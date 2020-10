De beste 4K tv's van 2020: Ultra-HD tv's die je gezien moet hebben

De beste 4K tv's die je nu kunt kopen, hebben niet alleen een hoge resolutie. Het zijn ook opvallende set-ups die vol zitten met moderne tv-technologie, waaronder OLED-panelen, kwantumdotfilters, Dolby Vision en HDR.

We weten wat je denkt: ze zullen vast een klein fortuin kosten. Maar hoewel ze natuurlijk duurder zijn dan een budget tv, hoef je geen duizelingwekkend budget te hebben om je een 4K tv te kunnen betalen.

Als je een nieuwe tv koopt, wil je op zijn minst een 4K-resolutie. Op dit moment is 4K het minimum waar je naar moet zoeken als het gaat om het aantal pixels, waardoor je je favoriete acteurs, gevechten en natuurbeelden met meer duidelijkheid en detail kunt bekijken dan ooit tevoren.

Als je nog niet bent verknocht aan 4K-technologie is het belangrijk om te onthouden dat het niet slechts gaat om zoveel mogelijk pixels in een scherm te stoppen. Ook de kwaliteit van deze o zo belangrijke pixels speelt een rol. Hoog dynamisch bereik (HDR) en technologieën voor een breed kleurengamma moeten zorgen dat de pixels echt van het scherm spatten.

We testen al sinds de opkomst van 4K tv's. Aan de hand van die schat aan ervaring met honderden tv's die ons pad kruisten maakten we een lijst met de beste 4K-tv's van 2020 – of je nu op zoek bent naar 55 inch, 65 inch of 75 inch. We voegen regelmatig nieuwe suggesties toe aan deze lijst. Blijf dus terugkomen om de vervangers van de toonaangevende modellen te zien.

De beste 4K tv's van 2020

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Q95T QLED TV (2020) Een hoogtepunt voor 4K tv's Uitstekende beeld- en audiokwaliteit Sterke gaming functies Bixby integratie is niet heel nuttig Geen Dolby Vision

De Samsung Q95T is de opvolger van onze voormalige nummer één televisie in deze lijst (die nu opgeschoven is naar de tweede plaats). Hoewel dit model op bijna alle vlakken een stap vooruit is, is er een opvallende wijziging gebeurd. Samsung heeft namelijk minder leds aangebracht in zijn technologie voor lokale dimming. Toch weet de Q95T op ongeveer dezelfde manier om te gaan met donkere scènes zodat details behouden blijven.

Een nieuwigheid is de Object Sound Tracking (OST) die zijn intrede maakt in de modellen van 2020. Net zoals in de peperdure Q950TS 8K tv is hier technologie aanwezig die het beste maakt van het geluid uit de tv. Geluid krijgt meer diepte en je hoort geluiden door de kamer bewegen. Als je een compatibele soundbar van Samsung gebruikt, dan wordt de OST daar ook op toegepast voor een nog meeslependere ervaring.

De integratie van Bixby is daarentegen momenteel minder nuttig, maar Samsung heeft alvast aangekondigd dat Google Assistant ook zijn weg moet vinden naar de Q95T. Eens die ondersteuning er is, zullen er tal van nieuwe mogelijkheden zijn met stemcommando's.

Lees hier de volledige review: Samsung Q95T QLED TV

Samsung Q90 QLED TV. (Image credit: Sony)

2. Sony Bravia A8 OLED (2020) Adembenemend 55-inch: KD-55A8 | 65-inch: KD-65A8 Adembenemend beeld Goede speakers Brede kijkhoek Opletten voor scherminbranding Geen HDR10+ ondersteuning

De Sony A8 zorgt met zijn OLED-scherm voor de ideale balans tussen prijs en prestaties. De televisie doet dat door de premium technologie van de A9 opnieuw te introduceren op een lager prijspunt. Het resultaat? Een adembenemende kijkervaring.

Hoewel er een OLED-scherm gebruikt is, is er erg veel controle over de overgangen tussen donkere en kleurrijke scènes. De scherpte van 4K-beelden is bovendien fantastisch. Ook opgeschaalde content is te allen tijde erg scherp te noemen. Een algemeen probleem met OLED dat hier wel aanwezig is, is de beperkte helderheid. In een felle ruimte zal je bijvoorbeeld minder goed kunnen zien wat er op beeld gebeurt.

Lees hier de volledige review: Sony Bravia A8

LG C8 OLED 4K TV. Auteursrecht op afbeelding: LG. (Image credit: LG)

3. LG CX OLED Series De slimste OLED die er is? 48-inch: LG OLED48CX | 55-inch: LG OLED55CX | 65-inch: LG OLED65CX | 77-inch: LG OLED77CX Dolby Vision en Atmos Verbeterd smart platform Prachtig ontwerp Beperkte helderheid tegenover LCD Zwakkere speakers dan gelijkaardige modellen

De LG CX OLED is zeker de beste OLED TV van 2020, en verdient zijn plaats op deze lijst volledig.

De LG CX lijkt misschien op de LG C9 Series van vorig jaar en dat is ook zo. Maar door dezelfde betoverende beeldkwaliteit en het opvallende webOS-platform voort te zetten, met een paar moderne updates zoals HDMI 2.1 en een 3e generatie a9-processor, is hij erin geslaagd om zijn voorganger te overtreffen.

Met een nieuw 48-inch formaat dat nu ook beschikbaar is, is de CX een nog flexibelere optie voor een grotere verscheidenheid aan budgetten en woningen. Met een slank ontwerp en ondersteuning voor Dolby Vision en Atmos - samen met een krachtig ingebouwd audiosysteem - is het een fantastische keuze voor elk formaat.

LG is echt op zoek om gamers te verleiden met zijn 2020 tv's, met zeer lage input lag, ondersteuning voor Nvidia G-Sync, en compatibiliteit met 4K/120HZ gameplay voor de next-gen consoles.

Je krijgt hier helaas geen HDR10+, maar vergis je niet: dit is de beste OLED TV voor jou in 2020.

Lees de volledige review: LG CX OLED

(Image credit: Panasonic)

4. Panasonic GZ1500 OLED TV De middenklasser van Panasonic is klaar voor je films Voorwaarts gerichte speakers Dolby Vision én HDR10+ Niet veel slimme functies Andere OLEDs zijn helderder

Er is een zeer goede reden dat Hollywood video-editors zich focussen op OLED TV's: ze overtreffen gewoon alles op de markt. Hoewel LG en Sony op dit gebied zeker toppers hebben gelanceerd, mogen we Panasonic zeker niet vergeten.

De GZ1500 is daar een fantastisch voorbeeld van, die tussen het instapmodel GZ1000 van Panasonic en de GZ2000 in zit, en een geweldig huwelijk tussen de sterke punten van beide biedt.

Met hetzelfde paneel en dezelfde HCX Pro-processor als het goedkopere model, biedt de GZ1500 een briljant beeld, met slechts kleine kleurbanden die je waarschijnlijk niet zult opmerken als je niet naar het scherm kijkt. Tegelijkertijd bieden de vooruit gerichte luidsprekers geweldig geluid. Toch moeten we toegeven dat we de pure kracht van de 140W-speakers van de GZ2000 missen.

Lees de volledige review: Panasonic GZ1500 OLED TV

(Image credit: LG)

5. LG B9 Series OLED Een betaalbare OLED die niet inboet op kwaliteit Goedkoopste OLED van LG Rijke kleuren en scherpe details Niet de nieuwste processor Geen HDR10+

Wil je een OLED TV-ervaring zonder het hoge prijskaartje? Dan kan de LG B9 OLED de tv voor jou zijn.

Hij zit aan de onderkant van de LG 2019 OLED serie en is niet uitgerust met de A9 Gen 2-processor van zijn duurdere broers. In de plaats daarvan heeft hij een eenvoudiger A7 Gen 2 model.

Je moet voorzichtig zijn met het kiezen van de goedkoopste OLED tv's die er zijn, want sommige modellen halen de verwachte basiskwaliteit eenmaal niet. De LG B9 slaagt er gelukkig nog steeds in om een dynamisch beeld te bereiken met het oneindige contrast en de levendige kleuren in overeenstemming met de rest van het assortiment - zelfs als er wat milde videoruis in de donkere delen van het scherm kruipt.

Lees hier de volledige review: LG B9 OLED TV

(Image credit: Sony)

6. Sony Bravia AG9 OLED Een OLED-display dat nieuwe hoogten bereikt Schitterende beeldkwaliteit Innovatief en uitstekend geluid Niet heel helder Android TV is onhandig

De update van de AF9 OLED van vorig jaar stelt niet teleur met topklasse opschaling, om ervoor te zorgen dat al die SD- en HD-beelden er verbluffend gedetailleerd uitzien op het 4K-display van de AG9, en het OLED-paneel om ongelooflijke kleur- en contrastprestaties uit te tekenen. Sony's premium Acoustic Surface+ Audio technologie betekent ook dat je geluid krijgt dat uit het paneel zelf trilt, voor een meeslepend geluid dat niet beperkt is tot specifieke naar beneden gerichte drivers. Sony heeft hier gekozen voor een tweekanaals audiosysteem, in plaats van de 3.2-kanaals uitgang van het vorige model.

Er zijn enkele specifieke gebreken die het vermelden waard zijn. Terwijl je premium Dolby Vision en Dolby Atmos ondersteuning krijgt, is er ook geen HDR10+, wat een probleem kan zijn afhankelijk van welke streaming-diensten en HDR-bronnen je gebruikt. De A9G is echter IMAX Enhanced-gecertificeerd voor degenen die houden van de cinematografische beeldverhouding en DTS-mixed audio.

De AG9 is verkrijgbaar in 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten. Zijn beginprijs ligt dan wel rond de 3000 euro, maar je krijgt heel wat waar voor je geld.

Lees onze review: Sony AG9 Master Series OLED

(Image credit: Samsung)

7. Samsung Q80 QLED TV Een uistekende QLED in de middenklasse Full Array verlichting Uitstekende beeldprocessor Geen Dolby Vision

De Samsung Q80R QLED TV is niet de meest opvallende QLED die dit jaar is uitgebracht. Het verschil met de duurdere Samsung is dan wel klein, maar tegen de tijd dat je de Q80R hebt, heb je een flinke prijsbesparing ten opzichte van de duurdere modellen.

De Q80R bevat nog steeds alles wat een QLED in 2019 tot een QLED maakte: een oogverblindend helder display, een directe full array achtergrondverlichting en de nieuwe Ultra Viewing Angle technologie van Samsung (die ervoor zorgt dat de kleuren er rijke blijven uitzien, vanwaar je ook kijkt). Om nog maar te zwijgen van de spraakbesturing via de Bixby voice-assistent van Samsung en de Airplay 2-functionaliteit.

Omdat het Samsung is, is er geen Dolby Vision ondersteuning - wat betekent dat je niet het beste van dynamische HDR via Netflix krijgt. In de plaats daarvan is er gekozen voor HDR10+, dat wordt gebruikt door Amazon Prime.

Maar als je op zoek bent naar een compromis tussen prijs en prestaties, dan is dit een van de beste 4K TV's op de markt.

Lees de volledige review: Samsung Q80 QLED TV