De beste back-to-school deals in 2019: laptops, tablets, audio en meer!

Met september in het vooruitzicht is het tijd voor de befaamde back-to-school acties. Ook technologiemerken profiteren van deze periode en kortingen op laptops, hoofdtelefoons, tablets... zijn dan ook talrijk. Om jullie zoektocht naar de beste deals makkelijker te maken, hebben wij verschillende webwinkels bekeken en de beste aanbiedingen voor in dit overzicht gegoten.

Logischerwijs staan hier niet alle deals. Een korting van 10 euro op de Samsung Galaxy S10 Plus laten we bijvoorbeeld links liggen maar een bluetooth-speaker van Sony aan de halve prijs vind je bijvoorbeeld wel terug.

Hoe dichter we in de buurt van het nieuwe schooljaar komen, hoe meer deals er verschijnen, dus we zorgen ervoor dat we dit artikel geregeld van een update voorzien.

Back-to-school deals:

Back-to-school laptop deals

HP 15-db0182nb Azerty voor €399 i.p.v. 499

Deze HP-laptop van 15,6 inch kan je nu met een korting van 100 euro kopen. Binnenin vind je dual-core AMD A9-processor en RAM-geheugen van 8GB en een batterij die de laptop voor zeven uur van stroom moet voorzien.

Lenovo Ideapad 330-15ARR 81D200G3MH voor €549 i.p.v. 649

Voor 549 euro kan je nu al de Lenovo Ideapad 330 aanschaffen. Deze laptop van 15,6 inch bevat een voldoende krachtige AMD Ryzen 5 processor, 8GB RAM-geheugen en 256GB SSD-opslag.

Asus ZenBook UX431FA-AM082T voor €699 i.p.v. 799

Deze compacte Asus Zenbook kost nu slechts 699 euro. In deze laptop van amper 14 inch zit een zuinige en krachtige Intel Core i5-8265U processor, 8GB RAM-geheugen en 256GB SSD-opslag. De batterij zou in totaal vijf uur mee moeten gaan.

HP ENVY x360 13-ag0012nb voor €749 i.p.v. 999

Deze 2-in-1 laptop van HP is amper 13,3 inch groot, maar bevat heel wat kracht. Binnenin zit een AMD Ryzen 5 processor, een ruime 16GB RAM-geheugen en 512GB SSD-opslag. Hij kan al van jou zijn voor 749 euro.

Back-to-school tablet deals

Asus ZenPad 3S (Z500M) voor €255,99 i.p.v. 399,99

Deze ZenPad 3S van Asus mag dan niet meer op de nieuwste versie van Android draaien, maar is vooral geschikt voor entertainment met zijn QXGA-beeldscherm van 9,7 inch en 64GB opslag.

Samsung Galaxy Tab S4 voor €489 i.p.v. 549

De Samsung Galaxy Tab S4 is niet meer de nieuwste tablet, maar is nog steeds enorm geschikt om als laptopvervanger te gebruiken om notities in de les te maken en opdrachten af te werken. Geniet nu van deze korting van 60 euro.

Back-to-school audio deals

Beats EP Hoofdtelefoon voor €69 i.p.v. 99

Scoor nu een korting van 30 euro op deze stijlvolle hoofdtelefoon van Beats. Enorm veel technologie zit er niet in de hoofdtelefoon en hij werkt zelfs nog met een kabel, maar je krijgt wel de goede geluidskwaliteit van Beats.

JBL E65BTNC Bluetooth Headset Black voor €129 i.p.v. 199

Deze bluetooth-hoofdtelefoon van JBL bevat degelijke noise-cancelling technologie en het kwalitatief geluid waar het bedrijf om bekend staat. Je kan hem nu kopen met 70 euro korting!

Jaybird Tarah Bluetooth Sport Earphones voor €89 i.p.v. 159

Dit setje sportoortjes van Jaybird is ideaal als je dagelijks een rondje gaat joggen. De oortjes zijn niet volledig draadloos en hangen nog aan elkaar met een kabel. De oorklemmen zorgen ervoor dat ze goed blijven zitten tijdens het sporten.

Back-to-school smartwatch deals

Samsung SM-R800 Galaxy Watch 46mm Silver voor €249 i.p.v. 329

Deze topklasse smartwatch van Samsung is nu maar liefst 80 euro goedkoper. Hij werkt het beste met een smartphone van Samsung, maar is compatibel met elk Android-toestel. Met een batterijduur van 80 uur hoeft hij ook niet elke dag aan de oplader.

Back-to-school smartphone deals

Samsung Galaxy S10 512GB voor €799 i.p.v. 1029

Een van de drie nieuwste toevoegingen aan de S-reeks van Samsung is reeds verkrijgbaar met een stevige korting. Grijp snel je kans nu het nog kan.

Back-to-school pc-accessoires deals