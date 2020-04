Beste crossplay games voor PS4, Xbox One, PC en Nintendo Switch

Crossplay games worden met de dag populairder. Iedereen die de nieuwste FPS, MMO, of uitzinnige kookgame wil spelen met hun vrienden, verspreid over diverse platformen, heeft dan ook steeds meer spellen om uit te kiezen.

Het is nog niet eerder zo makkelijk geweest om met mensen waar dan ook ter wereld samen te spelen, en de groeiende trend van crossplay games lijkt een van de laatste grote barrières weg te halen tussen spelers die 'vastzitten' aan hun consoleplatform.

Uiteraard zijn er ook tal van spelers die niet meteen de meerwaarde van crossplay inzien; er zijn meer dan genoeg spelers te vinden om samen FIFA 20 mee te spelen op de PS4 alleen toch?

Het wordt echter steeds duidelijker dat de consoles om ons heen erg veel op elkaar lijken. Denk aan de PS4 (Pro) en de Xbox One (X), of wat te denken van hun opvolgers; de PS5 en Xbox Series X lijken qua specificaties veel op elkaar, wat het concept crossplay toegankelijker moet maken voor ontwikkelaars.

Maanden na de release van een grote online game is het eerder regel dan uitzondering dat het aantal spelers afneemt. Dankzij ondersteuning voor crossplay kan een ontwikkelaar ervoor zorgen dat lege lobby's zeker nog een hele tijd uitgesteld kunnen worden. Dit komt de waarde van het spel en de replay value alleen maar ten goede.

We weten dat enkele uitgevers als Ubisoft kijken om al hun PvP games crossplay te maken. Die trend zet waarschijnlijk stevig door met de nieuwe consolegeneratie. Ben je op zoek naar games die jou niet beperken tot één platform? Check hieronder onze gids over de beste crossplay games van dit moment.

Nieuwe crossplay games De meest recente topper met ondersteuning voor crossplay is Call of Duty: Modern Warfare (2019). In de game kun je samenspelen met gebruikers op de PS4, Windows PC, en Xbox One. Activision noemt het "de eerste keer in de Call of Duty-historie dat spelers op PlayStation 4, Xbox One, en PC samen kunnen spelen. Naast deze uniforme ervaring maakt crossplay ook crossprogressie mogelijk, wat betekent dat je progressie in Call of Duty: Modern Warfare gekoppeld aan je Activision/Call of Duty-account mee wordt genomen op alle platformen."

Wat zijn crossplay games?

Crossplay is de mogelijkheid om online videogames te spelen, zonder dat het spel zich beperkt tot één platform. Iemand die bijvoorbeeld Fortnite op de Nintendo Switch (Lite) speelt, kan zich op dezelfde server bevinden als iemand die speelt op een Xbox One. Daarnaast kunnen spelers toegang krijgen tot hun speldata op de verschillende consoles.

Games met een grote naam die zich focussen op het wereldwijd speelbaar zijn, hebben vaker de neiging om crossplay te ondersteunen. Denk hierbij aan een battle royale game als Fornite, of de simulator Minecraft.

Crossplay is echter nog verre van standaard te noemen op de huidige consoleplatformen. Dat fabrikanten als Sony en Microsoft waarde hechten aan exclusieve titels, helpt ook niet bepaald.

(Image credit: Nintendo)

Waarom zijn niet alle games crossplay?

Er zijn enkele grote spelers die crossplay groot aan het maken zijn. Microsofts Play Anywhere initiatief betekent dat tal van Xbox-titels na aanschaf ook op de PC gespeeld kunnen worden. Microsoft ontwikkelt zowel het Xbox-platform als het Windows-besturingssysteem, waardoor crossplay-ondersteuning zeker niet uit de lucht komt vallen. Het zijn zeker niet alle Play Anywhere spellen die je ook online op meerdere platformen kunt spelen, maar het is een goed begin.

We zien een groei in AAA-titels met crossplay-ondersteuning tussen Xbox en PlayStation. Hoewel laatstgenoemde console wat achterblijft op dit aspect, wordt er wel progressie geboekt.

Het ontwikkelen van crossplay games brengt ook ontwikkelingskosten met zich mee, en dat is ook een van de redenen dat het nog niet verwerkt is in het merendeel van de beschikbare titels op de markt. Als de code voor een game niet geschreven is voor een optie tot crossplay, is het ook niet zo makkelijk om dit (achteraf) te implementeren.

Overwatch-ontwikkelaar Wes Yanagi zei er het volgende over (via GameSpot): "Crossplay is iets wat zeker aantrekkelijk kan zijn voor spelers, en als speler zou ik het graag zien gebeuren. De waarheid is dat het implementeren van cross-play voor Overwatch moeilijker is dan mensen zich realiseren."

Shawn Layden, de vertrekkende voorzitter van PlayStation Worldwide Studios, werd ook alom geciteerd omdat hij zei dat "het mogelijk maken van cross-play niet alleen gaat om een schakelaar om te draaien en 'daar ga je'. Het is een zeer multidimensionaal soort attribuut of feature" (via Eurogamer).

Zelfs als het technisch mogelijk wordt, kunnen platformfabrikanten ook aarzelen (hallo Sony!) om crossplatform-ondersteuning mogelijk te maken, omdat ze willen dat spelers op hun platform zitten en niet op andere.

Maar welke games zijn eigenlijk cross-play? Bekijk onze gids voor de top 10 van beste crossplay games.

10 essentiële crossplay games

Fortnite (Image credit: Epic Games)

Fortnite (Xbox One, PS4, Switch, PC, mobiel)

De enorm populaire online battle royale game Fortnite is dé crossplay game vanwege de lage instapdrempel en ondersteuning voor consoles, PC, iOS en Android. Nu Fortnite Chapter 2 ook een gloednieuwe eilandkaart heeft gelanceerd, met nieuwe mechanica zoals zwemmen en motorboten, is het nog nooit zo'n goed moment geweest om in dit avontuur te duiken.

Minecraft (Xbox One, Switch, PC, mobiel)

Wil je meer knutselen dan schieten? Minecraft is het best verkochte PC-spel ooit, en met een goede reden: de eenvoudige interface en de complexe bouwmechanica zorgen ervoor dat spelers een enorme hoop creativiteit kwijt kunnen in de game. Of je nu een drijvend kasteel bouwt, een ondergrondse lavaput, of een gigantische in-game arcade-machine; de wereld wordt door jou gecreëerd.

Rocket League (Xbox One, PS4, Switch, PC)

Een eigenzinnige voetbalremix waarbij je in snel bewegende auto's - zo dom en chaotisch als het zou moeten zijn - tegen een voetbal knalt en doelpunten maakt. Rocket League is een van de eerste spellen die brede crossplay-ondersteuning heeft gekregen.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) (Image credit: Infinity Ward)

Call of Duty: Modern Warfare (Xbox One, PS4, PC)

De laatste aflevering in de Call of Duty franchise pakt de oorlogsvoering van de 21e eeuw op, met een grote focus op de manier waarop burgers verstrikt raken in stedelijke slagvelden. Naast de interessante campagne is de multiplayer net zo glad en gepolijst als je gewend bent.

Hearthstone (PC, mobiel)

Een free-to-play kaartspel wat geldt als uitbreiding op de wereld van World of Warcraft. Binnen relatief korte tijd heeft Hearthstone ontzettend veel fans weten te vergaren. De ondersteuning voor crossplay biedt voor een flexibele crossplay-ervaring.

PUBG (Xbox One, PS4)

De battle royale game kon het succes van Fortnite niet helemaal bijbenen, maar heeft wereldwijd nog steeds een groot publiek - en ondersteunt cross-play tussen Xbox One en PS4. Je kunt echter niet tussen alle platformen spelen.

Street Fighter V (PS4, PC)

Beperkte crossplay, maar het Street Fighter-spel van 2016 toonde het begin van een game die zich uit de restricties van exclusieve platformen heeft weten te vechten.

Wargroove (Image credit: Chucklefish Games)

Wargroove (Xbox One, Switch, PC)

Een indie-strategiespel geïnspireerd door Advance Wars. De game speelt zich af in een middeleeuwse fantasiewereld. Meer draken en magie dan tanks en vliegtuigen, maar de sprite-based oorlogsvoering is nog steeds zeer de moeite waard, op welk platform je de game ook speelt.

Dauntless (Xbox One, PS4, PC)

Een free-to-play actiegame uitgegeven door Epic Games. Je kunt zowel solo als in groepen van maximaal vier personen spelen. In de geest van Monster Hunter neem je het op tegen massale 'Behemoths' die het land hebben vernield.

DC Universe Online (PS4, PC)

Een actie MMO die zich afspeelt in het DC Universum, met de namen van Batman, Flash, de Joker en een meer komisch geïnspireerde wereld. Waarom zou je alleen spelen als je vrienden op de PC en PS4 mee kunnen doen?

Andere crossplay games die je kunt spelen

Interesseert geen van bovenstaande spellen jou echt? Of wil je gewoon zien welke andere crossplay titels er te vinden zijn? Check hieronder een lijst met 30 andere interessante crossplay games die je online met minimaal twee platformen tegelijk kunt spelen.

Aragami (Xbox One, PC, Switch, PS4, PC)

Ark: Survival Evolved (Xbox One, PC)

Astroneer (Xbox One, PC)

Brawlhalla (Xbox One, PS4, Switch)

Dick Wilde 2 (PS4, PC)

Dragon Quest Builders 2 (PS4, Switch)

Eve: Valkyrie (PS4, PC)

Final Fantasy XIV (PS4, PC, Mac)

Full Metal Furies (Xbox One, PC)

Games of Glory (PS4, PC)

Guns of Icarus Online (PS4, PC, Mac)

Happy Wars (Xbox One, PC)

Hex (PS4, PC)

Killer Queen Black (Switch, Xbox One, PC)

Mantis Burn Racing (PS4, Switch, Xbox One, PC)

Mushroom Wars 2 (Switch, PC, Mac)

Next Up Hero (Xbox One, Switch, Mac, PC)

Overload (Xbox One, PC / PS4, PC)

Paladins (Xbox One, Switch, PC, PS4)

Phantasy Star Online 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Realm Royale (Xbox One, Switch, PC, PS4)

Rec Room (PS4, PC)

Siegecraft Commander (PS4, PC / Switch, Xbox One, PC)

Sniper Elite V2 Remastered (Xbox One, PC)

Spacelords (PS4, PC / Xbox One, PC)

SMITE (Xbox One, Switch, PC, PS4)

Star Trek: Bridge Crew (PS4, PC)

Super Mega Baseball (PS4, Xbox One)

Weapons of Mythology: New Age (PS4, PC)

Werewolves Within (PS4, PC)

(Image credit: Rockstar)

En cross-gen games dan?

Cross-gen games is een term die je wellicht al eens eerder hebt gespot in artikelen of op fora, maar het heeft niet echt iets te maken met crossplay spellen.

Cross-gen games zijn spellen die uitgebracht worden op meer dan een consolegeneratie. Een goed voorbeeld hiervan is GTA 5. Dit spel verscheen zowel op de PS3/Xbox 360 als op de PS4/Xbox One. Ook The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd uitgebracht op de Wii U als de Nintendo Switch.

Soms kan het zijn dat crossplay plaatsvindt tussen twee verschillende consolegeneraties. Bijvoorbeeld dat Xbox One-spelers en Xbox 360-spelers op dezelfde server kunnen inloggen. Gezien de verschillen in power tussen de generaties zal dat echter niet zo'n vlekkeloze ervaring opleveren als tussen een PS4 en Xbox One.