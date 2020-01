Het nieuwe jaar betekent in België ook traditiegetrouw het begin van de wintersolden. Alle Belgische handelaars doen hieraan mee en hebben tijdens heel de maand januari verschillende promo's om mee uit te pakken. Tech deals mogen hier natuurlijk niet ontbreken en ook dit jaar staan er talloze producten in de aanbieding. Wij hebben de beste deals gezocht en ze in een overzicht gegoten!

Beste tech deals in de solden van januari 2020

Apple iPhone XR 256GB voor €699 i.p.v. €929 Ook in 2020 is de iPhone XR een van de beste smartphone van Apple. De enkele camera achteraan is een van de beste in zijn soort en met de 256GB aan opslag raak je je bestanden probleemloos kwijt. Je geniet tot slot zoals gewoonlijk van de jarenlange updategarantie van Apple.Deal bekijken

Apple iPhone XS 64GB voor €699 i.p.v. €899 De iPhone XS met 64GB kost op dit moment evenveel als de iPhone XR met 256GB opslag hierboven. Als je dus voldoende hebt aan 64GB opslag maar wel meer fotomogelijkheden, een beter display en iets snellere prestaties wil, dan is dit de deal voor jou.Deal bekijken

Xiaomi Mi 9T Pro 64GB voor €379 i.p.v. €429 De Xiaomi Mi 9T Pro geeft je high-end prestaties voor een midrange prijs. Zo krijg je de nieuwe Snapdragon 855 chipset, een 4.000mAh-batterij, drie camera's achteraan en een pop-up selfiecamera. De opslagmogelijkheden van 64GB en 128GB zijn hier aan de lage kant en de MIUI software is niet fantastisch, maar dat kunnen we over het hoofd zien hier.Deal bekijken

Nokia 3.2 voor €99 i.p.v. €129 De Nokia 3.2 doet niet meer dan nodig is om een smartphone te zijn. Hij draait op Android 9, zit in het Android One-programma en heeft een camera voor- en achteraan. Het HD-scherm in combinatie met 4.000mAh-batterij zorgt tot slot voor een batterijduur van twee dagen.Deal bekijken

Motorola One Action voor €199 i.p.v. €259 De Motorola One Action is een smartphone die heel wat waar voor zijn geld geeft. Je krijgt 21:9 Full HD-scherm met punch-hole selfiecamera, drie camera's achteraan, waaronder de unieke actiecamera, en een verrassend krachtige Exynos 9609 chipset. Voor 199 euro vind je geen betere smartphone.Deal bekijken

Samsung QE55Q64R - QLED voor €799 i.p.v. €999 Deze 4K-tv van Samsung is uitgerust met nieuwste QLED-technologie en heeft HDR-ondersteuning met een prachtige beeldkwaliteit als resultaat. Je krijgt bovendien de nodige smart tv functies en een handige programmeerbare afstandsbediening.Deal bekijken

Asus VivoBook S15 voor €689 i.p.v. €869 De Asus VivoBook S15 is een ideale all-round laptop. Door de dunne randen rond het 15,6 inch scherm blijft hij verrassend compact én er zit een numeriek klavier in het toetsenbord. Met de Intel Core i7-8565U en Nvidia MX250 GPU in combinatie met 8GB RAM kan hij ook gebruikt worden voor iets zwaardere taken, zoals foto- en videobewerking.Deal bekijken

Lenovo Ideapad 330 voor €769 i.p.v. €899 Dit model van de Lenovo Ideapad 330 combineert een klassiek laptopuiterlijk met hardware die geschikt is voor lichte games. De i7-8750H processor en Nvidia 1050 GTX GPU met 8GB RAM maken het mogelijk om lichte games te spelen op gemiddelde instellingen. Verwacht echter geen snelheidswonderen. Deal bekijken

Sennheiser PXC 550 voor €189 i.p.v. €349 De Sennheiser PXC 550 is een van de minder bekende premium koptelefoons met noise-cancelling. Hij zit niet op hetzelfde niveau als concurrenten in dezelfde prijsklasse, maar met deze hoge korting is hij zeker het overwegen waard.Deal bekijken