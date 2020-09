Beste televisies voor sport: start het Eredivisie seizoen goed met deze toppers

Het Eredivisie-seizoen 2019/2020 kende een allerminst bevredigend einde. Door het coronavirus werd besloten om medio maart de competitie voor onbepaalde tijd te schorsen. Velen hadden nog hoop dat de competitie ‘gewoon’ hervat zou worden later in het jaar, maar niets bleek minder waar; na veel gedoe besloot men om de competitie plusminus acht à negen speelronden voor het einde af te sluiten.

Gelukkig komt er aan het stilzitten na zes maanden eindelijk een einde. Dezelfde 18 teams als vorig seizoen mogen het nu weer tegen elkaar opnemen in de strijd voor de felbegeerde kampioensschaal. Niet alleen spelers en trainers hunkeren naar het moment dat de bal weer officieel rolt, maar ook ‘wij’ als voetbalfans staan te trappelen om onze favoriete club aan te moedigen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dat iets vaker vanuit huis dan in het stadion moeten gebeuren, maar wees niet getreurd; wij hebben enkele van de beste televisies voor sport hieronder in een lijst geplaatst, zodat jij in de best mogelijke kwaliteit jouw team naar een overwinning kunt juichen.

Beste televisies voor sport: criteria

Het is zeker niet vreemd als je even door de bomen het bos niet meer ziet in het televisiesegment. Er zijn tal van tv’s te koop waarvan fabrikanten al dan niet beweren dat ze het beste beeld produceren. Ben je een echte sport- en/of voetballiefhebber, en kijk je bijna niets anders op jouw televisie? Dan is het handig om de volgende criteria in de gaten te houden bij het kiezen van een tv:

Beeldverversing

Elke televisie beschikt over een maximale ondersteuning aan beeldverversing, ook wel uitgedrukt in hertz. Hoe hoger het aantal hertz waarover een televisie beschikt, hoe vloeiender elke actie op de televisie wordt getoond. Bij voetbalwedstrijden raden we dan ook aan om minstens een televisie te kopen met een ververssnelheid van 100 hertz. Anders kunnen beelden er wat vervaagd uitzien.

Grootte

Size matters, ook wat betreft televisies. Kijk je graag voetbalwedstrijden in je eentje? Dan maakt dit niet zoveel uit, maar voor grote groepen is een televisie van meer dan 50 inch geen overbodige luxe. Zeker niet als je ook nog eens gepaste afstand tussen elkaar wil bewaren. Gelukkig zijn er steeds meer grote televisies op de markt, waardoor je alsnog overblijft met een conform aanbod.

4K ready

Helaas zijn er nog geen concrete plannen bij Fox Sports om de Eredivisie uit te gaan zenden in 4K. Heel lang zal dat waarschijnlijk niet op zich laten wachten, aangezien de technologie steeds vaker gebruikt wordt op andere vlakken. Des te handiger om voorbereid zijn op deze razend scherpe resolutie door alvast een televisie te kopen die een 4K-resolutie ondersteunt.

Beste televisies voor sport

In samenwerking met Coolblue hebben wij deze lijst met toptelevisies voor jou geselecteerd:

Philips 65OLED754 – Ambilight voor €1.699,-

Deze grote 65 inch OLED-televisie kent een natuurgetrouwe en kleurrijke beeldweergave, waardoor je het gras bijna in je huiskamer kunt ruiken. Dankzij de HDR-ondersteuning zijn contrasten extra diep, en zorgt een ververssnelheid van 100 hertz voor vloeiende beelden. Door de 4K-resolutie ben je tevens goed voorbereid als de Eredivisie in de nabije toekomst in een nog hogere resolutie uitgezonden wordt. Ook de aanwezigheid van Ambilight achtergrondverlichting voegt een extra dimensie toe aan je kijkervaring.Deal bekijken

Sony KD-55AG8 voor €1.499,-

Deze zeer stijlvolle televisie van Sony heeft eigenlijk alles wat je als sportliefhebber nodig hebt: een schermdiagonaal van maar liefst 55 inch, een 4K OLED-scherm voor haarscherpe en contrastrijke beelden, een ververssnelheid van 100 hertz, en dat allemaal in een aantrekkelijk totaalpakket. Verder is het Acoustic Surface geluidssysteem inbegrepen, wat een extra realistische geluidsweergave bewerkstelligt. Mocht je toch behoefte hebben aan een soundbar, weet dan dat je de voet in hoogte kunt verstellen indien nodig.Deal bekijken

LG OLED55B9SLA voor €1.299,-

Voor het volgen van een goede pot voetbal kun je ook terecht bij de televisies van LG. De uitgelichte televisie van de Zuid-Koreaanse fabrikant kent een prettige 55 inch schermdiagonaal, wat hem zeer geschikt maakt voor het kijken van voetbal in grote groepen. Het kleurrijke 4K OLED-beeldscherm kent een ververssnelheid van 100 hertz, waardoor hij eigenlijk alle belangrijke hokjes afvinkt bij onze criteria om een goede sporttelevisie te zijn.Deal bekijken

LG 55NANO866NA (2020) voor €999,-

Ook onder de duizend euro zijn er nog enkele mooie televisies te koop om voetbal mee te kijken. Zo ook deze 55 inch 4K-televisie van LG. Het grote verschil met de duurdere exemplaren hierboven is het schermtype; dit model maakt gebruik van LED-LCD-technologie. Zwarte delen van het beeld zijn iets minder zwart dan bij OLED-panelen, maar de beelden zijn nog altijd van hoge kwaliteit. Dankzij UHD Premium mag je genieten van een hoge helderheid en breed kleurbereik. Verder bedraagt de ververssnelheid een mooie 100 hertz, en zorgt de HDR-ondersteuning voor rijke contrasten.Deal bekijken