De beste grafische kaarten 2019: alle topklasse GPU's voor gaming

Nu de Nvidia Turing krachtpatsers zoals de RTX 2080 Ti en RTX 2060 aangekomen zijn naast de budgetkaarten als de Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, zijn de beste grafische kaarten beter dan ooit. Maar er steekt een interessante vraag de kop op: gooi je er een interessant vlaggenschip op? Of kies je voor een meer budgetvriendelijke grafische kaart zoals de Nvidia GeForce GTX 1660, die perfect is voor games in 1080p? Wat je ook kiest, je zal altijd de beste grafische kaarten kunnen gebruiken voor de beste pc-games van Sekiro: Shadows Die Twice tot The Division 2.

Hou in gedachten dat de beste grafische kaart voor jouw installatie afhangt van het type pc waarvoor je wil gaan. De zoektocht naar de juiste GPU is een intensief proces. Gelukkig kunnen wij je helpen: we hebben de beste grafische kaarten op de markt verzameld, getest en gereviewd bij TechRadar. Dus voor je die gloednieuwe grafische kaart gaat halen, helpen wij je de juiste te zoeken voor je pc.

Beste grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 2060

Waar voor je geld bij Turing

Stream-processors: 1.920 | Baseclock: 1.365MHz (1.680MHz boost) | Geheugen: 6GB GDDR6 | Geheugensnelheid: 14Gbps | Stroomconnector: 1 x 8-pin | Uitvoer: 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C, 1 x DVI

Gaming in 1080p met ray-tracing

Draait koel

Duurder dan de vorige generatie

Wanneer Nvidia de Turing-kaarten begon uit te rollen, stonden we versteld van de hoge prijzen. Maar de Nvidia GeForce RTX 2060 doet het tij keren en voegt heel wat waarde toe aan de Turing-reeks (althans, meer waarde dan er al was). De RTX 2060 is al populair door het feit dat hij zowat alles aankan op 1080p (of zelfs 1440p) op de hoogste instellingen. En er is ook feit dat het de meest betaalbare manier is om RTX-functies te ervaring zolang je niet hoger dan 1080p gaat.

Lees de volledige review: Nvidia GeForce RTX 2060

Beste 4K grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Kracht in overvloed

Stream-processors: 4.352 | Baseclock: 1.350MHz (1.635MHz boost) | Geheugen: 11GB GDDR6 | Geheugensnelheid: 14Gbps | Stroomconnectoren: 2 x 8-pin | Outputs: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

4K-gaming met hoge fps

Topklasse ray-tracingrevolutie

Enorm duur

Als je op zoek bent naar de beste grafische kaart en geen compromissen wil, dan kan je de Nvidia GeForce RTX 2080 Ti overwegen. Dit is zonder twijfel de sterkste grafische kaart die je kan kopen zonder voor een professionele oplossing te gaan. En, voor nieuwe games zoals Battlefield V en Metro Exodus RTX-functies krijgen, is er geen beter moment geweest om op de ray-tracingtrein te springen. Bereid je alleen voor op het prijskaartje.

Lees de volledige review: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Beste QHD grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 2070

Turing, ontmoet 1440p

Stream-processors: 2.304 | Baseclock: 1.410 | Geheugen: 8GB GDDR6 | Geheugensnelheid: 14Gbps | Stroomconnectors: 1 x 8-pin | Uitvoer: 2 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI, 1 x USB-C

Goed voor gaming in 1440p en 4K

Lager stroomverbruik

Te duur

Als je wilt vasthouden aan QHD met enkele uitstapjes naar 4K, is de RTX 2070 het bekijken waard. De Nvidia Geforce RTX 2070 brengt de nieuwe Turing-architectuur naar de middenklasse met prestaties die de GTX 1070 doet verdwijnen als sneeuw voor de zon. Niet alleen zal je alles kunnen spelen op 1440p, maar ook ongelofelijke prestaties krijgen (tot bijvoorbeeld 120fps in Shadow of the Tomb Raider). Maar je moet ermee rekening houden dat de RTX 2070 aanzienlijk duurder is dan zijn voorganger, dus die ruil van prijs voor prestaties kan het misschien niet waard zijn, vooral als je komt van een Pascal-kaart.

Lees de volledige review: Nvidia GeForce RTX 2070

Beste Full HD grafische kaart: PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Waarde en prestaties

Stream-processors: 1.536 | Baseclock: 1.500MHz | Geheugen: 6GB GDDR6 | Geheugensnelheid: 12Gbps | Stroomconnectoren: 1 x 8-pin | Uitvoer: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI

Betaalbaar

Uitstekende prestaties bij 1080p

Beperkte geheugenbandbreedte

Toen Nvidia in het begin zijn Turing-reeks lanceerde, was het moeilijk om een model te vinden dat geen arm en been kostte. Maar met de lancering van de Nvidia GeForce GTX 1660 Ti en in het bijzonder de PNY XLR8 Gaming OC-versie, zijn de prestaties van de volgende generatie voor iedereen bereikbaar. Je zal geen games in 4K aan 60fps kunnen spelen, maar het is perfect voor gamers met een 1080p-display. Met die resolutie kan je moeilijk een game tegenkomen die je prestaties zal afremmen. Er zijn geen RTX-functies hier, maar aangezien weinig games die gebruiken, is dat geen echte deal-breaker.

Lees de volledige review: PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Beste grafische kaart voor creatievelingen: AMD Radeon VII

De eerste 7nm grafische kaart is een krachtpatser

Stream-processors: 3.840 | Baseclock: 1.400MHz (1.800MHz boost) | Geheugen: 16GB HBM2 | Geheugensnelheid: 2Gbps | Stroomconnectoren: 2 x 8-pin | Uitvoer: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Voldoende VRAM

Draait koel

Zwakke DirectX 12 prestaties

We zijn al even aan het wachten op een nieuwe high-end grafische kaart sinds de Radeon Vega 64 uit 2017, maar er is een hoop gebeurd in de grafische markt intussen, met name Nvidia Turing. En met de AMD Radeon VII wou Team Red een stukje van de high-end grafische kaarten terug kapen, en daarin is het zeker geslaagd. De AMD Radeon VII houdt zich sterk bij 4K-games, maar blinkt vooral uit bij contentcreatie. Hij is uitgerust met 16GB HBM2-geheugen en kan hiermee concurreren met veel duurdere grafische kaarten in deze klasse.

Lees de volledige review: AMD Radeon VII

Beste VR grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 2080

De koning van VR-games

Stream-processors: 2.944 | Baseclock: 1.515MHz (1.800MHz boost) | Geheugen: 8GB GDDR6 | Geheugensnelheid: 14Gbps | Stroomconnectoren: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Uitvoer: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

Solide 4K-prestaties

Toegewezen VR-poorten

Duur

Als je VR-games wilt spelen, dan ga je de beste grafische kaart hiervoor nodig hebben. En vandaag de dag is dat de Nvidia GeForce RTX 2080. Hij is uitgerust met de nieuwste Turing-architectuur en de VirtualLink VR-connector, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over haperende VR-prestaties. Naast VR zou je ook al je favoriete pc-games op 1440p en 4K moeten kunnen spelen zonder problemen.

Lees de volledige review: Nvidia GeForce RTX 2080

Beste mini grafische kaart: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Stream-processors: 3.584 | Baseclock: 1.506 | Geheugen: 11GB GDDR5X | Geheugensnelheid: 10Gbps | Stroomconnectoren: 2 x 8-pin | Uitvoer: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

De kleinste 1080 Ti

SLI-ondersteuning

Zwakkere prestaties

Draait warm en luid

Als je een microATX of mini-ITX gaming-pc wil bouwen, zou je geen genoegen moeten nemen met een zwakke GPU. Je kan mini grafische kaarten zoals de Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini vinden. En het is inderdaad niet de nieuwste en beste GPU die er is, maar de 1080 Ti heeft nog genoeg levenskracht over. En als je die kracht in een grafische kaart van amper 211 x 125 x 41mm kan krijgen, dan weegt het verlies aan prestaties zeker op tegen de prachtige mini-pc die je zal krijgen.

Beste goedkope grafische kaart: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

De beste grafische kaart (ooit) voor een klein prijsje

Stream-processors: 1.408 | Baseclock: 1.530MHz | Geheugen: 6GB GDDR5 | Geheugensnelheid: 8Gbps | Stroomconnectors: 1 x 8-pin | Uitvoer: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Heel betaalbaar

Goede prestaties voor instapmodel

GDDR5-geheugen

Door alle dure grafische kaarten vandaag de dag worden meer budgetvriendelijke producten soms over het hoofd gezien. En dat is een schande. De Nvidia GeForce GTX 1660 heeft recht op het spotlicht. Hij levert fantastische prestaties bij 1080p aan een budgetprijs. Met de Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G krijg je ook een gezonde manier van overklokken en alle ouputs die je ooit nodig hebben zodat je je favoriete games kan spelen met voldoende aangesloten beeldschermen. Dat is voor ons een koopje, misschien wel het beste koopje ooit.

Lees de volledige review: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Beste grafische kaart voor esports: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Competitief op vlak van esports en prijs

Stream-processors: 768 | Baseclock: 1.290MHz | Geheugen: 4GB GDDR5 | Geheugensnelheid: 7Gbps | Stroomconnectoren: PCIe | Uitvoer: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Solide prestaties bij 1080p

Goed potentieel om te overklokken

Beter dan 75W TDP

Elke esporter zal je zeggen dat een hoge fps veel belangrijker is dan prachtig gerenderde grafische details. En dat is waar de Nvidia GTX 1050 Ti uitblinkt. In een landschap waar grafische kaarten evenveel kosten als je huur, is het een betaalbare, maar krachtige GPU die de meeste esports-games kan afspelen ruim boven de 60fps. Hij is iets duurder dan de zwakkere Nvidia GTX 1050, maar je zal de extra kracht achter deze kaart weten te appreciëren om toekomstige esports-titels mee te spelen, evenals de occasionele AAA-titel.