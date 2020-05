Borussia Dortmund vs Schalke 04 live stream: bekijk de Bundesliga match gratis overal ter wereld

Het is ongeveer twee maanden geleden dat er in de Europese topcompetities een voetbal heeft gerold. Uiteraard niet zomaar, maar jammer was het wel. Gelukkig start de Duitse competitie langzaam aan weer. Uiteraard zitten er tal van haken en ogen rondom de herstart van de Bundesliga, maar er wordt hoe dan ook gevoetbald door twee topteams.

Lees hieronder meer over hoe je Dortmund vs Schalke waar dan ook ter wereld gratis kunt bekijken.

Borussia Dortmund vs Schalke 04 - waar en wanneer De wedstrijd van vandaag vindt plaats in het Signal-Iduna-Park. De aftrap begint om 15:30 CEST.

Dortmund is dit jaar bezig met een prima seizoen. Mede dankzij de topaankoop Erling Haaland is de strijd tussen Borussia en Bayern München losgebarsten om de koppositie. En wat is er nu lekkerder om in te lopen op je concurrent door je aartsrivaal te verslaan?

Voor Schalke valt er eveneens meer dan genoeg te halen in deze Kohlenpott-derby. Hoewel de titel er niet meer in lijkt te zitten voor de club uit Gelsenkirchen, is het team wel nog in de race voor een ticket voor de Europa League. Een makkelijke opgave lijkt dat echter niet te worden; Schalke wist geen van haar laatste zeven wedstrijden te winnen, al kun je zo je twijfels hebben in hoeverre resultaten van twee maanden geleden er nog toe doen.

Wel positief voor Schalke is het feit dat de selectie weer op volle oorlogssterkte is. Spelers als Suat Serdar, Salif Sane en Daniel Caligiuri zijn allen hersteld van hun blessures.

Dortmund betreedt het veld vandaag met een wellicht niet volledig fitte selectie. Emre Can en Axel Witsel hebben tijdens de trainingen een tik gekregen, maar het is nog onduidelijk in hoeverre zij niet wedstrijdfit zijn hierdoor.

Bekijk hieronder hoe je deze bijzonder interessante wedstrijd gratis kunt bekijken via een Dortmund vs Schalke live stream.

Bekijk gratis Dortmund vs Schalke live stream

Sky Sports heeft de uitzendrechten voor de Bundesliga in Duitsland en de grote herstart vindt vandaag plaats. Alle wedstrijden in de namiddag zijn gratis te bekijken, zowel online als op televisie voor mensen in Duitsland en Oostenrijk.

Het is hierdoor nog niet eerder zo makkelijk geweest om een gratis Dortmund vs Schalke live stream te bemachtigen. De wedstrijd is te vinden op de Duitse Sky Sports website.

Andere wedstrijden die vandaag gespeeld worden:

RB Leipzig vs SC Freiburg

TSG Hoffenheim vs Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf vs SC Paderborn

FC Augsburg vs VfL Wolfsburg

Bevind jij je vandaag toevallig net niet in Duitsland of Oostenrijk? Dan is het in eerste instantie vanwege een geoblokkade niet mogelijk om deze wedstrijd te bekijken. Er is echter een vrij makkelijke oplossing hiervoor in de vorm van een VPN.

Bekijk Dortmund vs Schalke overal ter wereld

Het omzeilen van een geoblokkade via een VPN is erg makkelijk, en als gevolg hiervan hoef je geen schimmige stream meer te bekijken die je ergens op het web bent tegengekomen.

Dankzij een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,11 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Dortmund vs Schalke live stream in Nederland

In Nederland is Fox Sports in handen van de rechten van de Bundesliga. De kanalen van Fox zitten achter de decoder, wat betekent dat je een abonnement afgesloten dient te hebben om deze wedstrijden te kunnen bekijken. Bij Fox Sports zijn er twee verschillende abonnementen: eentje voor het Nederlands voetbal, en één voor overige competities en sporten. Ben je in het bezit van eerstgenoemde abonnement? Dan kun je alsnog meegenieten van enkele Bundesliga-wedstrijden. Op deze manier wil Fox Sports haar klanten tegemoetkomen vanwege het gebrek aan Eredivisie-wedstrijden. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijden uit de Bundesliga bekijken? Schaf een VPN aan en volg de instructies om alsnog een live stream te kunnen bekijken.