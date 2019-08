De beste goedkope tablets en deals van 2019: de goedkoopste opties

Als je op zoek bent naar de beste goedkope tablet, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Niet iedereen wil immers honderden euro's aan een tablet uitgeven, en deze betaalbare tablets zijn geweldig om op het internet te surfen, mails te versturen, video's te streamen en eenvoudige games te spelen.

De beste tablet ter wereld is de iPad Pro 11, terwijl de beste Android tablet de Samsung Galaxy Tab S4, al ben je voor allebei veel geld kwijt. Voor de beste budget tablet geldt dat niet.

Sterker nog: geen enkele tablet uit de stal van Apple komt onder het bedrag van 250 euro, onze maatstaf voor een 'betaalbare tablet', maar als je per se een iPad als tablet wil gebruiken, kun je onze lijst voor de beste iPad bekijken. De best betaalbare optie in die lijst is de nieuwe iPad 9.7 die begint bij 319 euro.

Maar er is nog zeker hoop, omdat we hier de lijst zien met de beste betaalbare tablets die je kunt kopen - maar laten we wel eerlijk zijn, er zijn niet veel modellen waar je uit kunt kiezen!

Het is lastig kiezen als je zoekt naar een goedkope tablet waar je goed mee vooruit kunt, omdat dit marktsegment de laatste tijd wat is weggezakt. Toch zijn er nog een paar goede opties beschikbaar die zeker waar voor hun geld bieden.

We zijn daarnaast nog steeds zoekende naar de eerste budgettabletlancering van 2019, wat inhoudt dat er weinig nieuwe opties in deze lijst te vinden zijn, maar we staan achter de opties die je hieronder zult aantreffen.

1. Lenovo Tab 4 8 Plus

Het beste goedkope tablet dat je nu kunt kopen

Gewicht: 300g | Afmetingen: 210 x 123 x 7 mm | OS: Android 7.0 | Schermgrootte: 8-inch | Resolutie: : 1200 x 1920 | CPU: Snapdragon 625 | Opslag: 16 GB / 64 GB | Batterij: 4.850 mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 5MP

Krachtige prestaties

Premium ontwerp

Krast snel

Camera is niet geweldig

In de grote hoeveelheid tablets en smartphones is het niet eenvoudig om een model te ontwerpen dat een eigen karakter heeft en uitsteekt tussen de concurrenten. Bovendien is het moeilijk om een model te maken dat ook nog goed genoeg is om aandacht aan de schenken.

Met de Tab 4 8 Plus heeft Lenovo een uniek product gemaakt, waardoor dit middensegment van tablets ineens weer de moeite waard is om in de gaten te houden.

Als je al een Android-apparaat hebt, regelmatig reist en iets mooiers zoekt dan een Amazon-tablet, is dit een heel logische stap.

Lees de hele review: Lenovo Tab 4 8 Plus

2. Amazon Fire HD 10 (2017)

Een geweldig en goedkoop apparaat met een groot scherm

Gewicht: 500g | Afmetingen: 262 x 159 x 9,8mm | OS: Fire OS | Schermformaat: 10,1-inch | Resolutie: 1920 x 1200 | CPU: quad-core | Opslag: 32GB/64GB | Batterij: tot 12 uur | Camera achteraan: 2MP | Frontcamera: VGA

Waar voor je geld

Groot, full HD beeldscherm

Kunststoffen behuizing is niet zo chique

Slechte camera's

Deze tablet is goed voor je als je een Amazon Prime-lidmaatschap hebt, omdat hij een groot scherm heeft waarop je niet alleen films en televisieprogramma's kunt kijken, maar ook e-books kunt lezen.

Het is een goedkope tablet die nog altijd high-end specificaties heeft, waaronder een 10-inch scherm, maar verwacht niet de best beschikbare onderdelen in deze tablet, zoals andere concurrenten in deze lijst wel hebben.

Lees onze Amazon Fire HD 10 (2017) review

3. Amazon Fire HD 8 (2018)

Als je zo'n beetje op Amazon leeft, wil je een Fire

Gewicht: 363g | Afmetingen: 214mm x 128mm x 9,7mm | OS: Fire OS | Schermformaat: 8 inch | Resolutie: 1280 x 800 | CPU: Quad-core 1.3GHz | RAM: 1.5GB | Opslag: 16/32GB | Batterij: tot 10 uur | Camera achteraan: 2MP | Frontcamera: 2MP

Goedkope koop

Verbeterde luidsprekers

Weinig zinnige upgrades

Soms wat traag

De Amazon HD 8 is opnieuw uitgegeven in 2018 met een iets moderner uiterlijk, een betere frontcamera en een grotere opslagcapaciteit.

Dat zijn praktische en nuttige upgrades, waardoor het model in onze lijst met betaalbare tablets blijft.

Hij is niet de koning van de tablets, maar doet wel wat er van hem gevraagd wordt. Hij heeft een bizar lage prijs, waardoor het ideaal is om aan de kinderen te geven zonder dat je bang hoeft te zijn voor een enorme schadepost als hij een keertje op de grond valt.

Voor sommigen kan deze tablet wellicht te klein zijn. De camera's zijn ook niet briljant, maar de Fire HD 8 geeft je in de basis een goede ervaring zonder al te veel poespas, waardoor je niet snel spijt krijgt van de aankoop.

Lees de hele review: Amazon Fire HD 8

4. Amazon Fire 7 (2017)

Amazons nieuwste instaptablet is een hele goedkope en eenvoudige tablet

Gewicht: 295g | Afmetingen: 115mm x 192mm x 9,6mm | OS: Fire OS | Schermformaat: 7 inch | Resolutie: 1024 x 600 | CPU: Quad-core 1.3GHz | RAM: 1GB | Opslag: 8/16GB | Batterij: Tot 7 uur | Camera achteraan: 2MP | Frontcamera: VGA

Betaalbaar

Duurzaam gebouwd

Non-HD scherm is teleurstellend

Slechte batterijduur

Is het ontbreken van het woord 'HD' je opgevallen in de naam Amazon Fire 7, vergeleken met de andere Amazon tablets in deze lijst? Dat is omdat de schermkwaliteit van de tablet geen HD is.

Dat is een compromis die je zal moeten sluiten, als je Amazon's nieuwste, supergoedkope tablet wil. Je krijgt geen prachtig display of een geweldige prestatie, maar er zit genoeg kracht in om eenvoudige taken uit te voeren, zoals streaming content of shoppen.

Het is ook top als Kindle apparaat, als je Kindle met Alexa wil en internet en films.

Lees onze Amazon Fire 7 (2017) review

iPad 9.7 (32GB): beste budget iPad

De nieuwe iPad 9.7 is behoorlijk scherp geprijsd, waarbij je de nieuwste Apple processor en software krijgt in een goed uitziend, chique jasje. Zijn grote, 9,7-inch beeldscherm is helder en kleurrijk. Bovendien heeft hij genoeg power in huis om alles te behappen wat je hem voorhoudt.

