Beste Xiaomi smartphones van 2020: de beste toestellen op een rij

De lijst van beste Xiaomi smartphones behoort tot een van de eerste plekken waar je moet zijn als je op zoek bent naar een toestel met een zeer scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Deze Chinese fabrikant combineert features van midrangers en high-end toestellen, en stopt deze in een eindproduct dat qua prijs onder vrijwel elke concurrent weet te komen.

Xiaomi is hard op weg om een grote speler te worden in Europa, en dat komt mede door haar agressieve prijsstrategie. Consumenten met enige kennis weten dat je met Xiaomi-toestellen prestatiegewijs in ieder geval niet teleurgesteld wordt. Wellicht dat 2020 het jaar wordt waarin Xiaomi serieuze competitie belooft te worden in de Benelux voor Samsung, Huawei, en Apple.

Met de lancering van de Xiaomi Mi 10 in China, en binnenkort Europa, verwachten we dat deze lijst binnen afzienbare tijd weer voorzien gaat worden van een update. Althans, wanneer het nieuwe toestel (en zijn Pro-versie) alles goed op orde hebben. We zullen nog even moeten wachten tot een hands-on voordat we hier uitsluitsel over kunnen geven.

Xiaomi beschikt over diverse toestelseries waaruit je kunt kiezen: Mi, Redmi, en Pocophone. De Mi-serie biedt high-end specificaties aan voor (meestal) midrange prijzen. De Redmi- en Pocophone-telefoons bevinden zich doorgaans in de goedkope(re) segmenten.

Op het moment van schrijven staat onze lijst vol met Mi smartphones. Dat is immers de toestellijn die naam moet maken voor de Chinese fabrikant in Europa. Wellicht dat we meer variatie hierin krijgen naarmate Xiaomi meer marktaandeel weet te vergaren hier.

Hieronder vind je onze lijst met beste Xiaomi smartphones, inclusief Mi, Redmi, en Pocophone toestellen die je nu kunt kopen.

Best Xiaomi smartphones 2020 opgesomd

Beste Xiaomi smartphones

1. Xiaomi Mi 9

De beste Xiaomi smartphone van dit moment

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 173g | Afmetingen: 157,5 x 74,7 x 7,6mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,39 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8GB | Opslag: 64GB/128GB | Batterij: 3300mAh | Camera's achteraan: 48MP + 12MP + 16MP | Front camera: 20MP

Krachtige chipset

Indrukwekkende camera-opzet

Wordt snel heet

Lage batterijcapaciteit

De Xiaomi Mi 9 behoort nog altijd tot een van de beste smartphones die je op dit moment kunt kopen. Het toestel biedt hoogwaardige specificaties aan voor een relatief lage prijs.

De Mi 9 was een van de eerste met de rappe Snapdragon 855 aan boord, en ook een van de eerste telefoons met drie camera's aan de achterzijde, inclusief een 48-megapixellens.

Sinds de release van de Mi 9 zijn er andere telefoons met gelijkwaardige specs op de markt gekomen, maar dat zorgt er tevens voor dat de prijs van het toestel inmiddels flink gezakt is, vaak lager dan menig concurrent.

Lees onze Xiaomi Mi 9 review

2. Xiaomi Mi 9 SE

De mini Mi 9

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 155g | Afmetingen: 147,5 x 70,5 x 7,5mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,97 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 712 | RAM: 6GB | Opslag: 64GB/128GB | Batterij: 3070mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 13MP | Frontcamera: 20MP

Compact doch premium design

Snelle prestaties

MIUI niet top

Mono speaker

Wil je een telefoon die erg lijkt op de Xiaomi Mi 9, maar dan voor minder geld en/of in een kleiner jasje? Dan is de Xiaomi Mi 9 SE een bijzonder interessante optie.

Deze kleine krachtpatser is op sommige aspecten iets minder goed vergeleken met de Mi 9. Denk aan iets mindere camera's en een midrange chipset. Wel zijn we erg te spreken over de compacte vorm, het design en het display van de Xiaomi Mi 9 SE.

Als je op zoek bent naar een stijlvolle doch betaalbare Android-smartphone, dan zijn er veel opties minder aantrekkelijk dan de Mi 9 SE. Het apparaat blinkt nergens écht in uit qua prestaties, maar voor het merendeel van de consumenten hoeft dat ook niet, zeker niet in dit prijssegment.

Lees onze Xiaomi Mi 9 SE review

3. Xiaomi Mi Mix 3

Een budget pop-up telefoon

Releasedatum: November 2018 | Gewicht: 218g | Afmetingen: 157,9 x 74,7 x 7,5mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,39 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8/10GB | Opslag: 128/256GB | Batterij: 3200 mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP | Frontcamera: 24MP + 2MP

Volledig scherm

Solide batterijduur

Grof gebouwd

Slider is wat stijfjes

De Xiaomi Mi MIx 3 beschikt over een uitschuifbare camera-opzet. Wil je een selfie maken? Dan klap je de achterzijde omhoog. Bijkomend voordeel is dat er geen notch of cameragat aanwezig hoeft te zijn; een echte fullscreen ervaring dus.

Naast deze mooie gimmick is de telefoon qua specificaties zeer degelijk te noemen. Er zit een high-end chipset uit 2018 in, een redelijke batterijduur, én twee camera's aan de achterzijde.

Toegegeven, de slider voelt wat stijfjes aan, en de telefoon in zijn geheel is wat aan de grote kant. Heb je dat echter over voor een mooie schuiftruc op feestjes? Dan is dit een prima optie.

Lees onze Xiaomi Mi Mix 3 review

4. Xiaomi Mi 9T Pro

Een échte flagship killer

Releasedatum: Augustus 2019 | Gewicht: 191g | Afmetingen: 156,7 x 74,3 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,39 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8GB | Opslag: 64GB/128/256GB | Batterij: 4000 mAh | Camera's achteraan: 48MP + 8MP + 13MP | Frontcamera: 20MP

Premium design

High-end specs

UI niet voor iedereen

Mono speaker

De Xiaomi Mi 9T Pro is een andere smartphone van de Chinese fabrikant met eigenzinnige onderdelen. Deze keer springt de pop-up-frontcamera in het oog. Ook hierdoor is de Mi 9T Pro, net als de Mi Mix 3, voorzien van een voorkantvullend scherm zonder interrupties.

De Mi 9T Pro beschikt over tal van interessante eigenschappen. Zo is er een razendsnelle Snapdragon 855 aanwezig, is de batterijduur uitstekend, en vinden we het algehele design om door een ringetje te halen. Het mooiste van al: je haalt al dit moois in huis voor ongeveer 400 euro op het moment van schrijven.

Uiteraard heeft Xiaomi op bepaalde vlakken moeten bezuinigen om tot deze lage prijs te komen. Zo is er een mono speaker aanwezig die je makkelijk bedekt met je handpalm bij gebruik, en is er ook geen sprake van enige waterbestendigheid. Ook is de camera-opzet iets minder sterk als die van de Mi 9.

Lees onze Xiaomi Mi 9T Pro review

5. Pocophone F1

Een indrukwekkend budget vlaggenschip

Releasedatum: Augustus 2018 | Gewicht: 182g | Afmetingen: 155,5 x 75,3 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,18 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8GB | Opslag: 64/128/256GB | Batterij: 4000 mAh | Camera's achteraan: 12MP + 5MP | Frontcamera: 20MP

Prima prestaties

Prettig display

Camera niet je van het

Voelt wat goedkoop aan

De Pocophone F1 is momenteel de enige telefoon van Pocophone die in de Benelux verkrijgbaar is, maar daar lijkt op termijn verandering in te gaan komen.

Het apparaat is een zeer degelijk en goedkoop vlaggenschip, en dat verwacht je waarschijnlijk niet voor de prijs. Zo is er een Snapdragon 845 onder de motorkap, en is een accuduur van 1,5 tot 2 dagen niet onmogelijk met 4000 mAh aan boord.

Uiteraard zijn er betere telefoons uitgebracht in 2019 en 2020. Met name de camerakwaliteiten zijn inmiddels links en rechts ingehaald, maar als je daarmee kunt leven raden we de telefoon zeker aan.

6. Xiaomi Mi 8 Pro

Een ouder vlaggenschip

Releasedatum: September 2018 | Gewicht: 177g | Afmetingen: 154,9 x 74,8 x 7,6mm | Besturingssysteem: Android 8 | Schermformaat: 6,21 inch | Resolutie: 1080 x 2248 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128GB | Batterij: 3000 mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP | Frontcamera: 20MP

Interessant design

Degelijke prestaties

Relatief donker scherm

Vingerafdrukscanner niet accuraat

Voordat de Mi 9 werd geïntroduceerd in Europa, mochten enkele landen in het Westen al aan de slag met Xiaomi in de vorm van de Mi 8 Pro. Het is allerminst een alledaags product, en wist dan ook onze aandacht te trekken.

De Xiaomi Mi 8 Pro heeft een doorzichtige achterzijde, wat het beestje een uniek uiterlijk meegeeft. Verder is er een degelijke chipset aanwezig, een prima presterende frontcamera, en natuurlijk een relatief lage prijs.

Er zijn echter een paar nadelen die we niet zomaar kunnen overslaan, vandaar dat hij ook niet helemaal bovenaan in deze lijst staat. Zo is de maximale schermhelderheid van de Mi 8 Pro nogal laag, missen we (net als bij de Mi 9) een koptelefooningang, en werkt de vingerafdrukscanner niet zo goed als we gehoopt hadden. Desalniettemin krijg je met de Mi 8 Pro veel smartphone voor weinig geld.

Lees onze Xiaomi Mi 8 Pro review

7. Xiaomi Redmi Note 7

The best Redmi phone

Releasedatum: Januari 2019 | Gewicht: 186g | Afmetingen: 159,2 x 75,2 x 8,1mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,3 inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 3/4/8GB | Opslag: 32/64/128GB | Batterij: 4000 mAh | Camera's achteraan: 48MP + 5MP | Frontcamera: 13MP

Top batterijduur

Groot, levendig display

Matige cameraprestaties

Software

Ben je op zoek naar een ware budgettopper? Dan hoef je vaak niet verder te kijken dan de Redmi-serie van Xiaomi. De Note 7 is een uitstekende telefoon voor zijn prijs. Heb je enkel behoefte aan een goedkope, solide telefoon met een all day batterijduur? Dan zijn er heel wat slechtere opties dan de Note 7.

Met name de batterijduur stemt ons tevreden. Dankzij de 4000 mAh aan boord is een tot twee dagen op één cyclus zeker mogelijk. Het scherm en de chipset zijn niet bijzonder rap, maar voor de prijs mag je niet klagen.

De camera-opzet is niet zo bijster sterk helaas. Ook de softwareschil van Xiaomi vinden we nogal wennen en is niet voor iedereen weggelegd.

Lees onze Xiaomi Redmi Note 7 review

8. Xiaomi Redmi 7A

A super budget device

Releasedatum: Juni 2019 | Gewicht: 165g | Afmetingen: 146,3 x 70,4 x 9,6mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,45 inch | Resolutie: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 2/3GB | Opslag: 16/32GB | Batterij: 4000 mAh | Camera's achteraan: 12MP | Frontcamera: 5MP

Compacte vorm

Uitstekende batterijduur

Niet genoeg RAM

Geen NFC

Dit is de meest betaalbare Redmi-telefoon die je nu kunt vinden, want het is de 'Lite'-versie van een al bestaande budgettelefoon.

De Redmi 7A is gemakkelijk te gebruiken met één hand, omdat het een kleine vormfactor heeft in vergelijking met andere telefoons op deze lijst. Hij heeft ook een geweldige batterij - de 4000 mAh aan accucapaciteit is voor elk toestel in deze prijsklasse indrukwekkend.

Je krijgt niet alle functies en specificaties die je mag verwachten van duurdere toestellen, zoals NFC of veel RAM, maar als je die nodig hebt dan zijn er genoeg andere telefoons op deze lijst die wel in jouw straatje passen.

Lees onze Xiaomi Redmi 7A review

