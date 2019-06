Beste hoofdtelefoons 2019: jouw definitieve gids voor de nieuwste en beste audio

De beste hoofdtelefoon van 2019: welkom bij TechRadars toplijst van de beste beschikbare hoofdtelefoons van het moment in elke stijl en op elk prijspunt.

Hoofdtelefoons zijn een technologische must voor de meeste mensen. Ze vermaken ons met muziek, podcasts en audioboeken wanneer we onderweg zijn naar het werk, aan het sporten of wanneer we een moment van rust voor onszelf willen.

De beste hoofdtelefoons zijn sterk veranderd door de jaren heen. Er zijn nu een heleboel chique functies in hoofdtelefoons, zoals noise-cancelling of Hi-Res Audio playback via bluetooth.

Maar toch kan een kwalitatieve hoofdtelefoon van tien jaar geleden nog steeds opboksen tegen sommige nieuwkomers. Dat wil echter niet zeggen dat je niet moet denken aan een upgrade, vooral als je specifieke eisen hebt, zoals een hoofdtelefoon voor tijdens het sporten of goede noise-cancelling voor op reis.

Een andere reden om de beste hoofdtelefoon op de markt te vinden is om de beste functies van het moment te krijgen in combinatie met een stevige bouwkwaliteit zodat je er nog enkele jaren mee verder kan.

Er zijn oneindig veel opties als je genoegen neemt met een goedkope hoofdtelefoon uit de rekken van de Action, maar die houdt het waarschijnlijk geen volledig jaar vol.

Mei update We hebben net de nieuwe Apple AirPods (2019) getest en vinden niet dat ze beduidend beter zijn dan hun voorganger. Maar, we waren enorm onder de indruk van de JBL Live 650TNC, wat een van de beste goedkope hoofdtelefoons met noise-cancelling is. Ben je specifiek op zoek naar Sony-hoofdtelefoons? Lees dan zeker onze toplijst met de beste Sony-hoofdtelefoons die we tot nu toe getest hebben.

Dat gezegd zijnde, is het onze missie om jou te voorzien van een hoofdtelefoon met geweldig geluid, ook als je geen fortuin hebt om te spenderen.

We hebben in de loop van de jaren honderden hoofdtelefoons getest van allerlei merken. Zo hebben we een grote variëteit aan lijsten opgebouwd, van onder andere de beste noise-cancelling hoofdtelefoons, de beste draadloze hoofdtelefoons, de beste volledig draadloze oortjes, de beste in-ears en nog veel meer.

Je neemt best een kijkje in al onze lijsten met hoofdtelefoons (en dat zijn er heel wat). Maar als je haast hebt en gewoon het beste van het beste wil, dan ben je hier aan het juiste adres.

Hieronder vind je onze selectie van de beste hoofdtelefoons voor elke vormfactor, en we hebben zelfs aan een goedkopere optie voor elke soort gedacht zodat een laag budget niet in de weg staat van je zoektocht naar de beste hoofdtelefoon. In deze lijst vind je weliswaar geen Beats-hoofdtelefoons, maar wel heel wat producten die beter zijn dan dat!

Bron afbeelding: Burst / Pexels

Wat zijn de beste hoofdtelefoons die je dit jaar kan kopen? Hier is een snel overzicht van de beste hoofdtelefoons van dit jaar:

Bron afbeelding: Sony

Beste hoofdtelefoon 2019: Sony WH-1000XM3

De hoofdtelefoon die alles kan

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 254g | Lengte kabel: 1,20m | Frequentierespons: 4 Hz - 40.000 Hz | Drivers: 40mm | Drivertype: Neodymium | Gevoeligheid: 104,5 dB / mW (1 kHz) | Impedantie: 47 ohm | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Topklasse noise-cancelling

Geweldige geluidskwaliteit

Batterijduur van 30 uur

Matige belkwaliteit

Als er iets verrassend is aan de nieuwe Sony WH-1000XM3, is het dat hij zo consistent is met de andere hoofdtelefoons van Sony van de voorbije twee jaar, de WH-1000XM2 en de MDR-1000X. De nieuwste versie is een dominante noise-cancelling hoofdtelefoon die heel het gamma van Bose de baas kan.

Terwijl Bose de voorbije jaren veel werk heeft gestoken in zijn algoritme voor noise-cancelling, heeft Sony zich beziggehouden met zijn audio playback te perfectioneren. Intussen heeft het ook een aanpasbaar algoritme gemaakt dat niet gewoon één steriele geluidsbarrière maakt, maar meerdere soorten die zich aanpassen aan de situatie waarin je je bevindt.

De hoofdtelefoon is niet alleen een kei in omgevingsgeluid blokkeren, maar is eveneens Hi-Res Audio-ready en uitgerust met aptX, aptX HDH en LDAC-codecs én ondersteuning voor Google Assistant. Als je een hoofdtelefoon wil die elke uitdaging aankan en uitblinkt in elke omgeving, dan zit je hier goed.

Lees de volledige review: Sony WH-1000XM3

Bron afbeelding: TechRadar

Beste oortelefoon: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Je zoektocht naar geweldige oortjes met uitstekend geluid stopt hier

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20-40,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 99 dB/mW | Impedantie: 32 ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A

Weelderige geluidskwaliteit

Uitstekende bouwkwaliteit en ontwerp

Ongeëvenaarde prijs-kwaliteit

Plastic bedieningspaneel voelt goedkoop

Na een paar weken met zowel de 1MORE Triple Driver oortjes en de 1MORE Quad Driver oortjes, waren we omver geblazen door de prijs-kwaliteitverhouding in beide prijscategorieën.

Voor zo'n 100 euro is het moeilijk om een beter klinkende en steviger gebouwde oortelefoons te vinden dan de 1MORE Triple Driver. (Dat gezegd zijnde, als je net dat beetje extra verfijning en luxe wil, dan is de 1MORE Quad Drivers een koopje voor het dubbele van de prijs.)

Er is weinig aan te merken op de Triple Drivers. Zijn rubberen kabel is vervelend en het bedieningspaneel voelt goedkoop, maar dat zijn kleinigheden. Voor die prijs is het onmogelijk om beter te doen dan de 1MORE Triple Driver oortjes.

Lees de volledige review: 1More Triple Driver oortjes

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze volledige koopgids met de beste oortelefoons.

Bron afbeelding: TechRadar

Beste budget oortelefoon: RHA S500u

Goed geluid voor een ongelooflijk lage prijs

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 14 grams | Lengte kabel: 1,35m | Frequentierespons: 16-22,000Hz | Drivers: Micro Dynamic | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 100dB | Impedantie: 16 ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereiek: N/A | NFC: N/A

Uitstekende bouwkwaliteit

Gebalanceerde, rijke audio

Soms sissende geluiden

Beperkt geluidsveld

Als je de neiging hebt om je oortjes kwijt te raken, maar toch goede geluidskwaliteit wil, is het moeilijk om een beter exemplaar dan de RHA S500u te vinden. Deze oortelefoon klinkt heel goed voor zijn prijs: de geluidskwaliteit is gebalanceerd met een beetje extra bastonen. De bas wordt een beetje benadrukt, maar niet overdreven en heeft een goede impact terwijl hij toch goed gecontroleerd blijft. Hoge tonen kunnen wat sissend klinken, maar laten de muziek over het algemeen meer opgewekt klinken.

Lees de volledige review: RHA S500u

Bron afbeelding: Grado

Beste on-ear hoofdtelefoon: Grado SR60e

Uitstekend geluid voor een prachtige prijs

Akoestisch design: Open | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20Hz-20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 99db | Impedantie: 32 ohm | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A

Heel comfortabel

Indrukwekkende scherpte voor de prijs

Een echte aanrader

Geen ingebouwde instellingen

Voor dit geld kan je niets beters krijgen dan de Grado SR60e. Deze derde generatie van de Prestige-reeks van het bedrijf in Brooklyn is de meest verfijnde tot nu toe. De SR60e in het bijzonder is een slimme keuze als je op zoek bent naar een instapmodel dat klinkt alsof hij veel meer zou moeten kosten. Zijn oorschelpen hebben een open rug waardoor je een luchtigere ervaring krijgt dan bij de concurrentie. Kort gezegd is hij onze gouden standaard op het vlak van on-ear hoofdtelefoons.

(We hebben de SR60i getest, maar de nieuwere SR60e is grotendeels vergelijkbaar qua design en prestaties.)

Lees de volledige review: Grado SR60e

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste on-ear hoofdtelefoons.

Bron afbeelding: Urbanears

Beste budget on-ear hoofdtelefoon: Urbanears Plattan II

Perfecte prijs-kwaliteitverhouding als je goedkoop comfort wilt

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20Hz-20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 99db | Impedantie: 32 ohm | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A

Heel comfortabel

Goede prijs-kwaliteit

Beperkt geluidsveld

Geen volumeknoppen

Hoewel de originele Plattan-hoofdtelefoon een uitstekend exemplaar was, was Urbanears niet tevreden met gemiddeld zijn. Het bedrijf heeft de feedback van zijn klanten ter harte genomen en veel klachten over het comfort, geluid, de kwaliteit en de isolatie aangepakt. Urbanears is grotendeels geslaagd in hun opzet en de Plattan II is dan ook een waardige opvolger van de populairste hoofdtelefoon van het bedrijf.

Kortom is dit een basishoofdtelefoon zonder allerlei extra functies. Maar omdat ze weinig functies hebben, krijg je een bekabelde hoofdtelefoon met goed geluid voor een aanzienlijk lagere prijs dan bij de concurrentie.

Lees de volledige review: Urbanears Plattan II

Bron afbeelding: Bowers & Wilkins

Beste over-ear hoofdtelefoon: Bowers & Wilkins P9 Signature

Geluidskwaliteit als focuspunt

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 413 g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 2 – 30,000Hz | Drivers: 1.6 inch (40mm) Mylar/Titanium | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 111dB SPL @ 1kHz – / 1Vrms | Impedantie: 22 Ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A

Enorm gedetailleerd

Consistente helderheid

Comfortabel bij langdurig gebruik

Geen extra functies

Relatief duur

De Bowers & Wilkins P9 Signature is gewoon de beste hoofdtelefoon die we getest hebben. Hij geeft je strak, verfijnd geluid dat een bijna ongeëvenaard niveau van detail heeft.

Toch blijf het een hoofdtelefoon met weinig extra functies. Ook als je minder wil uitgeven, dan kan je een meer draagbaar model vinden dat beter is aangepast aan het pendelen of vliegtuigreizen met extra functies zoals noise-cancelling en bluetooth.

Maar als je wil investeren in een serieuze topklasse hoofdtelefoon om naar kwalitatief hoogstaande muziek te luisteren, dan zijn er weinig modellen die de P9 kunnen overtreffen op dit prijspunt.

Lees de volledige review: B&W P9 Signature

Wil je meer keuze? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste over-ear hoofdtelefoons.

Bron afbeelding: Audio-Technica

Beste budget over-ear hoofdtelefoon: Audio-Technica ATH-SR5BT

Goede prestaties voor een goede prijs

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 290 gram | Lengte kabel: 1,19m | Frequentierespons: 5-40,000Hz | Drivers: Twee 1.7" drivers | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 100 dB | Impedantie: 35 ohm | Batterijduur: 40 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Fenomenale batterijduur

Gebalanceerd geluid

Met kabel klinkt hij nog beter

Te energieke hoge tonen

Audiofielen hebben meestal een afkeer van draadloze hoofdtelefoons vanwege de slechte geluidskwaliteit. Maar bluetooth-audio is enorm verbeterd de afgelopen jaren. Er zijn nu voldoende draadloze hoofdtelefoons die muziekfans kunnen bekoren met Hi-Res Audio-ondersteuning die steeds meer op de voorgrond komt.

De Audio-Technica ATH-SR5BT geeft je misschien wel de beste geluidskwaliteit zowel met als zonder kabel voor een model onder de 175 euro. Hij gaat goed om met alle muziekgenres en hebben een bijna geheel vlakke responscurve. Hij is bovendien enorm comfortabel voor lange luistersessies en is van goede bouwkwaliteit. De batterijduur is eveneens indrukwekkend met bijna 40 uur luistertijd na een oplaadbeurt. En hoewel sommige functies van duurdere draadloze hoofdtelefoons ontbreken, zoals active noise-cancelling en connectiviteit met meerdere toestellen, weegt dat zeker op tegen het fenomenale geluid.

Lees de volledige review: Audio-Technica ATH-SR5BT

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste over-ear hoofdtelefoons.

Bron afbeelding: TechRadar

Beste noise-canceling hoofdtelefoon: Bose QC 35 II

Noise-cancelling hoofdtelefoon voor mensen die niet gestoord willen worden

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 23g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: 10 meter | NFC: Ja

Topklasse noise-cancelling

Enorm comfortabel

Geen directe mute-knop

Ordinair, plastic design

Ondanks het feit dat hij bijna identiek is aan de reeds uitstekende Bose QuietComfort 35 is de Bose QuietComfort 35 II geüpdatet voor 2018 met Google Assistant. Dit wil zeggen dat je de topklasse noise-cancelling van Bose krijgt samen met goede geluidskwaliteit, ongelooflijk comfort en een handige assistent om al je vragen te beantwoorden, waar je ook bent.

In zijn geheel is de Bose QC35II NC een uitstekende hoofdtelefoon voor reizigers en pendelaars. Bose heeft een goede balans gevonden tussen de functies die de meeste mainstreamgebruikers kunnen appreciëren. Hoewel we er niet zoveel van houden als van de beter klinkende Sony WH-1000XM3, is hij nog steeds de leider op het vlak van noise-cancelling.

Lees de volledige review: Bose QuietComfort 35 II

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste noise-cancelling hoofdtelefoons.

Bron afbeelding: Beyerdynamic

Beste draadloze hoofdtelefoon: Beyerdynamic Amiron Wireless

De beste draadloze hoofdtelefoon die er is

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 380g | Lengte kabel: 1,2 m, verwijderbaar | Frequentierespons: 5 - 40,000 Hz | Drivers: 50mm | Drivertype: Dynamisch, Tesla | Gevoeligheid: 100dB bij 1KHz | Impedantie: 32 ohms | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: 10 meter | NFC: Nee

Uitstekende bouwkwaliteit en comfort

Gedetailleerd, dynamisch, ruimtelijk geluid

Klinkt even goed met en zonder kabel

Niet ideaal voor op reis

De Beyerdynamic Amiron Wireless is de beste draadloze hoofdtelefoon die je kan kopen, punt. Het geluid is ruimtelijk, gedetailleerd en zorgt ervoor dat je je muziekcollectie opnieuw wil gaan ontdekken. Door hun forse ontwerp en matige geluidsisolatie is hij echter verschrikkelijk voor op reis, maar op het vlak van geluid is hij niet te kloppen.

Lees de volledige review: Beyerdynamic Amiron Wireless

Beste budget draadloze hoofdtelefoon: Plantronics BackBeat Go 810

Stevige, betaalbare noise-cancelling uit de middenklasse

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 289g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: 40mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 24 uur | Draadloos bereik: 100 meter | NFC: No

Uitstekende bouwkwaliteit

Warm, gebalanceerd geluid

Betrouwbare draadloze verbinding

Matige ANC

Ruis wanneer muziek niet speelt

Jarenlang was de Plantronics BackBeat Pro 2 onze favoriete draadloze hoofdtelefoon door zijn uitstekende geluid, bouwkwaliteit en functies. Jammer genoeg was hij ook redelijk duur.

Voor heel wat euro's minder heeft Plantronics nu de nog steeds degelijke BackBeat Go 810 die materialen van iets lagere kwaliteit bevat, maar bijna identiek klinkt aan zijn duurdere voorganger. Naar ons gevoel is de Go 810 een betaalbare ANC-hoofdtelefoon die reizigers en pendelaars met een beperkt budget zeker kunnen appreciëren.

Lees de volledige review: Plantronics BackBeat Go 810

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste draadloze hoofdtelefoons.

Bron afbeelding: TechRadar

Beste luxe hoofdtelefoon: Focal Stellia

Luxueuze hoofdtelefoon met een luxueus prijskaartje

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 435g | Lengte kabel: 1 x 1,20m OFC 24 AWG kabel, 1 x 3m OFC 24 AWG kabel | Frequentierespons: 5Hz - 40kHz | Drivers: 40mm | Gevoeligheid: 106dB SPL / 1mW @ 1kHz | Impedantie: 35Ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Extreem nauwkeurig geluid

Open geluidsveld

Comfortabel

Weelderig design

Enorm duur

Ietwat groot

De Focal Stellia klinkt gewoon geweldig. Zijn open geluidsveld en gedetailleerd, nauwkeurig geluid maken van elk muziekgenre een kunstwerkje.

Als je luistert naar liedjes die je door en door kent, zal de exacte frequentiescheiding van de Stellia ervoor zorgen dat je details hoort die je nog nooit waren opgevallen.

Ben je een fan van minimalisme in je hoofdtelefoon? Dan zal het opzichtige en weelderige design van de Stellia je waarschijnlijk niet aanspreken. Daarbij kunnen ze een beetje lomp aanvoelen bij het pendelen.

Maar als luxe je ding is, dan zullen de leren oorschelpen, geweven kabels, koperen accenten en bijpassende travelcase je wel enthousiast maken.

Dat gevoel van luxe wordt meteen al duidelijk in de presentatie van de handleiding in een leren zakje. Deze details mag je weliswaar verwachten in ruil voor het monsterlijke bedrag van ongeveer 3.000 euro.

Lees de volledige review: Focal Stellia headphones

Bron afbeelding: TechRadar

Beste bluetooth oortjes: RHA MA390 Wireless

Mogelijk de beste oortjes voor hun prijs

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 18 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 92dB +/-3dB | Impedantie: 32 Ohms | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: 98 feet | NFC: Nee

Uitstekende bouwkwaliteit

Dynamisch geluid

Geweldige prijs-kwaliteitverhouding

Niet handig voor het sporten

Na enkele weken met de RHA MA390 Wireless, waren we aangenaam verrast met het pakket van RHA. De oortjes zijn enorm goed gebouwd, hebben een leuk kenmerkend geluid en kunnen tegen een stootje. En dat alles voor een betaalbare prijs.

Zijn grootste concurrent zijn de OnePlus Bullets Wireless, die eveneens uitstekend zijn, maar de RHA MA390's zijn net dat beetje beter met hun dynamische geluid en betere bouwkwaliteit.

Lees de volledige review: RHA MA390 Wireless

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste draadloze oortjes.

Bron afbeelding: RHA

Beste volledig draadloze oortelefoons: RHA TrueConnect

Veel beter dan de AirPods

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 13g | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 5 uur (20 uur in oplaadcase) | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Gebalanceerd, gedetailleerd geluid

Uitstekende bouwkwaliteit

Betrouwbare verbinding

Vingerafdrukgevoelig

Hoewel de TrueConnect de eerste geheel draadloze oortjes van RHA zijn, heeft het bedrijf duidelijk werk gestoken in onderzoek en ontwikkeling waardoor ze bij de beste oortjes op de markt behoren. De combinatie van geluidskwaliteit, batterijduur en draadloze betrouwbaarheid betekent dat je dagelijks kan vertrouwen op deze oortjes.

De Jabra Elite 65t (onze vorige titelhouder) heeft de standaard gezet voor wat volledig draadloze oortjes moeten zijn en, afgezien van wat RHA met de TrueConnect heeft gedaan, zijn het nog steeds geweldige oortjes. De betrouwbaarheid en gebalanceerde geluidskwaliteit van de RHA TrueConnect krijgen echter onze voorkeur.

Als je dus op zoek bent naar volledig draadloze oortjes rond de 150 euro, dan mag je de RHA TrueConnect gerust bovenaan je lijstje zetten.

Lees de volledige review: RHA TrueConnect

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste volledig draadloze oortjes.

