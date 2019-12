De beste gratis software om bestanden te herstellen van 2020: haal verwijderde bestanden terug

Op een gegeven moment leren de meeste mensen op de vervelende manier hoe belangrijk het is om reservekopieën te maken. De kans is groot dat je al iets hebt ingesteld, misschien het gebruik van een cloud of een programma dat daarop gebaseerd is zoals Google Drive, Dropbox of Microsoft's OneDrive. Je hebt misschien alles opgeslagen op een USB stick of op een externe harde schrijf, of je maakt gebruik van alle drie de methoden.

Echter, het synchroniseren van bestanden en mappen over meerdere apparaten maakt het makkelijk om ze te bewaren, maar het maakt het ook makkelijk om ze per ongeluk te verwijderen. Het proberen te ordenen en te herschikken van mappen is een goeie manier om een belangrijke bestand per ongeluk te verplaatsen om er vervolgens te laat achter te komen wat er is gebeurd.

En dan komt bestandsherstelsoftware goed van pas, en hoewel er een aantal prijzige betaalde pakketten zijn, zullen we hier de beste gratis software om bestanden te herstellen opsommen. Let wel dat deze software niet zo krachtig is als de duurdere versies en bedoeld zijn voor situaties waar alleen een makkelijk herstel voor is vereist.

Alsnog is het wel een goed idee om zoiets als dit te hebben, al is het maar voor de zekerheid. Zodat je op het moment dat het gebeurt het bestand meteen kunt herstellen. Dit weerhoudt je ervan om flink te betalen voor het betaalde aanbod van software om bestanden te herstellen.

De beste software om bestanden te herstellen die nu beschikbaar is: Recuva Pro

De gratis versie van Recuva is een geweldige tool die echt een redder in nood kan zijn als je een bestand bent verloren, maar de premium versie, Recuva Pro doet nog meer. Dit is de beste bestandsherstelstool die we hebben getest. Naast het scannen van schijven voor ontbrekende bestanden, biedt het onschatbare real-time ondersteuning als je problemen ondervindt.

(Image credit: MiniTool)

1. MiniTool Power Data Recovery Free

Een uitstekende gratis hersteltool voor het behoud van individuele bestanden

Besturingssysteem: Windows

Beperkt door het bestandstype

Bevat optische media

Snel

1GB limiet

MiniTool Power Data Recovery Free is het enige programma in deze lijst dat je essentieel advies biedt tijdens de installatie: installeer de software niet naar de schijf waar je gegevens van wilt herstellen, dan bestaat de kans namelijk dat je bestanden gaat overschrijven.

Deze versie is gratis, maar er zijn ook betaalde edities beschikbaar, zodat je realiseert dat er een aantal restricties zijn.

Je kunt alleen 1GB data herstellen, je hebt niet de optie om scan resultaten op te slaan, om later mee verder te werken en een aantal andere opties ontbreken, maar het is alsnog een geweldig gratis bestandsherstel programma, buiten de advertenties die af en toe opduiken.

Je kunt scans beperken tot specifieke bestandstypes en MiniTool Power Data Recovery Free is in staat om bestanden terug te krijgen vanuit hoeken die je nog nooit hebt gezien, en er is ook ondersteuning voor uitneembare drives inclusief optische media.

Scans zijn snel en de resultaten zijn doorzoekbaar, om het makkelijk te maken om precies te vinden waar je naar op zoek bent. Een perfect stukje software dat je aandacht waard is.

(Image credit: 508 Software)

2. Disk Drill

Eenvoudige bestandsherstel voor zowel Windows als macOS

Besturingsysteem: Windows, macOS

Hij scant lokaal en voegt daar drives aan toe

Makkelijk in gebruik

PC en Mac

Slechte tutorial

Met een heerlijk simpele interface, maakt Disk Drill het herstellen van bestanden heel eenvoudig. Je hoeft niet te prutsen met ingewikkelde opties en het programma kan gebruikt worden zowel om lokaal te scannen als om verwijderde drives en geheugenkaarten te analyseren. Voer een scan van de door jou gekozen schrijf uit en je krijgt vervolgens een lijst met herstelbare bestanden te zien, gegroepeerd per type en je hebt de optie om afbeeldingen op voorhand te bekijken. Het is een simpel en effectieve tool die erg succesvol is.

Wat een aardig aspect lijkt voor iedereen die bestandsherstel een beetje spannend vindt, is de toegevoegde korte tutorial de eerste keer dat je het programma opstart, maar het is wel heel simplistisch en een beetje amateuristisch. Het lijkt eigenlijk ook meer op een advertentie voor de upgrade naar de Pro-versie.

Disk Drill is beschikbaar voor zowel macOS als Windows. Als je kiest voor de upgrade naar Pro, dan neemt het aantal computers waar je de software op kunt gebruiken toe, en heb je toegang tot meer opties zoals geavanceerd scannen en een grotere bestandsondersteuning. Voor de meeste mensen zou de gratis versie weliswaar voldoende moeten zijn.

(Image credit: EaseUS)

3. EaseUS Data Recovery Wizard Free

Een snelle en makkelijke manier om tot 2GB aan verloren of verwijderde bestanden te herstellen

Besturingssysteem: Windows, macOS

Gespecificeerd per folder

Preview optie

2GB herstellimiet

Geen indicatie van bestandskwaliteit

Het houdt alles mooi en eenvoudig, EaseUS Data Recovery Wizard Free is het vriendelijke, toegankelijke gezicht van het herstellen van verloren bestanden. Start het programma en je krijgt een scherm te zien dat je vraagt welke drive je zou willen doorzoeken voor het herstellen van gegevens, dan klik je vervolgens op de Scan knop. Er zijn geen opties om te configureren, maar als je precies weet waar je een bestand bent verloren, dan kun je een folder specificeren om te scannen om de procedure te versnellen.

Resultaten zijn gepresenteerd in een Verkenner-stijl die makkelijk is om in te navigeren, maar helaas is er geen indicatie van de kwaliteit van bestanden die worden gevonden, hoewel er wel een preview optie beschikbaar is. Je kunt vervolgens de bestanden selecteren waar je geïnteresseerd in bent en die daarna herstellen.

Het is noemenswaardig dat de gratis versie van het programma je maar tot 2GB aan gegevens laat herstellen (500MB standaard, maar dit kan verhoogd worden in het programma) voordat je moet upgraden naar de betaalde versie. Hoewel dit niet genoeg is voor een compleet herstel van je harde schijf, zou het genoeg moeten zijn om de meeste belangrijke bestanden terug te krijgen.

(Image credit: Piriform)

4. Recuva

Effectief bestandsherstel voor Windows met veilige bestand verwijderoptie

Besturingssysteem: Windows

Makkelijke wizard

Keuze om dieper te zoeken

Veilige verwijderoptie

Advertentie voor premium versie

Recuva is erin geslaagd om een toegewijd aantal volgers te krijgen en we begrijpen wel waarom. Het programma kan gegevens herstellen, niet alleen van hard drives en geheugenkaarten, maar ook vanaf je iPod.

Hoewel sommige tools om gegevens te herstellen dit gemakkelijk maken door het hebben van een simpele interface, gaat Recuva een stapje verder en begeleidt het je door het gehele proces met een wizard. Je kunt een dieptescan uitvoeren om alle herstelbare gegevens op te sporen, of je kunt de zoekopdracht beperken als je op zoek bent naar iets specifieks. Het is fijn om deze flexibiliteit te hebben.

Als bonus krijg je er een veilige verwijderoptie bij, die precies het omgekeerde doet van de belangrijkste functie van het programma, het verwijdert bestanden waarvan je zeker weet dat je ze niet meer nodig hebt en maakt ze onherstelbaar.

Het nadeel van het programma is de enorme promotie van de Pro-versie van de app, maar als je dit kunt negeren, dan heb je een krachtige tool in handen, en je kunt waarschijnlijk wel leven zonder de ondersteuning voor virtuele hard drives.

Lees onze volledige Recuva review

(Image credit: seriousbit.com)

5. UnDeleteMyFiles Pro

Kies een bestandstype voordat je kiest voor snellere resultaten

Besturingssysteem: Windows

Meerdere tools

Zoeken op bestandstype

Schijf snapshot

Geen indicatie van bestandskwaliteit

Ondanks de inclusie van het woord "pro" in de naam, is dit programma nog steeds gratis; er is eigenlijk geen non-pro versie.

Het uiterlijk van UnDeleteMyFiles Pro ziet er misschien niet bijzonder aantrekkelijk uit, maar laat je daar niet door afschrikken aangezien er meerdere tools beschikbaar zijn, niet alleen gegevensherstel. Herstel kan nogal wisselvallig zijn, aangezien er geen indicatie is van de kwaliteit van bestanden, je moet gewoon hopen dat het bestand wat gevonden wordt in een redelijke staat is.

Als het aankomt op dataherstel, zijn er niet heel veel andere opties dan de mogelijkheid om te zoeken naar bepaalde bestandstypes om het formaat van de lijst te verkleinen die je moet doorzoeken.

Wat betreft extra's krijg je ook een schijfsnapshottool die een reservekopie maakt van je drive zodat je op je gemak data kunt herstellen, een veilig bestandsverwijdertool en e-mailherstel. Het is het waard om even een kijkje te nemen, ook al is dit niet de beste uit de lijst.

Bekijk ook eens deze gratis opties voor bestandsherstel

Er zijn ook andere gratis opties voor software om bestanden te herstellen die het waard zijn om te overwegen, hoewel samenvoeging in de markt wel betekent dat old timers worden gekocht door grotere bedrijven en opnieuw worden verpakt, terwijl andere al een tijdje niet zijn bijgewerkt, maar nog steeds wel goed werken. Hier zijn een aantal toegevoegde releases om te overwegen voor het herstel van bestanden en mappen:

Stellar Free Data Recovery is een andere favoriet van Techradar, dat een alles-in-een hersteloplossing biedt voor het terughalen van verwijderde bestanden, en natuurlijk is het allemaal gratis. Stellar's software kan documenten, foto's, video, audio en e-mailgegevens herstellen, zelfs als ze verwijderd zijn van de prullenbak van je PC. Hij kan ook helpen om je bestanden te herstellen die zijn verloren door een corrupte harddrive, ontbrekende of verloren onderdelen, of na een virusaanval.

Active@File Recovery is een ander sterk platform die de overweging waard is, niet alleen omdat het kan werken met zo'n breed scala aan verschillende bestandsonderdelen, wat het bruikbaar maakt voor een reeks aan verschillende Windows installaties. Net als in staat zijn om alle gewone bestandstypes te dekken, het ondersteunt ook herstel van veel media als een harddrive, een externe schijf, USB drives, geheugenkaarten en apparaten als een digitale camera.

Puran File Recovery is een andere favoriet, en hoewel het al een aantal jaren niet is bijgewerkt, biedt het ook ondersteuning voor Windows 10. De interface zelf is nogal simpel, maar het gebruikt een krachtige herstelmotor om verloren of verwijderde bestanden terug te halen. Je kunt kiezen om te gaan voor een snelle scan die alles goed doorzoekt om je bestanden te herstellen. Als je die eenmaal hebt gevonden, kunnen ze nog volledig intact opgeslagen worden, wat inhoudt dat ze terugkomen in de originele map of locatie van waar ze zijn verdwenen.

Undelete 360 is een ander programma dat is opgezet als freeware programma dat al een aantal jaren niet is bijgewerkt, maar nog steeds de potentie biedt om bestanden te herstellen, niet alleen van je harddrive maar van een reeks aan externe media. Dit kunnen USB drives zijn, digitale camera's en zelfs floppy's, als je die nog gebruikt. Undelete 360 kan bestanden en mappen herstellen uit allerlei situaties, en wederom is de interface simpel maar het is een krachtig stukje software.

Glary Undelete ondersteunt een breed scala aan bestandsvormen en opslagsystemen, net als een herstel voor externe apparaten. Als je een bestand herstelt, dan kunnen de resultaten gefilterd zijn, en dat maakt het makkelijk om het verwijderde bestand te vinden en de lokaliseren. Hoewel de gratis versie van de software een aantal jaar niet is bijgewerkt, doet de betaalde versie het nog steeds goed.