Beste smartwatch 2019: de mooiste horloges van dit moment

Update: Hij is geen vervolg op de Samsung Galaxy Watch, maar we hebben de Galaxy Watch Active onderaan in onze lijst geplaatst. Het is een sportievere variant van onze beste smartwatch, zonder de draaibare ring en hij is ook voordeliger.

Een smartwatch is het ultieme smartphoneaccessoire. Je kan zien hoe laat het is, maar je kan er ook belangrijke notificaties meteen van je pols op aflezen, je fitness statistieken bijhouden en je kunt zelfs 's morgens je koffie ermee betalen.

De beste smartwatches van dit moment zijn heel capabel, je hoeft maar je stem te gebruiken om iets op te zoeken op het internet, er zit een GPS-tracker op en je kunt je hartslag meten om zo je gezondheid in de gaten te houden. Of deze nou wordt gekoppeld aan een van de beste smartphones of niet, deze functies zitten er standaard op.

Oh en niet geheel onbelangrijk, ze zien er ook nog eens fantastisch uit. Mocht je denken dat een smartwatch een nutteloos nerdy accessoire is, dan heb je het mis. De keuzes die wij hieronder hebben gerangschikt zijn van goede kwaliteit, hebben een flink vermogen en kunnen je daadwerkelijk fitter maken door een aantal slimme trucjes.

Wat is nu populair? Onze reviews van de Samsung Galaxy Watch Active en de Fitbit Versa Lite zijn allebei deze maand online gegaan. De vorige versie staat in onze lijst hieronder, de laatste komt echter niet voor in onze lijst.

We hebben het merendeel getest van het topsegment smartwatches die je nu kunt kopen. Van de Apple Watch tot Fitbits, Garmin trackers tot Tizen OS Samsung smartwatches. Ook is er Wear OS (voorheen Android Wear genoemd), Google's eigen draagbare besturingssysteem à la Apple watchOS.

Tijdens ons reviewproces houden we rekening met het ontwerp, de functies, de batterijduur, de prijs en meer voor elke smartwatch. We zetten ze af het tegen de concurrentie en voegen ze aan de lijst hieronder toe.

Smartwatches komen en gaan, dit hangt af van de concurrentie die er op dat moment is. En denk eraan dat je producten pas in de lijst zien verschijnen, nadat we ze naar behoren hebben getest.

Het ziet er naar uit dat 2019 een goed jaar wordt voor smartwatches, dus je kunt veel verandering in de lijst verwachten. Als we officiële aankondigingen voor producten horen, zoals de Apple Watch 5 dan laten we je dit natuurlijk meteen weten.

1. Samsung Galaxy Watch

Een stijlvolle sportieve Samsung smartwatch

OS: Tizen OS | Geschikt voor: Android, iOS | Display: 1.2" or 1.3" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.15GHz | Horlogeband maten: 22mm or 20mm | Interne opslag: 4GB | Batterijduur: 4 dagen op 46mm / minder op 42mm | Opladen: Draadloos | IP code: 50m | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth, LTE (voor extra)

Indrukwekkende batterijduur

Handige draaibare ring

Vervelende oplader

Bixby is niet zo goed

Onze beste smartwatch die je nu kunt kopen is van Samsung, en in plaats van de Gear S4 naam te gebruiken, wat iedereen had verwacht, wordt dit klokje de Galaxy Watch genoemd. Deze smartwatch sluit aan op de Gear S3 serie en de Gear Sport in 2017, alleen is de laatste versie wel flink verbeterd.

We hebben de grotere smartwatch van 46mm getest, deze beschikt over een fantastische batterij die je maar liefst vier dagen intensief kunt gebruiken. Dat is indrukwekkend, aangezien veel andere smartwatches op deze lijst maar een dag meegaan na een keertje opladen.

De blikvanger is toch wel de draaibare ring waarmee je navigeert in Tizen OS. En de interface is heel gebruiksvriendelijk.

De apps op de smartwatch zijn beperkter dan op de Wear OS of de watchOS (twee concurrerende besturingssystemen), maar het biedt nog steeds de kernelementen. Samsung heeft een smartwatch geleverd met een prachtig vormgeving, en vele functionaliteiten, die je kunt gebruiken tijdens het sporten.

Lees de volledige review hier: Samsung Galaxy Watch

2. Apple Watch 4

De beste Apple Watch die er is

OS: watchOS 5 | Geschikt voor: iOS | Display: 1.78" OLED | Processor: Apple S4 | Horlogeband maten: Varieert, dit is gebaseerd op de grootte van het horloge | Interne opslag: 16GB | Batterij: 1 tot 2 dagen | Oplaadtechniek: Draadloos | IP code: Waterbestendig tot 50m | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Groter display

Lichtgewicht ontwerp

Batterij is niet zo goed

Nog steeds aan de dure kant

Op de tweede plek staat de Apple Watch Series 4, onze op een na favoriete smartwatch die nu te koop is. Dit is de eerste keer dat Apple het ontwerp van de smartwatch heeft aangepast, en het ziet er meteen een stuk beter uit.

Omdat je voor de smartwatch de keuze hebt uit 40mm of 44mm, krijg je een veel groter scherm. Er is een breder display, dat nog steeds helder en overzichtelijk is, net als de rest van de technologie zoals we die verwachten van Apple Watch.

De speaker op deze smartwatch is wat luider dan voorheen, het ontwerp is lichtgewicht (ook al voelt dat niet zo) en je kunt met deze laatste versie al je bestaande Apple Watch bandjes gebruiken.

Het meest interessante technische handigheidje is de ECG-functie, die bevindt zich binnenin de hartslagmeter. Deze feature test of je een hoog risico hebt op atriumfibrillatie, oftewel de meest voorkomende hartritmestoornis. Als je gezondheid in gevaar is, zul je met behulp van de ECG-functie sneller een dokter raadplegen.

Deze functie werd tijdens de lancering niet genoemd en voor zover bekend is het alleen in Amerika verkrijgbaar. Het is weliswaar geen verbetering die voor iedereen relevant is, maar voor sommige mensen kan dit levensveranderend zijn.

Met zijn vele fitnessfuncties en de nieuwste ingebouwde watchOS 5 apps, is de kans groot dat je al snel verknocht raakt aan deze smartwatch. De Apple Watch 4 is ons favoriete horloge dat je kunt gebruiken met een iPhone, hij werkt trouwens niet met Android-apparaten. De Apple Watch 4 wordt nu al de beste complete smartwatch genoemd.

Lees de volledige review hier: Apple Watch 4

Wat is de volgende stap? De Apple Watch 4 werd in september 2018 gepresenteerd en toen ook uitgebracht. We verwachten de Apple Watch 5 niet eerder te zien dan in september van dit jaar.

3. Fossil Sport

Fossil's laatste smartwatch poging

Geschikt voor: Android, iOS | Scherm: 1.2-inch 390 x 390 AMOLED | Processor: Quad-core 1.2GHz | Horlogeband maten: 22mm bandjes | Interne opslag: 4GB | Batterijduur: Twee dagen | Opladen: eigen oplader | IP rating: IP68 | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Lichtgewicht ontwerp

Krachtig horloge

Luxe functies ontbreken

GPS kan wat traag zijn

Fossil heeft de laatste jaren veel expertise ontwikkeld in de draagbare technologie, en dit is uitgemond in de beste smartwatch die het bedrijf tot nu toe heeft gemaakt.

De Fossil Sport is een buitengewoon mooi exemplaar dat in een lagere prijsklasse valt dan de twee bovenste in deze lijst. Hij beschikt over een GPS, een lichtgewicht ontwerp, en een batterij die minstens twee dagen meegaat nadat je hem een keer hebt opgeladen.

Fossil beschikt over een interne Snapdragon Wear 3100 chipset, dat is de nieuwste update van Qualcomm waarmee alles een stuk vlotter verloopt dan bij de meeste oudere Wear OS horloges.

Er is geen unieke functie aan toegevoegd, maar de Fossil Sport is in zijn geheel waarschijnlijk wel de beste smartwatch voor je. Zeker als je op zoek bent naar een fitness horloge met Wear OS software en er niet gek uitziet om je pols, als je je klaarmaakt voor een nieuwe dag.

Lees de volledige review hier: Fossil Sport

4. Fitbit Versa

Een kleinere en goedkopere Fitbit Ionic

OS: Fitbit OS | Geschikt voor: Android, iOS | Scherm: TBC, 1000 nits | Processor: Dual-core 1.0GHz | Interne opslag: 2.5GB | Batterijduur: 3-4 dagen | Opladen: eigen oplader | IP rating: 50M waterbestendig | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth

Lichtgewicht ontwerp

Prijs is relatief laag

Geen GPS

Komt wat goedkoop en kinderachtig over

Fitbit is een van de grootste namen in de wereld van de fitness trackers, maar tot eind 2017 deed het bedrijf niks met smartwatches.

Het merk heeft nu twee smartwatches uitgebracht, ze komen beiden in deze lijst voor. We beginnen eerst met onze favoriet, die in maart 2018 werd gepresenteerd.

We hebben het over de Versa die een tikkeltje kleiner is dan het andere exemplaar (de Ionic). Deze beschikt over Fitbit Pay voor contactloos betalen, 2,5GB opslag voor muziek, en een batterijduur van ongeveer drie dagen.

Hij heeft geen GPS tracker en het ontwerp voelt niet aan alsof het van hoge kwaliteit is, zoals bij sommige andere horloges op deze lijst. Maar de Fitbit Versa bevalt ons wel heel goed en het is een van de meest voordelige keuzes uit deze lijst.

Lees de volledige review hier: Fitbit Versa

Wat is de volgende stap? Onze Fitbit Versa Lite review staat nu online en je wilt wellicht even een kijkje nemen, zeker als je overweegt om de Fitbit Versa te kopen. Hij zit niet boordevol functionaliteiten, maar hij is wel goedkoper dan de originele Versa.

5. Samsung Galaxy Watch Active

Vergelijkbaar, maar wel goedkoper dan onze beste smartwatch

OS: Tizen OS | Geschikt voor: Android, iOS | Scherm: 1.1" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.15GHz | Horlogeband maten: 20mm | Interne opslag: 4GB | Batterijduur: Ongeveer twee dagen | Opladen: Draadloos | IP rating: 50m | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth

Luxe ontwerp

Concurrerende prijs

Draaibare ring ontbreekt

Geen LTE variant

Je hebt vast alles al gehoord over de Samsung Galaxy Watch, maar wat als je gewoon geen grote versie wil? Samsung heeft het van de Galaxy Watch laten krimpen en het resultaat is een sportievere versie, die slanker, lichter en voor de meeste mensen veel comfortabeler is.

De Galaxy Watch Active beschikt over een 1,1-inch 360 x 360 scherm en past op een kleiner horloge dan vele andere die voorkomen in deze lijst. Bovendien is het scherm ook nog eens heel helder en mooi.

Deze smartwatch bevat alle bijzondere fitness functies die je zou verwachten van het aanbod van Samsungs Tizen watch, Maar wat eraan ontbreekt is de draaibare ring en 4G, die je wel bij een hoogwaardig product ziet.

Het beste aan deze smartwatch is toch wel de prijs, die net zoveel gekrompen is als het formaat. Begrijp ons niet verkeerd, het is zeker geen goedkope smartwatch, maar als je hem vergelijkt met de originele RRP of de Galaxy Watch dan gaat je voorkeur wellicht uit naar deze versie. Die is namelijk heel vergelijkbaar.

Lees de volledige review hier: Samsung Galaxy Watch Active

6. TicWatch E2

Een volledig uitgeruste Wear OS watch waar je nooit eerder van hebt gehoord

OS: Wear OS | Geschikt voor: Android 4.3+, iOS 8+ | Scherm: 1.39" 400 x 400 OLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Interne opslag: 4GB | Batterijduur: Rond de 48 uur | Oplaadtechniek: magnetische contactpen | IP rating: IP67 | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Betaalbare prijs

Batterijduur is met gemak twee dagen

Geen contactloos betalen

Saai ontwerp

Een van de goedkoopste apparaten op deze lijst, de TicWatch E2 komt van een relatief klein merk genaamd Mobvoi. Maar het heeft flink indruk gemaakt met hun laatste paar smartwatches.

De E2 is waterbestendig, heeft een goeie batterijduur en is verkrijgbaar voor een zeer betaalbare prijs. Je zult waarschijnlijk niet snel verliefd worden op het ontwerp van deze smartwatch, maar gezien de prijs nemen kijken wij daar wel overheen.

Wat betreft gezondheid heeft de smartwatch een ingebouwd GPS-systeem, een betrouwbare hartslagsensor en een slaapmonitor. Alle fitnessfuncties die je zou verwachten, zitten hierin. Maar let wel op, je kunt niet betalen met deze smartwatch.

Lees de volledige review hier: TicWatch E2.

Vind je het ontwerp niet mooi? Er is ook een TicWatch S2. Deze is vergelijkbaar met de TicWatch E2, maar dit model ziet er wat ruiger uit. Speciaal voor avonturiers, die op zoek zijn naar een horloge dat tegen een stootje kan. Als je het geen probleem vindt om wat meer geld uit te geven, dan moet je dit zeker even checken.

7. Apple Watch 3

De beste smartwatch van 2017 is nu een stuk voordeliger

OS: watchOS 5 | Geschikt voor: iOS | Scherm: 1.53" OLED | Processor: S2 dual-core | Interne opslag: 8GB / 16GB (Met en zonder 4G) | Batterijduur: 18 uur | Opladen: Draadloos | IP rating: IPX7 | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Briljante fitness tracking

Non-LTE versie is een toegevoegde waarde

4G is onnodig duur

Batterijduur is te kort voor het registreren van je slaapritme

De Apple Watch 3 (of Apple Watch Series 3) was de beste smartwatch, maar is kort geleden van de troon gestoten door de Apple Watch 4.

De Apple Watch 3 is in essentie het frame van de Apple Watch 2 met een paar interne veranderingen, maar die maken wel een groot verschil. Plus de prijs is onlangs gezakt, wat het een veel aantrekkelijker aanbod maakt.

De 4G verbinding is wat deze smartwatch zo bijzonder maakt. Al werkt het niet zo goed als je zou verwachten, en het kost veel meer geld, daarbij vreet het ook batterij.

Wij geven de voorkeur aan de niet-LTE versie, die is een stuk goedkoper en alle slimmigheidjes van de Watch 2 biedt. Maar dan met een langer werkende batterij en een betere snelheid als je tussen verschillende apps switcht.

Hij is alsnog waterbestendig, dus je kunt ermee zwemmen en je hoeft je geen zorgen te maken als je gaat hardlopen in de regen en hij nat wordt. Ook beschikt deze smartwatch over een GPS tracker, om het hardlopen net even wat makkelijker te maken, en hij kan nu ook geüpgraded worden naar watchOS 5.

Lees de volledige review hier: Apple Watch 3

8. TicWatch Pro

De smartwatch met twee schermen

OS: Wear OS | Geschikt voor: Android 4.3+, iOS 8+ | Scherm: 1.4" 400 x 400 OLED met een LCD scherm | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Interne opslag: 4GB | Batterijduur: Tot 48 uur, 5 extra dagen in Essential mode | Opladen: Magnetische contactpen | IP rating: IP68 | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Innovatieve schermtechnologie

Luxe ontwerp

Beperkt aantal apps

Geen 4G

Een van onze favoriete Wear OS horloges is de TicWatch Pro, die je kunt gebruiken met zowel een iPhone als een Android-toestel. Je hebt er misschien nooit eerder van gehoord, maar de nieuwste TicWatch van het bedrijf is een hoogwaardige smartwatch met een unieke functie die het mogelijk maakt om twee schermen te gebruiken.

Er zitten twee displays op dit horloge - die op elkaar gestapeld zijn. Bovenop zit een transparant lcd-scherm dat de tijd aangeeft, je hartslag meet en meer als de batterij bijna leeg is.

Daaronder ligt een helder en stoer full color OLED-scherm waarmee je alle voordelen ervaart van de Wear OS. Dat betekent dat je een normale smartwatch hebt die je twee dagen lang kunt gebruiken, je de tijd kunt aflezen en een aantal andere functies die nog steeds beschikbaar zijn ook al is de batterij bijna op zijn eind. Daarbij houdt de energiebesparende modus het maar liefst 30 dagen uit.

Als we het hebben over de smartwatch functies dan heeft dit model GPS, contactloos betalen voor Google Pay, Bluetooth voor het luisteren naar muziek en de topklasse Qualcomm Snapdragon Wear 2100 chipset waarmee de smartwatch goed blijft draaien. En dan de prijs, die een stuk lager uitvalt dan de meeste horloges op deze lijst.

Lees de volledige review hier: TicWatch Pro

9. Fitbit Ionic

De eerste grote smartwatch van het fitnessmerk

OS: Fitbit OS | Geschikt voor: Android, iOS | Display: TBC, 1000 nits | Processor: Dual-core 1.0GHz | Horlogeband maat: Large | Interne opslag: 2.5GB | Batterijduur: 2-3 dagen | Oplaadtechniek: Eigen oplader | IP rating: 50M waterbestendig | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth

Helder scherm

Scala aan fitness opties

Trage interface

Zeer weinig apps

Van fitnessbandjes tot de wereld van smartwatches. het introduceren van de Fitbit Ionic is altijd al een moeilijke zet geweest voor het merk.

Al leverde het wel wat op, namelijk voor de fitness. Op de smartwatch kun je zo ongeveer alles bijhouden op het gebied van trainen; van hardlopen tot gewichtheffen tot zwemmen. Maar nu kun je er ook coaching sessies in terugvinden, en je kan betalen voor producten met Fitbit Pay terwijl je onderweg bent.

Toen de Fitbit Ionic voor het eerst verscheen, was de prijs heel hoog. Zo hoog dat we hem niet echt konden aanraden. Het goeie nieuws is dat de prijs in de laatste maanden gezakt is en hij dus goedkoper is dan de RRP.

Als je een Fitbit fan bent en je op zoek bent naar meer dan wat je normaal krijgt op een gewoon horloge, dan is dit een goeie optie.

Lees de volledige review hier: Fitbit Ionic

Wat is de volgende stap? Geruchten over de nieuwe Ionic zijn er nauwelijks, maar we hebben een handleiding gemaakt over wat er verbeterd kan worden als er ooit een Fitbit Ionic 2 uitgebracht wordt.

10. Misfit Vapor 2

Een vernieuwd horloge van de fitnessexperts

Geschikt voor: Android, iOS | Scherm: 1.2-inch or 1.4-inch display, 360 x 360 AMOLED | Processor: Dual-core 1.0GHz | Horlogeband maten: 20mm riempjes | Interne opslag: 4GB | Batterijduur: Een dag | Oplaadtechniek: Eigen oplader | IP rating: N/A | Verbinding: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Betaalbaar

Contactloos betalen voor Google Pay

Geen 4G

Broos

De tweede poging van Misfit om een smartwatch uit te brengen is een stuk beter verlopen dan de eerste. De Misfit Vapor 2 is een luxe en modieuze smartwatch en een must-have voor fitnessfanaten.

Hij werkt niet perfect, maar kan er goed mee door. Het is een mooi horloge om te zien, en hij kost niet zoveel geld als een aantal van de Wear OS smartwatches die er te koop zijn.

Hij beschikt over de wat oudere Snapdragon 2100 chipset, een ingebouwde GPS, contactloos betalen voor Google Pay en tal van andere functies. Dit maakt de Misfit Vapor 2 heel gewild.

Lees de volledige review hier: Misfit Vapor 2

