Best iPhone 2019: welke Apple telefoon is de beste?

Nu Apple meerdere smartphones per jaar uitbrengt, is de nieuwste niet altijd de beste. Er zijn enorm veel toestellen om uit te kiezen en ze zijn niet allemaal een enorme upgraden ten opzichte van hun voorganger(s).

Een van de iPhones benoemen tot de beste is niet zo simpel als alleen kijken naar de specificaties, want prijs-kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid kunnen niet zo makkelijk bepaald worden.

Daarom hebben we de tijd genomen om elke iPhone uitgebreid aan de pols te voelen en om alle functies te testen die de nieuwe en oudere iPhones bieden. We hebben foto's gemaakt met de camera's, games gespeeld en de prijs-kwaliteit bekeken.

Bij deze, hier is onze lijst van de beste iPhones die er op dit moment op de markt zijn. En deze lijst zal waarschijnlijk niet veel meer veranderen tot de komst van de iPhone 11 in september.

Beste iPhone: welke moet je nu kopen

1. iPhone XS Max

De iPhone XS Max is de beste iPhone die je kunt kopen

Gewicht: 208g | Afmetingen: 157.5 x 77.4 x 7.7mm | OS: iOS 12 | Schermformaat: 6.5-inch | Resolutie: 1242 x 2688 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4GB | Opslag: 64/256/512GB | Batterij: 3,179mAh | Camera's achteraan: 12MP+12MP | Frontcamera: 7MP

Geweldig groot scherm voor games en films

Camera is sterk voor een iPhone

Prijs: duurste iPhone ooit

Het formaat kan lastig zijn om vast te houden

De iPhone XS Max is de beste iPhone die je op dit moment kunt kopen. Het is Apple's grootste en beste iPhone - mits je handen en je portemonnee groot genoeg zijn. Hij heeft een uitgebreid 6,5-inch OLED-scherm met HDR10 ondersteuning, wat ervoor zorgt dat de kleuren er echt uitspringen. Het is de perfecte telefoon als je een gigantisch scherm wilt.

Achter dat enorme scherm zit een camera met een verbeterde dual-lens van 12MP. Apple heeft hem uitgerust met Smart HDR en heeft het formaat van de sensor vergroot om grotere pixels vast te leggen. Laat die statische 12MP je niet voor de gek houden. De iPhone XS Max (net als de XS) heeft nieuwe technologie voor dieptezicht en aangepaste bokeh (om de achtergrond onscherp te maken) tijdens en na het nemen van de foto.

De TrueDepth camera keert terug met snellere gezichtsherkenning, en je 7MP selfies krijgen betere dieptecontrole en ook Smart HDR.

Lees onze volledige iPhone XS Max review

2. iPhone XS

De beste iPhone voor de mensen die op zoek zijn naar iets compacters

Gewicht: 174g | Afmetingen: 143.6 x 70.9 x 7.7mm | OS: iOS 12 | Schermgrootte: 5.8-inch | Resolutie: 1125 x 2436 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4GB | Opslag: 64/256/512GB | Batterij: 2,659mAh | Camera's achteraan: 12MP+12MP | Frontcamera: 7MP

Smart HDR-ondersteuning

Makkelijker te bedienen met een hand in vergelijking met de Max

Batterijduur is niet indrukwekkend

Nog steeds erg prijzig

Geloof het of niet, de iPhone XS is Apple's beste kleine telefoon. Hij heeft een 5,8-inch scherm, dus hij ligt beter in de hand dan de Max, maar is nog steeds een omvangrijke upgrade voor sommige mensen.

Het is een upgrade tegenover de iPhone X van vorig jaar, dat was onze vorige aanbeveling in de lijst van beste iPhones. De veranderingen zie je op het eerste gezicht misschien niet, het ontwerp is dan ook niet heel anders. Hij heeft een Smart HDR camera van 12MP, verbeterde TrueDepth frontcamera, en een snelle A12 Bionic chipset, precies zoals de grotere iPhone XS Max.

Eigenlijk is deze telefoon met volledig scherm gewoon de iPhone XS Max met een kleiner formaat. Hij heeft wel een kleinere batterij dan de Max en overduidelijk een kleiner scherm, maar je kunt nog steeds dezelfde prachtige foto's en video's vastleggen op dit toestel en dezelfde games spelen. Er zit geen verschil in.

Lees onze volledige iPhone XS review

3. iPhone XR

De beste iPhone voor wie op zoek is naar een lange batterijduur

Gewicht: 194g | Afmetingen: 150.9 x 75.7 x 8.3mm | OS: iOS 12 | Schermgrootte: 6.1-inch | Resolutie: 1792 x 828 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4GB | Opslag: 64/128256GB | Batterij: 2,942mAh | Camera's achteraan: 12MP+12MP | Frontcamera: 7MP

Goeie batterijduur voor een iPhone

Lagere prijs en leuke kleurtjes

Sommige apps zijn nog niet geoptimaliseerd

Lagere schermresolutie

De iPhone XR is een geweldige upgrade voor de doorsnee consument die niet wil betalen voor de duurste iPhone. Dit is Apple's 'goedkoopste' smartphone, tenminste als het aankomt op recent uitgebrachte handsets. Het is ook de beste iPhone van het nieuwe trio wat betreft batterijduur.

Hij valt op met de verscheidenheid aan iPhone XR kleuren: blauw, wit, zwart, geel, koraal, rood. Dit is een enorm contrast met de nogal bescheiden kleuren van de iPhone XS en iPhone XS Max. En dat terwijl ze over dezelfde interne specificaties beschikken: Apple's snelle A12 Bionic chipset en een 12MP-camera op de achterkant.

Je krijgt niet zo'n tweevoudige cameralens als bij een nieuwere iPhone, dus je zult er geen telefoto shots mee kunnen vastleggen. Maar Smart HDR is het echte pluspunt voor het maken van geweldige foto's en dat zit er wel in.

Hij is goedkoper, kleurrijker en heeft een groot 6,1-inch scherm. Dat is genoeg voor de meeste mensen, helemaal voor degenen die niet perse een OLED-scherm willen.

Lees onze volledige iPhone XR review

4. iPhone X

De iPhone die alles veranderde

Gewicht: 174g | Afmetingen: 143.6 x 70.9 x 7.7mm | OS: iOS 11 | Schermgrootte: 5.8-inch | Resolutie: 1125 x 2436 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3GB | Opslag: 64/256GB | Batterij: 2,716mAh | Camera's achteraan: 12MP+12MP | Frontcamera: 7MP

Briljant scherm

Intern heel krachtig

Slimme TrueDepth camera

Ontzettend prijzig

De iPhone X is net zo indrukwekkend als zijn prijs, maar als je echt de beste iPhone van vandaag wil en niet wil wachten op de iPhone XI, dan moet je deze nu kopen. Miljoenen Apple fans zijn je al voorgegaan.

Hij heeft een groot, volledig scherm en notch aan de bovenkant waar de nieuwe TrueDepth Camera zicht bevindt. Dit brengt je selfies naar een heel ander niveau en het kan ook je gezicht omvormen tot een exclusieve Animoji. Als je nu nog niet weet wat dat is, dan zul je het waarschijnlijk ook niet zo interessant vinden.

De iPhone X is de smartphone voor Apple's tiende jubileum en heeft zo ongeveer alles waar iPhone-gebruikers om vroegen, van een meer voorover hellend ontwerp tot snellere specs en nieuwe functies. De gezichtsherkenningssensor is wel even wennen, er zit namelijk geen vingerafdruksensor meer in de telefoon.

5. iPhone 8 Plus

Een betaalbare iPhone met groot scherm

Gewicht: 202g | Afmetingen: 158.4 x 78.1 x 7.5mm | OS: iOS 11 | Schermgrootte: 5.5-inch | Resolutie: 1080 x 1920 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3GB | Opslag: 64/256GB | Batterij: 2,691mAh | Camera's achteraan: 12MP+12MP | Frontcamera: 7MP

Draadloos opladen

Langere batterijduur

Ouderwets ontwerp

Duur

De iPhone 8 Plus is de beste iPhone als je niet het risico wilt nemen om een toekomstige iPhone aan te schaffen zonder dat er een vingerafdrukscanner op zit. Deze blijft populair vanwege zijn schermgrootte, lagere prijs en fysieke homeknop.

Hij heeft een aantal belangrijke functies die je vast wel zullen bevallen. Hij is een van de eerste iPhones die beschikt over zowel draadloos opladen als snelladen en de camera is verbeterd. Zijn tweevoudige lens heeft geen optische beeldstabilisatie in de telefoto lens (een functie die is bewaard voor de X), maar het is nog steeds een geweldige manier om een beeld in de verte vast te leggen.

Hij zal niet zoveel indruk maken met zijn dikke schermranden, maar de iPhone 8 Plus is de iPhone die is gebouwd voor grote handen en kleinere portemonnees dan de nieuwe iPhone X.

Lees onze volledige iPhone 8 Plus review

6. iPhone 8

De nieuwste 4,7-inch iPhone is een telefoon die veel mensen nog steeds willen

Gewicht: 148g | Afmetingen: 138.4 x 67.3 x 7.3mm | OS: iOS 11 | Schermgrootte: 4.7-inch | Resolutie: 750 x 1334 | CPU: A11 Bionic | RAM: 2GB | Opslag: 64/256GB | Batterij: 1,821mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 7MP

Draadloos opladen is handig

Camera is goed in mik-en-klik

Minimale upgrade na de iPhone 7

Randen zorgen voor een ouderwetse uitstraling

Dit is eigenlijk de bestverkochte iPhone van Apple, en om verschillende goede redenen. Je wilt waarschijnlijk niet van het traditionele 4.7-inch iPhone-scherm afwijken en dat nemen we je niet kwalijk. Elke keer als we teruggaan naar deze iPhone met 'normale' dimensies, krijgen we het gevoel alsof we op een smartphonevakantie zijn geweest. Ten tweede, zijn prijs is veel redelijker voor een hoop mensen dan de iPhone X en iPhone 8 Plus.

Omdat het formaat hetzelfde is als bij de oude iPhones, betekent het niet dat de technologie erachter ook verouderd is. De iPhone 8 beschikt over dezelfde A11 Bionic chipset als de iPhone 8 Plus en de iPhone X, en die werden ook geleverd met draadloos opladen en snelladen.

De camera is nog steeds fantastisch, zelfs als zonder de dubbele lenzen die de X en de Plus wel hebben. En je zal iOS 11 op dit formaat beter vinden dan bij de kleinere iPhone SE.

Lees onze volledige iPhone 8 review

7. iPhone 7 Plus

De beste iPhone van 2016 voor een lagere prijs

Gewicht: 188g | Afmetingen: 158.2 x 77.9 x 7.3mm | OS: iOS 11 | Schermgrootte: 5.5-inch | Resolutie: 1080 x 1920 | CPU: A10 Fusion | RAM: 3GB | Opslag: 32/128/256GB | Batterij: 2,900mAh | Camera's achteraan: 12MP+12MP | Frontcamera: 7MP

Veel vermogen voor een strakke prestatie

Uitstekende camera

Erg duur

Geen koptelefoonaansluiting

In 2016 was de iPhone 7 Plus de beste telefoon die Apple ooit had gemaakt, en het blijft een winnaar vanwege zijn levensduur en prijs. Hij is groter dan de iPhone X, ondanks zijn kleinere display. Maar als je liever een kleinere telefoon wil met een groter scherm, dan is dit niet de beste keus met zijn 5.5-inch 1080p-display.

De grote upgrades ten opzichte van de oudere iPhones zijn het waterproof ontwerp en een nieuwe dubbele camera waarmee je met twee 12MP-lenzen tegelijkertijd kunt fotograferen. Hij biedt betere optische zoom net als een bokehmodus om de achtergrond van je foto's onscherp te maken en te focussen op het belangrijkste object op de voorgrond.

De batterijduur op de iPhone 7 Plus is flink verbeterd ten opzichte van de iPhone 6S Plus. En terwijl het nog steeds een prijzige optie is, is hij een stuk goedkoper dan hij was tijdens de lancering. En dat maakt het een van de beste iPhone-keuzes voor mensen die zoeken naar een koopje.

Lees de volledige iPhone 7 Plus review

8. iPhone SE

Compact, relatief betaalbaar en nog steeds krachtig

Gewicht: 113g | Afmetingen: 123.8 x 58.6 x 7.6mm | OS: iOS 11 | Schermgrootte: 4.0-inch | Resolutie: 1136 x 640 | CPU: Apple A9 | RAM: 2GB | Opslag: 16/64GB | Batterij: 1,624mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 1.2MP

Erg krachtig

Lagere prijs

Niet zo'n mooi ontwerp

Verouderde schermtechnologie

Ondanks het kleine formaat en relatief bescheiden prijskaartje, is de iPhone SE nog steeds een telefoon uit het middensegment. Het heeft hetzelfde forse premium ontwerp als de metalen iPhone 5S en dezelfde krachtige Apple A9 chipset en camera achteraan net als de iPhone 6S.

Wat ontbreekt is de 3D Touch functie en hoge resolutie van de frontcamera van de iPhone 6S. Het scherm is ook minder indrukwekkend in zijn geheel, dat is grotendeels te danken aan een lager contrast-ratio. Maar je kunt het goed vergelijken met veel handsets uit het middensegment.

Het is ook de meest krachtige 4-inch iPhone die je kunt krijgen, voor mensen die houden van een compact model is dit een voor de hand liggende keus. Maar het beste aspect is zijn prijs, het is een van de goedkoopste iPhones die je op de markt zal vinden en het is voor Apple-standaarden een koopje.

Lees de volledige iPhone SE review

9. iPhone 7

De eerste waterbestendige iPhone

Gewicht: 138g | Afmetingen: 138.3 x 67.1 x 7.1mm | OS: iOS 11 | Schermformaat: 4.7-inch | Resolutie: 750 x 1334 | CPU: Apple A10 Fusion | RAM: 2GB | Opslag: 32/128/256GB | Batterij: 1,960mAh | Camera achter: 12MP | Frontcamera: 7MP

Goeie camera bij weinig licht

Waterbestendig

Geen duidelijk upgrades

Hetzelfde design als de vorige drie jaar

Vind je de grote iPhone 7 Plus niks? Waarom overweeg je dan niet de iPhone 7, dat is een kleiner en goedkoper alternatief.

Dit was een van de eerste iPhones die zonder een koptelefoonaansluiting geleverd werd, maar hij heeft wel een waterbestendig ontwerp wat betekent dat je telefoon een val in de gootsteen wel overleeft.

Er zit geen dubbele camera op de iPhone 7, maar je kunt nog steeds ongelooflijk mooie plaatjes schieten met de 12MP-sensor.

Als je een iPhone 6 of iPhone 6S in je bezit hebt, zie je waarschijnlijk niet veel verschil met deze smartphone maar de nieuwe processor en camera-tech zijn misschien wel genoeg om je te overtuigen, als de hoge prijs van de iPhone 8 een probleem is voor je.

Lees de volledige iPhone 7 review

10. iPhone 6S

De beste iPhone van 2015

Gewicht: 143g | Afmetingen: 138.3 x 67.1 x 7.1mm | OS: iOS 11 | Schermgrootte: 4.7-inch | Resolutie: 1334 x 750 | CPU: Apple A9 | RAM: 2GB | Opslag: 16/64/128GB | Batterij: 1,715mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 5MP

Mooi ontwerp

3D Touch is indrukwekkend

Batterijduur is slecht

Aan de dure kant voor een scherm met lage resolutie

De iPhone 6S, zoals je misschien wel wist, is Apple's vlaggenschip van 2015. De Apple A9 chipset en 2GB RAM zijn een upgrade ten opzichte van het vorige model met 1GB RAM en maken hem superieur in vermogen.

Hij beschikt over een 12MP-camera achteraan en een 8MP-frontcamera die we zelf hebben uitgeprobeerd en toentertijd de beste selfiemaker was van Apple.

Hij heeft vrijwel hetzelfde ontwerp en scherm als de iPhone 6 en het laatstgenoemde voelt met name wat gedateerd ten opzichte van de superscherpe QHD-schermen van zijn rivalen - en van de nieuwe iPhone X.

Dit was de eerste iPhone die de 3D Touch introduceerde, die het scherm drukgevoelig maakte en nieuwe trucs voor verbeterde e-mail en snelkoppelingen rond het startscherm bood.

Lees de volledige iPhone 6S review