Beste dashcam van 2019: uitstekende camera's om je te assisteren op de baan

Dashcams geven je gemoedsrust als je onderweg bent. Je weet nooit wanneer je hun beelden nodig hebt, maar je zult blij zijn als je ze hebt.

De beste dashcam vinden in 2019 kan overweldigend zijn. Er is geen tekort aan modellen, zowel van bekende namen als van kleinere bedrijven die zeer scherp geprijsde rivalen produceren. Om het nog verwarrender te maken, maken veel bedrijven meer dan één model.

Maar als je eenmaal wat onderzoek hebt gedaan en de beste dashcam hebt gevonden, kan het een van de meest cruciale technische snufjes zijn die je bezit.

We hebben een aantal van de beste dashcams getest om de allerbeste dashcams voor 2019 te vinden. Het is belangrijk om te benadrukken dat dashcams veel meer zijn dan GoPro's op het dashboard van je auto; dit zijn camera's, specifiek voor in de auto, die een aantal cruciale functies uitvoeren en je zelfs kunnen helpen tijd en geld te besparen.

Vergeet niet dat de beste Black Friday deals eraan komen, dus als nog op zoek bent naar een dashcam en wat geld wil uitsparen, wil je misschien nog een paar weken wachten.

Beste dashcam van 2019 in een notendop:

Nextbase 522GW Garmin Dash Cam 66W Thinkware TW-F770 BlackVue DR900S-2CH RoadHawk DC-2 HD GPS Blackvue DR750S-2CH

Beste dashcams: waar moet je op letten?

Over het algemeen hebben de beste dashcams gelijkaardige technologie en specificaties. Ze worden meestal ergens langs de voorruit van je auto gemonteerd. Natuurlijk, waar je je dashcam ook plaatst, hij mag het zicht op de weg niet belemmeren.

De komst van naar achteren gerichte camera's (of complete kits die zowel voor- als achtercamera's bevatten) vereisen een beetje extra installatie, omdat het vaak gaat om kabels die van voor naar achter lopen.

Dashcams nemen kleinere stukjes beeldmateriaal op, meestal in stappen van één tot twee minuten per keer. De camera's nemen voortdurend de oudste clip op, om te voorkomen dat de geheugenkaart ook nog eens vol raakt.

Terwijl bij oudere modellen de gebruiker bij een ongeval meestal de juiste clip handmatig moest opslaan of taggen, heeft nieuwe G-Sensor-gebaseerde ongevallendetectietechnologie de taak overgenomen en gebeurt dit nu automatisch.

Er zijn dashcams met extra functies, maar dat vertaalt zich natuurlijk in een hogere prijs.

Deze extra functies kunnen bestaan uit meerdere lenzen voor videomateriaal voor- en achteraan, samen met een meer verfijnde sensor voor een betere videokwaliteit. Sommige camera's nemen bijvoorbeeld alleen 720p HD-beelden op, terwijl veel andere nu Full HD (1080p) en 4K-opname bieden. Nachtzicht en ingebouwde wifi of bluetooth voor eenvoudige bestandsoverdracht kunnen ook worden meegeleverd.

De toenemende populariteit van spraakbesturing heeft ook zijn weg gevonden naar de dashcam, dus verwacht Alexa-integratie en andere spraakgestuurde technologie in de premium modellen.

Beste dashcams van 2019

(Image credit: Nextbase)

1. Nextbase 522GW

De beste dashcam van het moment

Videokwaliteit: 1440p | Kijkhoek: 140 graden | GPS-tracker: Ja | Geheugen: MicroSD-kaart (niet inbegrepen)

Alexa is ingebouwd

Redelijke prijs

Videokwaliteit is niet je van het

Geen SD-kaart meegeleverd

Nextbase is de naam die al tijden geassocieerd wordt met premium dashcams, en de nieuwste Series 2 is misschien wel de beste tot nu toe. Dit topmodel van de 522GW doet de basis zeer goed, dankzij een scherpe 1440p-resolutie en groothoeklens, maar heeft ook veel extra functies.

Er is een responsief touchscreen van 3 inch aan de achterkant, evenals de mogelijkheid om de ingebouwde spraakassistent Alexa te gebruiken. Op dit moment kunnen gebruikers Alexa vragen om muziek af te spelen, te bellen en naar audioboeken te luisteren via aangesloten apparaten.

Dat alles lijkt misschien een beetje een gimmick en om eerlijk te zijn hebben we het niet zo vaak gebruikt, dus het is een geluk dat de rest van de gebruiksinterface heel eenvoudig is. Video's kunnen snel en eenvoudig worden gedeeld met een slim apparaat via bluetooth en wifi, terwijl een slim Emergency SOS-systeem de hulpdiensten op de hoogte brengt van je locatie en andere details als je na een ongeluk niet reageert.

Lees hier de volledige review van de Nextbase 522GW

(Image credit: Garmin)

2. Garmin Dash Cam 66W

Makkelijk te installeren, moeiteloos te gebruiken

Videokwaliteit: 1440p | Kijkhoek: 180 graden | GPS-tracker: Ja | Geheugen: MicroSD-kaart (niet ingebrepen)

Compact design

Veel extra functies

Een beetje lensvervorming

Spraakbesturing is niet geweldig

We hebben het aanbod van de Garmin-dashcams vaak beoordeeld op hun gebruiksgemak. Ze hebben nu een nieuwe serie schattige, onopvallende dashcams, die steunen op de gebruiksinterface van de actiecamera's, maar over tal van functies beschikken, die ze tot een waardevolle assistent op de openbare weg maken.

Deze duurdere 66W is in onze ogen een geweldige keuze, simpelweg de 180°-groothoeklens die het mogelijk maakt om alles op je pad op te nemen. Je moet er wel mee kunnen leven dat het beeld wat vervormd wordt aan de zijkanten.

Er zijn maar heel weinig dashcams die niet automatisch beelden opnemen en opslaan wanneer een ingebouwde G-sensor een ongeluk detecteert, en dat is precies wat Garmin ook hier heeft geïmplementeerd.

Bovendien kunnen gebruikers de 66W bedienen met spraakcommando's, zoals 'OK, Garmin, sla video op' en 'neem een foto', maar we vonden dit systeem een beetje onhandig op de drukke snelweg.

De beelden zijn grotendeels uitstekend en de prestaties in situaties met weinig licht zijn zeer goed, maar de grootste aantrekkingskracht is misschien wel zijn kleine vormfactor.

3. Thinkware TW-F770

Ingebouwde wifi voor snellere video-overdracht

Videokwaliteit: 1080p (Full HD) | Kijkhoek: 140 graden | GPS-tracker: Ja | Geheugen: MicroSD-kaart (inbegrepen) en intern geheugen

Heldere beelden

Geweldige nachtmodus

Geen achterruitcamera

Prutswerk met de knopjes

Dankzij een uitstekende 2,19MP Sony Exmor CMOS-sensor en Full HD-opname heeft de TW-F770 kristalheldere videobeelden als grootste pluspunt. Een paar extra functies zijn een leuke bonus.

De TW-F770 is ontworpen om net onder de achteruitkijkspiegel te worden gemonteerd en is voorzien van een paar kleine knoppen en geen extern scherm. De reden? De TW-F770 kan wel via de ingebouwde wifi aan een smartphone worden gekoppeld.

Dit maakt het mogelijk om clips snel en eenvoudig naar een slim apparaat te sturen, mocht je ze nodig hebben om ze snel te openen, maar het voegt wel een extra stap toe aan eventuele instellingen en menuwijzigingen.

Een Super Night Vision-functie verbetert de instellingen bij weinig licht voor een betere beeldkwaliteit 's nachts, terwijl de Time Lapse-functie beelden maakt wanneer je voertuig geparkeerd staat. Houd er rekening mee dat je de dashcam hiervoor moet verbinden met de stroombron van je auto en niet met de 12V-sigarettenaansteker.

Een ingebouwde gps-tracker in combinatie met waarschuwingen voor een te hoge snelheid en rode verkeerslichten vervolledigen het plaatje.

(Image credit: Blackvue)

4. BlackVue DR900S-2CH

Topklasse video voor een hoge prijs

Videokwaliteit: 4K Ultra-HD | Kijkhoek: 162 graden | GPS-tracker: Ja | Geheugen: MicroSD-kaart (inbegrepen)

Fantastische beeldkwaliteit

Prachtig design

Heel duur

Vervelende installatie

Degenen die regelmatig veel kilometers afleggen en allerlei omstandigheden trotseren, willen waarschijnlijk een beetje meer voor hun dashcam. We bedoelen niet dat de camera veel extra functies moet hebben, maar een beetje meer uitgeven betekent wel dat de beeldkwaliteit verbeterd wordt.

Dit pakket van BlackVue bevindt zich aan de top van het dashcamspectrum en bevat zowel een voorruit- als achterruitcamera, die beide beelden vastleggen in HD-kwaliteit.

Het prijskaartje van ongeveer 500 euro kan ongelooflijk hoog aanvoelen voor een dashcam, maar dit is de enige camera met een 8MP CMOS-sensor aan de voorkant en een krachtige Sony STARVIS CMOS-sensor in de achteruitrijcamera. Het resultaat is dat de beelden zonder twijfel de beste op de markt zijn.

Het blikveld van 162 graden voelt absoluut perfect aan en heeft geen fish-eye-effect, waar sommige groothoeklenzen soms last van hebben.

Je kan ook gebruik maken van de geavanceerde intelligente parkeermodus van BlackVue, die in wezen doorgaat met opnemen wanneer het voertuig wordt uitgeschakeld. Dit is mogelijk dankzij de Power Magic Pro, die is aangesloten op de accu van het voertuig en ervoor zorgt dat de dashcam 's nachts bij het opnemen de accu niet leegzuigt.

Je kunt ook alle voor de hand liggende functies verwachten, waaronder de ingebouwde gps, de ongevallendetectie en de mogelijkheid om clips naar BlackVue's op maat gemaakte smartphone-app te sturen via de ingebouwde wifi.

Tot slot kunnen gebruikers nog optimaal gebruik maken van BlackVue's over-the-cloud opslagruimte of op afstand via de app kijken wat er gebeurt bij hun geparkeerde wagen.

5. RoadHawk DC-2 HD GPS Dash Cam

Geweldige beeldkwaliteit in een twijfelachtig pakket

Videokwaliteit: 1080p (Full HD) | Kijkhoek: 120 graden | GPS-tracker: Ja | Geheugen: MicroSD-kaart (inbegrepen)

Beeldstabilisatie

Externe audio-invoer

Niet heel stijlvol

Beperkte functies

Eenvoud staat hier centraal. Wat de RoadHawk DC-2 mist aan uiterlijk en extra functies - er is bijvoorbeeld geen LCD-scherm - maakt het meer dan goed met geweldige beeld- en geluidskwaliteit.

Gyro-gebalanceerde beeldstabilisatie en kwalitatieve sensoren zorgen voor uitstekend beeldmateriaal - zelfs bij weinig licht - terwijl een audio-ingang het mogelijk maakt om extra microfoons toe te voegen.

De gps-technologie zorgt voor snelheids- en locatiegegevens, maar er is ook een externe antenneaansluiting voor het geval je een krachtiger en betrouwbaarder signaal nodig hebt.

(Image credit: BlackVue)

Blackvue DR750S-2CH

Slim, betaalbaar en onopvallend

Videokwaliteit: 1080p (Full HD) | Kijkhoek: 139 graden | GPS-tracker: Ja | Geheugen: MicroSD-kaart (inbegrepen)

Goede nachtbeelden

Leuk design

Soms sterk fish-eye-effect

Spraakfeedback stelt teleur

De Blackvue DR750S-2CH is intussen niet meer de nieuwste dashcam, maar verdient nog steeds een plaats in onze koopgids. Zijn Full HD-beeldkwaliteit in combinatie met de uitstekende nachtmodus door de Sony Starvis-sensor maken hem een ideale schildwacht.

Door de Event-modus worden er automatisch opnames gemaakt als de dashcam beweging detecteert terwijl je auto geparkeerd staat. Op die manier weet jij altijd wat er bij je wagen gebeurt zonder dat je uren aan videobeelden moet bekijken. Dat gebeurt bovendien zowel voor- als achteraan je wagen want dit pakket bevat twee camera's.

De scherpe 4K-beelden van zijn nieuwere broertje krijg je niet, maar de Blackvue DR750S-2CH is nog steeds een fantastische dashcam. Het feit dat hij niet meer het nieuwste model is, kan ook in je voordeel spelen, aangezien hij nu in prijs verlaagd is en meer kans heeft om in de aanbieding te staan.

Lees hier de volledige review van de Blackvue DR750S-2CH