De beste camerasmartphones voor 2019

Een goeie camerasmartphone kiezen is in 2019 een stuk lastiger geworden. In de afgelopen maanden zijn er veel nieuwe modellen uitgebracht, waaronder Google, Huawei en Samsung. Verrassing, ze zijn allemaal beter dan de iPhone als het aankomt op het maken van foto's. Apple's concurrentie heeft de achterstand ingehaald.

Onze test draait niet om de laatste iPhone of de camera met de meeste megapixels. De kwaliteit van de camera unit wordt bepaald door hoe goed de software van de smartphone is geoptimaliseerd voor het maken van foto's of het opnemen van video's.

Opmerking: Deze lijst met de beste camerasmartphones wordt continu geüpdatet, we houden het scherp in de gaten wanneer er nieuwe software verschijnt of als er nieuwe telefoons uitgebracht worden.

Dan is het ook belangrijk wat voor foto's je wilt gaan maken met je smartphone. Het hangt ervan af wat je wilt fotograferen, de ene camera kan bepaalde scenario's beter vastleggen dan de andere.

We hebben de beste camerasmartphones getest in een aantal lichtomstandigheden, in bepaalde situaties en met een breed scala aan voorwerpen. Als je weet hoe een camera presteert in verschillende situaties, zal dit je helpen om erachter te komen welke camera precies de momenten vastlegt die jij wilt bewaren.

Dus, voordat je genoegen neemt met de beste camerasmartphone is het belangrijk om eerst te bepalen wat je nodig hebt. Grote frontcamerasensors met een breed perspectief om betere selfies te maken? Of een reeks aan verschillende sensors aan de achterkant van de smartphone voor multifunctioneel fotograferen? Als je weet hoe je je camera gebruikt, dan kun je beter beslissen welke camera het beste bij je past.

Google zou dit jaar een grote uitverkoop houden met telefoons als de Pixel 3 , dus het is het waard om even op de prijskaartjes te letten gedurende de maand juli.

Buiten de specificaties en mogelijkheden van de camera om, zijn er nog een aantal aspecten over de telefoon die je wellicht wil overwegen. Bijvoorbeeld de beschikking over een grote opslag of een die een microSD-kaart ondersteunt, dit kan handig van pas komen als je bijvoorbeeld veel 4k-video's opneemt.

Ook is het belangrijk om na te denken over de batterij en de schermkwaliteit. Als je de hele dag op pad bent en meerdere fotosessies doet, heb je een batterij nodig die het lang genoeg volhoudt.

En als je je foto's voornamelijk op je telefoon bekijkt, dan zorgt een telefoon met OLED-scherm ervoor dat je foto's er echt uitspringen, maar als je doel is om ze op social media te plaatsen of de foto's uit te printen, dan moet je kijken naar een breder aanbod aan opties.

Alle informatie hebben we opgesomd en staat onderaan dit artikel, samen met onze best geteste kiekjes zodat je de juiste beslissing kunt nemen bij het kiezen van je nieuwe camerasmartphone.

1. Huawei P30 Pro

De beste camerasmartphone die je kunt kopen

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Frontcamera: 32MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.6, f/2.2, f/3.4 | Gewicht: 192g | Afmetingen: 158 x 73,4 x 8,4mm | Batterij: 4.200mAh

De beste camerasmartphone bij weinig licht

Sterke telefoto mogelijkheden

Beschikt over een ultra-groothoeklens

Google Pixel 3 is een concurrent

Niet overal ter wereld verkocht Touchscreen werkt niet optimaal

De Huawei P30 Pro is zo ontwikkeld dat het de beste camerasmartphone is, kwalitatief gezien passeert hij net de Google Pixel 3 met single-lens achteraan en Pixel 3 XL camera's. Waarom? Twee redenen: hij presteert het beste bij weinig licht en de camera is voorzien van een schitterende optische zoom; de periscooplens zorgt voor een prachtig beeld van veraf.

Er zijn een heleboel camera's om te testen op deze telefoon, vier aan de achterkant; een 40 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel telefotolens, een 20 megapixel ultra-groothoeklens en een ToF (time-of-flight) camera om diepte te creëren voor het maken van portretfoto's.

De Huawei P30 Pro camera gebruikt ook een RYYB-sensor (rood geel geel blauw) in plaats van de fabrieksstandaard RGB-sensor (rood groen blauw), om meer licht te kunnen vastleggen. En dat is te zien. Op foto's die wij namen voor onze review, waren meer details te zien en er was minder schaduw dan bij de andere. En overbelicht waren ze ook niet. Het is een zorgvuldige afweging die maar een aantal telefoonfabrikanten goed weten te maken, met hun kleine camera's en beperkte software.

Het is allemaal best indrukwekkend voor een smartphone, maar helemaal perfect is het nog niet. Zo ontdekten we namelijk een aantal kleurveranderingen op sommige plekken en de software reageert niet altijd goed als je switcht tussen ultra-groothoek, 5x zoom, 10x zoom en 50x digitale zoom. Maar daarentegen kun je wel van heel dichtbij fotograferen met een 50x zoom en als je 's nachts foto's maakt, zie je bijna geen verschil met het licht aan. Dit legt de lat enorm hoog voor camerasmartphones in 2019.

Lees onze volledige review hier: Huawei P30 Pro

2. Google Pixel 3/Google Pixel 3 XL

Foto's met geweldige kleuren, met pure Android software

Lanceringsdatum: November 2018 | Camera's achteraan: 12.2MP | Frontcamera: 8MP+8MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.8 | Autofocus type: : Fase detectie | Gewicht: : 148/184 g | Afmetingen: : 158.1 x 73.8 x 8.5 mm

Geweldige HDR en echte kleuren

Beschikbaar in twee maten

Single-lens= geen brede hoekoptie

De Google Pixel 3 is de op een na beste camerasmartphone die je nu kunt kopen, en biedt soms betere kleuren vergeleken met de Huawei P30 Pro. Dus als je de voorkeur geeft aan een pure Android software ervaring, twijfel dan niet om deze te overwegen.

We vinden het ook prettig dat je de keuze krijgt uit twee formaten, Pixel 3 en Pixel 3 XL leveren dezelfde camera instellingen. Terwijl de meeste handsets in onze lijst van beste camerasmartphones op z'n minst twee camera's achteraan hebben, hebben de Pixel apparaten een camera achteraan.

Deze camera's zijn wel extreem krachtig, met een intuitieve interface en AI smarts die zich fantastisch aanpassen aan elk scenario, of het nu mooie vistas of low-light portretten zijn.

Wat de 12.2MP camera achteraan van Google onderscheidt van de concurrentie is zijn consistentie. We hebben scherpere, iets lichtere foto's van de Pixel 3 en 3 XL versus de iPhone XS Max (overdreven warme kleurtonen), Samsung Galaxy Note 9 (niet altijd de beste HDR) en Huawei P20 Pro (vaak te scherp).

Achter de schermen zijn het Google's toegewijde Pixel Visual Core chip en de automatische software die herkennen hoe foto's eruit moeten zien en welke beelden je echt wil vastleggen.

Google weet als geen ander hoe ze dataverwerking moeten vastleggen en algoritmes kunnen perfectioneren. Waar ze in tekort schieten, is in de nieuwe nachtmodus voor foto's die een lange belichting nodig hebben. De Huawei P30 Pro is iets beter, hoewel Google het ook best goed doet. Hij is ook niet zo omkeerbaar aan de achterkant, zonder een ultra-brede of telephoto lens.

En laten we het niet vergeten, beide telefoons hebben dual front camera's, die je fantastische selfies in portretmodus biedt met een prachtige wazige achtergrond.

3. Samsung Galaxy S10 Plus

Een grote display en een hele goeie camera

Lanceringsdatum: March 2019 | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera: 10MP + 8MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.5, f/2.4, f/2.2 | Gewicht: 198g | Afmetingen: 161,9 x 76,4 x 8,8mm | Batterij: 4.100mAh

Geweldige camera, ook bij weinig licht

Geen HDR video-opname

Niet veel beter dan de S9

De Galaxy S10 Plus, de Samsung Galaxy S10 en de Galaxy S10e komen met camera's die geheel nieuw zijn voor Samsung-gebruikers. Naast de verbeterde vaste camera en een 2x optische telefotolens op de S10 en S10 Plus, zit er ook een 123-graden ultra-groothoeklens op de achterkant van de drie telefoons.

Wij vinden de Samsung Galaxy S10 Plus heel veelzijdig en fijn om mee te werken. Dit komt grotendeels door de camerasoftware die tot een van de beste behoort. Het geavanceerde Color Point-schema en de Live Focus-modus die de achtergrond een grijstoon meegeeft, zodat het object wat je wil vastleggen er echt uitspringt.

Op welk vlak schiet het dan tekort? De foto's die zijn gemaakt door de Samsung strijken het beeld helemaal glad om de ruis bij weinig licht te verhullen. Hiermee halen ze het niet bij de Huawei P30 Pro. Je zal er niet de mooiste foto's mee kunnen maken, zeker niet naast die smartphone, maar we zijn er alsnog heel positief over en vinden de enorm grote 6,4-inch display toch de beste die er is.

Opmerking: De Samsung Galaxy S10e heeft een nieuwe ultra-brede lens, maar bevat geen telephoto lens, bij de standaard S10 ontbreekt de dubbele frontcamera van de Plus (Al zagen wij niet veel verschil tussen de portretselfies op de Plus en de normale S10)

Lees de volledige review hier: Samsung Galaxy S10 Plus

4. Huawei Mate 20 Pro

Deze camerasmartphone is buitengewoon veelzijdig

Lanceringsdatum: November 2018 | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP | Frontcamera: 24MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.8, f/2.2, f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 189g | Afmetingen: 157,8 x 72,3 x 8,6mm | Batterij: 4.200mAh | Opslag: 128/256GB

Slimme drievoudige cameraopstelling

Eersteklas specificaties

HDR-camera kan beter

Simpele gebruikersinterface, complexe instellingen

Met zijn drie camera's achteraan is de Huawei Mate 20 Pro een veelzijdige camerasmartphone.

De P20 Pro kondigde een nieuw tijdperk aan van geweldige Huawei-camera's, en de Mate 20 Pro erft zijn 40MP-groothoeklens (f/1.8) en 8MP-telefotolens met driedubbele zoom (f/2.4) met OIS en werkt dit dan verder uit.

Om het trio van camera's achteraan rond te maken is daar de nieuwste aanwinst; de ultra-groothoeklens van16MP-lens (f/2.2). Het is een uitbreiding van het iconische setje van de Mate 20 Pro, waarmee je een breder scala aan foto's kunt nemen vanuit beperkte posities.

Ook dagelijks fotograferen wordt makkelijker, als je een aantal ver uit elkaar staande elementen moet inpassen in een foto.

De prestaties van de Mate 20 Pro bij weinig licht zijn superieur aan de meeste andere smartphones die wij hebben getest. En dat geldt helemaal voor de Night Mode met langdurige belichting.

De 3x telefotolens van deze telefoon pakt heel goed shots van ver weg, en de hybride 5x zoom voegt een digitale combinatie toe zodat je wat meer bereik krijgt. Perfect is het niet, maar in onze vergelijkbare tests kwam deze beter uit de bus dan een aantal van de digitale zooms, zoals bij de Google Pixel 3.

Er is een scala aan andere functies in de camera app op de Mate 20 Pro, waarmee je alles nauwkeurig kan instellen en aanpassen.

Lees onze volledige review hier: Huawei Mate 20 Pro

5. Samsung Galaxy Note 9

Gebruiksvriendelijk en presteert goed bij weinig licht

Lanceringsdatum: Augustus 2018 | Camera's achteraan: 12MP + 12MP | Frontcamera: 8MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.5-f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 201g | Afmetingen: 161,9 x 76,4 x 8,8mm | Batterij: 4.000mAh | Opslag: 128/512GB

Geweldige camera, ook met weinig licht

Geen HDR video-opname

Niet veel beter dan de S9

De Samsung Galaxy Note 9 heeft een sterke camera die is gebaseerd op de Galaxy S9 Plus, met een aantal kleine aanpassingen die hem nog beter maken.

Het resultaat is een handset waarmee je makkelijk foto's maakt in elke situatie, zelfs bij weinig licht, met indrukwekkende beelden als resultaat.

Met de nieuwe optimalisatiefunctie kan de camera van Samsung Galaxy Note 9 zich identificeren en aanpassen aan verschillende scènes. Er zijn 20 onderwerpen waar je op kunt selecteren voor het aanpassen van de kleurbalans. Zo kun je kiezen uit een zonsondergang, bloemen, voedsel, vogels, teksten enzovoorts.

Vergeleken met de S9 Plus kan je met de camera van de Note 9 meer details vastleggen, maar je moet wel heel goed kijken om het verschil te zien.

Aangezien het om een notepad gaat, krijg je de Samsung S Pen gratis bij de handset. Je kunt de knop op de handset ook gebruiken om de sluiter te bedienen.

Zet de Galaxy Note 9 ergens neer, bijvoorbeeld voor het maken van een groepsfoto, en je hoeft alleen de S Pen te gebruiken om de foto te nemen. Het is misschien een klein pluspunt, maar wij maken er graag gebruik van.

Een nadeel is wel dat je met de Note 9 geen HDR-video's kunt opnemen, al is dit voor de meeste mensen waarschijnlijk geen probleem.

Lees onze volledige review hier: Samsung Galaxy Note 9

6. iPhone XS / iPhone XS Max

Eenvoudig en bekwaam

Lanceringsdatum: September 2018 | Camera's achteraan: 12MP + 12MP | Frontcamera: 7MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.8, f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 177/208g | Afmetingen: 143,6 x 70,9 x 7,7mm/157,5 x 77,4 x 7,7mm | Batterij: 2.658/3.174mAh | Opslag: 64/256/512GB

Verkrijgbaar in twee formaten

Makkelijk in gebruik

Duur

Apple's meest recente iPhone-duo heeft een verbeterde dubbele camera achteraan, maar het zijn niet alleen de specificaties die deze telefoons aantrekkelijk maken. Het is ook het gebruiksgemak wat de mobiele fotografie-ervaring zo prettig maakt.

De iPhone camera-app staat bekend om zijn eenvoudige en overzichtelijke interface, die zich focust op het maken van mooie plaatjes. Met minimale bediening en instellingen, zodat de gebruiker zich daar niet druk om hoeft te maken.

Dat betekent wel dat je niet precies dezelfde opties hebt bij het nemen van foto's als bij de Samsungs en de Huawei's. Maar de iPhone XS en iPhone XS Max hebben tot nu toe Apple's beste camera's, met verbeteringen in de mogelijkheden voor slechte lichtomstandigheden.

Ben je op zoek naar een telefoon die je zo uit je broekzak kunt grissen en waarmee je snel een foto kunt maken, dan is de nieuwe iPhone een van de beste camerasmartphones die er is.

Apple heeft het wazige achtergrondeffect gepopulariseerd en de portretmodus is een van de beste implementaties van de technologie die we gebruiken op een smartphone. Met een reeks aan studiolichteffecten die net dat beetje extra cachet geeft aan je composities.

Zowel de iPhone XS en XS Max hebben precies dezelfde dubbele 12MP-camera achteraan, het enige verschil tussen de twee is de schermgrootte, de batterij en de grootte van de telefoon.

De display van 6,5 inch op de iPhone XS Max heeft een grote viewfinder, waarmee je kunt controleren of het object wat je fotografeert goed in beeld staat, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. De iPhone XS geeft hetzelfde resultaat, alleen dan in een kleinere vorm.

Lees de volledige review hier: iPhone XS I iPhone XS Max

7. Samsung Galaxy S9 Plus

De Galaxy S9 Plus is nog steeds een geweldige camerasmartphone

Lanceringsdatum: Maart 2018 | Camera's achteraan: 12MP + 12MP | Frontcamera: 8MP | OIS: Yes | Diafragma camera's achteraan: f/1.5-2.4, f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 189g | Afmetingen: 158,1 x 73,8 x 8,5mm | Batterij: 3.500mAh | Opslag: 64/128/256GB + microSD

Indrukwekkende camera bij weinig licht

Het hele pakket is uitmuntend

AR Emoji wordt overschat

In het begin van 2018 stond de Samsung Galaxy S9 Plus nog bovenaan de lijst met camerasmartphones. Hij biedt een combinatie van een uitstekende smartphone-ervaring op alle vlakken en kwalitatieve fotografiemogelijkheden.

Zoals je kan zien, moet hij nu het spit delven voor een aantal nieuwe camerasmartphones, maar hij blijft nog steeds een fantastische smartphone die sinds zijn lancering in prijs is gedaald.

Op de achterkant vind je twee camera's met een hoofdsensor van 12MP en een tweede sensor van 12MP vlak daaronder.

Wat de hoofdsensor zo speciaal maakt is het diafragma van f/1.5, waarmee het uitstekend werkt met weinig licht. Het is de eerste telefoon ter wereld die deze mogelijkheid biedt.

Maar dat is niet alles, deze telefoon bevat ook een dual sensor-technologie, met een diafragma van f/1.5 (voor weinig licht) tot f/2.4 die overbelichting in hele lichte scènes minimaliseert.

De S9 Plus geeft 28% meer licht en 30% minder ruis, vergeleken met de S8 Plus. En deze telefoon heeft ook het voordeel dat Samsung DRAM heeft toegevoegd aan zijn beeldsensor. Dit zorgt ervoor dat de foto's opgebouwd zijn uit een compositie van 12 kaders in plaats van 3 kaders.

Daarnaast kun je met de tweede camera bokehfoto's maken, waar bepaalde delen van de foto wazig zijn (bijvoorbeeld de achtergrond) en andere delen juist weer scherp zijn.

Ook kun je slow motion video's opnemen, van 240fps (in1080p) en super slow motion in 960 fps (in 720p)

Dit zit allemaal verpakt in de gebruiksvriendelijke camera-app, met een automatische modus die alle technologische trucjes behelst, dus het enige wat je hoeft te doen is richten en klikken voor een prachtig plaatje.

Lees de volledige review hier: Samsung Galaxy S9 Plus

8. Huawei P20 Pro

Bijna de beste camerasmartphone

Lanceringsdatum: April 2018 | Camera's achteraan: 40MP + 20MP + 8MP | Frontcamera: 24MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.8, f/1.6, f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie en laser | Gewicht: 180g | Afmetingen: 155 x 73,9 x 7,8mm | Batterij: 4.000mAh | Opslag: 128GB

Slimme drievoudige cameraopstelling

Goeie batterij

Geen 3,5mm audiopoort of draadloos opladen

Display is niet zo scherp als die van Samsung

De Huawei P20 Pro is een jaar na de lanceringsdatum nog altijd een geweldige telefoon. Het kopstuk is de drievoudige cameraopstelling aan de achterkant. Ja inderdaad, drie camera's die samen een resolutie hebben van maar liefst 68MP. Tel je daar de 24MP van de front camera bij, dan kom je op een totaal van 92MP.

Megapixels hebben natuurlijk een beperkt bereik, maar het goede nieuws is dat de Huawei P20 Pro het aantal MP ondersteunt met een paar sterke functionaliteiten.

De hoofdcamera met een resolutie van 40MP wordt ondersteund door een zwart-witsensor die helpt met het bewerken van beelden, het verminderen van ruis en het verbeteren van het dynamische bereik. Al is de standaardresolutie bij de P20 Pro wel 10MP.

De derde camera achter heeft een lens die 3x inzoomt en een 8MP sensor, waarmee je een scène kunt inzoomen zonder dat je de digitale zoom gebruikt. Zo lever je dus niet in op de beeldkwaliteit.

Lees onze volledige review hier: Huawei P20 Pro

9. Samsung Galaxy S9

Een camera, twee diafragma's

Lanceringsdatum: Maart 2018 | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP | OIS: Ja | Diafragma camera's achteraan: f/1.5-f/2.4 | Autofocustype: Fasedetectie | Gewicht: 163g | Afmetingen: 147,7 x 68,7 x 8,5mm | Batterij: 3.000mAh | Opslag: 64/128/256GB + microSD

De meest krachtige Android telefoon

Camera werkt goed met weinig licht

Het ontwerp is identiek aan de S8

In sommige foto's mist de levendigheid

Je vraagt je misschien af hoe de Galaxy S9 zo laag op de lijst is gekomen, zeker aangezien zijn grote broer boven staat.

De reden hiervoor is, in tegenstelling tot de iPhone XS/XS Max en Google Pixel 3/3 XL die identieke camera's hebben, dat Samsung de S9 Plus meer fotografievaardigheid heeft gegeven.

De Galaxy S9 is nog steeds een top camerasmartphone, met zijn krachtige 12MP camera achter (er zit er maar een aan de achterkant van deze telefoon) een vooruitgang op de uitstekende sensor van zijn voorganger.

Samsung heeft de weinig licht mogelijkheden verbeterd op de Galaxy S9, met een markt leidende f/1.5 diafragma en ze hebben super slo-mo toegevoegd, met daarbij 960fps video opname.

De camera is zelfs slimmer dan de S9 Plus, en beschikt over Samsung's Dual Aperture Technology, waarmee het automatisch kan switchen tussen f/1.5 in settings met weinig licht, tot f/2.4 in heldere scenes.

Het resultaat? Een camera die makkelijk in gebruik is, met een automatische modus, die, negen van de tien keer, een geweldige foto oplevert waar je vrij weinig moeite voor hoeft te doen.

10. Sony Xperia XZ3

De beste camerasmartphone voor video-opnames

Lanceringsdatum: oktober 2018 | Camera achteraan: 19MP | Frontcamera: 13MP | OIS: Nee | Diafragma camera's achteraan: f/2.0 | Autofocustype: Fasedetectie en laser | Gewicht: 193g | Afmetingen: 158 x 73 x 9,9mm | Batterij: 3.300mAh | Opslag: 64GB + microSD

4K HDR video is uitstekend

Ziet er luxe uit en voelt ook zo

Vreemde plek voor de vingerafdruk

De Sony Xperia XZ3 is de beste camerasmartphone van nu van het Japanse bedrijf, met een single 19MP camera achter, die je een krachtige fotografie optie geeft.

De user interface is gestroomlijnd voor beginners, dus je hoeft minder te swipen om de verschillende modussen en de frequent geopende instellingen worden getoond op het scherm, dus je hoeft er niet veel aan te rommelen voordat je je foto neemt.

In goed licht zijn de details sterk, en een vage achtergrond maak je zonder enige bokeh modus te selecteren.

Waar de Xperia XZ3 camera in uitblinkt is video. De digitale stabilisatie werkt prima bij met name goed licht, en de 4K HDR beelden die je kunt vastleggen zijn echt adembenemend.

Sony is ook de enige fabrikant van wie de smartphonecamera's 960fps Full HD slow motion kunnen vastleggen, terwijl de concurrentie maar tot 720p komt. Het is volledig onbruikbaar bij gemiddeld tot weinig licht, maar het is een mooie functie om te hebben voor een zonnige dag.