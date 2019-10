Beste videobewerkingssoftware 2019: betaalde en gratis editors beoordeeld

Het selecteren van de beste videobewerkingssoftware is geen makkelijke taak. Er zijn zoveel opties, met allemaal briljante functies en innovatieve uitbreidingen. Maar de optie die geschikt is voor een professionele video editor is niet per se de beste voor de enthousiaste amateur. En hoe zit het met gratis videobewerkingssoftware?

Daarom hebben wij deze gids samengesteld van de beste videobewerkingssoftware. We hebben alle goeie (en slechte) editors gebruikt en ze samengevoegd tot een lijst van onze favorieten.

Hieronder zie je lijsten van zowel premium als gratis videobewerkingssoftware. Dus als je klaar bent voor iets geavanceerd, dan geeft kiezen voor een betaald product je hoogwaardige extra's zoals 360°-video-ondersteuning, bewegingsinterpretatie en multi-camerabewerking, en dat is pas het begin.

De meest indrukwekkende programma's zorgen ervoor dat je dagelijkse taken zoals knippen, verkleinen, het combineren en toepassen van filters aan clips heel eenvoudig worden - dat geldt voor de absoluut beste video editor en de gratis videobewerkingssoftware. Het downloaden van een mindere optie zal alleen maar leiden tot frustratie en een minder gepolijst eindproduct.

Blijf lezen om het beste van twee werelden te krijgen, met Adobe Premiere Pro als onze nummer 1. En als je wat meer naar beneden scrolt kom je een FAQ tegen, waar wij alle brandende vragen beantwoorden over videobewerkingssoftware.

Bekijk ook: De beste gratis foto editor van 2019

De beste videobewerkingssoftware

Deze premium video editors kunnen niet worden gekoppeld - zelfs niet door de geweldige gratis opties. De extra bronnen die beschikbaar zijn voor commerciële projecten helpen het gehele pakket te verfijnen, en brengen meer nauwkeurige en instelbare effecten, een verbeterde interface en een snellere weergavemotor. Als je op zoek bent naar de allerbeste videobewerking software, zoek dan niet verder:

Beeld: Adobe

1. Adobe Premiere Pro CC

Neem de tijd om Premiere Pro onder de knie te krijgen en pluk daar de vruchten van

Platform: Windows/Mac | Gratis proefversie: 7 dagen | Upload direct naar YouTube: Ja | 8K-ondersteuning: Ja | 360°-ondersteuning: Ja | Aankooptype: Abonnement

Ondersteunt 360-graden en VR-video

Groot assortiment van filters

Aanpasbare interface

Abonnementsmodel is niet voor iedereen geschikt

Adobe Premiere Pro is een industriestandaard voor videobewerking en om er het meeste uit te kunnen halen, zul je er veel tijd en geld in moeten steken. Maar als je echt serieus aan de slag wil gaan met videobewerking dan is het zeker de moeite waard.

Er is een vast assortiment aan stapelbare audio- en videofilters, ondersteuning voor 360-graden en VR-video, native ondersteuning voor een groot aantal bestandsformaten en de mogelijkheid om gezamenlijk te werken. Je kunt zelfs video's beginnen bewerken nog voordat ze zijn geïmporteerd.

Dit soort vermogen is niet goedkoop en de maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten lopen op, maar het gebrek aan een grote eerste uitgave maakt Premiere Pro verrassend toegankelijk. Het is het waard om een proefversie van de andere video editors te downloaden voordat je een beslissing neemt, maar Premiere Pro is extreem veelzijdig en het cloud-model betekent dat je niet hoeft te betalen voor nieuwe upgrades.

Lees onze volledige review: Adobe Premiere Pro CC

Adobe Premiere Pro | Van 24,19 euro per maand

Zoals alle Adobe's single app abonnementen, Premier Pro kost rond de 24 euro per maand als je je registreert voor een jaar. Dat is een prima prijs voor zo'n indrukwekkend stuk software.

Deal bekijken

Beeld: Apple

2. Apple Final Cut Pro X

Een premium editor voor Mac-gebruikers, met een unieke interface

Platform: Mac | Gratis proefversie: 30 dagen | Upload direct naar YouTube: Ja | 8K-ondersteuning: Ja | 360°-ondersteuning: Ja | Aankoop type: detailhandel

Slimme tijdlijn zonder tracks

Ondersteunt veel bestandsformaten

Grote updates zitten bij de prijs inbegrepen

Hoge startkosten

Dit is een video editor die zich volledig richt op de professionele kant van de markt, maar Apple Final Cut Pro X is niet per se ingewikkeld. Zijn interface verschilt wel wat vergeleken met de anderen, en hij is gebouwd rondom een tijdlijn zonder tracks die je stimuleert om elementen onder te verdelen in specifieke rollen zoals een voice-over, muziek en titels.

Als je op zoek bent naar een video editor die je samen kunt gebruiken met je drone, dan is Final Cut Pro een uitstekende keuze. Hij ondersteunt ruw videomateriaal van alle grote merken en modellen, en wordt regelmatig geüpdatet met toegevoegde profielen. Hij ondersteunt ook 360-graden videobewerking (dit wordt snel een must voor premium videobewerking software) en HDR, met geavanceerde kleurgradatie.

In plaats van een abonnementsmodel als Adobe te kiezen, heeft Apple ervoor gekozen om Final Cut Pro beschikbaar te stellen tegen een eenmalige vergoeding. Het is relatief duur, maar alle grote updates zitten erbij inbegrepen en uiteindelijk ben je goedkoper uit dan met Premiere Pro als je het na een paar jaar nog steeds gebruikt. Als je een Mac in je bezit hebt en je kunt niet kiezen uit Apple of Adobe, dan raden we je aan om de gratis proefversies uit te proberen voordat je een keuze maakt.

Image credit: CyberLink

3. CyberLink PowerDirector

Een video editor die premium tools binnen het bereik van nieuwkomers brengt

Platform: Windows | Gratis proefversie: 30 dagen | Upload direct naar YouTube: Ja | 8K-ondersteuning: Ja | 360°-ondersteuning: Ja | Aankooptype: detailhandel

Wizard optimaliseert video's in seconden

Beginner en geavanceerde interfaces

Minder fijne bediening dan anderen

Als Adobe Premiere Elements en Apple Final Cut Pro X te veel van het goede zijn voor je videobewerkingsprojecten, neem dan eens een kijkje op CyberLink PowerDirector.

Hoewel PowerDirector een premium video editor is die boordevol functies zit, biedt het ook een milde introductie die echte beginners niet afschrikt. De Magic Movie Wizard is het ultieme voorbeeld waarbij de taak van het combineren en optimaliseren van video's tot een paar klikken wordt beperkt. Je zult betere resultaten boeken door wat tijd door te brengen in de tijdlijn editor, maar voor iedereen die gewoon even snel iets in elkaar wil zetten om op Facebook te plaatsen is het ideaal.

Dat wil niet zeggen dat CyberLink PowerDirector vereenvoudigd is, verre van. De software biedt ook een standaard postproductie-interface gebaseerd op het bedieningspaneel en een tijdlijn. Het duurt af en toe wel even om in te zoomen op de fijne bediening, maar elke filter en optie is extreem flexibel als je eenmaal begonnen bent met het ontdekken ervan. Misschien wel de meest indrukwekkende van allemaal, CyberLink PowerDirector maakt videobewerking leuk.

Beeld: FXhome Ltd

4. HitFilm Pro

Als je geïnteresseerd bent in visual effects, HitFilm is de editor voor jou

Platform: Windows | Gratis proefversie: Geen tijdslimiet, maar kan niet exporteren | Upload direct naar YouTube: Ja | 8K-ondersteuning: Ja | 360°-ondersteuning: Ja | Aankooptype: detailhandel

Intuïtieve interface

Prachtig voor visual effects

Te veel voor beginners

HitFilm Pro is een premium video editor dat een vaste favoriet is bij hobby filmmakers - en met goeie reden. Hij zit boordevol tools voor het creëren van prachtige visual effects, maar is toegankelijk genoeg voor thuisgebruikers.

Een van HitFilm Pro's grootste verkoopargumenten is de mogelijkheid om zo ongeveer elk aspect van de voor productie van video te tackelen binnenin de editor. Animaties, titels, audiobewerking en kleurindeling zijn allemaal toegankelijk in een aantal klikken, maar de interface is intuïtief ontworpen en voelt niet rommelig.

In tegenstelling tot de andere video editors in deze lijst, ondersteunt HitFilm Pro het importeren en animeren van aangepaste 3D-modellen, compleet met gesimuleerde 3D-camera's, aangepaste schaduwen en dynamische belichting.

Beeld: Adobe

5. Adobe Premiere Elements

Een vriendelijke introductie van videobewerking voor beginners

Platform: Windows/Mac | Gratis proefversie: 30 dagen | Upload direct naar YouTube: Ja | 8K-ondersteuning: Nee | 360°-ondersteuning: Nee | Aankooptype: detailhandel

Uitstekende tutorials voor nieuwe gebruikers

Geautomatiseerde tools voor gewone taken

Simpele stap-voor-stap wizards

Je kunt het snel zijn ontgroeid

Van alle premium video editors in deze lijst, is Adobe Premiere Elements het meest gericht op beginners. Het is ontworpen om videobewerking zo makkelijk mogelijk te maken, en zelfs zijn Expert interface is extreem eenvoudig.

In tegenstelling tot Adobe's premium software (zoals Premiere Pro), is Premiere Elements alleen beschikbaar als een eenmalige aankoop, dus je bent niet verplicht om een maandelijks bedrag te betalen om het te blijven gebruiken. Het is ook een van de meest betaalbare video editors die er zijn, wat indrukwekkend is voor een grote naam als Adobe.

Sommige video editors verwachten een bepaalde niveau voordat je begint, maar Premiere Elements is ideaal voor echte beginners. Zijn interface bevat grote knoppen, allemaal duidelijk gelabeld. Er zijn ook een aantal uitstekende tutorials inbegrepen die het gat dichten tussen het creëren van een video met gebruik van wizards en het gebruik van de meer traditionele multi-track tijdlijn.

De beste gratis videobewerkingssoftware

Als je een beginner bent, zijn er gratis video editors die het hele proces ontzettend eenvoudig maken en je geen cent kosten. Deze gebruiksvriendelijke editors bieden een milde introductie met bewerken, dus je leert de basis en het maakt het mogelijk om de stap te maken naar een meer geavanceerd premium programma als je daar klaar voor bent. Wij hebben de vijf beste gratis videobewerkers uitgekozen en hieronder opgesomd.

Beeld: EditShare LLC

1. Lightworks

De beste gratis videobewerking software beschikbaar voor ieder niveau

Platform: Windows/Mac/Linux | Upload direct naar YouTube: Ja | 8K-ondersteuning: Nee | 360°-ondersteuning: Nee

Geavanceerde bewerkingstools

Realtime effecten

Mooi ontworpen interface

Lightworks is een ongelooflijke tool die gratis is gepubliceerd, met het nobele doel om videobewerkingssoftware van professionele kwaliteit beschikbaar te maken voor iedereen. Zoals je zou verwachten van zo'n krachtige video editor, is het niet mogelijk om het in een dag onder de knie te krijgen, maar dat is zeker geen minpunt. En het heeft ons er niet van weerhouden om hem als nummer een te bestempelen als een van de beste videobewerkingstools op het web.

Als je andere gratis editors hebt uitgeprobeerd zul je vast merken dat de interface wat verschilt van wat je gewend bent, maar je kunt de bediening en vensters ordenen zoals jij het graag hebben wilt.

Er is een betaalde versie, Lightworks Pro, die de mogelijkheid om te exporteren in verschillende indelingen toevoegt. Anders dan MPEG, kunnen 4K-video direct naar YouTube geüpload worden en hij exporteert 3D video's, maar de gratis videobewerkingssoftware bevat alles wat je verder nog nodig hebt om indrukwekkende video's te maken.

Beeld: FXhome Ltd

2. Hitfilm Express

Een krachtige gratis video editor die je kunt uitbreiden

Platform: Windows/Mac | Upload direct naar YouTube: Yes | 8K-ondersteuning: Nee | 360°-graden: Vereist uitbreiding

Professionele kwaliteitstools

Uit te breiden met allerlei toevoegingen

Hoge systeemvereisten

Hitfilm Express is ook een video editor die gratis functies op professioneel niveau belooft - en ook levert. De eenvoudige editor is heel indrukwekkend, met geavanceerde tools voor het bijsnijden van foto's, een geweldige set geluid en videofilters, lagen en filters, compositieopties, en chroma keying voor het creëren van green screen-effecten.

Toegevoegde tools zijn beschikbaar tegen een vergoeding, die begint bij 9,99 euro voor een pakket met daarin kleurcorrectie, aanpassing in blootstelling, split-screentechniek en verschillende creatieve filters. Maar het is het waard om even naar de gratis video editor te kijken.

De keerzijde van al dit vermogen is dat Hitfilm Express veel moeilijker is dan zowel Lightworks als Shotcut, en dat is ook de reden dat hij op de tweede plek is geëindigd. Zorg er voor dat je de technische vereisten hebt gezien, voordat je begint met installeren om teleurstelling te voorkomen.

Beeld: Meltytech LLC

3. Shotcut

Het lijkt ongebruikelijk maar als je het eenmaal onder de knie hebt pluk je er de vruchten van

Platform: Windows/Mac/Linux | Upload direct naar YouTube: Nee | 8K-ondersteuning: Nee | 360°-ondersteuning: Nee

Geavanceerde, aanpasbare filters

Intuïtieve interface

Steile leercurve

Shotcut doet denken aan een professionele gratis video editor waar je wel enig geduld voor moet hebben. Maar als je de juiste resultaten wil boeken, dan is hij zeker in staat om die af te leveren. De ietwat ongebruikelijke interface kan komen door het feit dat hij ooit begon als Linux-applicatie, en sinds de conversie naar Windows is er weinig veranderd.

Om te beginnen, lijkt de interface wat schril. Je zult niet alleen een video moeten laden, maar je moet ook kiezen met welke bewerkingsmodus je wil werken en welke tools je hiervoor wil gebruiken.

Het valt niet te ontkennen dat Shotcut een steile leercurve heeft. Het is mogelijk om een aantal indrukwekkende resultaten te boeken door simpelweg een van zijn vele filters toe te passen op je video, maar de echte beloningen zullen voor degenen zijn die er tijd en energie in willen steken om het onderste uit de kan te halen.

Beeld: BlackMagic Design

4. DaVinci Resolve

Premium kwaliteitssoftware for geavanceerde video- en audiobewerking

Platform: Windows/Mac/Linux | Upload direct naar YouTube: Nee | 8K-ondersteuning: Ja | 360°-ondersteuning: Vereist uitbreidingen

Volledige audio mastering suite

Geavanceerde kleurcorrectie

Functies ontbreken in gratis versie

DaVinci Resolve is een gratis versie van een premium video bewerking pakket, maar net als met Lightworks, zit hij zo vol met functies dat je de paar functies die ontbreken waarschijnlijk toch niet mist.

DaVinci Resolve is een professionele gratis video editor, met een intuïtieve interface voor het bewerken, kleur corrigeren, audio mastering en exporteren. Kleurcorrectie is een van DaVinci Resolve's meest opvallende functies, of je nu een hele video wil aanpassen of juist een deel wat je hebt geselecteerd. Er is HDR-ondersteuning, en je kunt werken met onbewerkte video's die direct van je camera zijn geïmporteerd.

Een aantal van de filters zijn zo exclusief in de premium DaVinci Resolve Studio, en er is een maximum exportresolutie van 3,840 x 2,160 maar dat zijn dan dan ook de enige beperkingen. Hij is wel iets te uitgebreid als je een video wil inkorten en uploaden naar YouTube, maar voor de grotere projecten is het lastig om DaVinci Resolve te verslaan.

Beeld: Flash-Integro LLC

5. VSDC Free Video Editor

Geen rechtlijnige editor boordevol tools, die constant worden aangevuld

Platform: Windows | Upload direct naar YouTube: Ja | 8K-ondersteuning: Nee | 360°-ondersteuning: Ja

Videobewerking is niet consequent

Makkelijk om onder de knie te krijgen

120fps-ondersteuning

Slimme interface

Geen hardwareversnelling

VSDC Free Video Editor is zeer geschikt en kan geweldige resultaten opleveren. Als een niet rechtlijnige editor, werkt het op een verschillende manier dan vele andere vergelijkbare tools. Het laat je clips en andere elementen plaatsen op de tijdlijn wanneer je dat wil en je kunt ze daar dan ook bewerken.

Met de mogelijkheid om niet alleen te werken met meerdere scenes en transities, maar ook om figuren en teksten aan video's toe te voegen, je kunt een video maken van professionele kwaliteit als je het prima vindt om te blijven werken met VSDC's ietwat vreemde werkwijze - hoewel zijn interface onlangs nog een volledige herziening heeft gekregen, wat het veel moderner maakt. Je kunt nu ook de tijdlijn loskoppelen, iets wat je veel meer flexibiliteit geeft - met name als je werkt met meerdere schermen.

Met VSDC's gratis videobewerking software kun je extra artistieke effecten toevoegen, inclusief rook. Er is ook een exporteer profiel dat gericht is op Instagram en er is automatische beeldstabilisatie. Er zijn ook naslagtabellen voor kleurindeling, de mogelijkheid om beeld te exporteren van 120fps, en automatisch uitlijning als je objecten gaat slepen. Een uitstekende keuze voor creatieve video projecten.

Veelgestelde vragen over video editors

Hoe kies ik videobewerkingssoftware?

Er zijn verschillende belangrijke factoren, en prijs is niet per se het meest van belang: als dat het geval was dan zou iedere Hollywood-film in Apple's gratis iMovie gemaakt worden!

Laten we beginnen met het einde. Welke soort video zou je willen maken, en waar is hij voor? Er zit een wereld van verschil tussen home video's snel bewerken en de bewerking van iets voor Netflix of filmdistributie.

Je moet nadenken over de bestanden die de software nodig heeft voor het exporteren, wat voor kwaliteitsniveau het nodig heeft voor de output (HD? 4K? 8K?) en of het de soort visuele effecten kan leveren die jij wil gebruiken. En als je samenwerkt, moet de app ook compatibel zijn met de apps van de anderen.

Ook moet je aan jezelf denken. Heb je ervaring met videobewerking? Of zou een eenvoudigere app die je aan de hand meeneemt door het hele proces je meer helpen? Wil je zelf de controle over elke pixel, of heb je liever dat de computer het meeste werk voor je doet? In hoeverre moet de app toekomstbestendig zijn?

En dan is er nog de prijs. De meeste, maar niet alle goedkope of gratis apps zijn erg beperkt; en de meeste maar niet alle, hoogwaardige editors zijn vreselijk duur. Het kan gebeuren dat je te veel betaalt en eindigt met een app die te uitgebreid is, of dat je te weinig betaalt en dat je uiteindelijk gefrustreerd raakt omdat de app weigert te doen wat jij wil dat het doet.

Neem ook in gedachten dat hoe meer het kan doen, hoe meer je wil dat het doet. Kan de app die jij gekozen hebt voldoen aan jouw behoeftes? En je verbeelding waarmaken?

Waarom zou ik me bezig houden met videobewerkingssoftware?

Video is het nieuwe rock & roll: waar kinderen vroeger droomden van een carrière als rockster, is dat nu veranderd in een carrière als YouTube-vlogger. In de tussentijd is video de lingua franca van het internet, van video's die viral gaan tot reacties op alternatieve films en zakelijke presentaties.

Het enige wat ze bijna allemaal gemeen hebben is de videobewerking. Dat kan het eenvoudig snijden van een clip op het juiste moment zijn, of het gaat om het combineren van meerdere clips, het veranderen van de soundtrack en het toevoegen van een hoop visual effects. Om deze dingen te doen, heb je een videobewerkingsapp nodig.

Gratis videobewerkingssoftware vs premium video editors

Premium video editors hebben meestal de voordelen die de gratis versies niet hebben. Die voordelen lijken vaak in de vorm van middelen te komen: middelen om apps te ontwikkelen die de meeste prestatie halen uit hoogwaardige hardware, om betere effecten te creëren, om bugs te fixen, middelen die ervoor zorgen dat de app op de nieuwste hardware werkt, om de interface bij te schaven en hulpbestanden/tutorials te maken en alle andere dingen die je verwacht van professionele hardware. Maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan - 329 euro voor Final Cut Pro X bijvoorbeeld.

Als je een pro bent, dan is tijd geld dus je geeft geld uit om tijd te besparen, of dat nu de tijd is die het kost om je beelden weer te geven of de tijd die je niet wil verliezen aan vloeken als de app niet werkt zoals je verwacht had. Of erger nog, dat hij midden in de bewerking crasht.

Gratis apps zijn gericht op de meer vergevingsgezinde en minder veeleisende gebruiker. Dat zegt niet dat ze niet in staat zijn om geweldige dingen te doen. Dat kunnen ze zeker. Maar vaak hebben ze een 'ik neem je bij de hand' aanpak die focust op de basisbeginselen en geeft het je geen toegang tot de verfijnde details. De aanpak wat betreft prestaties is misschien wel goed genoeg, en hun effecten zijn wellicht eenvoudiger dan de pro-versies.

Dus is gratis videobewerkingssoftware de aankoop waard?

Dat kan. Films die gemaakt zijn in Apple's iMovie zijn vol lof ontvangen door het publiek tijdens filmfestivals in de afgelopen jaren. En sommige mensen hebben perfecte films gemaakt met de editor en een iPhone.

Er zijn veel goede gratis videobewerkingsapps, maar je moet dan wel een aantal dingen in overweging nemen. Prestaties, met name de versleuteling en het exporteren, zijn niet altijd goed en je zult vaak ontdekken dat functies alleen beschikbaar zijn als je in-app aankopen doet of dat ze er überhaupt niet zijn. Sommige plaatsen een enorm watermerk over alles wat je uitwerkt; maar een paar bieden technische ondersteuning. Pro-level functies worden nauwelijks aangeboden, omdat deze apps niet ontworpen zijn voor video professionals.

Het is het waard om een beetje de betweter uit te hangen, en onderscheid te maken tussen gratis commerciële software en gratis open source software. De voormalige editor is vaak een beperkte versie van een volledig product dat gratis wordt aangeboden in de hoop dat je zijn grotere broer koopt. De laatstgenoemde is meestal een volledig product gemaakt door individuele teams of vrijwilligers zonder verwachting van enige financiële beloning. Hoewel bij open source versies soms de gepolijste en/of gebruiksvriendelijke of commerciële software ontbreekt, leveren ze wel alle functies die je nodig hebt zonder je daar geld voor te vragen.

Op welke functies moet ik letten?

Dat hangt af van wat voor soort bewerkingen je wilt doen. Je hebt bijvoorbeeld geen visuele effecten nodig als je gewoon clips samenvoegt van oom Jan's 90e verjaardagsfeestje. Maar er zijn wel wat dingen die je in overweging moet nemen.

Ten eerste, welke bestanden en resoluties ondersteunt de app? Kan het de beelden van je camera gebruiken zonder te converteren? Kan het exporteren naar de plekken waar je je video wil delen?

Heb je functies nodig als een green screen of een beeld-in-beeld (als je een YouTuber bent, dan kun je die vragen waarschijnlijk met een ja beantwoorden)? Kan je het direct delen met social media, als je dat graag wilt?

Hoeveel nummers kan ik gebruiken? Kan je beeld en geluid toevoegen vanuit meerdere bestanden, en daar tussenin wisselen? Of moet je van tevoren wat produceren, omdat de app maar een paar nummers per keer kan verwerken?

Heeft de app ook slimme functies om het dagelijks bewerken wat makkelijker te maken, zoals het slim snijden van stukjes of een eenvoudige bewerkingsmodus? Is het makkelijk om titels, transities toe te voegen tussen scenes in of de kleuren aan te passen?

Als het een mobiele app is, kun je dan je project overzetten om door te gaan met bewerken in een desktop equivalent van de app?

Wat betekent 8K-ondersteuning voor videobewerking?

8K is een schermresolutie: dat betekent dat het je vertelt uit hoeveel pixels (dots) het beeld bestaat.

Hier is een lijst van de resoluties voor tv- en filmformaten in de afgelopen jaren:

VHS 335 x 480

DVD 720 x 480

HD 1.280 x 720

Full HD 1.920 x 1.080

En toen was er 4K. 4K kan een aantal dingen betekenen, maar de versie die je krijgt op een 4K tv wordt 4K Ultra HD genoemd en levert 3.840 x 2.160 pixels. Neem die nummers, verdubbel ze en boem, 8K!

Heb je het nodig? Eigenlijk niet. De kans is groot dat je niemand kent met een 8K-tv. 8K-camera's zijn tot slot ook erg duur.

Wat is 360°-graden ondersteuning voor videobewerking?

Traditionele camera's kunnen alleen in een richting wijzen, maar 360°-video gebruikt slimme camera's en/of slimme verwerking wat de invoer van meerdere lenzen combineert om een volledig 360°-video op te kunnen nemen. Je hebt het waarschijnlijk weleens gezien op Facebook of in een VR-app: als je omhoog of naar beneden of naar links of naar rechts beweegt, dan beweegt de video precies zo als hij zou doen als je er echt bij aanwezig zou zijn.

Eigenlijk is het bewerken van 360°-video niet veel moeilijker, dan het bewerken van een 2D-video. Maar het exporteren is veel ingewikkelder en veel apps kunnen niet omgaan met 360°-video. De website waar je video's kunt delen, Vimeo beveelt sterk het gebruik van Adobe's Premiere Pro CC aan als je serieus aan de slag wilt gaan met 360°-videobewerking.

Welke videobewerkingssoftware gebruiken de meeste YouTubers?

iMovie blijft enorm populair bij YouTubers, omdat het erg makkelijk is en je krijgt het gratis bij de aankoop van een MacBook, iPhone of iPad. Voor directe face-to-camera video's heb je ook niet echt iets ingewikkelders nodig: iMovie heeft alle snij-, titel en overgangseffecten die je waarschijnlijk nodig hebt en het ondersteunt green/blue screens voor als je jezelf over iets heen wil plaatsen zoals beelden van gameplay. Op de pc is Microsoft Photos een ondergewaardeerde parel. Adobe Premiere Pro CC, de versie voor beginners van Premiere Pro, is ook erg populair.

Over het algemeen gaan YouTubers vaak voor eenvoudige, effectieve en betaalbare apps. Een van de beste gratis apps is Lightworks, die je kunt krijgen voor Windows, Mac en Linux apparaten. YouTube is geïntegreerd als exportoptie en er is een hoop indrukwekkende realtime effecten. Het ziet er absoluut schrikbarend uit vergeleken met iets als Microsoft Photos, maar het duurt niet lang voordat je het onder de knie hebt en het is een hele goeie bewerkingsapp.

Er zijn nog veel meer goeie opties. HitFilm Pro heeft een gratis versie, maar biedt ook een krachtige professionele versie. De gratis app DaVinci Resolve is heel goed, helemaal op kleurcorrectie, en terwijl het bij de VSDC Free Video Editor ontbreekt aan hardwareversnelling voor betaalde bewerkingapps is dat niet echt een probleem als je je niet in een drukke werkomgeving bevindt.

Welke videobewerkingssoftware gebruiken professionals?

Dat hangt af van je definitie van professionals en de industrie of sector waar je op doelt. Ga naar Hollywood of een mega tv-studio, en je kunt ervan uitgaan dat de bewerking wordt gedaan in Avid Media Composer Ultimate. Bij reclamebureaus, alternatieve filmstudio's en bedrijven die YouTube-films maken zul je waarschijnlijk Adobe Premiere Pro CC of Apple Final Cut Pro X zien en geassocieerde apps als Adobe's After Effects.