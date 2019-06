Beste actiecamera 2019: 10 camera's voor de GoPro-generatie

Als je op zoek bent naar de beste actiecamera, ben je hier op de juiste plek. Actiecamera's zijn niet te vergelijken met welke camera dan ook. Ze werden zo ontworpen dat ze kunnen worden bevestigd aan helmen, surfplanken, auto's en andere voorwerpen. Bovendien zijn ze klein, stevig en simpel te bedienen. De lens legt de wereld vast in HD-video.

Dankzij de beperkte afmetingen en beelden met een dramatisch standpunt zijn de camera's populair onder liefhebbers van extreme sporten. Zij leggen hun avonturen vast door camera's aan hun lichaam of uitrusting te bevestigen. Actiecamera's worden ook gebruikt door tv-producenten, als het gebruik van een gewone videocamera onmogelijk is.

Je hoeft geen adrenalinejunkie te zijn of je eigen tv-programma te filmen; actiecamera's zijn ook geweldig voor het gezin - vooral tijdens een dagje uit of op een vakantie, als je gewoon beelden wilt opnemen en momenten met je gezin wilt vastleggen.

Beste actiecamera GoPro Hero7 Black

De Hero7 Black levert vloeiende 4K-videobeelden en heeft een gestroomlijnd ontwerp en uitstekende beeldstabilisatie. Daarmee is hij de beste actiecamera die je kunt kopen.

Lees onze uitgebreide GoPro Hero7 Black review

Wie maakt de beste actiecamera? GoPro is zonder twijfel de marktleider. Sterker nog, het bedrijf vond het genre zelfs uit. Toch is het merk niet de enige, want er zijn een aantal nieuwe rivalen, klaar om je te verleiden.

Wat betreft de belangrijkste functies van actiecamera's: de meeste kunnen nu videobeelden in 4K opnemen, al is de ene camera daar beter in dan de andere vanwege hogere framesnelheden voor vloeiende beelden. De allerbeste actiecamera's hebben ook geweldige beeldstabilisatiesystemen, waardoor optimale beelden mogelijk zijn.

Actiecamera's zijn in de eerste plaats bedoeld om video's op te nemen, maar de beste actiecamera's kunnen ook heel goede foto's maken. Verwacht echter geen betere beelden dan een gewone mik-en-klik compactcamera.

Andere functies die je kunt overwegen als je naar de beste actiecamera op zoek bent, zijn wifi, gps en bediening via een touchscreen. Deze functies drijven stuk voor stuk de prijs op. In sommige situaties zijn ze van onschatbare waarde, maar ook zonder deze functies kun je geweldige videobeelden opnemen.

Beste actiecamera's in 2019

Bron afbeelding: TechRadar

1. GoPro Hero7 Black

De nieuwe koning van de actiecamera's

Gewicht: 118 g | Waterbestendig: 10 m | 4K-video: max. 60 fps | 1080p: max. 240 fps | 720p: max. 240 fps | Fotoresolutie: 12 MP | Gebruiksduur van batterij: ~1-3 uur

Geweldige 4K-videobeelden

HyperSmooth uiterst effectief

Heeft moeite met spraakopdrachten

Scherm reageert soms niet

Hoewel de Hero7 Black nogal veel van de roemruchte videospecificaties deelt met de Hero6 Black die hij opvolgt, biedt het model wel een aantal belangrijke verbeteringen. De belangrijkste is de toevoeging van GoPro's gloednieuwe HyperSmooth-beeldstabilisatietechnologie. Deze maakt echt indruk en biedt videobeelden die zo vloeiend zijn dat het lijkt alsof een gimbal werd gebruikt. Een andere nieuwe functie is TimeWarp-video, die het idee van gewone timelapse-opnamen (die je nog steeds afzonderlijk kunt maken) combineert met HyperSmooth. Dat levert in feite een gestabiliseerde hyperlapse op. De gebruikersinterface is herzien en levert nu een veel betere gebruikerservaring. Met vloeiende 4K-videobeelden is de Hero7 Black de beste actiecamera die je kunt kopen.

Lees onze uitgebreide GoPro Hero7 Black-review

Bron afbeelding: TechRadar

2. Yi 4K+ actiecamera

De actiecamera met de beste prijs-kwaliteit ter wereld

Gewicht: 93 g | Waterbestendig: n.v.t. (optionele behuizing verkrijgbaar) | 4K-video: max. 60 fps | 1080p: max. 120 fps | 720p: max. 240 fps | Fotoresolutie: 12 MP | Gebruiksduur van batterij: max. 2 uur

Scherpe 4K-/60 fps-video

Uitgebreide en gebruiksvriendelijke app

Exclusief bevestigingsmiddelen

Van zichzelf niet waterdicht

Als je graag het water opzoekt of precies moet weten waar je bent geweest en hoe snel je ging toen je de video maakte, kun je niet zonder GoPro Hero7 Black. Wil je echter geld besparen op functies die je toch niet wilt, dan is de Yi 4K+ actiecamera een van de eenvoudigste en best ontworpen gadgets die je kunt krijgen. Iedereen die een action cam overweegt, moet even naar de Yi 4K+ actiecamera kijken: deze is bijna exact hetzelfde en in sommige opzichten zelfs beter dan een GoPro.

Lees onze uitgebreide review van de Yi 4K+-actiecamera

Bron afbeelding: TechRadar

3. GoPro Hero7 Silver

Het GoPro-wonder voor het middensegment

Gewicht: 118 g | Waterbestendig: 10 m | 4K-video: max. 30 fps | 1080p: max. 60 fps | 720p: max. 60 fps | Fotoresolutie: 10 MP | Gebruiksduur van batterij: ~1-3 uur

Gebruiksvriendelijk

Oogstrelende 4K-video

Beperkte controle over beeldopnamen

Artefacten gemakkelijk zichtbaar op beelden

De Hero 7 Black is het topmodel van GoPro, maar de Silver vult het vacuüm dat daaronder ontstaat. Het model kan niet alle leuke trucs die z'n grote broer wel kan, maar heeft een meer competitieve prijs - vooral als je ziet hoeveel tech je nog voor dat geld krijgt. Denk bijvoorbeeld aan gestabiliseerde 4K-video-opnamen, waterdichtheid tot 10m, een touchscreen van 2 inch aan de achterkant en spraakbediening, waarmee je de camera opdracht kunt geven om bijna alle belangrijke functies uit te voeren zonder ook maar een vinger op te steken. Een perfecte keus voor nieuwe gebruikers.

Lees onze uitgebreide GoPro Hero7 Silver-review

Bron afbeelding: Sony

4. Sony RX0 II

De kleinste 4K-videocam ter wereld

Gewicht: 132 g | Waterbestendig: 1 m | 4K-video: max. 30 fps | 1080p: max. 120 fps | 720p: max. 960 fps | Fotoresolutie: 15,3 MP | Gebruiksduur van batterij: ca. 2 uur

Sensor van 1,0 inch

Stevig ontwerp

Duur

Onhandige bedieningselementen

De RX0 II is deels een actiecamera, deels een gewone camera. Deze kleine camera van de tweede generatie heeft een grote sensor van 1 inch (net als de hoogwaardige compactcamera's van Sony) die foto's van 15,3 MP kan maken en heeft een vaste Zeiss Tessar T*-groothoeklens van 24 mm f/4 - gewoon topklasse. De RX0 II is niet alleen uiterst compact, maar ook nog eens heel stevig en waterdicht. De camera kan 4K-videobeelden maken met een snelheid van 30 fps en Full HD-beelden op 120 fps. Dit model uit de tweede generatie is voorzien van een 'Soft Skin Effect'-modus en geavanceerde Eye AF. Sony slaagde er bovendien in om een lcd-scherm met kantelfunctie (max. 180° omhoog en 90° omlaag) in te bouwen. De camera is een beetje onhandig in gebruik en duur - en daarmee niet geschikt voor de gewone gebruiker. Iedereen die een stevige camera zoekt die geweldige 4K-videobeelden kan maken, zou deze camera moeten overwegen.

Bron afbeelding: TechRadar

5. GoPro Hero5 Black

Als je niet per se het allernieuwste hoeft, is deze nog steeds een goede aankoop

Gewicht: 118 g | Waterbestendig: 10 m | 4K-video: max. 30 fps | 1080p: max. 120 fps | 720p: max. 240 fps | Fotoresolutie: 12 MP | Gebruiksduur van batterij: ~1-3 uur

Today's best GoPro Hero5 Black deals €4.49 View at Amazon Spain

Spraakbediening

Uitstekende 4K-videobeelden

Touchscreen is een beetje gammel

Weinig accessoires inbegrepen

De Hero5 Black is misschien een beetje overschaduwd door de Hero6 Black en Hero7 Black, maar heeft nog steeds veel te bieden. De 4K-videobeelden van maximaal 30 fps zijn heel vloeiend en de mogelijkheid om foto's in het RAW-format te maken, biedt nog meer flexibiliteit. De camera is waterdicht tot 10 m zonder dat er een beschermende behuizing nodig is. Bovendien is hij gebruiksvriendelijk en garanderen het touchscreen aan de achterkant, de spraakbediening en gps dat deze camera een van de meest uitgebreide van dit moment is. Het beste nieuws? Hij is goedkoper dan ooit, waardoor kopen nog verleidelijker is.

Lees onze uitgebreide GoPro Hero5 Black-review

Bron afbeelding: Yi

6. Yi 4K-actiecamera

Een 4K-actiecamera met een gunstig prijskaartje

Gewicht: 94 g | Waterbestendig: N.v.t. (optionele behuizing verkrijgbaar) | 4K-video: max. 30 fps | 1080p: max. 120 fps | 720p: max. 240 fps | Fotoresolutie: 12 MP | Gebruiksduur van batterij: max. 2 uur

Today's best Yi 4K Action Camera deals €148.43 View at Amazon Germany

Gedetailleerde 4K-videobeelden

Groter touchscreen dan een GoPro

Geen spraakbediening

Te gemakkelijk in en uit te schakelen

Hoe vaak ga je met een action cam onder water? Als je antwoord 'niet vaak' is, kan de Yi 4K-actiecamera een goede keus zijn. Er is een optionele onderwaterbehuizing beschikbaar, maar de camera zelf is niet waterdicht. Hij heeft echter een groot en responsief touchscreen, een flinke batterij en een snelle gegevensoverdracht. Er ontbreken wat leuke functies, zoals correctie van lensvervorming en beeldstabilisatie, maar de Yi 4K-actiecamera blijft veel waarde bieden voor elke avonturier.

Lees onze uitgebreide review van de Yi 4K-actiecamera

Bron afbeelding: TechRadar

7. GoPro Hero (2018)

Terug naar de basis; des te beter

Gewicht: 118 g | Waterbestendig: 10 m | 4K-video: n.v.t. | 1080p: max. 60 fps | 720p: n.v.t. | Fotoresolutie: 10 MP | Gebruiksduur van batterij: max. 2 uur

Gebruiksvriendelijk

Goede Full HD-beelden

Geen belichtingsinstellingen

1440p-beelden zijn 4:3

Als je al een tijdje je oog op een GoPro hebt laten vallen, maar de prijs nog niet kon verteren, kan de uitgeklede Hero een goede optie zijn. Hij biedt geen 4K-opnamen, maar maakt wel mooie en vloeiende Full HD-videobeelden. De camera is ideaal voor nieuwe en gewone gebruikers die alleen maar acties willen vastleggen zonder zich zorgen te maken over de framesnelheid of resolutie. Er zijn action cams met betere specificaties voor dezelfde prijs, maar die hebben niet het verfijnde ontwerp en de gepolijste bedieningselementen van de Hero.

Lees onze uitgebreide GoPro Hero-review

Bron afbeelding: TechRadar

8. TomTom Bandit

'Schudden om te bewerken'-functies kunnen GoPro-gebruikers overhalen

Gewicht: 190 g | Waterbestendig: spatwaterdicht, met lenswissel | 4K-video: max. 15 fps | 1080p: max. 60 fps | 720p: max. 120 fps | Fotoresolutie: 16 MP | Gebruiksduur van batterij: 3 uur

Slimme bewerkingsfuncties

Gemakkelijk te monteren en positioneren

Zwaar ten opzichte van concurrenten

Vereist lenswissel voor waterdichtheid

Dankzij de GoPro en zijn vierkante camera's zijn de kogelvormige camera's alweer een tijdje uit de mode, maar de TomTom Bandit verzet zich tegen die trend. De Bandit zit zelfs boordevol functies die andere fabrikanten wel moeten overnemen als ze deze nieuwkomer willen bijbenen. TomTom heeft jarenlange ervaring op het gebied van gps en bouwde een reeks sensoren in die niet alleen de locatie, maar ook de snelheid en G-krachten registreren. Als deze sensoren registreren dat er iets geweldigs plaatsvindt, zullen ze automatisch labels aan de videobeelden toevoegen. Terug in de bar kun je de app openen, verbinding maken met de camera en snel met je smartphone schudden om je videobeelden automatisch door de app te laten bewerken zodat ze klaar zijn om te worden geüpload. Sneller kan niet.

Lees onze uitgebreide TomTom Bandit-review

Lees onze uitgebreide review van de Olympus TG-Tracker

Bron afbeelding: Yi

9. Yi Lite-actiecamera

Goedkoop en enorm levendig

Gewicht: 72 g | Waterbestendig: n.v.t. (optionele behuizing beschikbaar) | 4K-video: max. 20 fps | 1080p: max. 60 fps | 720p: max. 120 fps | Fotoresolutie: 16 MP | Gebruiksduur van batterij: 1-2 uur

Vloeiende Full HD-video

Gebruiksvriendelijk

Geen spraakbediening

4K 15/20 fps hapert

De actiecamera's van Yi zijn erg goedkoop, maar dit is het best betaalbare model in het assortiment. Het is geschikt voor 4K-videobeelden, maar de beeldsnelheid is nogal traag en schokkerig. Dat hoeft je echter niet tegen te houden, want de Yi Lite kan geweldig vloeiende Full HD-videobeelden tot 60 fps schieten. Dankzij de gebruiksvriendelijke touchscreen-navigatie, een bescheiden app en alle onmisbare functies die de meeste gewone gebruikers willen, blijkt de stevige, betrouwbare en betaalbare Yi Lite een indrukwekkende instapcamera. Als je nóg beter betaalbare opties wilt, kun je de Discovery Action Camera van Yi overwegen. Je vindt geen betere camera voor dat geld.

Lees onze uitgebreide review van de Yi Lite-actiecamera

Andere opties die je kunt overwegen

DJI Osmo Pocket

Een DJI-gimbal die je in je zak kunt steken en die 4K-video opneemt

Gewicht: 116 g | Waterbestendig: n.v.t. | 4K-video: max. 60 fps | 1080p: max. 120 fps | 720p: n.v.t. | Fotoresolutie: 12 MP | Gebruiksduur van batterij: max. 2 uur

Stabilisatie via kleine gimbal

Neemt 4K-video op met max. 60 fps

Audio is niet altijd even goed

Accessoires moeten los worden gekocht

De nieuwe Osmo Pocket van DJI is technisch gezien geen actiecamera, maar moet wel hetzelfde publiek bedienen. De Osmo Pocket is minder stevig als specifieke actiecamera's, maar heeft een slimme truc in de vorm van een ingebouwde gimbal. Gimbals zijn bedoeld om ongewenste bewegingen op te vangen en helpen bij het opnemen van enorm vloeiende video's. De Hero7 Black van GoPro heeft ook een paar slimme trucs voor beeldstabilisatie, maar qua hardware is er eigenlijk geen alternatief. De Osmo Pocket heeft een stabiliserende gimbal met drie assen en is toch niet groter dan 10 cm. De sensor van 1/2,3 inch kan foto's van 12 MP en 4K-video's van max. 60 fps maken, terwijl de ingebouwde dubbele microfoons geavanceerde algoritmen voor ruisonderdrukking bevatten. Volgens DJI kun je daarmee gegarandeerd kwalitatief hoogwaardige audio opnemen bij je videobeelden. We hebben al de hand op een exemplaar gelegd; klik op de onderstaande koppeling om onze mening te lezen.