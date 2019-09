De beste soundbars voor tv, films en muziek in 2019

Nu tv-schermen steeds slimmer worden, blijken hun ingebouwde speakers achter te lopen. Laten we eerlijk zijn, zelfs de beste Samsung tv kan wel een extern luidsprekersysteem gebruiken - en daarom hebben we de allerbeste soundbars die er op de markt zijn, verzameld in een handige koopgids.

Als je het slanke esthetische ontwerp van de nieuwe 4K tv mooi vindt, dan is een goede soundbar de beste optie. De top soundbars die nu verkrijgbaar zijn, zullen niet opvallen naast je glanzend nieuwe slanke scherm, zoals een normaal stereosysteem wel zou doen. In plaats daarvan zijn ze een lust voor het oog en voor het oor, zo zijn ze gebouwd. Ook zijn ze een goede oplossing voor kleinere huizen en woonkamers met minder ruimte, waar geen 7.1 kanaal luidsprekersysteem in past.

Een geweldig voorbeeld hiervan is de eerste soundbar van Bang en Olufsen, de Beosound Stage. Hoewel we nog geen kans hebben gehad om het onlangs uitgebrachte model in het echt te bewonderen, lijkt het een van de mooiste soundbars te zijn die we ooit hebben gezien.

De meerderheid van de soundbars op deze lijst zijn gemaakt om voor je scherm te worden geplaatst, maar ze kunnen ook op de wand bevestigd worden aan de boven- of zijkant. Dit geeft je eindeloze keuzes om je home entertainmentset neer te zetten.

Ondanks dat de meeste alleen beschikken over een luidspreker aan de voorkant, kunnen vele soundbars geluid produceren op een manier dat het lijkt alsof er geweldig geluid uit elke richting komt.

Het belangrijkste probleem met soundbars? Er is enorm veel keus. Als je niet de juiste vindt, kun je thuiskomen met een soundbar die niet past bij je televisie, of een die nauwelijks beter klinkt dan de ingebouwde speakers van je tv. Dat zorgt er helaas voor dat soundbars een slechte naam krijgen en dat is precies hetgeen wat wij proberen te voorkomen door je een helpende hand te bieden.

Hieronder vertellen we over de beste soundbars die nu verkrijgbaar zijn, of je nu op zoek bent naar Dolby Atmos support, audio voor meerdere kamers in huis, een hip ontwerp of andere geavanceerde functies naast de premium audio-ervaring van een soundbar.

Wat is de beste soundbar voor 225 euro?

We kunnen dit niet vaak genoeg benadrukken: als het aankomt op soundbars, dan heb je genoeg keus. Hoewel ze soundbars genoemd worden, komen ze in verschillende vormen en maten. Ze verschillen ook in prijs, je hebt soundbars voor minder dan 100 euro maar ook van 1100 euro.

Hoe goedkoper het model is, hoe eenvoudiger de verbindingen zullen zijn. In tegenstelling tot de duurdere soundbars die superieure HDMI-ingangen toevoegen (inclusief 4K/HDR doorvoer), draadloze audio streaming (bijvoorbeeld bluetooth en Airplay), betere kracht, meer verfijnde luidsprekers en de decodering van Blu-ray geluidsformaten.

Natuurlijk is een volledige surroundinstallatie is de premium oplossing voor slecht klinkende tv's, maar als je tekort aan ruimte hebt (of budget) dan biedt een soundbar een goed compromis. Dus wat is de beste soundbar voor 225 euro?

Q Acoustics M3 Soundbar - £199/$249

Terwijl LG, Samsung en Sony allemaal een uitstekende soundbar hebben in de prijsklasse van 450 euro, levert alleen de Q Acoustics M3 Soundbar het topniveau van audio prestatie onder de 225 euro. Als je op zoek bent naar een soundbar die gewoon werkt, goed klinkt en je geen fortuin kost, dan is de Q Acoustics M3 een goeie keus.Deal bekijken

Beste Soundbars 2019: TechRadar's favorieten

1. Samsung HW-Q90R Soundbar

De traditionele Hi-Fi speakers hebben wat te vrezen

Afmetingen: 1226 x 83 x 136mm (B x H x D) | Speakerconfiguratie: 7.1.4 | Aangegeven audiovermogen: 512W | Verbindingen: 2 x HDMI-ingangen, 1 x HDMI-uitgang met eARC, optische digitale audio ingang, USB (service), bluetooth en wifi

Indrukwekkende geluidskwaliteit

Dolby Atmos en DTS:X

Makkelijk te installeren en in te stellen

Beperkte HDMI-ingangen

De Samsung HW-Q90R is de nieuwe vlaggenschip soundbar van het bedrijf. Hij ondersteunt niet alleen objectgebaseerde audio in de vorm van zowel Dolby Atmos als DTS:X, maar is ook het enige model uit 2019 dat dit bereikt met speakers achteraan en vier opwaarts gerichte drivers.

Geen enkele andere soundbar komt in de buurt van het produceren van de volledige Dolby Atmos en DTS:X ervaring, en dankzij de klanken van Harman Kardon klinkt de HW-Q90 zelfs goed met muziek. Een fatsoenlijke set functies en volledig gespecificeerde HDMI-aansluitingen maken een bijna foutloos pakket compleet. De hoge prijs moet je er echter bijnemen.

Lees de volledige review: Samsung HW-Q90R Soundbar

2. Sony HT-ST5000 Soundbar

Een hoogwaardige soundbar die zijn geld waard is

Afmetingen: 1180 x 80 x 145 mm (B x H x D) | Luidsprekerconfiguratie: 7.1.2 | Aangegeven audiovermogen: N/A | Verbindingen: 3 x HDMI-ingangen, 1 HDMI-uitgang (ARC), analoge audio in/uit, Ethernet, optische audio in, bluetooth, wifi

Prachtige kwaliteit

Dolby Atmos ondersteuning

Hi-res audio compatibel

Angstaanjagend duur

Geen DTS:X

De Sony HT-ST5000 is de duurste soundbar die je hier zal vinden, maar voor dat geld krijg je uitzonderlijke apparatuur die ondersteuning biedt voor Dolby's ruimtelijke Atmos tech - bovenop het bijzonder goed omgaan met het meer conventionele surround sound.

De ingebouwde kwaliteit en het ontwerp van de soundbar zijn exceptioneel en zijn algemene audioprestatie maakt indruk met duidelijke en ruimtelijke presentatie.

Al zal de hoge prijs voor sommige gebruikers wel een afknapper zijn en de meeste mensen zullen met een minder dure soundbar ook genoegen nemen. Maar wil je de beste soundbar hebben die er is, dan is de HT-ST5000 de beste.

Lees de volledige review: Sony HT-ST5000

3. Q Acoustics M4 Soundbar

'Als er een beter klinkende soundbar op de markt is voor 350 euro, dan hebben we daar nog niks over gehoord'

Vermogen: 100W | Speakers: 2 | Afmetingen: 1,000 x 90 x 142mm | Gewicht: 4.9kg | Ingangen: 1 x HDMI, 1 x digitaal optisch, 1 x 3.5mm | Uitgangen: N/A | Draadloos: Bluetooth aptX | Subwoofer: Ja | Speciale functies: N/A

Mooie muzikaliteit

Makkelijk te gebruiken

Alleen stereo

Geen HDMI-ingang

De Q Acoustics M4 soundbar zal je niet meteen overdonderen met zijn alledaags uiterlijk, 2.1-kanaals geluid en gebrek aan HDMI-ondersteuning. Hoe dan ook, je hoeft alleen te horen wat de M4 kan doen met zowel muziek als films en je twijfels verdwijnen meteen.

En eigenlijk klinkt hij zo veel beter dan bijna elke andere soundbar in dezelfde prijsklasse, dat de prijs-kwaliteit hier belachelijk goed is. Helemaal als je net zo veel van muziek houdt als van films.

Lees de volledige review: Q Acoustics M4 Soundbar

4. Samsung HW-Q70R Soundbar

Een mooi uitziende en goed uitgeruste soundbar voor zowel films als games

Vermogen: 3300W | Speakers: 3.1.2 | Afmetingen: 1100 x 59 x 100mm (B x H x D) | Verbindingen: HDMI-input en -output met ARC, optische digitale audio-input, bluetooth | Subwoofer: Ja

Groot meeslepend geluidsveld

Opgevoerde subwoofer

Geweldig voor films en games

Maar één HDMI-ingang

Het lab van Samsung dat is gevestigd in Californië doet het goed. In de laatste paar jaren heeft het lab het bedrijf geholpen met het samenstellen van de succesvolle Samsung HW-M650, de krachtige Dolby Atmos Samsung HW-N850 van vorig jaar, en nu de Samsung HW-Q70R.

Als je Samsung's naamstructuur in het verleden hebt gevolgd, dan is de Samsung HW-W70R een herziende versie van de HW-N650 van vorig jaar en hoewel het nieuwe model meer dan 700 euro kost, is het goeie nieuws dat de Q70R Dolby Atmos en DTS:X ondersteunt en nog steeds de Acoustic Beaming-technologie gebruikt die het geluidsveld verbreedt.

Het resultaat is een groot en open geluidsveld, dat zich leent voor grotere schermformaten. Het totale effect is ietwat zwaar aan de voorkant, maar dat is te verwachten gezien het gebrek aan speakers achteraan. Als je echter rekening houdt met de looks, kwaliteit in opbouw en de functies, dan is dit een solide middenklasse combo.

Lees de volledige review: Samsung HW-Q70R Soundbar

5. Philips Fidelio B5

Surround sound of draagbare bluetooth; de keuze is aan jou

Vermogen: 120W | Speakers: 4 | Afmetingen: 1,035 x 70 x 156 mm | Gewicht: 16kg | Ingangen: Digitale coaxiale in, Digitale optische in, HDMI 1.4 uitgang (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio in 3.5 mm | Draadloos: Bluetooth APT-X en AAC | Subwoofer: Ja | Speciale functies: N/A

Direct surround sound

Veelzijdige bluetooth-speakers

Massief als een enkele bar

Zwak stereo geluid

De Philips Fidelio B5 is een indrukwekkende set. Het is de ideale soundbar voor iemand die goed bioscoopgeluid kan waarderen, maar zijn woonkamer niet overhoop wil gooien om een 5.1 surroundsound-systeem te installeren om het maar af en toe te gebruiken. De B5 creëert een best goede surroundsound-ervaring, door zowel Dolby Digital 5.1 als DTS Digitale Surround decoding te gebruiken.

De combinatie van gemak en goede audio - de bestaansreden van de soundbar - met zijn transformerende surroundsound-capaciteiten maken van de Fidelio B5 een geweldige optie voor de filmliefhebber die een grote en lompe 5.1 installatie kan missen.

Lees de volledige review: Philips Fidelio B5

6. Sonos Playbar

Verander je multi-room audiosysteem in draadloos surround sound

Vermogen: Niet genoemd | Speakers: 9 | Afmetingen: 900 x 85 x 140mm | Gewicht: 5.4kg | Ingang: 1 x digitaal optisch, 2 x Ethernet LAN | Outputs: N/A | Draadloos: wifi | Speciale functies: Sonos Play:1 luidspreker kan worden aangesloten als draadloze speakers achteraan

Prachtig geluid

Geïntegreerd met Sonos-systemen

Slimme audio modi

Vereist specifieke tv's

Maar één ingang

De Sonos Playbar is een non-HDMI apparaat dat gebruik maakt van een optisch apparaat om de tv aan te sluiten. Als hij alleen wordt gebruikt levert hij een enorme geluidsboost op, maar om hem te bedienen heb je wel een app op je smartphone/tablet nodig. Het voordeel hiervan is dat hij naadloos past in een draadloos Sonos-systeem en zelfs dienst kan doen als de drie voorste speaker in een 5.1 setup met twee Play:1's die fungeren als achterste speakers.

Hoewel de optical-only instelling geweldig zal zijn voor sommigen, sluit het wel eigenaren van tv's uit die niet beschikken over deze aansluiting. En dat is de reden waarom deze soundbar wat lager in de lijst staat.

Lees de volledige review: Sonos Playbar

7. Sonos Beam

Dit is de smart soundbar waar we op hebben gewacht

Vermogen: N/A | Speakers: 3 kanalen | Afmetingen: 2.70 x 25.625 x 3.94 in. (68.5 x 651 x 100 mm) | Gewicht: 6.2 lbs (2.8 kg) | Ingangen: 1 x Digitaal Optisch-In, 1 x HDMI-in | Draadloos: Sonos | Subwoofer: Nee | Speciale functies: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Geweldig compact design

HDMI ARC compatibel

Prachtig geluid

Geen Dolby Atmos

De Sonos Beam is een fantastische soundbar voor deze prijs. Hij profiteert van het Sonos-ecosysteem en is heel gebruiksvriendelijk (ook om in te stellen, je televisie moet beschikken over HDMI ARC). Hij is een kleiner vormgegeven, wat betekent dat het een apparaat is dat makkelijk geplaatst kan worden naast een 32-inch tv maar toch groot genoeg is om niet onderdrukt te worden door een veel grotere set.

De Sonos Beam biedt geen schokkende bas en het gebrek aan Dolby Atmos-ondersteuning zal bij sommige de nodige ergernis opwekken, maar in deze prijsklasse zou dat eerder verrassend zijn dan noodzakelijk.

Lees de volledige review: Sonos Beam