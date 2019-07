De beste fitness trackers van 2019: de top 10 activity trackers ter wereld

Fitness trackers zijn een geweldige manier om je sportieve activiteit en gezondheid bij te houden zonder daar veel moeite voor te doen. Veel van de beste en nieuwste apparaten die je kunt kopen houden zowel je workouts, je hartslag, stressniveau en alles daar tussenin nauwgezet bij in handige en logische overzichten.

Zie ze als een elektronische vinger aan de pols, die je vitale gegevens continu in de gaten houdt. Daardoor kun je van tijd tot tijd de kwaliteit van je slaap aflezen, maar ook het aantal stappen dat je gezet hebt en nog veel meer. Sommigen verwijzen naar deze trackers als slimme armbanden. Dat is ook niet geheel onterecht, ze kunnen er net zo goed uitzien als traditionele sieraden.

De huidige markt voor fitness trackers is overladen met geweldige exemplaren voor iOS 12 en Android Q, waarbij de meeste goede prestaties leveren als het aankomt op de basis van het product. Maar eerlijk gezegd zijn wij vooral geïnteresseerd in het beste van het beste - en dat zou jij ook moeten zijn.

We kijken niet alleen naar de allerbeste high-end polsbanden. Als je daar naar op zoek bent, dan verwijzen we je graag naar onze koopgids voor de beste smartwatch, waar je topproducten vindt als de Apple Watch 4, Fossil Sport en Samsung Galaxy Watch.

In deze lijst zul je ook niet de Fitbit Ionic, Fitbit Versa of Fitbit Versa Lite tegenkomen, ondanks hun merknaam zijn dit namelijk smartwatches (waar ook de verkoopprijs op gebaseerd is). De meeste apparaten hiervoor zijn al verkrijgbaar sinds 2018 (en sommige zelfs nog eerder) maar door het jaar heen zullen we hem bijwerken, mochten we een beter product tegenkomen.

In deze koopgids vind je de beste activity trackers die je op dit moment kunt kopen. We laten je zien hoe ze ten opzichte van elkaar presteren aan de hand van hun unieke functies of kenmerken, specificaties, prijs, ontwerp, de kwaliteit van de software die je gebruikt op je smartphone, en nog veel meer.

1. Fitbit Charge 3

Baas over je fitness met de beste tracker

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Ja | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: Zes dagen | Compatibiliteit: Android / iOS

Licht ontwerp

Groot scherm

Geen ingebouwde GPS

Geen kleurenscherm

De Charge 3, een van de meest succesvolle apparaten van het bedrijf, is verfijnder dan de Fitbit Charge 2. Hij heeft een lichter ontwerp dan de laatste generatie en ziet er beter uit rond je pols. Het is onze beste fitness tracker sinds de prijs kort geleden is gedaald en biedt veel inzicht in je algehele gezondheid.

Het scherm is groter en duidelijker dan veel andere fitness trackers in deze lijst, maar het is nog steeds een zwart-wit scherm.

Er is geen GPS aan boord, zoals sommige andere trackers op deze lijst, maar hij is waterdicht en biedt een volledige fitness-ervaring inclusief een hartslagmeter. Je kunt GPS volgen door je smartphone te koppelen met de tracker.

Hij is wat duurder dan andere fitness-trackers die je in dezelfde lijst aantreft, maar als je de hele Fitbit-app en -ervaring leuk vindt en ook toegang wilt tot meldingen en Fitbits fantastische slaaptracking, is dit het model waar je voor wil gaan: het is een van de beste trackers ooit van het bedrijf.

Lees onze Fitbit Charge 3 review

Wat is de volgende stap? We verwachten het niet snel te horen, maar we hebben een lijstje gemaakt met wat we graag zouden zien bij een Fitbit Charge 4.

2. Garmin Vivosmart 4

Vertelt je hoeveel energie je (niet meer) hebt

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Ja | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 7 dagen | Compatibiliteit: Android / iOS

Slank ontwerp

Lange batterijduur

Klein beeldscherm

Geen GPS

Ons hoogst genoteerde Garmin-product in de lijst met beste fitness trackers is ook een van de meest succesvolle in zijn soort.

Dit apparaat is niet gemaakt voor serieuze atleten, in tegenstelling tot veel andere producten van Garmin, maar in plaats daarvan is de Vivosmart 4 voor diegenen die zo nu en dan sporten en een aantrekkelijke bandje willen om hun activiteiten te volgen.

Het scherm is groter dan bij andere Garmin-producten, en hij heeft een batterij die ongeveer een week meegaat, afhankelijk van hoeveel je sport.

Er is ook een innovatieve functie genaamd Body Battery die je laat zien wanneer precies de beste tijd is om te sporten, kijkend naar de hoeveelheid energie die je hebt. Dit is een geweldige functie voor wanneer je geïnteresseerd bent in zowel je herstel en algemeen welzijn als het aantal kilometers dat je loopt.

Lees de hele Garmin Vivosmart 4 review

Wat is de volgende stap? Er zijn momenteel geen geruchten over een Garmin Vivosmart 5, en omdat de tracker nog geen jaar oud is, moet je misschien een tijdje wachten op de volgende generatie.

3. Huawei Band 3 Pro

Stijl en inhoud voor een prikje

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Ja | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Ja | Batterijduur: 14 dagen stand-by | Compatibiliteit: Android / iOS

Geweldige batterijduur

Goed uitziend kleurenscherm

GPS traag met positiebepaling

Geen functie 'begeleid ademen'

De Huawei Band 3 Pro neemt het stokje over van de Huawei Band 2 Pro. Dit is een van de beste fitness trackers die je kunt kopen als je een krap budget hebt. Voor de prijs heeft het een aantal fantastische functies aan boord.

De Band 3 Pro wordt geleverd met GPS aan boord, is waterbestendig gebouwd (wat betekent dat je er gewoon mee kunt zwemmen) en heeft een kleurenscherm van 0,95 inch waarop je al je statistieken kunt weergeven.

We hebben gemerkt dat de hartslagmeter nauwkeurig is, en hoewel de GPS-positie sneller kon worden bepaald, vonden we deze wel nauwkeurig. Als je zoekt naar een betaalbaar instapmodel om de wereld van fitness-tracking te volgen, is dit een geweldige tracker om te beginnen.

Lees onze Huawei Band 3 Pro review

4. Fitbit Inspire HR

Inspireert om van de bank te komen

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Ja | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 5 dagen | Compatibiliteit: Android / iOS

Klassevol ontwerp

Veel gemeten statistieken

Zwemstatistieken ontbreken

Geen contactloze betaalmogelijkheden

Dit is niet de meest veelzijdige of krachtige fitness tracker in onze toplijst, maar hij doet veel voor zijn prijs en je krijgt toegang tot alle diensten en services van Fitbit.

De Fitbit Inspire HR biedt natuurlijk een hartslagmeter naast een aantal andere functies je fitheid te volgen.

De Inspire HR is niet zo functioneel als de Fitbit Charge 3, omdat hij geen mogelijkheid kent om zwemactiviteiten te tracken of over Fitbit Pay beschikt, maar gezien de prijs is dat wel begrijpelijk.

De Inspire HR heeft een slanker en comfortabeler ontwerp dan veel andere trackers die je kunt kopen, dus als je op zoek bent naar een Fitbit die niet zwaar is, zou je de Inspire HR als je volgende fitnessband kunnen overwegen.

Lees de hele Fitbit Inspire HR review

5. Garmin Vivosport

De sportievere Garmin

Beeldscherm: Ja, kleurentouchscreen | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Waterbestendig | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Ja | Batterijduur: 7 dagen | Compatibiliteit: Android / iOS

Klein voor een GPS tracker

Goede batterijduur

Eenvoudig ontwerp

Geen zwemmodus

Hij is niet zo stijlvol als de meeste Fitbit-producten, maar er is een reden dat de Garmin Vivosport in de lijst komt boven een flink aantal activity trackers van Fitbit.

Hij is namelijk een stuk goedkoper dan de meeste Fitbit-producten en wordt bovendien geleverd met een ingebouwde GPS. Wij zagen een batterijduur van een gedegen 7 dagen, waarbij we bovendien gebruik maakten van de GPS-functies.

Hoewel de smartband waterdicht is, kun je hem niet gebruiken voor het bijhouden van je zwemprestaties. Hij is wel heel goed in andere sporten, waarbij hij dankzij de GPS bijzonder geschikt is voor hardlopen of wielrennen. We waren ook van mening dat de hartslagmeter accuraat was.

Lees onze hele Garmin Vivosport review

6. Honor Band 4

Net als Fitbit, maar dan goedkoper

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Ja | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: Ongeveer een week | Compatibiliteit: Android / iOS

Goed OLED-scherm met glazen afwerking

Goedkoop

Geen GPS mogelijk

Slechte meldingen

De Honor Band 3 is vervangen voor de Band 4 van Honor. Het is een uitstekende keuze als je geld wilt besparen op je fitnesstracker.

De Honor Band 4 is veel goedkoper dan veel andere trackers op deze lijst, en hoewel hij misschien niet met GPS of solide meldingen komt, biedt hij wel goede tracking voor een casual hardloper en heeft hij bovendien een prachtige OLED-kleurendisplay.

Het is een klein scherm waarmee je moet werken, maar het doel van de Honor Band 4 is om de basis van een activity tracker in een klein pakket te verpakken en de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is gelukt! De Band 4 is niet voor iedereen, maar misschien vind je het wel de beste fitness tracker voor jou.

Lees onze volledige Honor Band 4 review

7. Amazfit Bip

Ziet er uit als een smartwatch, maar is meer een fitness tracker

Beeldscherm: Ja, zwart-wit | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Ja | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Ja | Batterijduur: 1 maand | Compatibiliteit: Android / iOS

Stijlvol ontwerp

Fantastische app

Auto-pauzeer functie werkt niet

Matige bediening

Dit model lijkt meer op een smartwatch dan alle andere apparaten op deze lijst, maar omdat deze tracker op zijn eigen software draait en een zeer grote focus heeft op fitness, hebben we besloten de Amazfit Bip op te nemen in onze lijst van de beste fitnesstrackers.

Het Amazfit Bip-ontwerp is duidelijk beïnvloed door de Apple Watch en het zit boordevol functies, waaronder GPS, een nauwkeurige hartslagmeter, multisporttracking, slaapvolgsysteem en VO2 Max-functies.

Als je zoekt naar een ontwerp dat meer op een horloge lijkt, kom je zeker bij de Bip uit. Hij is ook een lichtgewicht, wat knap is, als je bedenkt dat het scherm altijd aan is en de batterij ongeveer een maand meegaat (afhankelijk van je gebruik).

Als dit allemaal goed klinkt, kun je niet misgaan met de Amazfit Bip. Je kunt hem niet overal kopen of bestellen, dus zoek zeker ook online!

Lees de volledige Amazfit Bip review

Wat is de volgende stap? Volgens de geruchten wordt er gewerkt aan de Amazfit Bip 2. Hij was al gesignaleerd op een voorverkooplijst. Wellicht wordt het nieuwe model zeer binnenkort bekendgemaakt.

8. Garmin Vivofit 4

Een van de goedkoopste modellen van Garmin

Beeldscherm: Ja, kleuren-LCD | Hartslagmeter: Nee | Waterdicht: Waterbestendig | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 1 jaar | Compatibiliteit: Android / iOS

Superlange batterijduur

Klein kleurenscherm

Geen GPS of hartslagsensor

Geen smartphone meldingen

De Garmin Vivofit 4 is een van de beste fitness trackers die het bedrijf ooit heeft geproduceerd, waardoor hij heel terecht verschijnt in deze lijst met fantastische tracking-producten.

We zijn vooral dol op de superlange levensduur van de batterij van de Vivofit 4, wat betekent dat je het apparaat een jaar lang niet hoeft op te laden. Je kunt hem onbezorgd dag en nacht om je pols houden, zonder je zorgen te hoeven maken over het opladen.

Je mist misschien notificaties van je smartphone met deze tracker, maar je hebt wel het voordeel van een always-on-kleurendisplay, nauwkeurige functies voor het volgen van fitnessen - let erop dat deze beperkter zijn dan sommige andere trackers op deze lijst - evenals toegang naar een diepgaande app om je statistieken op je smartphone op te splitsen.

Lees de volledige Garmin Vivofit 4 review

9. Moov Now

Onze voormalige nummer één

Beeldscherm: Nee | Hartslagmeter: Nee | Waterdicht: Ja | Activiteit bijhouden: Ja | GPS: Ja, via telefoon | Batterijduur: Zes maanden | Compatibiliteit: Android / iOS

Geweldige batterijduur

Goedkoop

Beperkte functies

Geen beeldscherm

Hoewel hij al een paar jaar oud is, is de Moov Now nog steeds een van onze favoriete fitnessbands. Hij is goedkoop, biedt alles wat je maar wilt in een dagelijkse tracker en hij beschikt over een fenomenale batterijlevensduur van zes maanden.

De Moov Now is echter niet alleen ontworpen als stappenteller, maar ook voor bokstraining en intervaltraining, en een zwemmodus bovenop functies voor hardlopen en het bijhouden van je slaappatronen. Dat is veel voor een tracker.

Je krijgt geen GPS of andere functies voor het volgen van fitheid die concurrenten op deze lijst bieden, maar als je op zoek bent naar een geweldige dagelijkse tracker die niet veel geld kost, dan zal de Moov Now je perfect aanvullen.

Lees de hele Moov Now review

Wat is de volgende stap? De Moov Now werd voor het eerst uitgebracht in 2015, dus het apparaat is aan vervanging toe. Dat gezegd zijnde, hebben we nog geen geruchten gehoord over een nieuw apparaat dat afkomstig is van Moov.

10. Samsung Galaxy Fit e

Een geweldige goedkope tracker

Scherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterbestendig: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: ongeveer een week | Compatibiliteit: Android/iOS

Kost niet veel

Nauwkeurige activity tracking

Je hebt twee apps nodig

Batterijduur kan verschillen

De eerste poging van Samsung om een goedkoper fitnesstracker te maken, heet de Galaxy Fit e en hij is misschien wel een van de beste goedkope toestellen op de markt.

We zijn vooral fan van de Galaxy Fit e vanwege zijn strakke design, batterijduur van een week en het feit dat hij verschillende activiteiten kan tracken, waaronder zwemmen en fietsen.

Hij bevat een hartslagmeter, maar geen GPS en een zwart-witdisplay in plaats van een kleurenscherm. De prijs is weliswaar enorm laag dus als je op je geld moet letten, dan verkies je waarschijnlijk dit exemplaar boven de rest op deze lijst.

Lees onze Samsung Galaxy Fit E review

Zoek je een meer betaalbare fitness tracker? Lees onze lijst met de beste goedkope fitness trackers van 2019

