Beste gaming toetsenbord 2021: de beste opties verzameld

De weg naar de top bereik je met het beste gaming toetsenbord en de beste gaming muis. Niet alleen beschikt het beste gaming toetsenbord over fancy RGB-verlichting, de beste randapparatuur zorgt ook voor een soepelere en aangenamere game-ervaring.

De beste gaming toetsenborden helpen je om de moeilijkste PC-games te trotseren. Een goed gaming toetsenbord heeft handige functies om je te helpen bij je gameplay, zoals N-key rollover, de mogelijkheid om macros in te stellen en snellere key actuation. Naast de functies, zijn de bouwkwaliteit en prestaties belangrijk.

(Image credit: Razer)

1. Razer Huntsman v2 Analog Het beste gaming toetsenbord van het moment Verbinding: Bedraad | Verlichting: Ja | Switches: Analoog mechanisch US$ 429,28 Bekijken bij Tomtop WW Volledig instelbare key actuation Prettige tactiele toetsindruk Erg comfortabele polssteun Ontzettend duur Ingebouwde twin-kabel

Combineer de nieuwste optische technologie uit Razers catalogus met analoge mechanische switches en daar is de Razer Huntsman V2 Analog die van ons vijf van de vijf sterren krijgt. Dit toetsenbord biedt een uitstekende game-ervaring. Het heeft uitstekende tactiele feedback en een erg prettige polsondersteuning, waardoor je net wat langer door kunt gaan met gamen. Het is een erg duur toetsenbord, maar het is het zeker waard.

Lees de volledige review: Razer Huntsman v2 Analog

(Image credit: SteelSeries)

2. SteelSeries Apex Pro Gaming van een heel ander niveau Verbinding: Bedraad | Verlichting: Ja | Programmeerbare toetsen: Ja € 219 Bekijken bij MediaMarkt Prachtig aluminium ontwerp Aanpasbare key actuation Stil Prijzig

De SteelSeries Apex Pro heeft een slank, esthetisch design en een slim OLED-scherm. Ook dit toetsenbord krijgt vijf sterren, vanwege vele redenen. Daarvan zijn de grootste de stevige constructie, aangepaste bediening en het comfort. Ook niet onbelangrijk: het toetsenbord heeft stille, magnetische switches. Qua prestaties is het een van de beste gaming toetsenborden die we kennen, waardoor het hoge prijskaartje het volledig waard is.

Lees de volledige review: SteelSeries Apex Pro

(Image credit: Razer)

3. Razer Huntsman Elite Geweldige gaming prestaties Verbinding: Bedraad | Verlichting: Ja | Programmeerbare toetsen: Ja Low Stock € 199 Bekijken bij CD-ROM-LAND NL Snelle key actuation Tactiele switches Prijzig

De Huntsman Elite is een snel toetsenbord, dankzij de nieuwe optomechanische switches. Dit betekent dat Razer erin is geslaagd om mechanische switches te combineren met optische sensoren. Daardoor kan de Huntsman Elite zijn bediening naar een hoger niveau te tillen. Bovendien is het toetsenbord opmerkelijk comfortabel om op te typen. Het heeft meer RGB-verlichting dan je kunt wensen. Het heeft dan ook twee USB-kabels nodig om van stroom te worden voorzien. Het is dan ook erg prijzig, maar dit soort technologie is absoluut de moeite waard.

Lees de volledige review: Razer Huntsman Elite

(Image credit: Corsair)

4. Corsair K95 RGB Platinum De Rolls Royce onder de RGB gaming toetsenborden Verbinding: Bedraad | Verlichting: Ja | Programmeerbare toetsen: Ja € 167,90 Bekijken bij Megekko Geweldige verlichting Handige sneltoetsen Prachtig aluminium design Vreemde software Minder kwalitatieve armsteun

Het is misschien een prijzig toetsenbord, maar de Corsair K95 RGB Platinum is een van de beste gaming toetsenborden die we hebben getest. We hebben het hier niet enkel over de toeters en bellen zoals mooie RGB-verlichting, maar ook over de 6 speciale macrotoetsen, 8MB opslag aan boord en een prachtig frame van geanodiseerd geborsteld aluminium.

Lees de volledige review: Corsair K95 RGB Platinum

(Image credit: Razer)

5. Razer Huntsman Tournament Edition De Razer Huntsman, maar dan smaller en sneller Verbinding: Bedraad, draadloos | Verlichting: Ja | Programmeerbare toetsen: Ja € 132,99 Bekijken bij Bol.com Netherlands Snelle switches Verwijderbare kabel Weinig extra functies

Iedereen die zijn gamingprestaties zelfs maar een beetje serieus neemt, zal blij zijn met de Razer Huntsman Tournament Edition. Het toetsenbord slaagt erin om snelle prestaties te leveren, zonder het duurste toetsenbord te zijn. Toegegeven, er zijn hier niet veel functies beschikbaar, maar het compenseert dat door klein te zijn en een verwijderbare kabel te hebben om het perfect draagbaar te maken voor gaming onderweg.

Lees de volledige review: Razer Huntsman Tournament Edition

(Image credit: SteelSeries)

6. SteelSeries Apex 3 Een degelijk toetsenbord voor gamers Verbinding: Bedraad | Verlichting: Ja | Programmeerbare toetsen: Nee € 77,99 Bekijken bij Bol.com Netherlands Betaalbaar Geweldige RGB-verlichting Geen mechanische switches

Niet alle geweldige gaming toetsenborden hebben mechanische switches, zoals deze betaalbare SteelSeries Apex 3 bewijst. De budgetgerichte doet misschien een paar concessies, maar het beschikt ook over een aantal indrukwekkende functies die deze compromissen meer dan goedmaken. Een van die kenmerken is de IP32-rating (waterbestendigheid), zodat het toetsenbord beschermt is tegen morsen. Een andere is de reactieve en aanpasbare RGB-verlichting met tien zones om de game-ervaring des te indrukwekkender te maken. En als je absoluut een hekel hebt aan de klikgeluiden van mechanische toetsenborden, zal je de fluisterstille switches van dit toetsenbord zeker waarderen.

Lees de volledige review: SteelSeries Apex 3

(Image credit: Razer)

7. Razer Cynosa V2 De beste in zijn klasse Verbinding: Bedraad | Verlichting: Ja | Programmeerbare toetsen: Ja € 54,90 Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Verbetering ten opzichte van voorganger Betaalbaar Membrane switches

Razer heeft misschien een aantal dure producten in haar assortiment, maar het maakt ook budgetvriendelijke randapparatuur van hoge kwaliteit. En als er iets is dat de Razer Cynosa V2 bewijst, is het dat je geen gigantisch bedrag hoeft uit te geven om het beste toetsenbord te krijgen. Deze is de beste in zijn klasse, verbetert het ontwerp van zijn voorganger en heeft tegelijkertijd meer functionaliteiten.