Amazon Prime Day 2020 Nederland en België: mogelijke deals en latere datum in oktober

De datum van de Amazon Prime Days 2020 had inmiddels al voorbij moeten zijn, maar corona heeft roet in het eten gegooid. Deze koopjes zijn nu officieel uitgesteld tot 13 en 14 oktober.

Het is om verschillende redenen zinvol om de start van de Prime Day-deals uit te stellen. Ten eerste, de consument wordt geconfronteerd met een economische put en zal niet in de stemming zijn voor een overvloedige koopjesjacht in juli (wanneer de gebruikelijke Amazone Prime Day datum valt).

Maar toch, als de dingen weer normaal beginnen te worden, zal er snel daarna weer vraag zijn om te kopen.

Ook veel verkopers in Nederland en België (en wereldwijd) zijn nu misschien nog niet klaar, maar ze hebben binnenkort zoiets als Prime Day 2020 nodig om weer geld te gaan verdienen. Veel goederen zitten in magazijnen terwijl essentiële goederen voorrang krijgen. Niemand wil wachten tot Black Friday 2020 om weer in bulk te verkopen.

Amazon Prime Day 2020 datum in Nederland & België

De officiële Amazone Prime Day datums zijn 13 en 14 oktober. Dat wil zeggen dat de deals van start gaan om klokslag middernacht. Net zoals vorig jaar duren de deals 48 uur lang en heb je de tijd tot 14 oktober om 23u59 om de beste deals te scoren.

Gewoonlijk zien we de week voor de officiële start al enkele vroege Prime Day deals, maar die zijn alleen van toepassing op producten van Amazon zelf. Denk bijvoorbeeld aan de Echo smart speakers en Kindle e-readers.

Wordt Amazon Prime Day dit jaar uitgesteld?

Dat lijkt het geval te zijn, alhoewel Amazon alleen maar liet weten dat "Prime Day 2020 nog niet is aangekondigd". We controleren dit elke dag en zullen dit gedeelte updaten wanneer Amazon een officiële verklaring aflegt.

Wanneer is Amazon Prime Day uitgesteld? De verschuiving van juli naar "tenminste augustus" werd gemeld door Reuters op 3 april, en toen kreeg The Wall Street Journal exclusief info in mei die aangaf dat september de bevestigde Prime Day datum was met als oorzaak de uitbraak van het coronavirus. In sommige delen van de wereld heeft Amazon het aantal items beperkt dat het verscheept werd.

Kopen op Amazon Prime Day of wachten tot Black Friday?

Je gaat een heleboel prijzen zien op hun allerlaagste niveau tijdens Amazon Prime Days, maar dat geldt ook voor Black Friday én Cyber Monday 2020. Wanneer moet je kopen?

Het antwoord is heel eenvoudig: Amazon Prime Day gebeurt meestal eerder met ongeveer drie tot vier maanden voordat Black Friday en Cyber Monday van start gaan. Dat is 90 tot 120 extra dagen genieten van wat je koopt, wat een leuk extraatje is. Waarom wachten als je het echt wilt? Aangezien prijzen van technologie lager worden naarmate de technologie ouder wordt, wil je misschien zo lang mogelijk wachten als je maar kan.

Hoe shop je best op Prime Day in 2020?

1. Bekijk onze dealvoorspellingen en, uiteindelijk, onze lijst Prime Day deals

Er zijn gewoon te veel aanbiedingen beschikbaar op Prime Day. Het is nooit een probleem om kortingen te vinden, het is altijd een kwestie van uitzoeken welke deals je geld waard zijn. Daarom stellen we altijd een lijst op tijdens het koopjesfestijn.

2. Om van Amazon Prime Day deals te genieten, heb je een Amazon Prime-abonnement nodig

Amazon is begonnen met Prime Day in 2015 als een slimme manier om het aantal abonnementen op Prime te drijven en dat is ook gelukt.

Je moet je aanmelden voor Prime (je kunt ook een gratis 30-dagen proefabonnement krijgen), dat gepaard gaat met tweedaagse gratis verzending en toegang tot Prime Video samen met andere kleinere extra's.

3. Maak een verlanglijstje om te organiseren wat je precies wilt

Je zult ook vooraf een wenslijstje willen maken, waarmee je kunt uitzoeken wat je wilt en hoeveel alles kost. Dit geeft je een voorsprong en je zult ook makkelijker zien welke producten in prijs zijn gedaald en welke niet.

4. Scoor de beste Prime Day 2020-deals voordat ze uitverkocht zijn

De cijfers liegen niet: De Amazon Prime Day statistieken van vorig jaar gaven ons inzicht in wat er bijna 12 maanden geleden in grote hoeveelheden werd verkocht. Het is schokkend, echt waar.

De retailer verscheepte 100.000 lunchboxen, 100.000 laptops, 200.000 tv's, 300.000 koptelefoons, 350.000 luxe beautyproducten, 400.000 huisdierproducten, 650.000 huishoudelijke schoonmaakmiddelen en meer dan een miljoen stuks speelgoed.

We zien dat de beste deals vaak verdwijnen op enkele minuten tijd, waarna Amazon een wachtlijst opent.

De beste Amazon Prime Deals van vorig jaar

SanDisk Extreme PRO 128GB voor 19,99 i.p.v. 47,99

Nog op zoek naar een geheugenkaart (of twee) voor in je camera? Dan is nu het uitgelezen moment om een voorraadje in te slaan want deze SanDisk Extreme PRO geheugenkaarten van 128GB zijn 58% goedkoper!Deal bekijken

Echo smart speaker voor 59,99 i.p.v. 99,99

Met een korting van 40% kan je nu de bekende Echo smart speaker van Amazon in huis halen. Alexa mag dan wel geen Nederlands spreken, maar in het Engels kan ze je daarentegen prima verder helpen.

Echo Dot (3e generatie) smart speaker voor 29,99 i.p.v. 59,99

Niet alleen de grotere Amazon Echo-speaker geniet van een hoge korting, maar ook zijn kleinere broertje, de Echo Dot, krijgt een prijsverlaging van 50%.Deal bekijken

Garmin Vivoactive Fitness-smartwatch voor 179,99 i.p.v. 329,00

Voor bijna de helft van de prijs kan je dit sporthorloge van Garmin op de kop tikken.

Deal bekijken

Samsung Galaxy S10e voor 479,00 i.p.v. 749,00

Deze gloednieuwe Samsung Galaxy S10e heeft een korting van 36% gekregen, waardoor je nu voor minder dan 500 euro een topklasse smartphone kan bemachtigen.Deal bekijken

Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C732 voor 199,00 i.p.v. 399,00

Deze handige en compacte Acer Chromebook kan je op de kop tikken voor de helft van de prijs!

Deal bekijken

iPhone XS (512GB) voor 1269,99 i.p.v. 1549,00

De prijs blijft redelijk hoog, want het gaat natuurlijk om een iPhone, maar als je de iPhone XS aan het overwegen was, is deze deal perfect.

Deal bekijken

Ultimate Ears Wonderboom voor 44,00 i.p.v. 99,99

Nog op zoek naar waterdichte, enorm stevige bluetooth speaker om mee op reis of naar festivals te nemen? Met deze deal zit je zeker goed.

Deal bekijken

Fitbit Charge 3 fitnesstracker voor 99,95 i.p.v. 149,95

Naast de fitnesstrackers van Garmin is er een ook een exemplaar van Fitbit dat afgeprijsd is. De Charge 3 geniet van 33% korting.

Deal bekijken

Apple 13-inch MacBook Air voor 999,00 i.p.v. 1349,00

Niet alleen de iPhones van Apple zijn in de aanbieding bij Amazon, maar ook de MacBook Air. Door de korting van 26% zakt hij net onder de 1000 euro.Deal bekijken