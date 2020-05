De beste tv van 2020: welke tv moet je kopen voor de ultieme ervaring?

Welkom bij de koopgids voor de beste tv: maak je klaar voor TechRadars lijstje met de beste televisies voor jouw huis in 2020.

De eeuwenoude vraag: als je op zoek bent naar een nieuwe televisie, wat is dan echt de beste televisie die er is? Met zoveel sets die elk jaar verschijnen, elk voortbouwend op de verbeteringen van zijn voorgangers, zijn zelfs de beste tv's altijd onderhevig aan nieuwe releases. En nu hoge resolutie schermen en geavanceerde beeldbewerking de norm wordt, is het moeilijker dan ooit om uit te zoeken welke sets nu echt beter zijn.

Dat is goed nieuws voor jou: er zijn genoeg opties voor een hoog presterende televisie, en wanneer je het beste van het beste krijgt, is het lastig om de mist in te gaan als je de een boven de ander kiest.

Maar de beste tv is niet perse het model met de meest krachtige specs of het meest opvallende ontwerp: het is maar net welke set aan jouw eisen voldoet. Je zult vele uren besteden, en waarschijnlijk een aanzienlijk aantal - aan je nieuwe scherm, dus je wilt zeker weten dat het de juiste is voor jouw huis.

Als je door de bomen het bos niet meer kunt zien, is onze koopgids met de beste beschikbare televisies een grote hulp. Daarmee kun je de beste koopjes onderscheiden van de beste 4K modellen. Wij zullen je helpen om een te gekke televisie te vinden, zonder dat jij urenlang specificaties moet vergelijken. Dat hebben wij immers al voor je gedaan.

Als je zoekt naar een koopgids waarin enkel en alleen tv's worden vergeleken die gebruikmaken van de nieuwe Ultra HD resolution, kijk dan naar ons overzicht met de beste 4K TV's .

Maar wanneer je zoekt naar het neusje van de zalm bij de tv's die je vandaag de dag kunt kopen, zonder grenzen of limieten, dan moet je vooral dit artikel lezen.

"Moet ik nu een tv kopen of zal ik nog even wachten?"

Net als de meeste technologieën, worden televisies alleen maar beter naarmate de tijd vordert. En dat betekent inderdaad dat wanneer je een jaar wacht, je een grotere, indrukwekkendere tv kunt kopen voor minder geld.

Aan de andere kant is er de laatste tijd een grote trend gaande, waarbij de meeste merken vol inzetten op nieuwe beeldschermtechnieken als Ultra HD, Wide Colour Gamut (een breed kleurengamma) en HDR.

De meerderheid van de merken ondersteunt deze nieuwe generatie aan technieken, maar soms moet je goed letten op de kleine lettertjes.

Wanneer je volgende tv gebruikmaakt van deze technieken (zoek daarbij naar een Ultra HD Premium-certificering), zul je de komende zes maanden in technisch opzicht in ieder geval geen beter model tegenkomen.

Als je helemaal future-proof wil zijn voor de volgende stroom aan hardware specificaties, kun je letten op de aanwezigheid van de nieuwe HDMI 2.1 standaard. Deze blijkt onmisbaar voor serieuze gamers: deze techniek ondersteunt 8K-video bij 60 frames per seconde, 4K bij 120 frames per seconde, en flink wat nieuwe gamingfuncties, die allemaal door deze nieuwe HDMI-kabel worden verstuurd.

Dit is absoluut een coole techniek, maar als je niet heel erg professioneel aan het gamen bent, kun je ook met een mindere HDMI-aansluiting vooruit.

De beste tv's van 2020

Samsung Q90 QLED TV. Bron afbeelding: Samsung.

1. Samsung Q90 QLED TV

De beste tv ooit? Misschien wel!

Superbe beeldkwaliteit

Aantrekkelijk ontwerp en goed gebouwd

Geen ondersteuning Dolby Vision

Geen Dolby Atmos speakers

Afgelopen jaar stond de Samsung Q9FN in de schijnwerpers voor zijn functies en beeldkwaliteit. Hij is echter vervangen in onze toplijst van de beste 4K tv's, en wel door de Q90 QLED TV. De Q9FN was niet perfect. Er waren terechte klachten van consumenten over de kijkhoek en een overactief dimsysteem waarbij donkere tinten niet altijd zichtbaar waren.

Samsung heeft die kritieken duidelijk ter harte genomen. Ze zijn stuk voor stuk aangepakt in de Q90. Dit nieuwe model heeft een duidelijk superieure kijkhoek, die zelfs beter is dan een OLED TV, en de lokale dimtechniek levert diepe zwarttinten, zonder dat schaduwpartijen dichtlopen. Op dat gebied is de nieuwe Ultra Black Elite filter niet minder dan een wonder, waarbij omgevingslicht bizar knap wordt tegengehouden.

Het is dan ook niet zo raar wanneer we beweren dat deze Samsung televisie de meest indrukwekkende QLED tv is die we tot nu toe hebben gezien, met een indrukwekkend aantal functies en vernieuwende innovaties op het gebied van beeldtechniek. Als gevolg daarvan levert deze tv een resultaat dat zich zonder meer kan meten met de beste OLEDs.

Lees de volledige review: Samsung Q90 QLED TV review

Bron afbeelding: LG (Image credit: LG)

2. LG C9 OLED Serie (2019)

De slimste tv ter wereld?

55-inch: LG OLED55C9 | 65-inch: LG OLED65C9 | 77-inch: LG OLED77C9

Dolby Vision en Atmos

Verbeterd smart platform

Helderheid t.o.v. LCD ontbreekt

Zwakkere speakers vergeleken met duurdere LG OLEDs

De vervanging van het LG C8 model van vorig jaar die strijdt tegen de toppositie de Q90 hierboven, de LG C9 OLED is een verbluffende evolutie van de OLED-technologie van de tv-maker.

Hij combineert een prachtig display met een immense hoeveelheid functies en formaten met LG's briljante webOS smart platform - dit is zonder twijfel een van de beste 4K tv's ooit gemaakt. Er zijn geen grote verschillen ten opzichte van het model van vorig jaar, maar de toevoeging van de tweede generatie a9 processor betekent dat de beeldbewerking werkelijk van het hoogste niveau is.

Hoewel hij niet zo scherp is als een LCD tv, maken die diepe donkere kleuren een groot verschil met het dynamische bereik van het beeld. Hij creëert ook levendige en schitterende kleuren, en verbluffende details met oorspronkelijke 4K content.

Er zijn meer dure LG modellen in het assortiment: de W9 en E9 OLEDS, hoewel je vooral betaalt voor de wat luxere vormgeving en grotere audio output. Voor een OLED tv dit jaar die zo'n prestatie aflevert voor die prijs, moet je de C9 zeker wel overwegen.

Lees de volledige review: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Q950TS 8K QLED

Een 8K-wonder voor 2020

65-inch: QE65Q950TSTXXU | 75-inch: QE75Q950TSTXXU | 85-inch: QE85Q950TSTXXU

Geweldige opschaling

Heldere, gedetailleerde beelden

Duur met hoofdletter d

Geen Dolby Vision

De eerste nieuwe 8K tv die we in 2020 hebben bekeken, legt de lat zeker hoog. De Samsung Q950TS is dit jaar de vlaggenschip 8K tv van het bedrijf. Dit is het model waarmee Samsung indruk wil maken.

Het resultaat? We zijn ook echt onder de indruk. Samsung blijft de leiding nemen als het gaat om het opschalen van HD of 4K naar 8K van HD of 4K. Neezeggers die beweren dat 4K er het beste uitziet op een 4K tv worden hier op de proef gesteld.

Samsung heeft ook een stevige blik op zijn audio geworpen. De Q950TS biedt niet de ongelooflijke audio die we eerst hoopten toen we de OTS+ speaker array zagen op CES 2020, maar het gevoel van diepte is nog steeds een geschikte premium feature voor een premium tv. Het randloze ontwerp is eveneens geweldig.

Lees de volledige review: Samsung Q950TS 8K QLED TV review

(Image credit: Sony)

4. Sony Bravia A9G OLED (2019)

De A9G Master Series tilt OLED naar een nieuw niveau

65-inch: Sony Bravia 65A9G | 55-inch: Sony Bravia 55A9G

Indrukwekkende upscaling

Acoustic Surface+ audio

Geen HDR10+

De update van de A9F OLED van vorig jaar stelt niet teleur met topklasse opschaling ,om ervoor te zorgen dat al die SD- en HD-beelden er verbluffend gedetailleerd uitzien op het 4K-display van de A9G, en het OLED-paneel om ongelooflijke kleur- en contrastprestaties uit te tekenen. Sony's premium Acoustic Surface+ Audio technologie betekent ook dat je geluid krijgt dat uit het paneel zelf trilt, voor een meeslepend geluid dat niet beperkt is tot specifieke naar beneden gerichte drivers. Sony heeft hier gekozen voor een tweekanaals audiosysteem, in plaats van de 3.2-kanaals uitgang van het vorige model.

Er zijn enkele specifieke gebreken die het vermelden waard zijn. Terwijl je premium Dolby Vision en Dolby Atmos ondersteuning krijgt, is er ook geen HDR10+, wat een probleem kan zijn afhankelijk van welke streaming-diensten en HDR-bronnen je gebruikt. De A9G is echter IMAX Enhanced-gecertificeerd voor degenen die houden van de cinematografische beeldverhouding en DTS-mixed audio.

De A9G is verkrijgbaar in 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten. Zijn beginprijs ligt dan wel rond de 3000 euro, maar je krijgt heel wat waar voor je geld.

Lees onze review: Sony A9G Master Series OLED

(Image credit: Panasonic)

5. Panasonic GZ2000 4K OLED TV (2019)

Een prachtige OLED-tv met aanpasbaar paneel en oorstrelend geluid

55-inch: Panasonic TX-55GZ2000 | 65-inch: Panasonic TX-65GZ2000

Uitgebreide HDR-ondersteuning

Topklasse geluid

Weinig apps

Geen HDMI 2.1

De Panasonic GZ2000 staat terecht aan de top van het Panasonic TV-gamma van 2019, met een aangepast paneel dat het beeld nog beter maakt dan dat van de (reeds indrukwekkende) GZ1500 en GZ1000-modellen.

Panasonic heeft zichzelf onderscheiden met uitgebereide HDR-ondersteuning. De GZ2000 ontvangt dezelfde HDR10, HDR10+, Dolby Vision en HLG formaten als de mid-range GX800 LED zodat je altijd de best mogelijke beeldkwaliteit te zien krijgt.

Maar wat de GZ2000 echt onderscheidt, is het geluidssysteem. Door de 140W-luidsprekers, verdeeld over forse naar boven gerichte drivers en een ingebouwde soundbar, is dit de beste optie om bioscoopgeluid te krijgen zonder te moeten investeren in een soundbar of speakerset.

(Image credit: LG)

6. LG E9 OLED Serie (2019)

Een oogverblindende OLED tv

55-inch: LG OLED55E9 | 65-inch: LG OLED65E9

Prachtig design

Dynamische, levendige beelden

Slechte bluetooth voor hoofdtelefoons

Geen HDR10+

Het design van de LG E9 OLED is zonder meer geweldig. Het slanke glazen display heeft geen lastige poten of dikke schermranden en het eindresultaat is verbluffend. De nieuwe 2e generatie A9-processor van LG is ook hier hard aan het werk en zorgt voor scherpe details en vloeiende bewegingen. Je ziet hier de typische diepzwarte en rijke, levendige kleuren die van een OLED-display worden verwacht.

We vinden het wel jammer dat er geen geïntegreerde soundbar is zoals in de E7. Zowel de E8 als de E9 kozen voor een dunnere luidsprekerband. De 4.2-kanaals audio en Dolby Atmos-ondersteuning zorgen wel nog steeds voor een dynamisch geluidsveld dat veel verder gaat dan de gemiddelde televisie.

Uiteindelijk is het moeilijk om de E9 boven de C9 te zetten, gezien de vergelijkbare beeldverwerking en hetzelfde uitstekende slimme tv-platform, webOS, dat nu Alexa-integratie heeft en een verbeterd menusysteem voor eenvoudigere navigatie. Maar als je een OLED-set wilt met een bijpassend uiterlijk en een audioboost,dan zal de E9 een verbluffende aanvulling zijn in je woonkamer.

Lees de volledige review: LG OLED E9

Philips 804 OLED. Bron afbeelding: Philips (Image credit: Philips)

7. Philips OLED 804 (2019)

OLED + Ambilight = Fantastisch

55-inch: Philips 55OLED804 | 65-inch: Philips 65OLED804

Meeslepende Ambilight

Uitstekende prijs-kwaliteit

Problemen met Android TV

Waarom zou je de Philips 804 OLED kiezen boven een andere OLED TV, als er tegenwoordig zoveel zijn om uit te kiezen? Het antwoord is waarschijnlijk Ambilight, dat een prachtige sfeerverlichting rond het geheel projecteert, wat bijdraagt aan de uitstekende beelden die zich op het scherm afspelen.

Maar de 804 OLED is niet alleen voor de show: dankzij de krachtige P5 Picture-processor van Philips kan hij echte kracht geven aan OLED-beelden, met een verbeterd contrast en spectaculaire kleuren, zelfs bij het opschalen van HD/SDR. Philips verbetert ook het 803-model van vorig jaar met zowel Dolby Vision als HDR10+ ondersteuning, wat betekent dat je niet hoeft te kiezen tussen een dynamisch HDR-formaat.

De Android TV-interface is jammer genoeg niet de meest vloeiende ervaring is die er te vinden is. Daartegenover staan gelukkig een heleboel pluspunten, waaronder een sterke prijs, die hem de moeite waard maken.

Lees de volledige review: Philips OLED 804

