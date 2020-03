Elke film die is uitgesteld vanwege het coronavirus, van Mulan tot Fast 9

Nu de paniek rondom het coronavirus zich verspreidt, veranderen de entertainmentbedrijven ook van koers nu de komende maanden er heel anders uit gaan zien. Om de verspreiding van het virus te beperken en de veiligheid van mensen te garanderen, want dat heeft prioriteit. Tal van branches hebben hun plannen gewijzigd, vanwege COVID-19 - MWC 2020 in Barcelona is afgelast en GDC en E3's annuleringen betekenen dat het een rustig jaar wordt voor de evenementenbranche.

Op het gebied van tv en film, versnellen de gevolgen, met films als Fast and Furious 9, No Time To Die, A Quiet Place Par 2 en Peter Rabbit 2 die allen een andere lanceringsdatum hebben gekregen. Ze zijn uitgesteld tot later dit jaar of tot 2021. Dit zal zeker een pijnlijk gevolg hebben op de theaters. Nu is bekend geworden dat ook Mulan en The New Mutants voor nu uitgesteld zijn.

Dit gaat natuurlijk niet alleen om het uitstellen van lanceringsdata, het heeft ook gevolgen voor de productie van tv en film, zoals je zou verwachten. Tom Hanks is tot nu toe de grootste beroemdheid die positief getest is op het virus. Dit werd vastgesteld, toen hij de Elvis biopic aan het filmen was in Australië. Die opnames zijn nu stilgelegd. Producties van tv-shows worden ook opgeschort, op dit moment mag er al bij diverse talkshows in Nederland en België geen publiek aanwezig zijn.

Hieronder een samenvatting van hoe het coronavirus tv en films tot nu toe heeft beïnvloed.

Films die zijn afgelast vanwege het coronavirus tot dusver

A Quiet Place Part 2 (was 31 maart, nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt)

Mulan (was 27 maart, nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt)

The New Mutants (was 8 april, nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt)

No Time To Die (was op 2 april, nu verplaatst naar november 2020)

Peter Rabbit 2 (was 23 maart, is nu verplaatst naar 7 augustus 2020)

Antlers (was 30 april, nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt)

Fast 9 (was 21 mei, is nu verplaatst naar april 2021)

The Lovebirds (was 3 april, nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt)

Steeds meer lanceringsdata van films worden uitgesteld, nu het verminderd aantal bioscoopbezoekers steeds groter wordt. No Time To Die is verplaatst naar november en A Quiet Place Part 2 is ook uitgesteld. In de tussentijd is ook Peter Rabbit 2 verschoven van maart naar augustus.

De grootste verandering was de wijziging van de lanceringsdatum van Fast and Furious 9, die pas volgend jaar in de bioscoop te zien zal zijn. Of de film Black Widow ook later wordt uitgebracht, is nog niet bekend. Volgens de trailer, die eerder deze week verscheen, zal de film nog steeds in mei in de bioscoop draaien.

Ook de Disney-films The New Mutants en Mulan zijn uitgesteld naar later dit jaar. Een datum is nog niet bekend.

Dit is een situatie die nog in ontwikkeling is, en de wereld kan er over een paar weken totaal anders uitzien. Bioscopen zullen leeg zijn, om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, en in België zijn alle bioscopen nu tijdelijk gesloten.

China, een grote markt voor blockbusters, is zo goed als gesloten. Eind januari besloot het land de deuren van al zijn 70.000 bioscopen te sluiten.

Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson hebben het coronavirus

Acteur Tom Hanks heeft bovenstaande update vanuit Australië geplaatst op 12 maart, waarin hij onthulde dat hij en zijn vrouw Rita Wilson positief zijn getest op het coronavirus. "Om het juiste te doen, wat nu nodig is, zijn we getest op het coronavirus en daar kwam een positief resultaat uit", zo liet Hanks weten. Daar voegde hij nog aan toe, dat hij iedereen op de hoogte houdt over zijn welzijn.

Hanks was in Australië voor de opnames van de Elvis Presley biopic die geregisseerd wordt door Baz Luhrmann (bekend van The Great Gatsby), Warner Bros liet weten dat de opnames nu zijn stilgelegd.

The Falcon and the Winter Soldier opnames in Praag stilgelegd

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

De opnames van de Disney Plus series The Falcon and the Winter Soldier, die plaatsvinden in Praag, zijn stopgezet volgens Deadline. De cast en crew werd verzocht om terug te gaan naar Atlanta. De serie staat gepland voor augustus, en er is nog geen nieuws dat dit invloed heeft op de lanceringsdatum.

Acteur Sebastian Stan reageerde op Instagram: "We waren bezig met de opnames van The Falcon and the Winter Soldier in een van de meest prachtige steden in de wereld met zulke geweldige mensen die ons hebben verwelkomd. Nu zijn we naar huis gestuurd. Te snel. Praag je zult voor een lange tijd in mijn gedachten zijn. Bedankt. We komen terug. We denken aan je".

Tal van producties zijn stilgelegd, inclusief Mission Impossible 7 en The Morning Show

De productie van het teendrama Riverdale, is tijdelijk stopgezet nu een van de teamleden positief getest is op corona. Opnames van de Apple Plus serie The Morning Show zijn uit voorzorg ook uitgesteld, volgens THR.

Eind februari werden de opnames van de film Mission Impossible 7 in Venetië al stilgelegd.