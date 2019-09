Beste LG smartphones van 2019: vind de beste LG voor jou

LG staat niet bepaald bekend als een fabrikant die de meest geavanceerde smartphones op de markt produceert. Daar is helemaal niets mis mee, want de Zuid-Koreanen maken wel bijzonder degelijke en robuuste telefoons met unieke features voor een vaak scherpe prijs.

Wat er anno 2019 een smartphone nog uniek kan maken, daarvoor hoeven we alleen maar te kijken naar de LG G8s ThinQ. Deze telefoon is in staat om handgebaren te herkennen en vervolgens de gekoppelde actie uit te voeren. Ook mag de geavanceerde DAC die in vrijwel alle premium LG-smartphones aanwezig is niet vergeten worden.

Een ander voordeel van de vaak eigenzinnige LG-telefoons is de prijs. Naast dat de introductieprijs van nieuwe toestellen relatief laag ligt, daalt het kostenplaatje eveneens vrij snel vergeleken met de concurrentie.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone en heb jij je zinnen gezet op een apparaat uit de koker van LG? Scrol dan snel door om onze lijst met beste LG-smartphones te checken.

We updaten deze lijst altijd wanneer LG nieuwe telefoons presenteert die het vermelden waard zijn, of wanneer software-updates rigoureuze gevolgen hebben voor het gebruiksgemak bijvoorbeeld.

LG vlaggenschip voor een schappelijke prijs

Releasedatum: Mei 2018 | Gewicht: 162g | Afmetingen: 153,2 x 71,9 x 7,9 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4/6GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: Dual 16MP | Frontcamera: 8MP

Groot, helder display

Uitstekende (bedrade) audiokwaliteit

Prima groothoeklens

Kleine batterij

Weinig bijzonders

De LG G7 ThinQ is op het moment van schrijven ruim één jaar oud, maar dat weerhoudt ons er niet van om de G7 uit te roepen als de beste koop van dit moment. Dat komt voornamelijk door de enorm scherpe prijs waar de G7 momenteel voor over de toonbank gaat.

De telefoon maakt gebruik van een Snapdragon 845 chipset, wat jou meer dan genoeg power geeft om zowel simpele als zwaardere taken aan te kunnen. De telefoon kent een haarscherp LCD-display. Indien nodig kan het 6,1 inch extreem fel worden, zodat je zelfs in fel zonlicht nog het scherm afleesbaar blijft. Het design is verder niet heel indrukwekkend: redelijke randjes rondom het display en een notch aan de bovenzijde.

De LG G7 ThinQ maakt gebruik van een bijzonder krachtige speaker, maar voor de echte sublieme audiokwaliteit raden we aan om een bedrade headset aan te sluiten. De Quad DAC die in de G7 gestopt is, produceert een fantastisch geluid. Als laatste vinden we de groothoeklens het vermelden waard; deze weet prima plaatjes af te leveren.

Meer premium dan de V40 wordt het niet snel

Releasedatum: Oktober 2018 | Gewicht: 169g | Afmetingen: 158,8 x 75,7 x 7,6 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6,4-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 3.300mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera: 8MP + 5MP

Vijf camera's

Lichte doch degelijke bouw

Prachtig display

Kleine batterij

Duur

De LG V40 ThinQ ten opzichte van de G7 ThinQ is vergelijkbaar met wat de Galaxy Note 9 ten opzichte van de Galaxy S9 is: een iets grotere versie, met hier en daar iets betere specs en een flinker prijskaartje. De V40 ThinQ maakt gebruik van een groots 6,4 inch OLED-display dat naast scherp ook HDR10-ready is. Bovendien beschikt de V40 over vijf camera's: drie aan de achterzijde en twee aan de voorkant.

Onder de motorkap vinden we wederom een Snapdragon 845 terug, geflankeerd door 6GB aan werkgeheugen. Het display is eveneens voorzien van een notch, waardoor de V40 in totaal best veel wegheeft van de LG G7 ThinQ.

Ook in de V40 ThinQ is een Quad DAC aanwezig voor superieure audiokwaliteit. Ten tijde van de release draaide het vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant op Android 8.1 Oreo. Inmiddels is er een update beschikbaar naar Android 9 Pie.

LG's smartphone met Hand ID en Air Gestures

Releasedatum: April 2019 | Gewicht: 167g | Afmetingen: 151,9 x 71,8 x 8,4 mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3.500mAh | Camera's achteraan: 12MP + 16MP + 12MP | Frontcamera: 8MP

Scherp geprijsd

Mooi OLED scherm

Hand ID is niet je van het

Ongeïnspireerd design

The LG G8s ThinQ is LG's poging van een futuristische telefoon: er is Hand ID aanwezig. De camerasensor aan de voorzijde scant de aderen in jouw hand om de telefoon te openen. Daarnaast kun je met 'Air Gestures' je telefoon gebruiken aan de hand van gebaren, zonder dat je de LG G8s ThinQ aan hoeft te raken.

Op papier klinkt het allemaal leuk en aardig, en als het werkt in de praktijk is het dat ook, met de nadruk op áls. De technologie staat duidelijk nog in zijn kinderschoenen en geeft niet altijd thuis helaas.

Desalniettemin blijft de LG G8s ThinQ een interessante optie vanwege zijn bijzonder scherpe prijskaartje. Er is een HiFi DAC aanwezig, Snapdragon 855, drie camera's aan de achterzijde én Android 9 Pie uit de doos. Verwar de G8s ThinQ overigens niet met de LG G8 ThinQ: laatstgenoemde verschijnt officieel niet in de Benelux en verschilt hier en daar wat qua specificaties.

Nog altijd een verstandige keuze

Releasedatum: September 2018 | Gewicht: 157g | Dimensions: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm | OS: Android 9 Pie | Schermformaat: 6-inch | Resolutie: 1440 x 2880 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 3.300mAh | Camera's achteraan: 16MP + 13MP | Frontcamera: 8MP

Scherp geprijsd

Quad DAC

Geen foutloos OLED-display

Bijna twee jaar oud

De LG V30 kende eind 2017 zeker geen vlekkeloze release. De premium smartphone beschikte als eerste LG-telefoon over een OLED-display, afkomstig uit eigen koker. Er was echter het nodige te doen rondom de blauwe waas die veel gebruikers zagen op hun display.

De nieuwere modellen lijken hier gelukkig niet tot vrijwel geen last van te hebben. Wat dan overblijft is een prima high-end smartphone met een mooi 6-inch groot scherm. Aan de achterzijde vinden we twee lenzen terug: een reguliere én een groothoeklens, die allebei prima werk afleveren.

In 2019 zijn er tal van interessantere telefoons te vinden, maar in het prijssegment waar de V30 zich bevindt momenteel zijn er weinig die een beter totaalplaatje aanbieden. Vandaar dat dit toestel nog een hoge plek verdient in onze lijst.

5. LG Q7+

Een goede balans van stijl, power en prijs

Releasedatum: September 2018 | Gewicht: 145g | Afmetingen: 143,8 x 69,3 x 8,4 mm | Besturingssysteem: Android 8.1 | Schermformaat: 5,5-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Qualcomm Snapdragon 450 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera achteraan: 16MP | Frontcamera: 8MP

IP68 certificering

Goede specs voor een midranger

Snelladen

Matige cameraprestaties

De LG Q7+ is een geüpdatete versie van de LG Q7 en ligt een klein jaar in de schappen. De Q7+ is een prima telefoon voor de prijs die je betaalt. Zo is er een 5,5 inch Full HD+-display gemonteerd op het apparaat, wat meer dan scherp genoeg is voor dit relatief kleine scherm.

De Snapdragon 450 onder de motorkap wordt geflankeerd door 4GB RAM en 64GB aan intern opslaggeheugen. Het is zeker niet de snelste die je voor deze prijs kunt vinden, maar de doorsnee gebruiker kan prima overweg met deze midrange soc van Qualcomm.

De LG Q7+ is een van de weinige midrangers die beschikken over een waterbestendige behuizing. Handig, want zo kun je de Q7+ zonder zorgen schoonmaken onder de kraan bijvoorbeeld. Dankzij het aluminium frame is de telefoon lekker stevig, en de ingebouwde Quad DAC zorgt voor subliem geluid.

LG Q60

Budgetoptie met vier camera's

Releasedatum: Juni 2019 | Gewicht: 172g | Afmetingen: 161,3 x 77 x 8,7 mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6,26-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Mediatek MT6762 Helio P22 | RAM: 3GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.500mAh | Camera's achteraan: 16MP + 5MP + 2MP | Frontcamera: 13MP

Vier camera's

Android Pie uit de doos

Scherp geprijsd

Lage schermresolutie

Chipset niet bijzonder goed

De LG Q60 is de meest recente telefoon uit het rijtje en is een waardige telefoon om onze lijst af te sluiten. Deze smartphone kwam enkele maanden geleden voor iets minder dan 300 euro. Net als vele andere LG-telefoons is de prijs inmiddels gezakt, waardoor we hem met een gerust hart kunnen aanbevelen.

Echt uitblinken doet de Q60 eigenlijk niet. Of je moet de aanwezigheid van vier camera's bijzonder vinden, dan wel. De reguliere 16-megapixellens heeft autofocus, een feature die je zeker niet vaak terugvindt in dit prijssegment. Verder is er een groothoeklens en dieptesensor aan de achterzijde. Selfies schiet je met de 13-megapixelfrontcamera.

De schermresolutie stelt ietwat teleur. Het lange 6,26-inch LCD-display maakt gebruik van een resolutie van 1520 x 720 pixels, waardoor je individuele pixels al snel ziet. Ook de Helio P22-processor zal bij multitasken af en toe wat haperen, maar de doorsnee gebruiker zal weinig hinder ondervinden van de niet al te snelle chipset.