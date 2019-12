Bose QuietComfort 35 II nu goedkoper dan ooit tevoren

De afgelopen jaren is de markt van noise-cancelling hoofdtelefoons ontzettend gegroeid. Al dan niet door het uitfaseren van de koptelefooningang op smartphones zijn steeds meer mensen in aanraking gekomen met bluetooth headsets.

Draadloze koptelefoons zijn vaak ontzettend prettig in gebruik, hebben een prima batterijduur en kunnen jou (via noise-cancelling) volledig afsluiten van de buitenwereld. Wat dat laatste betreft zit je heel goed bij de Bose QuietComfort 35 II, en deze is nu extra voordelig op de kop te tikken bij diverse webshops.

Ben je op zoek naar een high-end hoofdtelefoon? Dan is de Bose QuietComfort 35 II kopen zeker geen rare keuze. In de webshops van Bol.com en Coolblue is de hoofdtelefoon te koop met 15 procent korting, waardoor het eindbedrag uitkomt op 269 euro. Retailer Amazon gaat echter nog een stapje verder en biedt de headset aan voor slechts 229 euro.

De Bose QuietComfort 35 II bieden zoals gezegd een uitermate geavanceerde vorm van noise-cancelling aan, met drie verschillende niveaus waaruit je kunt kiezen. De lichtgewicht headset heeft zijdezachte kussens, zodat je het apparaat urenlang zonder problemen kunt gebruiken.

Dankzij de ondersteuning van Amazon Alexa en de Google Assistent controleer je met je stem je muziek, kun je het weer hardop voor laten lezen, en nog veel meer. Hieronder vind je de beste Bose QuietComfort 35 II deals.

Bose QC35 II voor €229 i.p.v. €349 (Amazon) Bose heeft met de QuietComfort 35 II een topproduct in de markt gezet. Naast sublieme audiokwaliteit beschik je ook nog eens over drie geavanceerde noise-cancelling-niveaus. Ook is de batterijduur behoorlijk te noemen, en werkt de koptelefoon samen met Amazon Alexa en de Google Assistent, mocht je dat willen.

Deal bekijken

Bose QC35 II voor €269 i.p.v. €349 (Bol.com) Ook bij Bol.com is de top headset van Bose voordelig in huis te halen. Naast sublieme audiokwaliteit beschik je ook nog eens over drie geavanceerde noise-cancelling-niveaus. Verder is de batterijduur een stuk beter dan die van zijn voorganger, en werkt de koptelefoon samen met Amazon Alexa en de Google Assistent, mocht je dat willen.Deal bekijken