De beste 2-in-1 laptop 2019: de beste hybrides op de markt

De laatste tien jaar is de manier waarop we onze laptops gebruiken drastisch veranderd en dat is grotendeels dankzij hybridelaptops. De beste 2-in-1 laptops zijn er in allerlei vormen en formaten. Er is ook niets beter dan je laptop in tentformatie zetten om een serie of film te kijken na een lange studeersessie.

Sommige van de beste 2-in-1 laptops, zoals de Dell XPS 15 2-in-1, komen met de beste processoren en behoren tot de beste laptops op de markt. We kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft voor deze veelzijdige vormfactor.

De beste 2-in-1 laptops kan je meestal volledig omvormen tot een tablet door het toetsenbord naar achteren te klappen. Sommige toestellen, zoals de Surface Book 2, gebruiken een andere aanpak. Daar heeft Microsoft gekozen voor een afneembaar scherm en wordt de haarscherpe PixelSense-display rechtop gehouden door puur magnetisme in de laptopmodus.

Hoe de 2-in-1 functionaliteit ook wordt uitgevoerd, deze flexibele laptops zijn meestal compatibel met een stylus, hoewel het tegenwoordig zeldzaam is dat die bij in de doos zit. Dus, om de beste 2-in-1 laptop voor je te vinden, hebben wij een lijstje gemaakt van de beste exemplaren die we recent getest hebben met alle plus- en minpunten erbij.

1. HP Spectre x360 15T (2019)

Krachtige prestaties, strak design

CPU: Intel Core i7 | Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 15,6 inch UHD (3.160 x 2.140) LCD touchscreen | Opslag: 256GB SSD – 2TB SSD

Fantastische prestaties

Prachtig design

Scherpe 4K-display

Slechte plaatsing ventilator

De HP Spectre-reeks met Ultrabooks en 2-in-1 laptops combineert al jarenlang elegantie met prestaties, en de HP Spectre x360 2019 is geen uitzondering. Met een krachtige 8e generatie Intel Core i7 processor, Nvidia Geforce GTX 1050 Ti GPU en 8GB RAM in zijn basismodel, kan je probleemloos al je werk tot een goed einde brengen (en tussendoor wat gamen). Maar de Spectre x360 is redelijk zwaar voor een 2-in-1 laptop, dus je zal hem waarschijnlijk niet vaak in tabletmodus gebruiken. Maar in de tentformatie is hij wel geschikt om films en series te bekijken op zijn 4K-display.

Lees de volledige review: HP Spectre x360 15T (2019)

2. Asus Chromebook Flip

Een 2-in-1 Chromebook waar Android-gebruikers geen nee tegen zeggen

CPU: Intel Pentium – Core m7 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 510 – 515 | RAM: 4GB – 8GB | Scherm: 12,5 inch FHD (1.920 x 1.080) LED verlicht anti-glans display | Opslag: 32GB – 128GB eMMC

Elegante tabletmodus

Levendig scherm

Geen Android-ondersteuning uit de doos

Matige speakers

De Asus Chromebook Flip C302 is een leuk alternatief voor de Google Pixelbook, die hier niet verkrijgbaar is. Hij heeft een een touchscreen, hybride ontwerp voor Chrome OS en is erop vooruitgegaan door zijn compatibiliteit met Android-apps. Net zoals de Pixelbook kan je met deze Chromebook Flip (na een update) apps van Google Play gebruiken.

Lees de volledige review: Asus Chromebook Flip

3. HP Spectre x360

Prachtig en krachtig

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 – Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch Full HD (1.920 x 1.080) - 15,6 inch diagonaal 4K IPS (3.840 x 2.160) touchscreen | Opslag: 256GB – 1TB PCIe SSD

Stylus inbegrepen

Strak design

Duur

De HP Spectre x360 is niet gewoon een van de beste 2-in-1 laptops op de markt, maar ook een van de beste laptops. Er zijn weinig toestellen die de combinatie van krachtige onderdelen en een elegant design zo goed kunnen presenteren als HP. Het strakke en luxueuze ontwerp springt meteen in het oog en de krachtige hardware zal je absoluut niet teleurstellen. En als je dagelijkse taken afgerond zijn, vouw je hem even om tot een tablet om nog een paar video's op YouTube te bekijken.

Lees de volledige review: HP Spectre x360

4. Dell XPS 15 2-in-1

Een 2-in-1 zonder compromissen

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Radeon RX Vega M GL (4GB HMB2) | RAM: 8GB – 16GB | Opslag: 128GB – 512GB PCIe SSD

Indrukwekkende prestaties

Ultra-dun ontwerp

Aan de dure kant

Als je op zoek bent naar een van de beste 2-in-1 laptops, maar ook iets wil met heel wat werkkracht, dan zit je hier goed. De Dell XPS 15, die al een van de beste Ultrabooks van vandaag is, heeft tegenwoordig ook een 2-in-1 variant met subtiele grafische prestaties door de Radeon RX Vega GPU. Dit wil zeggen dat je een mooie 2-in-1 laptop krijgt zonder prestaties in te moeten leveren. Hoewel zijn prijskaartje aan de hoge kant, is hij zijn geld wel volledig waard.

Lees de volledige review: Dell XPS 15 2-in-1

5. Microsoft Surface Book 2 (13 inch)

Een schot in de roos

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5) | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,5” PixelSense display | Opslag: 256GB – 1TB SSD

Zeer goede batterijduur

Krachtig

Heel duur

Geen Surface Pen inbegrepen

We gaan er geen doekjes om winden: we zijn grote fans van de originele Surface Book, dus toen we hoorden dat er een Surface Book 2 van 13 inch aan zat te komen, waren we meteen enthousiast. Deze 2-in-1 laptop bevat de nieuwste 8e generatie Intel Core processoren en GPU's van de Nvidia 10-reeks met het oog op zowel gamers als creatievelingen. Voeg hier zijn unieke vormfactor met het afneembare scherm aan toe en de Surface Book 2 is een schot in de roos.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Book 2 (13-inch)

6. Lenovo Yoga C930

2-in-1 met weinig tot geen compromissen

CPU: Intel Core i7 | Graphics: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Screen: 13,9 inch FHD (1.920 x 1.080) – UHD (3.840 x 2.160) IPS Glossy Multi-touch | Opslag: 256GB – 2TB SSD

Stevige bouwkwaliteit

Robuust

Uitstekende batterijduur

Zwakke grafische prestaties

Dure upgrademogelijkheden

Met zijn strakke ontwerp en sterke specificaties verdient de nieuwe Lenovo Yoga C930 zeker een plek in deze lijst met hybridelaptops. Dan hebben we het nog niet eens over het nieuwe model met 4K-scherm zodat je in de hoogste kwaliteit kan genieten van games en series nadat je klaar bent met werken. Deze 2-in-1 laptop is een stevige concurrent voor de budgetgerichte kopers, maar als je kijkt naar de krachtigere configuraties, ben je weliswaar heel wat geld kwijt.

Lees de volledige review: Lenovo Yoga C930

7. Microsoft Surface Book 2 (15-inch)

De perfectie nabij

CPU: Intel Core i7 | Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 16GB | Scherm: 15 inch 3.240 x 2.160 PixelSense touch display | Opslag: 256GB – 1TB SSD

Ongelooflijke batterijduur

Enorm krachtig

Geen speakers die naar boven gericht zijn

Klein touchpad

Je weet intussen al dat we fans zijn van de Microsoft Surface Book 2 van 13 inch, die eerder in deze lijst vermeld is, maar ook de variant van 15 inch verdient een plaatsje. Met zijn lange batterijduur, sterke specificaties die voldoen aan al je productiviteitseisen en entertainmentwensen samen met zijn unieke designeigenschappen, hebben we over dit model dezelfde mening. Deze variant is echter niet voor de budget shoppers: het instapmodel met 256GB opslag kost je al 2.449 euro.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Book 2 (15-inch)

8. Acer Chromebook Spin 11

Een podiumplaats voor een Chromebook

CPU: Intel Celeron N3350 | Grafische kaart: HD Graphics 500 | RAM: 4GB | Scherm: 11,6" (1.366 x 768) HD IPS | Opslag: 32GB Flash

Enorm betaalbaar

Duurzame behuizing

Donker scherm

Matige batterijduur

Acer maakt tegenwoordig steeds meer betaalbare laptops die betrouwbaar genoeg zijn voor de gebruikelijke taken en wat kijkplezier achteraf. Ze bewijzen dat met deze Chromebook Spin 11, die geprezen wordt als een van de beste Chromebooks die er is. Er zijn weliswaar enkele toegevingen gemaakt om de prijs te drukken naar ongeveer 300 euro, waaronder een ondermaatse batterijduur. Maar als je niet veel geld wil uitgeven en je processor niet tot het uiterste wil drijven, dan is dit een ideale aankoop.

Lees de volledige review: Acer Chromebook Spin 11

Bron afbeeldingen: TechRadar

Wil je meer keuze? Neem dan een kijkje in onze lijst met de beste laptops van 2019

Gabe Carey en Bill Thomas hebben ook bijgedragen aan dit artikel.