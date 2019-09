De beste Samsung smartphones van 2019: vind de juiste Galaxy voor jou

Samsung is een productieve smartphoneontwikkelaar, met veel verschillende series die constant worden geüpdatet, van de Galaxy S en Galaxy Note premium series tot de Galaxy A en de betaalbare apparaten in de Galaxy M reeks.

Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe Samsung smartphone, kan het dus lastig zijn om te kiezen uit al die opties. Is het beter om voor iets betaalbaars te gaan zoals de Galaxy A50 of een ouder vlaggenschip zoals de Samsung Galaxy Note 9, of laat je je geld rollen en spendeer je het aan de beste en grootste telefoons zoals de Samsung Galaxy S10 Plus?

Met nieuwe smartphones die constant gelanceerd worden, zoals de Galaxy Note 10, verandert het speelveld voortdurend.

Met al die toestellen in gedachten, hebben wij onze koopgids met beste Samsung smartphones gemaakt. Hij bevat oude en nieuwe telefoons in verschillende prijsklassen, gericht op verschillende consumenten, zodat je zeker weet dat er iets voor je bij zit.

1. Samsung Galaxy S10 Plus

Dit is de beste Samsung smartphone van het moment

Lanceringsdatum: februari 2019 | Gewicht: 175g | Afmetingen: 157,6 x 74,1 x 7,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,4 inch | Resolutie: 1440 x 3040 | CPU: Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128GB/512GB/1TB | Batterij: 4.100mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera's: 10MP + 8MP

Uitstekende screen-to-body ratio

Vingerafdrukscanner zit in het scherm

Aanzienlijke prijsverhoging

Glijdt zo uit je handen

Is het heel gek dat de Samsung Galaxy S10 Plus, de duurste toevoeging aan de S-reeks, op nummer 1 staat in deze lijst?

Hij is een grote verbetering na het model van vorig jaar, met een nieuw all-display design, mogelijk gemaakt door de dubbele punch-hole selfiecamera. Je krijgt daarnaast nog drie camera's aan de achterkant van het toestel. De Galaxy S10 Plus is ongetwijfeld veelzijdige camerasmartphone.

De vingerafdrukscanner zit in het scherm, wat voor sommigen aangenamer is, en er is een grote 4.100mAh-batterij aanwezig, die de Galaxy S10 Plus meer dan genoeg stroom geeft. Zo veel dat je misschien wel overweegt om de nieuwe draadloze PowerShare-functie te gebruiken om andere apparaten op te laden.

De Galaxy S10 Plus heeft ook een groot 6,4-inch scherm en alle kracht die je zou verwachten van een vlaggenschip in 2019. Hij is het beste werk van Samsung en staat ook bovenaan in onze lijst van beste smartphones.

Lees onze volledige Samsung Galaxy S10 Plus review

2. Samsung Galaxy S10

Vergelijkbaar met de Plus, maar dan kleiner

Lanceringsdatum: februari 2019 | Gewicht: 157g | Afmetingen: 149,9 x 70,4 x 7,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,1 inch | Resolutie: 1440 x 3040 | CPU: Exynos 9820 | RAM: 8GB | Opslag: 128GB/512GB | Batterij: 3.400mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera: 10MP

Vingerafdrukscanner in het scherm

Wireless PowerShare-functie

Nog een prijsverhoging

Niet de beste camera

Samsungs Galaxy S10 staat op de tweede plek in onze lijst van de beste smartphones van Samsung, aangezien hij grotendeels vergelijkbaar is met zijn duurdere broertje.

Je mist een aantal functies door te kiezen voor de S10 en niet de Plus, maar als je graag wat geld wilt besparen dan biedt hij nog steeds de hoogtepunten, zoals het Infinity-O scherm, het strakke ontwerp en de kwalitatieve binnenkant.

De vingerafdrukscanner zit ook in het scherm op de Galaxy S10, en daarbij ziet hij er prachtig uit met een indrukwekkende 550 pixels per inch op dit model. Je krijgt een variatie van kleuropties en de keus uit 128GB of 512GB opslag.

De batterijduur op de gewone S10 is niet zo geweldig als die op de Plus, maar slecht is hij ook weer niet want de smartphone kan met gemak een dag mee.

Lees onze volledige Samsung Galaxy S10 review

3. Samsung Galaxy Note 9

Groter scherm, grotere batterij, een geweldige Samsung smartphone

Lanceringsdatum: augustus 2018 | Gewicht: 205g | Afmetingen: 162 x 76,4 x 9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,4 inch | Resolutie: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128/512GB (tot 1TB met geheugenkaart) | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: dubbele 12MP | Frontcamera: 8MP

Verbeterde batterijduur

Prachtig display

Heel duur

De Samsung Galaxy Note 9 is niet zomaar een van de beste Samsung smartphones die je nu kunt kopen. Het is een van de beste smartphones, punt. Het is een prijzig apparaat, maar met meer dan het dubbele aan opslag vergeleken met de iPhone X die zich in dezelfde prijsklasse bevindt. Hij komt eigenlijk naar voren als een betere deal dan Apple's vergelijkbare aanbod.

Zijn belangrijkste verkoopargument is de unieke S-Pen, die je niet meer hoeft op te laden. Niet alleen kun je normale stylus-achtige dingen doen met de nieuwe S-Pen, je zal hem ook kunnen gebruiken om selfies mee te maken.

De Samsung Galaxy Note 9 is ook een van de beste camerasmartphones van Samsung, met een camera die voorloopt op de concurrentie.

Dat is bovenop het verbeterde koelsysteem en de batterijduur, die dit mega apparaat door de dag heen slepen.

Lees de volledige Samsung Galaxy Note 9 review

4. Samsung Galaxy S10e

Een meer betaalbare S10

Lanceringsdatum: maart 2019 | Gewicht: 150g | Afmetingen: 142,2 x 69,9 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,8 inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Exynos 9820 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 3.100mAh | Camera's achteraan: 12MP + 16MP | Frontcamera: 10MP

Geweldige camera voor zijn prijs

Makkelijk gebruik met één hand

Geen in-screen vingerafdrukscanner

Dikker dan S10

Vind je een S10 mooi, maar wil je niet zo veel geld besteden aan een smartphone? Dan is er de "betaalbare" Galaxy S10e. Dit is een nieuwe toevoeging aan de serie vlaggenschepen in 2019.

De S10e verliest een hoop kwalitatieve functies die je vindt op de twee S10 smartphones hierboven. Zoals de scanner in het scherm of het high-res display, maar hij heeft een strak ontwerp voor een lagere prijs.

Er is een dubbele camera achteraan waarmee je een aantal indrukwekkende foto's kan maken, zeker gezien de prijs van deze handset, daarbij zit er een kwalitatieve chipset binnenin samen met 6GB of 8GB RAM-geheugen.

De Galaxy S10e is in zijn geheel lang niet zo indrukwekkend als de andere twee leden van de S10 serie, maar als je niet veel geld uit wil geven, dan is dit een van de beste Samsung smartphones voor jou.

Lees de volledige Samsung Galaxy S10e review

5. Samsung Galaxy S9 Plus

Nog steeds een geweldige Samsung smartphone

Lanceringsdatum: maart 2018 | Gewicht: 189g | Afmetingen: 158,1 x 73,8 x 8,5mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,2 inch | Resolutie: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6GB | Opslag: 64GB/128GB | Batterij: 3.500mAh | Camera's achteraan: Dubbele 12MP-camera | Frontcamera: 8MP

Geweldig dubbel diafragma

Indrukwekkend scherm

Duur

Verschilt weinig van de 8S Plus

De Samsung Galaxy S9 Plus is met zijn 6,2-inch scherm een groot toestel. Gelukkig zijn de schermranden enorm klein en bovendien een beetje gebogen. Ze zorgen ervoor dat hij goed in de hand ligt. Het scherm is een van de beste op de markt - het is scherp en beschikt overeen prachtige kleurenweergave.

De Galaxy S9 Plus blinkt ook uit door zijn dubbele 12MP-camera's, waarvan eentje een dubbel diafragma heeft, dit betekent dat hij kan wisselen tussen f/1.5 voor scenes met weinig licht en f/2.4 voor de rest.

Andere hoogtepunten zijn de indrukwekkende stereospeakers en een grote 3.500mAh-batterij. Hij is daarnaast enorm krachtig, beschikt over een stijlvolle metalen en glazen ontwerp, waterbestendigheid, draadloos opladen en verschillende biometrische beveiligingsopties, inclusief een vingerafdrukscanner, een irisscanner en gezichtsherkenning

Lees onze volledige Samsung Galaxy S9 Plus review

6. Samsung Galaxy A70

Samsungs beste betaalbare smartphone tot dusver

Lanceringsdatum: mei 2019 | Gewicht: 183g | Afmetingen: 164,3 x 76,7 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,7 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.500mAh | Camera's achteraan: 32MP + 8MP + 5MP | Frontcamera: 32MP

Enorme batterij

Groot, kwalitatief scherm

Snelladen werkt top

Te groot voor sommigen

Trage gezichtsherkenning

Trage in-screen vingerafdrukscanner

Samsungs premium Note en S-series zijn niet hun enige goede smartphones, aangezien het de Galaxy A-toestellen heeft die afgezwakte specificaties hebben voor lagere prijzen. Toch moet de Galaxy A70 niet al te veel onderdoen voor de premium smartphones van Samsung.

Achterop vind je drie veelzijdige camera's, waaronder een ultra-groothoeklens en dieptesensor. Dezelfde prestaties als de Galaxy S10 Plus krijg je niet, maar in de juiste omstandigheden zijn de verschillen miniem. De Galaxy A70 heeft iets zwakkere chipset, maar in de praktijk verloopt alles vlot en draaien alle apps probleemloos.

Het 6,7-inch AMOLED-scherm en de indrukwekkende batterij van 4.500mAh, wat zelfs groter is dan de batterij in de S10 Plus, zorgen er tot slot voor dat je niet om de haverklap een stopcontact moet zoeken.

Lees de volledige Samsung Galaxy A70 review

7. Samsung Galaxy S9

Een stevig vlaggenschip, nu voor een lagere prijs

Lanceringsdatum: Maart 2018 | Gewicht: 163g | Afmetingen: 147,7 x 68,7 x 8,5mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,8 inch | Resolutie: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB/128GB | Batterij: 3.000mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP

Uitstekend scherm

Heel krachtig

Vergelijkbaar met de S8

Enkelvoudige camera

De Samsung Galaxy S9 is een kleiner, goedkoper (maar nog steeds duur) alternatief voor de Samsung Galaxy S9 Plus.

Het 5,8-inch scherm maakt het prettig als je kleinere handen(of zakken) hebt, en vergeleken met de S9 Plus is hij compacter dan je misschien zou verwachten, dankzij zijn smalle randen en ronde scherm.

De Samsung Galaxy S9 heeft veel van dezelfde hoogtepunten als de S9 Plus, inclusief een scherp, levendig display, een hoogwaardige behuizing, genoeg vermogen en verschillende biometrische beveiligingsopties.

Hij heeft alleen een camera met één lens, maar is nog steeds een goeie smartphone.

Lees onze volledige Samsung Galaxy S9 review

8. Samsung Galaxy Note 8

Een monsterlijke smartphone voor stylusfans

Lanceringsdatum: september 2017 | Gewicht: 195g | Afmetingen: 162,5 x 74,8 x 8,6mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,3 inch | Resolutie: 1440 x 2630 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 6GB | Opslag: 64GB/128GB/256GB | Batterij: 3.300mAh | Camera's achteraan: Twee camera's van 12MP | Frontcamera: 8MP

Indrukwekkende camera

Geweldig scherm

Slechte speaker

Duur

De Samsung Galaxy Note 8 is een ouder model van Samsungs andere vlaggenschip, ontworpen voor mensen die een groot 6,3-inch scherm willen en een stylus (ook wel bekend als de S-Pen) om er het meeste uit te halen.

Buiten dat heeft hij veel gemeen met de Galaxy S-serie, met vergelijkbaar glas aan de achterkant en een metalen frame, een QHD-gebogen scherm en een camera met tweevoudige lens achteraan.

Hij heeft ook een hoop kracht, hoewel hij een chipset uit 2017 gebruikt in plaats van een uit 2019, dus hij is niet bepaald een match voor de S9 of S10-serie. Maar hij is dan ook wat goedkoper dan de S10 Plus. Daarnaast is hij nog waterbestendig, kan hij draadloos worden opgeladen en heeft hij meer dan genoeg opslag.

Lees onze volledige Samsung Galaxy Note 8 review

Een betaalbaar model

Lanceringsdatum: oktober 2018 | Gewicht: 168g | Afmetingen: 159,8 x 76,8 x 7,5mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6 inch | Resolutie: 1440 x 2220 | CPU: Exynos 7885 | RAM: 4/6GB | Opslag: 64GB/128GB | Batterij: 3.300mAh | Camera's achteraan: 24MP + 8MP + 5MP | Frontcamera: 8MP

Veelzijdige camera

Veel opslagruimte

Geen USB-C

Behuizing voelt hol aan

We zitten vrij laag in onze lijst van de beste Samsung smartphones, maar dit is de beste smartphone van het bedrijf uit het middensegment.

De Galaxy A7 (2018) is veel betaalbaarder dan een hoop andere apparaten die je in deze lijst vindt, maar hij komt wel met een aantal indrukwekkende specificaties.

Bijvoorbeeld, de drievoudige camera op de achterkant met een sensors van 24MP, 8MP en 5MP. Aan de voorkant zit er daarnaast een 24MP-camera.

Hij is geen hoogwaardige smartphone, maar als je op zoek bent naar een Samsung apparaat dat je geen fortuin kost, dan is de Galaxy A7 zeker het overwegen waard.

Lees de volledige Samsung Galaxy A7 (2018) review

10. Samsung Galaxy S8 Plus

Een mooi groot scherm

Lanceringsdatum: April 2017 | Gewicht: 173g | Afmetingen: 159,5 x 73,4 x 8,1mm | Besturingssysteem: Android 8 | Schermformaat: 6,2 inch | Resolutie: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.500mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP

Enorm scherm

Grote batterij

Camera heeft maar één lens

Zwakke biometrie

Deze Samsung Galaxy S8 Plus is het alternatief van de Samsung Galaxy S8 met zijn grote scherm. Niet alleen het 6.2-inch display is groter, ook de batterij van 3.500mAh is groter.

Aan de andere kant is dit een vergelijkbare telefoon, met veel van dezelfde voor- en nadelen. Je krijgt een scherp scherm met geweldig contrast en prachtige kleuren, een krachtige - wat verouderde - chipset, een 12MP-camera en meer biometrische opties dan je misschien nodig hebt.

Hij is ook goedkoper dan de S10 Plus of Galaxy Note-telefoons, en dat maakt de Galaxy S8 plus een meer betaalbare optie met groot scherm. Je moet het echter doen zonder dubbele camera achteraan.

Lees de volledige Samsung Galaxy S8 Plus review