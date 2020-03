Champions League 19-20 live stream: bekijk elke wedstrijd overal ter wereld online

De UEFA Champions League seizoen 2019-2020 is momenteel in volle gang. Er zijn enkel zenuwslopende wedstrijden geweest in de poulefase, maar nu is het de hoogste tijd om clubs in de knock-out fase aan het werk te zien. Echte voetballiefhebbers kunnen niet wachten om de groten der aarde weer aan het werk te zien. Wij vertellen je hoe je waar dan ook ter wereld elke knock-out wedstrijd kunt volgen via onze Champions League live stream gids.

Momenteel zijn we aanbeland in de achtste finales. De overgebleven wedstrijden zijn een stuk groter te noemen dan die uit de poulefase. Denk maar eens aan toppers als Real Madrid vs Manchester City, Atletico Madrid vs Liverpool, Chelsea vs Bayern München en nog veel meer. De huidige kampioen is Liverpool en maakt dus nog altijd kans op prolongatie, maar daarvoor moet het wel een 1-0 achterstand wegwerken in eigen huis tegen Atletico Madrid.

Belangrijke data Champions League 2019/20 De 2019-2020 Champions League is alweer het 65e jaar van Europa's meest prestigieuze clubvoetbaltoernooi. Kwalificatiewedstrijden werden al gespeeld in juni 2019, en de echte competitie ging in september van vorig jaar van start. Elke save, tackle en goal brengt ons een stapje dichter bij de finale die gehouden wordt in het iconische Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel, dat plaatsvindt op 30 mei 2020.

Vorig jaar was het Liverpool die de majestueuze Champions League beker in ontvangst mocht nemen. Mo Salah en Divock Origi wisten met hun doelpunten Tottenham Hotspur te verslaan. In 2020 is finalist Tottenham nog steeds in de race voor de titel: zij nemen het op tegen het talentvolle RB Leipzig. De Duitse ploeg verdedigt een 1-0 voorsprong na een fascinerende eerste match. We raden je dan ook zeker aan om een Champions League live stream van deze wedstrijd te bekijken.

Ook het Franse PSG kan nog altijd de Champions League titel voor dit seizoen in de wacht slepen. Het grote gevaar is afkomstig van de superieure voorhoede. Spelers als Kylian Mbappé, Edinson Cavani en de Braziliaanse ster Neymar hebben al meerdere keren aangetoond tot de besten der aarde te horen. Zij nemen het in de achtste finales op tegen BVB Dortmund, dat met het 19-jarige wonderkind Haaland in de eerste wedstrijd hoge ogen gooide.

De Noorse international nam twee goals voor zijn rekening, waardoor Dortmund met een 2-1 zege op zak binnenkort afreist naar Parijs. Naast bovengenoemde wedstrijden is er nog veel meer drama op komst. Mis geen minuut van al het spektakel, door hieronder te lezen hoe je Champions League live stream wedstrijden kunt bekijken overal ter wereld.

Gebruik een VPN om de achtste finales van de Champions League overal te bekijken

Scroll naar beneden om erachter te komen op welke zenders jij de Champions League wedstrijden kunt volgen. Bevind je jezelf buiten de landsgrenzen, wanneer de wedstrijden plaatsvinden? Wees gerust, want dankzij een VPN kun je alsnog veilig en vertrouwd de matches zien die je wil bekijken.

Een VPN geeft je de mogelijkheid om je IP-adres te wijzigen. Hierdoor lijkt het alsof jij je op een compleet ander locatie bevindt voor de website die je wil bezoeken. Het voordeel hiervan is, dat je regioblokkades kunt omzeilen. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN scoort telkens bijzonder goed. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Champions League schema: wedstrijden, kick-off tijden en recente scores

Het laatste gedeelte van de Champions League 2020 is van start gegaan, en de eerste knock-out wedstrijden hebben al voor het nodige spektakel gezorgd. Hieronder vind je alle informatie die al bekend is over de knock-out matches.

Voor de duidelijkheid: thuis spelende teams noemen we als eerste, en de aftraptijden voor alle Champions League wedstrijden staan gepland voor 21:00 CET.

Woensdag 26 februari

Dinsdag 10 maart

RB Leipzig vs Tottenham Hotspur (1-0) - wedstrijd 2 uit 2

Valencia vs Atalanta (1-4) - wedstrijd 2 uit 2

Woensdag 11 maart

PSG vs Borussia Dortmund (1-2) - wedstrijd 2 uit 2

Liverpool vs Atletico Madrid (0-1) - wedstrijd 2 uit 2

Dinsdag 17 maart

Juventus vs Lyon (0-1) - wedstrijd 2 uit 2

Man City vs Real Madrid (2-1) - wedstrijd 2 uit 2

Woensdag 18 maart

Barcelona vs Napoli (1-1) - wedstrijd 2 uit 2

Bayern München vs Chelsea (3-0) - wedstrijd 2 uit 2

Vrijdag 20 maart

Loting kwartfinales en halve finales

Dinsdag 7 april / Woensdag 8 april

Kwartfinales - wedstrijd 1 uit 2

Dinsdag 14 april / Woensdag 15 april

Kwartfinales - wedstrijd 2 uit 2

Dinsdag 28 april / Woensdag 29 april

Halve finales - wedstrijd 1 uit 2

Dinsdag 5 mei / Woensdag 6 mei

Halve finales, wedstrijd 2 uit 2

Zaterdag 30 mei

Champions League 2020 finale - Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanboel

Champions League live stream: bekijk elke wedstrijd in Nederland

In Nederland heeft Talpa de rechten voor de Champions League-wedstrijden van Ajax. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd aanschouwen? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

In Nederland is Ziggo een van de twee partijen die Champions League-wedstrijden mag uitzenden. Het online platform Ziggo GO stelt gebruikers in staat om online televisie te kijken, en dus ook deze wedstrijd. Ziggo-klanten kunnen doorgaans terecht op kanaal 14 om de (knock-out) wedstrijd te kijken, die niet op Veronica (of KIJK) te zien is. De aftrap vindt plaats om 21:00. Je kunt de wedstrijd ook bekijken via je smartphone. Download hiervoor de Ziggo GO-applicatie. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Bestel dan een VPN aan en volg de instructies. Zo kun je alsnog jouw gewenste live stream volgen.

Meer Champions League 2020 nieuws en voorspellingen

Er is dit jaar voor elke voetballiefhebber wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Grootmachten als Real Madrid, Barcelona, en Bayern München moeten uitkijken voor jonge, talentvolle ploegen als RB Leipzig en Borussia Dortmund. Verder is Napoli een interessante ploeg om rekening mee te houden. Grootste outsider is zonder meer Atalanta, dat de groepsfase heeft weten te overleven op spectaculaire wijze.

Nostalgische types hopen wellicht dat Juventus na 20 jaar eindelijk de Champions League weer gaat winnen, zeker nu Cristiano Ronaldo weer in goede doen is. Pep Guardiola's Manchester City, zal echter ook alles op alles zetten om het kampioenenbal te winnen, zeker nu bekend is gemaakt dat het team voor twee jaar lang niet meer mag deelnemen aan Europese competities. Verder mogen we Barcelona natuurlijk niet vergeten. Zolang Lionel Messi nog speelt bij de Catalanen, weet je het maar nooit.

Kortom, het is voor nu onmogelijk om te raden wie er op 30 mei de finale zal mogen spelen in Istanboel. Wij kijken er in ieder geval naar uit.