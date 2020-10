De beste goedkope fitness trackers: betaalbare sportbandjes om fit te blijven

Fit blijven is zo al moeilijk genoeg zonder dat je honderden euro's uitgeeft aan allerlei sportaccessoires. Kiezen voor een van de goedkope fitness trackers uit deze lijst is alvast een goede eerste stap om wat geld te besparen.

Fitness trackers zijn al relatief goedkope gadgets die je al voor minder dan 50 euro in huis kan halen. Je hoeft ook niet veel functies op te offeren bij dit prijsniveau. Horloges zoals de Huawei Band 3 Pro en de Fitbit Inspire HR zijn bijvoorbeeld uitgerust met een combinatie van GPS, hartslagmeter, slaaptracking en nog veel meer.

Aangezien het aanbod zodanig groot is, is je keuze niet in een vingerknip gemaakt. Het feit dat veel fitness trackers er op papier hetzelfde uitzien, maakt die keuze ook niet bepaald makkelijker.

Daarom hebben wij deze koopgids opgesteld. Alle fitness trackers in deze lijst zijn persoonlijk getest door de redactie en we zetten alle kleine verschillen dan ook met plezier op een rijtje.

1. Fitbit Inspire HR Een goeie motivatie om je van de bank af te krijgen Scherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterbestendig: Ja | Activiteit tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 5 dagen | Geschikt voor: Android/iOS € 73,69 Bekijken bij Amazon Luxe ontwerp Houdt veel statistieken bij Houdt geen zwemstatistieken bij Geen contactloos betalen

Dit is de eerste keer dat een Fitbit-apparaat zijn weg heeft gevonden naar de top vijf van onze beste goedkoopste fitness trackers lijst. De nieuwe Fitbit Inspire HR is een geweldige fitness tracker in zijn geheel, maar het is niet de meest betaalbare uit deze lijst.

Ook al betaal je wat meer dan voor de andere trackers in deze lijst, Fitbit heeft een zeer gebruiksvriendelijke tracker ontworpen, die er ook nog eens heel aantrekkelijk uitziet.

Hij mist wel een GPS functie, iets wat de meeste trackers op deze lijst wel hebben. In plaats daarvan krijg je toegang tot Fitbits apps, een nauwkeurige hartslagmeter en een scala aan work-outs die je vanaf je pols kunt afkijken.

Lees de volledige review hier: Fitbit Inspire HR

2. Huawei Band 3 Pro Voordelig qua stijl en inhoud Scherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterbestendig: Ja | Activiteit tracking: Ja | GPS: Ja | Batterijduur: 14 dagen standby | Geschikt voor: Android/iOS € 51 Bekijken bij Bol.com Netherlands Goeie batterij Kleurenscherm ziet er mooi uit Trage GPS-vergrendeling Geen ademhalingsfunctie

Hij wordt geleverd met een GPS, een accurate hartslagmeter, een waterbestendig ontwerp en er zit zelfs een kleurenscherm in dat al je statistieken toont. Een combinatie van functies, die je niet bij elke fitnes stracker ziet in deze lijst.

Als je op zoek bent naar een apparaat dat de focus legt op fitness, dan is de Huawei Band 3 Pro de juiste keuze. Zeker met zijn accurate GPS en hartslagmeter. Echt meer is er ook niet om enthousiast van te worden, maar in deze prijscategorie kun je ook niet veel meer verwachten dan dit.

Lees de volledige review hier: Huawei Band 3 Pro

3. Xiaomi Mi Smart Band 5 Geweldige fitness functies voor een erg lage prijs Scherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterbestendig: Ja | Activiteit tracking: Ja | GPS: Ja | Batterijduur: 14 dagen standby | Geschikt voor: Android/iOS € 22,79 Bekijken bij Amazon Helder, levendig scherm Sterke hartslagprestaties Instellen van GPS is ingewikkeld Geen NFC beschikbaar buiten China

De Mi Smart Band 5 is de opvolger van de uitstekende Mi Band 4 van vorig jaar en beschikt over een helderder scherm, kan 24/7 activiteiten volgen, continu je hartslag meten, bevat elf verschillende sportmodi en kan cardiosessies buiten de deur opnemen door verbinding te maken met de GPS van je smartphone.



Het heldere kleurendisplay (een van de beste die je op een apparaat van dit formaat vindt) geeft ook meldingen en weerberichten weer. Ook kun je het afspelen van muziek op je telefoon regelen met een tik en een veeg.

Hoewel het prettiger zou zijn als er een volledige GPS aan boord is, zorgt de ongelooflijk lage prijs van de Smart Band 5 ervoor dat het apparaat niets tekort schiet. Xiaomi heeft de prijs laag weten te houden, ondanks de aanwezigheid van een hoge kwaliteit touchscreen en indrukwekkende functies. Hierdoor voelt de fitness tracker duurder aan dan hij in werkelijkheid is.

Lees de volledige review hier: Xiaomi Mi Smart Band 5

4. Honor Band 5 Een betaalbare upgrade Scherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterbestendig: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 14 dagen bij weinig gebruik | Geschikt voor: Android/iOS € 24,64 Bekijken bij Tomtop WW Verbeterde slaaptracker Uitgebreide trainingslijst Scherm reageert niet altijd Notificaties zijn vervelend

Zoals de meeste goedkope fitness trackers blinkt de Honor Band 5 uit vanwege zijn erg lage prijs, maar het is ook een hele stevige band en een stap opwaarts van de Honor Band 4.

Hij is waterbestendig tot 50 meter, dus er zit natuurlijke zwemtracking bij in samen met het tracken van allerlei soorten activiteiten die je doet op het droge, zoals hardlopen, fietsen en cardio.

Natuurlijk als je kijkt naar hoe goedkoop hij is, wil je hem misschien alleen gebruiken als een stappenteller, en de Honor Band 5 werkt daar ook goed voor. Hij houdt de stappen die je zet heel accuraat bij.

De Honor Band 5 beschikt ook over een hartslagmeter en een slaaptracker, en het biedt meer details dan de Honor Band 4 deed. Plus je kunt hem een week gebruiken, als je er geen gekke dingen mee doet, dus je hoeft hem 's nachts niet af te doen om hem op te laden.

Het scherm kan wat traag zijn en het ontwerp is niet zo speciaal, maar met alles wat de Honor Band 5 biedt samen met de lage prijs, verdient hij zeker een plekje op deze lijst.

Lees de volledige review hier: Honor Band 5

5. Xiaomi Mi Band 4 Een van de goedkoopste die er is Geschikt voor: iOS en Android | Scherm: AMOLED | Dikte: N/A | Batterij: Tot 20 dagen | Oplaadmethode: Eigen oplaadkabel | IP beoordeling: Waterbestendig | Verbinding: Bluetooth € 16,10 Bekijken bij Amazon Heel goedkoop Slank ontwerp Geen GPS Tracking stopt niet automatisch

Dit is de goedkoopste fitness tracker die je zult vinden op onze lijst, en om die reden is het een van de beste keuzes voor om je pols. Het is niet een compleet zinloos apparaat, wat trackers vaak zijn als ze in deze prijsklasse zitten, omdat hij accuraat een verscheidenheid aan work-outs geeft terwijl hij er ook nog eens goed uitziet.

Hij wordt geleverd met een batterijduur die het net geen maand volhoudt, dit hangt af van hoeveel je hem gebruikt en er is een hoop fitness tech ingebouwd. Er zit geen GPS op, maar hij wordt geleverd met een hartslagmonitor en tracking tech voor je dagelijkse stappen en oefeningen.

In tegenstelling tot eerdere versies van de Xiaomi Mi Band, komt deze met een kleurendisplay. Dat is voor het eerst. Dit geeft je de mogelijkheid om een aantal levendige wijzerplaten te installeren, die je tracker er beter laten uitzien.

Het is niet de meest aantrekkelijke fitness tracker die je kunt kopen, maar heeft een slank ontwerp en hij is licht, dus je hebt niet echt door dat hij om je pols zit.

Lees de volledige review hier: Xiaomi Mi Band 4 review

6. Garmin Vivofit 4 Batterijduur van een jaar met scherm Geschikt voor: iOS/Android | Scherm: Transflective 8-kleurig MIP | Dichtheid: 9.4mm | Batterij: 1 jaar | Opladen: 2 x SR43 vervangbare batterijen | IP-score: Waterbestendig | Verbinding: Bluetooth € 57,65 Bekijken bij Amazon Batterijduur van een jaar Kleurenscherm Geen GPS of hartslagmeter Ontwerp is niet heel mooi

Deze tracker is eigenlijk een verbeterde versie van de Vivofit 3. Met de belangrijkste toevoeging; het kleurenscherm dat zichtbaar is in het zonlicht. Opmerkelijk genoeg heeft dat geen invloed op de batterijduur van een jaar. Basisstatistieken als stappen, afstand, calorieën en slaap zijn gedekt. En bovendien is er ook een automatische activiteitendetectie die mogelijk wordt gemaakt door het Move IQ-systeem.

Dankzij de Garmin Connect-app kun je het scherm ook aanpassen terwijl je timers en wekkers instelt, en dat allemaal direct vanaf je pols. Het beste is de prijs van de Vivofit 4, die 20 procent goedkoper is dan de lanceringsprijs van de Vivofit 3 uit 2015. Functies als een hartslagmeter en GPS zitten hier natuurlijk niet op, maar dat kan je verwachten voor zo'n prijs.

Lees de volledige review hier: Garmin Vivofit 4

7. Honor Band 5 Sport Een basis fitnesstracker speciaal voor hardlopers Scherm: Ja, zwart-wit | Hartslagmeter: Nee | Waterbestendig: Ja | Activiteit tracker: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 14 dagen | Geschikt voor: Android/iOS € 22,99 Bekijken bij Amazon Gedetailleerde renstatistieken Lange batterijduur Simpel scherm Geen hartslagmeter en GPS

De Honor Band 5 Sport is goedkoop, zelfs voor een fitnesstracker. De horloge is te koop voor dezelfde prijs als een afhaalmaaltijd, waarvan de Honor Band vermoedelijk een stuk beter zal zijn voor je gezondheid.



Je krijgt verrassend veel voor je geld, waaronder een batterijduur van maximaal twee weken, nauwkeurige tracking van alle stappen die je zet en je denkt aan het milieu, want de band is gemaakt van gerecyclede plastic flessen.

De tracker bevat de mogelijkheid om het apparaat aan je schoen te bevestigen waardoor extra (ongebruikelijke) gegevens kunnen worden gemeten, zoals je paslengte, contacttijd met de grond en meer. Dit maakt de Honor Band Sport vooral geschikt voor hardlopers en basketballers.

Maar niet alle statistieken worden evengoed bijgehouden. Het patroon van sprongen en voetbewegingen is in onze tests een aantal keer bijzonder onnauwkeurig gebleken. Ook mist een GPS en hartslagmeter, waardoor de mogelijkheden als allround fitnesstracker beperkt zijn. Kijkend naar de lage prijs van de Honor Band 5 zijn deze enkele punten verwaarloosbaar.

Lees de volledige review hier: Honor Band 5 Sport

8. Amazfit Bip Een geweldige fitness tracker met een indrukwekkende batterij Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: LCD Color | Batterij: 45 dagen | Opladen: Eigen oplader | IP-score: 68 | Verbinding: Bluetooth € 54,57 Bekijken bij Amazon Geweldige prijs-kwaliteit Mooi ontwerp Goeie app Lastige UI Weinig work-out profielen

De Bip is een hele capabele, maar simpele fitness tracker en we noemden hem de amateur Apple Watch in onze review.

Als we spreken over een een goed presterende tracker met ruime ervaring dan is de Bip geen concurrent van Apple. Helemaal niet. Maar gezien de aantrekkelijke prijs, is de Amazfit Bip een vakkundige fitness tracker die een paar geweldige trucjes kent. De meest opmerkelijke is de batterij die je na een keer opladen langer dan 30 dagen kunt gebruiken.

Als je op zoek bent naar een simpele tracker, die pushmeldingen direct vanaf je smartphone laat zien, je op tijd wekt met een betrouwbaar alarm en je work-outs bijhoudt met ingebouwde GPS dan is de Bip een hele goeie optie.

Ook is het een goed cadeau om te kopen voor iedereen die een goedkoop en vrolijk fitness apparaat kan gebruiken. Zijn simpele set-up maakt het ook een goede keus voor beginners in de fitness technologie.

Lees de volledige review hier: Amazfit Bip

9. Samsung Galaxy Fit e De eerste van Samsung Scherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterproof: Ja | Activiteit tracking: Ja | GPS: Nee | Batterij: ongeveer een week | Compatibiliteit: Android/iOS € 35,08 Bekijken bij Amazon Is niet duur Tracking is accuraat Je hebt twee apps nodig De batterijduur kan verschillen

Samsung maakte nooit betaalbare fitness trackers, en gezien de Galaxy Fit e de eerste poging is van het bedrijf, is hij op een mooie plek geëindigd in deze lijst.

Je krijgt geen GPS op deze tracker, maar hij beschikt over een hoop andere functies die je wil inclusief activiteit tracking, een waterbestendig ontwerp en een sterke batterij die het de hele week volhoudt.

Er is een hartslagmeter en een scala aan andere fitness tracking functies waar je het meeste uit wilt halen.

Lees de volledige review hier: Samsung Galaxy Fit e

10. Garmin Vivosmart 3 Veel kennis voor een betaalbare prijs Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: Zwart en wit | Dichtheid: 9.8mm | Batterij: 5 dagen | Opladen: Eigen oplader | IP rating: Waterbestendig | Verbinding: Bluetooth € 65,73 Bekijken bij Amazon Telt herhalingen Automatische activiteit tracking Geen GPS Sensor voor het wekken werkt niet optimaal

De Garmin Vivosmart 4 is dan misschien al geïntroduceerd, maar dat maakt de Vivosmart 3 juist heel geschikt voor onze lijst met beste en goedkoopste fitness trackers, aangezien de prijs ook is verlaagd.

Hij is niet de meest betaalbare activity tracker op deze lijst, maar is wel een van de mooiste en toont al je statistieken op het kleine scherm. Het aantal herhalingen en andere oefeningen houdt de Garmin Vivosmart 4 ook bij.

Deze tracker heeft geen GPS, dus hij is echt ontworpen voor de sporters onder ons. Niet zozeer voor de hardlopers, de Garmin app biedt als geen ander alle statistieken in een overzichtelijk leesbaar format aan.

Lees de volledige review hier: Garmin Vivosmart 3