: 24MP

Uitstekende batterijduur

Razendsnelle prestaties

Full HD+-schermresolutie lager dan Pro

Geen IP68-certificering

De standaard Huawei Mate 20 mag dan op papier minder geavanceerd zijn dan de Huawei Mate 20 Pro, het is en blijft een sterke telefoon die prima op eigen benen kan staan én een aantrekkelijk prijskaartje heeft.

Buiten de inmiddels gezakte prijs zijn er tal van hoogtepunten te noemen: denk aan de grote 4.000 mAh aan accucapaciteit, razendsnelle Kirin 980 chipset uit de koker van Huawei, maximaal 6GB RAM én 128GB aan opslaggeheugen.

De Huawei Mate 20 kent een driedubbele camera-opzet aan de achterzijde. Het is niet dezelfde kwaliteit als die van zijn Pro-broer, maar staat nog altijd zijn mannetje.

Er zijn enkele aspecten waarin de Mate 20 excelleert ten opzichte van de Mate 20 Pro: het scherm is groter, de inkeping is een stuk smaller, én er is een koptelefooningang aanwezig.

Een sterke phablet

Releasedatum: oktober 2017 **Gewicht:** 178g | Afmetingen: 154,2 x 74,5 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,0-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 970 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 12MP+20MP | Frontcamera: 8MP

Origineel design

Uitstekende batterijduur

Niet draadloos oplaadbaar

Bijna twee jaar oud

De Huawei Mate 10 is al een tijdje uit. Wat zeggen we: het toestel is bijna twee jaar oud, wat doorgaans betekent dat het einde in zicht is. Toch is de Mate 10 nog altijd een interessante keuze anno 2019.

Hoewel er tegenwoordig nog grotere smartphones over de toonbank gaan, blijft de Mate 10 Pro een grote phablet in onze ogen. Wat onze ogen ook constateren: het AMOLED-display is lekker kleurrijk en groot, waardoor je optimaal van apps, games en video's kunt genieten.

Net als met de P20 Pro beschikt de Mate 10 Pro over een uitstekende accuduur. Dat is ook niet zo gek, want 4.000 mAh is zelfs tegenwoordig nog veel te noemen. Daarnaast is de bouwkwaliteit extreem degelijk te noemen.

Verdere hoogtepunten zijn: dubbele camera-opzet, luide stereo speakers én exact dezelfde rappe chipset die we terugvinden in de P20 Pro. Dit alles maakt De Mate 10 Pro een nog altijd uitstekende telefoon vandaag de dag.

Een solide smartphone, maar zijn broer is beter

Releasedatum: April 2018 | Gewicht: 165g | Afmetingen: 149,1 x 70,8 x 7,7mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,8-inch | Resolutie: 1080 x 2240 | CPU: Kirin 970 | RAM: 4GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3.400mAh | Camera's achteraan: 12MP+20MP | Frontcamera: 24MP

Prima camera

Goede accuduur

Niet draadloos oplaadbaar

Niet waterdicht

Toegegeven, de P20 Pro is qua specificaties duidelijk de betere, maar dat betekent niet dat je een miskoop begaat wanneer je de Huawei P20 in huis haalt. Hij is immers goedkoper dan de Pro-versie.

Er zijn enkele overeenkomsten te vinden tussen de twee P20-exemplaren: zo hebben beide toestellen een stijlvolle achterkant van metaal en glas, een Kirin 970 octa-core chipset, gezichtsherkenning en een flinke lading aan beschikbaar opslaggeheugen.

De reguliere P20 heeft 'slechts' twee cameralenzen aan de achterzijde, daar waar de Pro er drie heeft. Het 5,8 inch LCD-display is daarnaast kwalitatief net wat minder dan die van zijn duurdere broer en de accucapaciteit van 3.400 mAh is op papier een stuk kleiner.

Desalniettemin zijn we nog altijd te spreken over de Huawei P20, zo valt ook te lezen in onderstaande review. Wil je iets kleiners en smallers voor een scherpere prijs dan Huawei's paradepaardje, dan is de P20 een goede optie.

9. Huawei P Smart

The P Smart offers an 18:9 screen for the budget buyer

Releasedatum: December 2017 | Gewicht: 143g | Afmetingen: 150.1 x 72.1 x 7.5mm | Besturingssysteem: Android Oreo | Schermformaat: 5,65-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3GB/4GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: 13MP+2MP | Frontcamera: 8MP

Groot 18:9 scherm

Scherptediepte-effect voor beide camera's

Camera presteert slecht in het donker

Af en toe haperende prestaties

De Huawei P Smart is een van de meest betaalbare Huawei-handsets die te koop is. Het is dan ook niet zo gek dat we het prijskaartje als een van de belangrijkste voordelen bestempelen.

De Huawei P Smart is echter meer dan alleen goedkoop. Zo is er een aantrekkelijk design aanwezig, met een aluminium achterzijde die bij een premium telefoon niet zou misstaan. Het 5,65 inch display is daarnaast lekker handzaam, zeker in vergelijking met de telefoons die tegenwoordig verschijnen.

De Huawei P Smart is uitgerust met twee camera's aan de achterzijde, waarbij de tweede lens in staat is om een scherptediepte-effect te bewerkstelligen. Hoewel de voorzijde slechts uitgerust is met één camera, weet deze eenzelfde effect te realiseren.

De performance is niet perfect, en features als snelladen zijn niet aanwezig op de P Smart, maar voor de huidige prijs van deze telefoon zijn dat geen gekke compromissen.

Huawei's mid-ranger is a notch or two below its brothers

Releasedatum: April 2019 | Gewicht: 159g | Afmetingen: 152,9 x 72,7 x 7,4mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,15-inch | Resolutie: 1080 x 2312 | CPU: Kirin 710 | RAM: 4/6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3.340mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 2MP | Frontcamera: 24MP

Aantrekkelijk design

Competente camera

Geen bovengemiddelde prestaties

Batterijduur niet heel indrukwekkend

Hoewel de term P30 in de naam van de P30 Lite verwerkt zit, verschilt hij toch sterk van de andere twee versies die Huawei begin 2019 op de markt bracht. Het is namelijk zeker geen vlaggenschip. Wel een midranger, en een vrij goede welteverstaan.

Hij ziet er vrij goed uit met een elegante achterzijde. Ook het verdere design is vrijwel identiek aan de reguliere P30, inclusief notch aan de voorzijde.

Het schermformaat bedraagt 6,15 inch en kent een resolutie van 2312 bij 1080 pixels, wat neerkomt op 415 pixels per inch. Dat is meer dan prima.

De P30 Lite is te ontgrendelen aan de hand van je gezicht. Verder is er een camera-opzet aan de achterzijde met drie lenzen geplaatst, vind je een octa-core chipset onder de motorkap met 4GB aan werkgeheugen.

Over het algemeen is de P30 Lite een prima midranger, maar weet eigenlijk nergens écht in te excelleren. Dat is niet erg, want het is en blijft een van de verstandigere telefoons die je kunt kopen in dit prijssegment.

