Beste actiecamera 2021: 10 camera's voor de GoPro-generatie

Als je op zoek bent naar de beste actiecamera, ben je hier op de juiste plek. Alle camera's op deze lijst zijn uitgebreid getest om te garanderen dat je het beste beeldmateriaal en waar voor je geld krijgt.

Wat je budget ook mag zijn, er staat een camera die bij jou past in deze lijst. Goede 4K-actiecamera's zijn tegenwoordig op veel verschillende prijspunten te vinden. We hebben een rangorde gemaakt, gebaseerd op onze ervaring met de camera's.

Als het om actiecamera's gaat, is GoPro nog altijd de marktleider. Het nieuwste model, de GoPro Hero 10 Black, is onze keuze voor beste actiecamera. Als je iets goedkopers zoekt, de Insta360 One R heeft een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

Ben je vaak op pad in de late uurtjes? Overweeg dan de Insta360 One R 1-Inch Edition. Deze camera heeft een sensor die maar liefst 1 inch groot is, waardoor hij perfect is voor donkere omstandigheden.

Als je nog twijfelt over welke actiecamera het beste voor jou is, lees dan snel verder. Onder de gids leggen we uit waar je op moet letten als je een actiecamera koopt.

Beste actiecamera's van 2021

1. GoPro Hero 10 Black De meest veelzijdige actiecamera ooit Specificaties Gewicht: 153 gram Waterbestendig: 10 m 5.3K-video: max. 30 fps 4K: max. 20 fps 2.7K: max. 240 fps Fotoresolutie: 23MP Batterijduur: 1,720mAh DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Kamera-express.nl Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Redenen om te kopen + Krachtige processor + Handige 4K/120p-modus + Topklasse stabilisatie Redenen om te vermijden - Dezelfde sensor as Hero 9 Black - Duurder dan de competitie

Het nieuwste vlaggenschip van GoPro is geen enorme upgrade over zijn voorganger, maar als je op zoek bent naar de beste actiecamera, zoek niet verder. De Hero 10 Black beschikt over de nieuwe GP2-processor, waardoor de camera een aantal handige nieuwe functies heeft, zoals het schieten van 4K-video in 120 fps. Daarnaast is het touchscreen behoorlijk verbeterd ten opzichte van de Hero 9 Black.

Het totaalpakket is een actiecamera die niet alleen heel veelzijdig is, maar ook leuk om te gebruiken. De waterbestendigheid maakt het een ideale metgezel om mee te nemen op avontuur. GoPro's bekende HyperSmooth-stabilisatie is nog beter geworden in de nieuwste versie van het vlaggenschip, waardoor er genoeg redenen zijn om deze actiecamera te verkiezen boven een smartphonecamera. Er zijn modellen die je meer waar voor je geld geven, maar de Hero 10 Black is zeker de extra kosten waard.

De Insta360 One R 1-serie is een bekende rivaal van de GoPro Hero-reeks. Deze camera is nu te krijgen met een grote 1 inch sensor, waardoor de camera gedetailleerd beeld kan maken in het donker. Daarnaast heeft dit model het beste kleurenbereik van alle actiecamera's. De Insta360 One R maakt indrukwekkende foto's en uitstekend videomateriaal in 5.23K/25fps of 4K/60fps. De beeldverwerking van de actiecamera is echter minder goed dan die van de GoPro Hero 10 Black. Soms zijn de videobeelden van de One R ietwat wazig op plekken met veel detail. Daarnaast is de camera iets trager dan het vlaggenschip van concurrent GoPro. Toch is de Insta360 One R een zeer goede actiecamera met fantastische beeldstabilisatie. Dit model is zeker het overwegen waard.

3. GoPro Hero 9 Black Nog steeds een van de beste, als je geen 4K-slo-mo nodig hebt Specificaties Gewicht: 158 gram Waterbestendigheid: 10 m 4K-video: max. 60 fps 1080p: max. 240 fps 720p: max. 240 fps Fotoresolutie: 20MP Batterijduur: 1720mAh DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Calumet Photo NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Redenen om te kopen + 5K-video legt elk detail vast + Voorscherm voor vloggers + Verbeterde batterijduur + Nieuwe software-mogelijkheden Redenen om te vermijden - Achterscherm reageert traag - Weinig verbeteringen voor 4K-video

De Hero 10 Black is al een tijdje op de markt, maar zijn voorganger, de GoPro Hero 9 Black, is nog steeds het overwegen waard. Als je niet de allernieuwste functies nodig hebt tenminste. Aangezien het prijsverschil tussen de twee modellen niet heel groot is, is de Hero 10 de beste deal. Maar dit model heeft een vergelijkbare sensor, hetzelfde ontwerp en veel van dezelfde functies als zijn opvolger.

De Hero 9 kan uitstekend beeldmateriaal opnemen in 5K-kwaliteit door de sterke 23MP-sensor. Daarnaast zit er een handig display op de voorkant van de camera, al is die iets trager dan bij zijn opvolger. De bekende HyperSmooth-stabilisatie van GoPro is bij de Hero 9 beschikbaar in alle opname-opties, wat het een veelzijdige camera maakt. De Hero 10 is een meer betere optie, maar de Hero 9 loopt zeker niet ver achter.

4. GoPro Hero 8 Black Een goede all-rounder, als je geen voorscherm nodig hebt Specificaties Gewicht: 126 gram Waterbestendigheid: 10 m 4K-video: max. 60 fps 1080p: max. 240 fps 720p: max. 240 fps Fotoresolutie: 12MP Batterijduur: 1220mAh DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Calumet Photo NL Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Beste digitale stabilisatie in zijn klasse + Tijdsbesparende opname-instellingen + Ingebouwde standaard + Verbeterde microfoon Redenen om te vermijden - Matige prestaties bij weinig licht - Geen display aan de voorkant

Nog eentje uit de GoPro Hero-reeks. Inmiddels is dit model al opgevolgd door de GoPro Hero 10 Black en de Hero 9 Black, maar deze actiecamera kan veel waar voor je geld bieden. Vooral als je geen display aan de voorzijde nodig hebt. Ook 5K-video en verbeterde slo-mo-opties die aanwezig zijn in de opvolgers, zul je niet vinden in de Hero 8 Black. Als dit geen dealbreakers voor je zijn, is dit verder een prima actiecamera.

De Hero 8 Black maakt indrukwekkende 4K-beelden en maakt gebruik van de bekende HyperSmooth-stabilisatie. Aan de onderkant is een kleine standaard ingebouwd waarmee je de actiecamera makkelijk neer kunt zetten, of aan andere accessoires kunt bevestigen. Daarnaast kan het toestel tot 10 meter onder water. Al met al is het een prima all-rounder voor zijn prijs.

5. DJI Osmo Action Meer dan een GoPro-kloon Specificaties Gewicht: 134 gram Waterbestendigheid: 11 m 4K-video: max. 60 fps 1080p: max. 240 fps 720p: max. 240 fps Fotoresolutie: 12MP Batterijduur: ca. 1-2,25 uur DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Forward-facing color monitor + Good motion stabilization + Rich color reproduction Redenen om te vermijden - No motion stabilization for HDR video - No livestreaming

DJI staat bekend om zijn topklasse drones, maar als het om actiecamera's gaat heeft het merk een uitstekend GoPro-alternatief met een prima prijskaartje.

De Osmo Action is ontzettend gebruiksvriendelijk en heeft een handig scherm aan de voorkant, waardoor het een interessante keuze is voor vloggers. Daarnaast levert hij topklasse 4K-beelden. Waar de camera zich mee onderscheidt van de rest, is de functionaliteit. Zo kun je het lenskapje en de batterij makkelijk verwijderen en vervangen.

Let op: de opvolger van deze actiecamera, de DJI Action 2, komt binnenkort uit. Als je een DJI-liefhebber bent die op zoek is naar een actiecamera, kun je beter even wachten.

6. Insta360 One R Heel indrukwekkend, maar niet perfect Specificaties Gewicht: 130.5 gram Waterbestendigheid: 5 m met behuizing 5.7K-video: max. 30 fps 4K: max. 30 fps 1080p: max. 200 fps Fotoresolutie: 18.5MP Batterijduur: 1150mAh DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Redenen om te kopen + Veelzijdig, modulair ontwerp + Prima 4K- en 360 graden-beeldkwaliteit Redenen om te vermijden - Klein scherm - Her en der bugs te vinden

De Insta360 One R is een modulaire camera die bestaat uit een batterij, camerablok en controleblok. Dit betekent dat je verschillende onderdelen kunt uitwisselen en aanpassen aan jouw avontuur. Zo kun je tussen een 4K- en een 360 gradencamera kiezen. Er is zelfs een camerablok te krijgen met een sensor van 1 inch (de nummer 2 van deze lijst). Met de Insta360 One R haal je drie camera's in één in huis. Deze actiecamera is wat aan de grotere kant, maar voelt wel stevig aan. De beeldkwaliteit is glashelder en verrassend goed op donkere plekken. Je hebt wel een aparte behuizing nodig om hem waterbestendig te maken.

Op sommige fronten kan deze camera zich echter niet meten met de GoPro Hero-reeks. Het 1,3 inch touchscreen is wat aan de kleine kant en de beeldverwerking is niet zo goed als die van de concurrentie. Echter is de prijs een stuk aantrekkelijker dan die van de GoPro Hero 10 Black. Voor dat geld krijg je een veelzijdige en robuuste camera die zich kan meten met de beste.

7. GoPro Max De beste waterproof 360 graden-actiecamera Specificaties Gewicht: 163 gram Waterbestendigheid: 5 m 5.6K-360 gradenvideo: max. 30 fps 1440p: max. 60 fps Fotoresolutie: 16.6MP Batterijduur: 108 minuten (1440p), 78 minuten (5.6K) DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Kamera-express.nl Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Schiet 5,6K-beeld in 360 graden + Stitchen gebeurt automatisch Redenen om te vermijden - 2D-beeld in lage resolutie - Matig beeld bij weinig licht

Als je op zoek bent naar een traditionele actiecamera, kun je beter kijken bij de GoPro Hero-reeks. Vind je audiokwaliteit belangrijk en wil je 360 gradenvideo kunnen opnemen? Dan is de GoPro Max zeker het overwegen waard.

Deze GoPro-camera gebruikt twee fisheye-lenzen om 360 gradenbeeld op te nemen in 5,6K-kwaliteit. De video kun je later makkelijk converteren in 2D-beeld met de bijgeleverde OverCapture-software. De camera beschikt over zes ingebouwde microfoons, die samen audio opnemen in topkwaliteit. Door het ingebouwde statief maak je de actiecamera gemakkelijk aan iets vast voordat je begint met opnemen.

Het nadeel van de GoPro Max is dat de kwaliteit van de 2D-video niet geweldig is. Door het converteren van de fisheye-beelden naar normaal videomateriaal gaat er kwaliteit verloren. Daarnaast is de actiecamera niet goed als de Hero 10 en Hero 9 in situaties met weinig licht. Toch blijft het de beste waterbestendige 360 graden-actiecamera die nu op de markt is.

8. Insta360 Go 2 Een kleine camera met een handige behuizing Specificaties Gewicht: 26.5 gram Waterbestendigheid: 4 m 1440p-video: max. 50 fps 1080p: max. 50 fps Fotoresolutie: 9.2MP Batterijduur: ca. 30 minuten (150 minuten met behuizing) DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Klein formaat + Opladen via statief Redenen om te vermijden - Geen display - Waterbestendig tot maar 4 meter

De Insta360 Go 2 is een van de kleinste actiecamera's op de markt. Hij is bedoeld voor het maken van snelle en eenvoudige opnames. Ondanks het kleine formaat kan de actiecamera 1440p-videomateriaal schieten in 50 fps. De stabilisatie is niet zo goed als die van de GoPro Hero-reeks, maar de FlowState-stablisitatietechnologie van de Go 2 doet wat het moet doen.

De grootste upgrade ten opzichte van de Insta360 Go, is de behuizing waarmee je kan hem opladen. In het statief zit een batterij verwerkt, waardoor de camera veel langer meegaat. Daarnaast is de waterbestendigheid mooi meegenomen, ondanks dat 4 meter niet zo veel is. Al met al is het een veelzijdige en toegankelijke actiecamera.

9. DJI Pocket 2 Niet het meest robuust, maar wel het meest stabiel Specificaties Gewicht: 117 gram Waterbestendigheid: n.v.t. 4K-video: max. 60 fps Fotoresolutie: 64MP Batterijduur: ca. 2 uur DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Belsimpel NL Redenen om te kopen + Stabilisatie via gimbal + Volgt jouw bewegingen goed Redenen om te vermijden - Niet goed bij weinig licht - Wordt heet bij het opnemen van 4K-beeld

Technisch gezien is de DJI Pocket 2 geen actiecamera, maar hij is toch het overwegen waard voor een vlogger of reiziger. Door de ingebouwde gimbal neem je met gemak stabiel 4K-beeld op. De Pocket 2 heeft zelfs een ingebouwd volgsysteem voor gezichten, waardoor hij op jou gecentreerd blijft terwijl je loopt.

De camera heeft een 1/1,7 inch sensor die foto's in 64MP en video's in 4K/60 fps kan maken. Ook aan het geluid is gedacht. In de Pocket 2 zitten vier ingebouwde microfoons die hoge kwaliteit audio opnemen. Ondanks dat de camera niet waterproof is, kun je er een behuizing bij kopen waarmee hij tot 60 meter onder water kan.

De Pocket 2 is niet zo robuust als een GoPro, maar wel een simpele en veelzijdige optie voor vloggers.

10. Sony RX0 II De kleinste 4K-videocam ter wereld Specificaties Gewicht: 132g Waterproof: 1 m 4K-video: max. 30 fps 1080p: max. 60 fps 720p: max. 60 fps Fotoresolutie: 10MP Batterijduur: ca. 2 uur DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Kamera-express.nl Bekijken bij Kamera-express.nl Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Sensor van 1,0 inch + Stevig ontwerp Redenen om te vermijden - Duur - Onhandige bedieningselementen

De RX0 II is deels een actiecamera, deels een gewone camera. Deze kleine camera heeft een grote sensor van 1 inch die foto's van 15,3 MP kan maken en een vaste Zeiss Tessar T*-groothoeklens van 24 mm f/4. De RX0 II is niet alleen uiterst compact, maar ook nog eens heel stevig en waterdicht. De camera kan 4K-videobeelden maken met een snelheid van 30 fps en 1080p-beelden op 120 fps. Dit model is voorzien van een 'Soft Skin Effect'-modus en geavanceerde autofocus. Sony slaagde er bovendien in om een LCD-scherm met kantelfunctie in te bouwen. Wat jammer is, is dat de camera een beetje onhandig in gebruik en nogal duur is.

Waar moet ik op letten bij het kopen van een actiecamera? Welke camera bij jou past, is afhankelijk van wat je ermee gaat doen, maar een aantal kwaliteiten verwachten we van alle actiecamera's. Hij moet bijvoorbeeld stevig genoeg zijn om zich in extreme situaties staande te houden. Hij moet tegen een stootje en op zijn minst een paar meter onder water kunnen. Meestal gebruik je een actiecamera in beweging, dus stabilisatie is heel belangrijk. Hierdoor wordt het beeld minder schokkerig en prettiger om te bekijken. Een hoge resolutie helpt hierbij. Gestabiliseerd 4K-beeld ziet er beter uit dan 1080p-beeld omdat er meer ruimte is om in te zoomen en ongewenste beweging weg te halen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of een actiecamera de juiste opname-opties heeft. Ben je van plan om slo-mo-beelden op te nemen? Zorg dan dat je een camera kiest die dit kan. Je hebt zelfs camera's met ondersteuning voor live-streaming, wat handig kan zijn voor vloggers. Ben je van plan om een actiecamera mee te nemen bij een extreme activiteit? Zorg dan dat de camera overal aan bevestigd kan worden. Er zijn verschillende statieven en aansluitingen te vinden voor een breed scala aan activiteiten. Bedenk goed waar je de camera voor wil gebruiken en waar hij tegen moet kunnen.

Waar gebruik je een actiecamera voor? De beste actiecamera's zijn compact, stevig en makkelijk te gebruiken. Door het robuuste ontwerp kun je een actiecamera gebruiken, waar een normale camera het niet zou redden. Het is een ideale oplossing om video's te maken tijdens intensieve activiteiten. Veel mensen gebruiken actiecamera's om hun extreme sportactiviteiten mee vast te leggen, zoals mountainbiken, skydiven of snowboarden. De beste actiecamera's zijn waterproof, waardoor ze ook gebruikt worden bij watersport. Veel cameramerken leveren statieven en aansluitingen om actiecamera's overal mee aan vast te maken, zoals aan een helm of het stuur van een fiets. Een actiecamera hoeft je niet alleen te gebruiken bij extreme activiteiten. Ze zijn ook populair onder vloggers, aangezien moderne modellen vaak ondersteuning voor live-streaming en creative video-opties hebben. De beeldstabilisatie maakt actiecamera's geschikt voor praten en lopen tegelijk. Sommige creatievelingen gebruiken een actiecamera als tweede camera om extra beeldmateriaal mee op te nemen. Zo kun je veel variatie aan een video toevoegen.

Hoe we actiecamera's testen

Actiecamera's zijn over het algemeen sterke camera's, gemaakt voor gebruik in extreme situaties. We nemen ze stevig onder handen om te kijken of ze dit aankunnen en tegelijkertijd hoogwaardig beeldmateriaal kunnen opnemen.

We testen ze in verschillende situaties, zoals tijdens het fietsen, zwemmen en, indien mogelijk, met meer avontuurlijke activiteiten. Hierdoor krijgen we een goed beeld van hoe goed de camera's tegen de elementen kunnen en of ze te bedienen zijn onder moeilijke omstandigheden.

Daarnaast kijken we naar het beeldmateriaal. We nemen op in verschillende framerates en resoluties om te kijken of de camera de beloftes waarmaakt. Ook kijken we kritisch naar de stabilisatie van het beeld, aangezien actiecamera's vaak in extreme activiteiten worden gebruikt. Hierbij kijken we ook naar speciale opname-opties, zoals slo-mo- en timelapse-mogelijkheden.

Om de batterij te beoordelen nemen we beeldmateriaal op voor een langere tijd en houden we ook in de gaten of de camera oververhit. Tot slot beoordelen we de gebruiksvriendelijkeheid van de actiecamera.