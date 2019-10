De beste smart speakers van 2019: welke moet je kopen?

Weet je nog dat het idee van een volledig geautomatiseerd smart home nogal sci-fi leek? Nou, we hebben dan misschien nog geen robot butler, maar de meeste van ons hebben tegenwoordig wel een paar smart home producten in huis - en dat allemaal dankzij de smart speakers.

Speakers met ingebouwde smart functies en AI-krachtige voice assistenten zoals Google Home, Amazon Echo en Apple HomePod blijven de smart home markt domineren.

Het is (een soort van) officieel: Alexa, Siri en Google Assistant zijn net zo belangrijk in sommige huishoudens als huisdieren - of als verre kennissen die je niet zo vaak ziet, maar dat moet je ze maar niet vertellen.

De populaire virtuele assistenten hebben zo ongeveer onze huizen overgenomen, met veel mensen die nu slimme luidsprekers beschouwen als de toekomst van domotica. Dat is omdat ze zoveel kunnen, van het beantwoorden van bijna elke vraag, het afspelen van muziek, het brengen van het nieuws en niet alleen het bedienen van je smart home apparaten (zoals Philips Hue-lampen of smart locks) maar het stuurt alles aan van je koelkast tot de lampen in je woonkamer - soms met maar heel weinig hulp van jou.

Dit is de tafellamp met WiFi speaker van de IKEA en Sonos SYMFONISK collectie. Beeld: IKEA (Image credit: IKEA)

Of je dat nu spannend of eng vindt, hangt af van je kijk op de altijd aanwezige technologie in huis. Maar je kan niet ontkennen dat deze apparaten ongelooflijk handig zijn.

Stel je een wereld voor waar je niet hoeft op te staan om de thermostaat aan te zetten, of op zoek te gaan naar de afstandsbediening om te zappen naar een andere zender. Beeld je in dat je je lampen simpelweg uit kan zetten door je stem te gebruiken, of Alexa of Google Assistant te gebruiken om een live feed van je buitencamera's te zien.

Als je denkt dat je makkelijk zonder al deze functies kan leven, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Maar wij kwamen erachter dat als je ze eenmaal hebt, ook al is het maar voor een week of twee, dat het heel lastig is om het daarna zonder de slimme producten te doen.

Dus, als je hulp nodig hebt met het vinden van een persoonlijke assistent, neem dan eens een kijkje in onze koopgids hieronder en vind de smart speaker die past bij je huidige installatie, je budget en je huis.

Zit de perfecte speaker er niet voor je bij? Maak je geen zorgen, wij updaten deze lijst regelmatig met de beste smart speakers, en geruchten over nieuwe luidsprekers die je kunt verwachten.

De Sonos One ondersteunt nu Amazon's Alexa en Siri via AirPlay 2. Beeld: Sonos.

De beste smart speakers FAQ: snelle vragen beantwoord

Wat kunnen smart speakers? Smart speakers kunnen een hoop. Allereerst zijn het speakers op zichzelf, van de fantastisch klinkende Apple HomePod tot de simpele Amazon Echo Dot.

Maar ze hebben ook veel speciale functies dankzij de slimme ingebouwde spraakassistenten. Deze slimme assistenten werken op basis van spraakinvoer, wat betekent dat je ze letterlijk van alles kunt vragen, inclusief het afspelen van muziek, het beantwoorden van vragen en het bedienen van andere smart home apparaten. En dat is pas het begin.

Welke spraakassistent is het beste? Over het algemeen is dat een persoonlijke keuze. Sommige mensen zijn echte Apple-fans en blijven trouw aan Siri. Anderen geven weer de voorkeur aan Alexa, nadat ze Echo hebben uitgeprobeerd toen de smart speaker voor het eerst werd gelanceerd.

De algemene opinie lijkt te zijn dat Google Assistant de grootste en de meest nauwkeurige spraakassistent is. Als je een Nederlandse spraakassistent in je smart speaker wil, dan is Google Assistant bovendien de enige keuze.

Is Alexa beter dan Google? Om te beginnen, de keuze hangt af van welke luidspreker je het prettigst vindt.

Als het aankomt op slimme spraakassistenten ingebouwd in de speakers, zijn ze allebei heel capabel. Amazon's Alexa heeft heel veel capaciteiten, wat haar uniek maakt ten opzichte van de rest. Maar Google leidt al langere tijd op AI-gebied, voordat de smart speaker-markt opkwam.

Is er een maandelijks tarief voor Alexa? Nee. Je hebt niks anders nodig dan de gratis Alexa app. Als je geabonneerd bent op Amazon Prime krijg je wel genoeg extra's.

De beste smart speakers van 2019

Image Credit: Sonos

1. Sonos One

De best klinkende smart speaker op de markt

Rijk geluid

Het beste van Alexa en Sonos

Speelt muziek terwijl Alexa is gedempt

Hoge prijs

De Sonos One heeft een strak design, zit boordevol functies en is een geweldig klinkend apparaat dat het beste van beide ecosystemen samenbrengt. Je hebt het constant verbeterde Alexa aan de ene kant, en aan de andere kant heb je Sonos met zijn eigen multi-room smarts en meest ongeëvenaarde geluidsprestaties.

Er is ook een nieuwe functie toegevoegd die belooft verandering te brengen: AirPlay 2. Sonos One kan daarmee samen praten tegen Siri en een multi-room vormen met de Apple HomePod, wat het de meest veelzijdige speaker maakt die in deze lijst staat.

Nu Google Assistant (opnieuw) beschikbaar is op Sonos-speakers raden we ze nog meer aan. Je kan nu dus zelf beslissen of je liever Google Assistant of Alexa gebruikt.

Lees de hele review hier: Sonos One

Beeld: TechRadar

2. Apple HomePod

Schitterend geluid en zo'n slimme luidspreker

Geweldig geluid

Mooi, minimalistisch ontwerp

Siri's nauwkeurigheid is hoog

De functies van Siri zijn beperkt

Kan niet streamen via Bluetooth

Werkt alleen met Apple Music

De langverwachte Apple HomePod heeft zich in 2018 eindelijk toegevoegd aan het rijtje smart speakers voor op je boekenplank.

Het overduidelijke voordeel van een Apple HomePod ten opzichte van een Echo of Google Home apparaat is, dat het mooi klinkt naast je andere Apple-producten. Dus als je een die hard Apple fan bent, dan is er geen twijfel over mogelijk en kies je voor de HomePod.

Toen we het apparaat gingen reviewen moesten we twee dingen tegelijkertijd reviewen: hoe de HomePod werkt als een premium luidspreker en hoe hij functioneert als smart home hub.

In de eerst plaats is de HomePod uitstekend, omdat hij ongelooflijk geluid produceert en hij heeft een zeer intuïtieve instelling. Maar in het laatste geval was Siri slechts matig en het feit dat je niet uit het Apple-ecosysteem komt voor veel belangrijke functies, is heel vervelend.

Lees hier onze: Apple HomePod review

Image Credit: Amazon (Image credit: Amazon)

3. Amazon Echo (2e Gen)

Amazon's speaker is nog slimmer geworden

Geweldige nieuwe look

Lagere prijs

Nieuwe Alexa-functies

Meer van hetzelfde

Alexa app kan beter

Geen draaiknop meer

Als je op zoek bent naar een slimme luidspreker die betaalbaar is en goed genoeg klinkt om je favoriete nummers af te spelen, dan is de laatste versie van de Amazon Echo je veiligste optie.

De tweede generatie Echo klinkt beter dan Amazon's Echo Dot, maar is goedkoper dan de Echo Plus en Apple's HomePod.

We vinden niet dat je hem moet gebruiken als vervanging voor je hifi, maar tegelijkertijd is het een heel goed begin als je eens wil uitproberen hoe het smart home leven is.

Amazon heeft ook de Echo stijl verbeterd sinds de eerste versie werd uitgebracht in 2015. De nieuwe stoffen afwerking past beter in de meeste woonkamers dan het aluminium van het origineel.

Het enige minpunt is dat de Echo niet de knappe volumeregelaar heeft van Amazon's Echo Plus. Het is ook noemenswaardig dat Alexa vaak niet zo intelligent lijkt te zijn als Google Assistant. Maar gezien zijn prijs, is het een geweldige optie die voldoet aan de behoeftes van de meeste mensen.

Lees onze volledige review hier: Amazon Echo Review (2018)

Beeld: Google (Image credit: GE)

4. Google Home

Geweldig voor Chromecast-eigenaars en nieuwsgierige types

Aanpasbare basis

Grote bibliotheek met nummers

Uitbreiding van het hardware-ecosysteem

Ontbreken van Google's eigen services

Google Cast ondersteuning kan beter

Om te beginnen zul je waarschijnlijk nooit waarderen hoeveel muziek er is op YouTube, zonder dat je een Google Home hebt gekocht. We zeggen niet dat de Google Home in staat is om elk nummer dat je noemt af te spelen, maar nadat we terug in de tijd zijn gegaan naar de 90's, konden we nog steeds geen nummer vinden dat Google Home niet kon achterhalen en af kon spelen.

Terwijl Google Home uitblinkt als DJ, is hij ook een verrassend intelligente smart home hub. Hij sluit nu aan op een aantal van de grootste platformen zoals Nest, Philips en Samsung's SmartThings. Dat aantal neemt bovendien voortdurend toe.

Het afgelopen jaar heeft Google Home een aantal opmerkelijke updates gekregen. Google Assistant is ook geüpdatet en is nu tweetalig, Continued Conversation en Multiple Actions. Een meer recente update heeft ervoor gezorgd dat Google Assistant beschikt over Nest Security alarmsystemen.

De toevoeging van Belgisch Nederlands naast het gewone Nederlands is tot slot een enorm pluspunt, aangezien Alexa geen enkele vorm van het Nederlands ondersteunt. In de praktijk merk je wel dat formuleringen in het Nederlands nauwkeuriger moeten zijn dan in het Engels.

Lees de hele review hier: Google Home Review

Beeld: Amazon

5. Amazon Echo Plus (2e gen)

Alexa neemt de controle over je huis met de nieuwe smart hub functies

Betere audio drivers

Aantrekkelijk ontwerp

Temperatuursensor toegevoegd

Zal voor audiofielen niet heel interessant zijn

De Amazon Echo Plus is de hoogwaardige keus rondom de torenspeakers. Neem er een in overweging als je fatsoenlijke geluidskwaliteit wil, maar niet het scherm van de Echo Show of Echo Spot nodig hebt.

Hij is luider en heeft meer bass dan de standaard Echo, wat bijzonder nuttig is voor muziek. Klinkt hij net zo goed als de Sonos One? Nee. Maar net als Amazon's andere Echo gadgets, is zijn prijs concurrentiegericht. Hij kost 139,99 euro.

Net als andere smart home systemen, is Amazon Alexa een werk in uitvoering. Maar, het is makkelijk om de Amazon Echo Plus aan te bevelen. Het is een makkelijke totaaloplossing voor zowel audio, slimme functies en Internet of Things besturingselementen.

Maar de kracht van Echo's scala, helemaal in de lagere prijsklasse, maakt deze topmodellen lastiger te verkopen: de Echo Dot heeft bijvoorbeeld vergelijkbare intelligentie voor een fractie van de prijs, alleen klinkt hij gewoon niet zo goed. Ook de ingebouwde smart hub is een geweldige toevoeging, maar hij is niet compleet qua functies. Dat betekent dat vastberaden smart home gebruikers misschien niet de overstap willen maken.

In het kort, als je de wereld van smart home wil betreden is de Echo Plus een goed begin. Wees je er alleen wel bewust van dat de voordelige opties, voor nu, minstens even goed aan je behoeftes kunnen voldoen.

De beste smart displays van 2019

Beeld: Google

1. Google Nest Hub

Een concurrent voor de Amazon Echo Show

Goedkoper dan de Echo Show

Google Foto's integratie

Innovatieve Home View UI

Klein scherm

Beperkt videobellen

Zwakke audio

Met de recente aanval van slimme display apparaten van de grote technologiebedrijven, is er meer keus dan ooit als je een slimme luidspreker wil met ingebouwd scherm.

De Google Nest Hub is een van de nieuwste van de slimme schermen en hij doet zeker niet onder voor zijn concurrent, de Amazon Echo Show. Met intuïtieve stembediening en mooi ontworpen eigen apps.

Dit is weliswaar geen luidspreker voor audiofielen - hij werkt goed genoeg als je muziek wilt afspelen op de achtergrond terwijl je klusjes afmaakt of aan het lezen bent, maar hij heeft niet genoeg in huis om te dienen als je hoofdspeaker voor muziek.

Waar de Google Home wel in uitblinkt, is dat hij werkt als bedieningspaneel voor je digitale huis, hij ondersteunt meer dan 5000 slimme apparaten van 400 bedrijven - plus met zijn prijs rond de 129 euro is hij goedkoper dan de Amazon Echo Show en is het een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Bekijk onze hele review van de Google Home Hub

Beeld: Amazon

2. Amazon Echo Show (2e generatie)

Net als een Echo, maar dan met een scherm

Geweldige stemherkenning

Verbeterd touch screen

Vakkundige smart home hub

Luidspreker heeft te veel bass

Beperkte app ondersteuning van derden

Alexa heeft wat bijscholing nodig

De verbeterde Echo Show is een stap in de goede richting, met een beter ontwerp, een helderder scherm en een krachtiger geluid, maar het heeft beperkte app-ondersteuning voor streamingdiensten van derde partijen.

Het touchscreen is 1280 x 720 pixels - dus het zal je niet meteen omver blazen, maar het ziet er prima uit vanop een afstandje. Hij beschikt ook over aanpasbare helderheid, hoewel het scherm niet de beste manier is om met de Echo Show te communiceren - hij is geoptimaliseerd voor stemactivatie via Amazon Alexa en is geweldig voor het gebruik in de keuken.

Hij is niet het goedkoopste smart display op de markt, maar voegt wel waarde toe door de combinatie van apparaten die je al bezit en die je ergens anders voor een lagere prijs kunt kopen. Kijk maar naar de Amazon Echo Dot.

Als je alles bij elkaar optelt, dan is de nieuwe Show een duidelijke verbetering ten opzichte van het origineel. En als je het leuk vindt om kookfilmpjes te kijken of te luisteren naar muziek terwijl je aan het koken bent, verdient deze een plek op je aanrecht.

Lees de hele review: Amazon Echo Show Review

Beeld: Amazon

3. Amazon Echo Spot

Deze toevoeging aan de Echo familie is een leuk, veelzijdig videoapparaat

Mooie vormgeving

Duidelijke video

Bijgesneden video's

Duurder dan de Echo

Wij vinden de Amazon Echo Spot het best ontworpen Alexa-apparaat dat Amazon ooit heeft gemaakt - het is een gadget die je graag in je slaapkamer, op je bureau, in je keuken, eigenlijk bijna overal, kan neerzetten.

Hij doet alles wat de Echo Show doet, maar het voelt allemaal wat beter in deze kleinere vorm. Het ontwerp is geweldig - hij is beschikbaar in het zwart en wit - en we zien de Spot zo staan in de slaapkamer, keuken of zelfs op een bureau. Sterker nog, misschien wil je hem wel op al die plekken hebben staan.

Dat is het ding met Amazon Echo Spot: zoals andere Echo apparaten, wil Amazon dat je een veelvoud aan apparaten in je huis hebt staan, zodat je altijd toegang hebt tot de videochat waar je je ook in huis bevindt.

In essentie, willen ze dat de Echo Spot de Echo Dot vervangt. De Amazon Echo Spot is wel wat duurder dan de nieuwe Echo, maar in ruil daarvoor veel prijziger dan de Echo Dot.

Dat is vanwege de toevoeging aan het scherm. Hoewel we het scherm niet baanbrekend vinden, versterkt het wel het uiterlijk van de Spot en opent het mogelijkheden om het meer te laten zijn dan alleen een slimme luidspreker.

Lees onze hele review hier: Amazon Echo Spot Review

Wat kunnen we binnenkort verwachten?

Dit zijn de beste slimme luidsprekers die er nu op de markt zijn, maar met het enorme succes van deze stem-geactiveerde smart home assistenten, lijkt deze selectie slechts het begin te zijn.

Op dit moment werken er een aantal andere bedrijven, inclusief een paar van de grootste namen in de technologie, ook aan hun eigen smart home audio producten. Of ze nu de markt omver blazen of uiteindelijk gebakken lucht blijken te zijn, valt nog te bezien.

Maar in de tussentijd, zijn hier een paar van de langverwachte aankomende releases en geruchten die er nu rondgaan:

Beeld: Spotify (Image credit: Spotify)

Spotify smart speaker

Er zijn een hoop luidsprekers op de markt die je al de mogelijkheid hebben om te verbinden met je Spotify-account. Maar dat betekent niet dat de populairste streamingsdienst niet zijn eigen product kan maken, om te concurreren met de grootste namen in technologie.

Volgens geruchten werkt Spotify aan zijn eigen spraak interface waarmee je nummers kunt zoeken, maar ze hebben nog geen speaker die kan concurreren met de gewilde Amazon Echo of Google Home.

Dat zorgt er overigens niet voor dat wij stoppen met het fantaseren over hoe een Spotify smart speaker er uit zou komen te zien, zou klinken en zich zou gedragen.

Het is allemaal een slimme luidspreker

Misschien draait het in de toekomst niet om welke smart speaker je moet kopen, maar ligt de focus meer op het integreren van stem-geactiveerde slimme assistenten in andere producten.

Eerder dit jaar bij de CES 2019, waren veel ontwikkelaars bezig met het pronken van stemassistenten-integratie; Alexa en Google Assistant vonden hun weg naar auto's, badkamerspiegels en zelfs rookalarmen.

Hoewel dat misschien een beetje gek klinkt, lost het eigenlijk een van de grootste pietluttige dingen op in de smart home: je wilt toegang tot je stemassistent in elke kamer, maar aan de andere kant wil je ook niet dat je huis vol staat met luidsprekers.