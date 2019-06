Beste reiscamera van 2019: 10 compacte modellen perfect voor jouw vakantie

Een enorm zoombereik in een slanke koker van pocketformaat, met de reiscamera's van nu kun je een reeks aan verschillende objecten vastleggen zonder dat het je extra gewicht kost.

Het is zeker waar dat de meeste smartphone camera's prima werken voor het maken van algemene foto's, maar alles wat je ervaart als je op reis bent, de plekken waar je je bevindt, dat kun je niet vastleggen met een smartphonecamera. Aan de andere kant is het wel zo dat het dragen van een grote DSLR toch vaak te veel gedoe is. En dan komen deze camera's dus heel goed van pas.

Camera's voor op reis zijn handzame compacte camera's die amper groter zijn dan een normaal model, maar ze beschikken wel over een megalens van 20x, 30x of zelfs langere zoomlenzen.

Dat betekent dat je de draagbaarheid van een compacte camera krijgt, maar dan met veel meer reikwijdte voor het vastleggen van verschillende soorten objecten. Of je nu breed wilt fotograferen, uitgestrekte gebieden of gebouwen en monumenten die heel dicht op elkaar staan, met deze camera's kan het allemaal.

Je zult niet dezelfde kwaliteit krijgen als die je krijgt bij een DSLR of een spiegelloze camera, omdat de enige manier om camera's met een grote zoom zo klein mogelijk te maken, is om een kleinere sensor te gebruiken. Maar de beeldkwaliteit is nog steeds best goed en perfect om te delen met je vrienden en familie.

Sommige modellen hebben nu grotere 1.0-inch sensors voor verbeterde beeldkwaliteit, en als je fotografeert in fel licht kun je waarschijnlijk niet eens het verschil zien tussen deze beelden en die van DSLR's of spiegelloze camera's. Natuurlijk zullen ze niet zo flexibel zijn, maar ze zijn wel aanzienlijk beter dan die van de meest moderne smartphones.

Als je nog steeds niet zeker weet of dit de camera is die je nodig hebt, bekijk dan onze stap voor stap handleiding: Welke camera kan ik het beste kopen? Anderzijds, als je bij het zwembad gaat liggen of op het strand vertoeft, wil je misschien een iets ruiger model, bekijk dan ons beste waterproof camera en beste actiecamera handleiding.

Blijf anders dit artikel lezen, want hier is onze lijst van de top reiscamera's die je nu kunt kopen.

Waar voor je geld: Sony Cyber-shot RX100 III

Een aantal jaar oud, maar kan nog steeds tegen een stootje

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar scherm, 1,229K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Gemiddeld

Grote en geschikte sensor

Ingebouwde elektrische zoeker

Beperkt zoombereik

Geen touchscreen

Voordat we gaan kijken naar onze lijst met beste reiscamera's, willen we een alternatief uitlichten die niet per sé past in de reis zoom compact categorie, maar de overweging wel waard is. De RX100 III van Sony is een aantal jaar oud en werd oorspronkelijk verkocht voor bijna 1000 dollar, omgerekend 894 euro, maar met de komst van de nieuwe modellen (inclusief de RX100 VI onderaan) is de prijs flink verlaagd. Minpunten? De zoom is vrij kort, vergeleken met de andere concurrenten, maar buiten dat is er een hoop waar je blij van wordt. Er is een degelijke 20.1MP 1-inch sensor, en hoewel het zoombereik vrij kort is, zit er wel een diafragma in van f/1.8-2.8 maximum. Ook is er een pop-up elektronische zoeker en een 4K video, en dat allemaal verpakt in een luxe metalen koker. Als een groot zoombereik geen vereiste voor je is, dan is deze camera het bekijken zeker waard.

Lees onze volledige Sony Cyber-shot RX100 III review

Beste camera's voor op reis in 2019

1. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

De meest geavanceerde reiscamera die je nu kunt kopen

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 24-360mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,240K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Gemiddeld

Grote 1.0-inch sensor

Redelijke 15x zoom

EVF oogt wat smal

Prijzig

Met de komst van hoogwaardige compacts zoals de uitstekende Sony Cyber-shot RX100 V die de compact reis zooms van de troon stoten, is de reactie van Panasonic om de koker van de camera ongeveer hetzelfde formaat te maken als bij hun eerdere ZS/TZ-serie camera's, met een grotere sensor erin gepropt. Dit zagen we al bij de Lumix ZS100 (ook wel bekend als de Lumix TZ100) en Panasonic herhaalde dit bij de nieuwere Lumix ZS200/TZ200. Deze sensor, die fysiek groter is dan de 1in sensor biedt veel betere beeldkwaliteit, maar een minpunt is toch wel het zoombereik vanaf de lens die niet zo uitgebreid is als bij andere. Dat gezegd hebbende, de ZS200/TZ200 beschikt nog steeds over een veelzijdige 15x zoom, en er is ook een handige ingebouwde elektronische zoeker, die het makkelijker maakt om foto's in fel licht op te bouwen. En niet alleen dat, er is ook een 4K video opname van hoge kwaliteit en Panasonic's 4K Photo modus om kortstondige 8MP beelden mee vast te leggen. Dit is nog steeds de beste reiscamera verkrijgbaar, zelfs al is ie aan de prijzige kant.

Lees onze volledige Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 review

2. Panasonic Lumix ZS100 / TZ100

Panasonic's luxe reiscamera heeft een grote sensor

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 25-250mm, f/2.8-5.9 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,040K dots | Viewfinder: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Gemiddeld

Grote 1.0-inch sensor

4K Video's

Beperkte 10x zoom lens

Vastgezet display aan de achterkant

Tot de Lumix ZS200/TZ200 voorbijkwam, was de Lumix ZS100/TZ100 onze keus van beste compacte reiscamera. Net zoals zijn nieuwste broer, beschikt de ZS100/TZ100 over een grotere 1.0-inch sensor met een redelijke 20.1MP resolutie, maar de 10x zoom is een van de kortste die er is. Laat je daar niet door afschrikken, de Z100/TZ100 is een briljante camera, met ingebouwde elektronische zoeker, een groot touchscreen, 4K video, Wi-Fi voor beeldoverdracht en gebruiksvriendelijke knoppen. Er zijn ook de wat meer gevorderde handmatige functies, inclusief het vastleggen van RAW foto's voor degenen die hun beelden op het laatste moment willen bewerken. Alles bij elkaar is het een krachtige reiscamera, die nu verkrijgbaar is voor een veel aantrekkelijkere prijs.

Lees onze volledige Panasonic Lumix ZS100 / TZ100 review

3. Sony Cyber-shot RX100 VI

Sony's krachtige pocketversie camera

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 921K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 24fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld

Topprestatie en AF

Hoge kwaliteit EVF

Het zoombereik kan niet op tegen de anderen

Erg duur

Sony's revolutionaire compact camera met de originele RX100 , het was de pocketversie camera die over een grote 1.0-inch sensor beschikte. Maar dankzij de vrij bescheiden zoomlenzen op eerdere modellen, werden ze nooit gezien als reiscamera's. Dat veranderde allemaal met de komst van de RX100 VI, die een redelijke 24-200mm zoomlens heeft die, hoewel kleiner dan een hoop concurrenten, beschikt over een indrukwekkend snel maximum diafragma. Daar bovenop heeft de RX100 een prachtig (of complex) autofocussyteem, de mogelijkheid om te fotograferen met 24fps en geavanceerde 4K video opnames. Hij kan wat lastig in gebruik zijn en is duur, maar niks kan op tegen de topprestatie die deze camera levert.

Lees onze volledige Sony Cyber-shot RX100 VI review

4. Sony Cyber-shot HX99

Een 30x optische zoom camera, maar levert in op beeldkwaliteit

Sensor: 1/2.3-inch, 18.2MP | Lens: 24-720mm, f/3.5-6.4 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 921K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

Kantelbaar touchscreen

Ingebouwde EVF

Optische zoeker heeft een lage resolutie

Smalle knoppen

De Cyber-shot HX99 beschikt over een optisch zoombereik van 30x (identiek aan de Lumix ZS50/TZ70 hieronder) en een elektronische pop-up optische zoeker. Dit kan een groot pluspunt zijn als je te maken hebt met heel helder licht, bij normale LCD schermen is dit moeilijk te zien, maar bij de EVF schuift de HX99 uit wanneer je het nodig hebt. Het minpunt is wel dat de resolutie low light is, maar het is zeker een handige functie om te hebben. De 18.2MP sensor kan betere foto's vastleggen dan je smartphone. Maar als je echt betere beeldkwaliteit wil, dan moet je op zoek gaan naar een model met 1.0-inch sensors, al zul je er een met een indrukwekkende 30x optische zoom niet vinden. De toevoeging van RAW is meer dan welkom, het geeft je meer flexibiliteit om beelden bij de nabewerking aan te passen en bij te stellen.

Lees de volledige Sony Cyber-shot HX99 review

5. Panasonic Lumix ZS50 / TZ95

De nieuwe Lumix compact zorgt voor geweldige video's en een mooie EVF

Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Lens: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-inch, 1,040K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

Goede constructie

Snelle autofocus en gezichtsherkenning

Geluid en geluidsvermindering in afbeeldingen

Zachtheid aan uiteinde van de lens

Panasonic's ZS/T-serie camera's zijn ooit begonnen met het grote zoom reiscamera genre, en de ZS80, ook wel bekend als de TZ95, is de laatste aanwinst. Pluspunten zijn de 20.3MP sensor, een 24-720mm zoom, een kantelbaar touchscreen en 4K video opnames, dit lijkt erg op de eerdere ZS70/TZ90. Eigenlijk is 95% van de specificaties zo'n beetje hetzelfde, hoewel dit nieuwe model wordt geleverd met een grotere optische zoeker die ook nog eens een hogere resolutie heeft. Dat is nog steeds bijzonder voor dit soort modellen, dus het is fantastisch om te zien dat Panasonic deze heeft verbeterd voor een nieuwe generatie camera's. Ben je niet gevallen voor de optische zoeker? Dan zal de TZ90 prima voor je zijn - en hij is nu ook een stuk goedkoper.

6. Panasonic Lumix ZS70 / TZ90

Een prima camera, nu zelfs goedkoper dan voorheen

Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Lens: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 1,040K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

Geweldige functies

Touchscreen

Beeldbewerken met hoge ISOs

Detailverlies aan het einde van de zoom

Zit je vast aan een budget, maar wil je een geschikte alleskunner? De Panasonic Lumix ZS70 / TZ90 is beter dan de meeste op dit niveau. Bovenop de zeer geschikte optische 30x zoom, krijg je een degelijke 4K video opname en een LCD die briljant reageert op touch, hij is mooi en helder, zelfs voor het fotograferen in RAW. De optische zoeker is ook iets wat maar weinig camera's bieden op dit prijsniveau, en hoewel hij niet perfect is doet ie wel wat ie moet doen. Het focussen gaat prima en gezichtsherkenning werkt ook zeer goed, de LCD wisselt naar de voorkant zodat je selfies en groepsfoto's met gemak kunt vastleggen.

Lees ons volledige Panasonic Lumix ZS70 / TZ90 review

7. Canon PowerShot SX730 HS

Gigantische zoom in een slank pantser

Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Lens: 24-960mm, f/3.3-6.9 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar scherm, 922,000K dots | Optische zoeker: Nee | Continu fotograferen: 5.9fps | Movies: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

Uitstekend zoombereik

Stevige constructie

Geen optische zoeker

LCD niet aanraakgevoelig

De meningen over de Canon PowerShot SX730 HS zijn verdeeld. Het goeie nieuws is dat hij fijn is gebouwd en over het algemeen iedereen hem wel prettig in gebruik vindt, met goede reactie van meerdere aspecten. Als je een no-nonsense camera wilt met een wijd zoombereik, dan is de SX730 HS misschien wel de camera die je zoekt. De andere kant is dat een aantal van de functies ontbreken aan de PowerShot SX730. En dat ondanks hij een van de beste opties in zijn soort is. 4K video, aanraakscherm, een elektronisch niveau, je hebt zelfs de optie om het focuspoint te verzetten; als je een van deze wilt moet je ergens anders gaan kijken. Het model is onlangs nog verbeterd door de SX740 HS die wel 4K video heeft, jammer genoeg heeft Canon nog geen ruimte gevonden voor EVF of voor het vastleggen van RAW foto's.

Lees onze volledige Canon PowerShot SX730 HS review

Honorary mention: Olympus TG-5

De zoom is niet al te groot, maar deze camera gaat verder dan de anderen

Sensor: 1/2.3-inch, 12MP | Lens: 25-100mm | Monitor: 3-inch, 460,000 dots | Optische zoeker: Nee | Continu fotograferen: 20fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Gemiddeld

Raw fotograferen

Kan onder water

Kleine sensor

Lage resolutie LCD scherm

Niet alle vakanties en reizen draaien om het vastleggen van brede uitzichten en objecten op afstand. Voor sommige fotografen is een camera die bestand is tegen vallen, stoten, water, of onderkoeling geschikter en dat is precies wat de Olympus TG-5 biedt. Naast zijn stevige referenties, biedt deze camera 4K video opname, ingebouwde Wi-Fi en een ring van LED lichten om de lens heen, om genoeg licht te leggen op close-up objecten. Er is ook een optie waarmee je RAW bestanden kunt vastleggen. Het enige serieuze minpunt is dat de sensor wat aan de kleine kant is, als je je bedenkt dat de camera een zoombereik heeft van 25-100mm. Hoewel het wel hetzelfde formaat is als bij een aantal camera's die we hierboven hebben besproken.

Overweeg ook eens...

Ga je op vakantie of wat verder weg, maar maak je je niet druk over het formaat en het gewicht? Dan hebben we drie alternatieven voor je uitgekozen, een DSLR, een spiegelloze camera en een bridge camera. Ze hebben allemaal voordelen voor een gespecialiseerde reis zoomcamera, als je bereid bent om een wat grotere tas met je mee te dragen. Laten we eens kijken...

8. Sony Cyber-shot RX10 III

Als je meer zoom wilt, dan moet je deze hebben

Sensor: 1-inch CMOS, 20.2MP | Lens: 24-600mm, f/2.4-4 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 1.44m dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 14fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld/Expert

Geweldige lens

Fantastische 4K videokwaliteit

Geen touchscreen

De menu's zijn wat onhandig

Hoewel de RX10 III is geüpdatet naar de RX10 IV, vinden we de derde versie beter. Qua specificaties is het niet zo verfijnd, maar hij beschikt wel over dezelfde hoofdkenmerken - waaronder de sensor, de lens, de video basisspecificaties enzovoort. En daarbij is ie aanzienlijk goedkoper. Je krijgt DSLR-stijl bediening, 14fps burst fotografie, fantastische 4K videokwaliteit en een lens die briljant gestabiliseerd is voor scherpe foto's. De 1in sensor binnenin is groter dan bij de meeste camera's op deze lijst, en het werkt heel goed met verschillende lichtomstandigheden.

Lees onze volledige Sony Cyber-shot RX10 III review

9. Nikon D3500

Nikon's DSLR is een geweldige reiscamera samen met een superzoom lens

Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Lens: Apart verkrijgbaar | Monitor: 3.0-inch screen, 921,000 dots | Optische zoeker: | Continu fotograferen: 6fps | Movies: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Makkelijk in gebruik

Uitstekende beeldkwaliteit

Geen touchscreen

Geen 4K video

Nikon's D3500 is onze favoriete startniveau DSLR van dit moment. De grote 24.2MP APS-C sensor levert superieure beelden op voor een compacte zoom reiscamera, terwijl de batterijduur van 1550 foto's uitstekend is voor op reis. Eerlijk is eerlijk, hij zit niet boordevol functies, maar de D3500 is heel makkelijk in gebruik (zelfs als je nooit eerder een DSLR hebt gebruikt) en het is ook vrij compact. De D3500 beschikt over een 18-55mm kit lens, deze beperkt je wel tijdens het reizen, dus dan wil je waarschijnlijk investeren in iets als Tamron's 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD superzoom lens. Dankzij de 1,5x crop factor van de APS-C sensor, staat dit gelijk aan 27-600mm. Dit biedt genoeg bereik om de meeste objecten te fotograferen, maar je kunt hem natuurlijk altijd inwisselen voor een prime lens voor de wat creatievere, diepte shots als je aan het reizen bent.

Lees ons volledige Nikon D3500 review

10. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Deze propere spiegelloze camera is uitgerust met een aantal zuivere lenzen

Sensor: Micro Four Thirds, 16.1MP | Lens: Apart verkrijgbaar | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 1,037,000 dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 8.6fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

Compact formaat, lenzen ook

Uitstekende optische zoeker

Resolutie van 16.1MP

Batterijduur kan beter

Olympus heeft een van onze favoriete spiegelloze camera's aangepast en verfijnd, om het een nóg aantrekkelijkere aanbod te maken voor nieuwe gebruikers en enthousiastelingen. Met een Micro Four Thirds format sensor (zo ongeveer half de APS-C) wat betekent dat de beeldkwaliteit niet helemaal een match is met APS-C rivalen zoals de Nikon D3500, maar het effect op de beeldkwaliteit nihil is en het is nog steeds beter dan de zoom van een reiscamera. Het betekent ook dat de lenzen compact en lichtgewicht zijn, net als de camera zelf. Hij beschikt over een 5-axis beeldstabilisatiesysteem, een redelijke elektronische zoeker, een indrukwekkende 8.6fps burst opnamesnelheid en 4K video, het is geen speeltje - de E-M10 Mark III is een goeie en krachtige camera. Voeg daar een stel mooie Micro Four Thirds lenzen aan toe en je hebt een aardig kleine reis startset.