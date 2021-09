Beste series en films op Netflix, Disney Plus en Amazon Prime om dit weekend te kijken

Het is weer weekend en dat betekent dat we de beste series en films op de beste streamingdiensten voor je op een rij hebben gezet.

Doordat er een hoop streamingdiensten zijn, is het niet lastig om deze lijst te voorzien van de beste series en films van het moment. Als je even niet weet welke show je dit weekend kunt kijken, helpen wij je graag een handje.

Hieronder vind je onze lijst met tips voor wat je dit weekend kunt kijken.

Lucifer (Netflix)

Het zesde en tevens laatste seizoen van Lucifer is nu te zien op Netflix. Al sinds de serie heeft overgekocht van Fox zijn de taferelen van de duivel op aarde (Tom Ellis) een groot succes. We verwachten uiteraard Chloe, Amenadiel en Mazikeen terug te zien. Hoe zal Lucifer het doen als de nieuwe God?

Alle tien de afleveringen van Lucifer seizoen 6 zijn nu te zien op Netflix.

Prey (Netflix)

In de Netflix Original-thriller Prey volgen we vijf vrienden die tijdens een vrijgezellenweekend plotsklaps in een verontrustende situatie terechtkomen. Een mysterieuze schutter opent de jacht op de vriendengroep. De Duitse regisseur Thomas Sieben bracht eerder de film Kidnapping Stella uit op Netflix.

De film Prey (2021) is nu te zien op Netflix.

La Casa de Papel (Netflix)

De grootste criminelen van Spanje staat een memorabel einde te wachten op de streamingdienst. La Casa de Papel komt met dit vijfde seizoen tot een einde. De misdaadserie is een wereldwijde hit. In het vorige seizoen zagen we dat de Professor en Marseille een ontsnappingsplan in werking zetten om Lissabon te redden. De reddingsactie liep niet geheel goed af voor onder meer Nairobi.

De eerste vijf afleveringen van La Casa de Papel seizoen 5 zijn nu te zien op Netflix. De overige vijf afleveringen verschijnen op 3 december 2021.

Nog niet geabonneerd op Netflix? De koning van alle streamingdiensten biedt een hoop originele content in maximaal 4K-kwaliteit. Je kijkt onbeperkt naar de beste films en series vanaf slechts 7,99 euro per maand.Deal bekijken

Força Koeman (Videoland)

In Força Koeman volgen we Ronald Koeman, wiens droom het was om trainer te worden van FC Barcelona. Uiteindelijk is het hem gelukt. Op Videoland wordt Koeman gevolgd in zijn periode als voetbaltrainer van de Spaanse club. Alles komt voorbij, waarom ook zijn ontslag dat op de loer ligt.

Het tweede seizoen van Força Koeman (in totaal drie afleveringen) is nu te zien bij Videoland.

Borat's American Lockdown (Amazon Prime)

Borat Sagdivev (Sacha Baron Cohen) spendeert tijdens de coronapandemie vijf dagen met twee complottheoretici. Dat belooft een hoop over-the-top-hilariteit. Daarnaast zien we hoe de theorieën van de samenzweerders worden ontmaskert door experts.

Seizoen 1 van Borat's American Lockdown (zeven afleveringen) is nu te zien op Amazon Prime Video.

Cruella (Disney Plus)

Je kon Cruella al eerder bekijken op Disney Plus met VIP-toegang, maar dat betekende dat je naast een abonnement op de streamingdienst een extra toeslag moest betalen. Het achtergrondverhaal van de puppydief is vanaf vandaag echter zonder extra kosten te zien op Disney Plus.

Bekijk het verhaal van Cruella de Vil en haar voorliefde voor Dalmatiër-puppy's nu op Disney Plus.

Being James Bond (Apple TV)

In deze special kun je genieten van een 45-minuten lange terugblik op het avontuur van Daniel Craig als James Bond. De huidige 007 deelt zijn persoonlijke herinneringen en je krijgt onder meer (nog nooit eerder vertoonde) archiefbeelden te zien van Casino Royale tot No Time To Die.

Bekijk Being James Bond: The Daniel Craig Story nu (gratis) op Apple TV Plus.

Bekijk de beste series en films vanuit het buitenland

Ben je momenteel in het buitenland en kun je vanwege regioblokkades geen toegang krijgen tot je favoriete films en series?

Met een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Zo lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt dan dat je daadwerkelijk bent. Op deze manier kun je alsnog naar de films en series uit jouw regio kijken. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest. NordVPN behoort verreweg tot een van de betere opties.