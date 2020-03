Beste Samsung tv: jouw gids voor de beste Samsung televisies van 2020

De beste Samsung tv's zijn getest, vergeleken en hier samengebracht in één handige koopgids. Hier vind je onze definitieve lijst met de beste Samsung televisies die je momneteel kan krijgen bij 's werelds grootste tv-fabrikant.

Het maakt niet uit of je nu op zoek bent naar een goedkopere lcd-tv waarvoor je geen fortuin moet betalen of naar een superhelder QLED-display dat wel een klein fortuin kost, er is een breed scala aan Samsung tv-modellen voor uiteenlopende eisen, smaken en prijspunten.

De Koreaanse TV-maker heeft duidelijk veel in petto voor 2020, met een nieuw OTS-audiosysteem dat het geluid in zijn luxetoestellen verbetert, een roterende Sero TV voor het bekijken van smartphone-video's, en nieuwe 32-inch / 75-inch maten voor zijn stijlvolle The Frame TV. We zullen deze koopgids zeker nog eens bijwerken als deze nieuwe televisies opnieuw zijn beoordeeld.

Maar als je hulp nodig hebt bij het kiezen tussen de beste Samsung 4K TV's die momenteel op de markt zijn, hebben we hier alles wat je nodig hebt. Scroll naar beneden voor een overzicht van de Samsung tv's en onze selectie van de topmodellen van vandaag, wat je budget ook mag zijn.

Waarom Samsung, en niet LG of Sony?

Aangezien je op deze pagina bent beland, gaan we ervan uit dat je Samsung in gedachten had. Waarom zou je anders zoeken naar de beste Samsung tv? Of je zit nog in de fase waar je alle opties openhoudt en Samsung is er daar eentje van. Samsung is en blijft natuurlijk de grootste televisiemaker van het moment, dus het is logisch dat je het merk overweegt.

Samsung heeft is zo'n grote speler omdat zijn tv's over het algemeen kleurrijker en veel helderder zijn dan de concurrentie, vooral in het QLED-assortiment.

Ook belangrijk voor de discussie: Samsung tv's doen meestal goed werk met upscaling (het veranderen van HD in 4K), en presteren meestal beter dan LG tv's bij het verwerken van scènes met snelle bewegingen. Ze bieden daarnaast technologie aan die HDR10+ heet en die de kleuren super levendig maakt, en de invoervertraging is over het algemeen ook vrij laag, wat geweldig is voor gamers die de tv willen gebruiken met de Xbox One X of PS4 Pro.

Aan de andere kant zijn Samsung tv's over het algemeen duurder dan die van hun rivalen en hebben ze niet altijd een lange levensduur. Het andere probleem met Samsung tv's is dat ze geen Dolby Vision ondersteunen, een HDR-formaat dat een hogere helderheid en betere kleuren levert dan HDR10.

De pluspunten wegen hier vaag op tegen de minpunten en bij TechRadar raden we Samsung tv's aan voor mensen die iets meer geld willen uitgeven voor een opvallende tv. Geen paniek: we hebben ook betaalbare opties uitgezocht.

Beste Samsung tv: het naamsysteem uitgelegd

Om namen van Samsung tv's te ontcijferen, heb je op het eerste gezicht een diploma kwantumfysica nodig. De namen zijn echter verrassend logisch opgebouwd eens je weet waarvoor de verschillende letters en cijfers staan. Hieronder leggen we een voorbeeld uit.

Samsung tv spiekbriefje Hier een kort spiekbriefje als je een Samsung tv wil ontcijferen: Voorbeeld: Samsung UN55MU7000FXZA 1. UN: Plaats waar de tv wordt aangeboden (UN voor de VS, UE voor Europa, UA voor Azië/Australië)

2. 55: Grootte van het scherm in inch

3. MU: Het bouwjaar van de tv (MU wijst op 2017)

4. 7000: Het nummer van de serie (hoe hoger hoe beter én duurder de tv)

De UN betekent dat je het over het Amerikaanse model van de tv hebt. In Nederland en België zien we daarom alleen televisies met 'UE' voor alle andere nummers. Als je een nieuwe QLED tv van Samsung koopt, dan zie je hier QN, QE of QA staan.

Als je een tv koopt in de ene regio en verhuist naar een andere, kan dat problemen opleveren. Koop dus best een tv met het regiobijvoegsel van je eigen regio.

Het nummer achter het UN/UE of QN/QE voorvoegsel is de grootte van het scherm. Een '55' betekent dat de tv 5 -inch is. Een Samsung UE49MU6500 is een Europese 49-inch tv, terwijl een Samsung UN65MU6300FXZA een Amerikaanse 65-inch tv is.

Na de MU en de eerste twee cijfers komt een tweede letterpaar. Deze koppeling helpt om aan te geven uit welk jaar de TV komt. Een M- of een MU- betekent dat de tv uit 2017 komt, net als alle QLED tv's (de Q9F, Q8C, Q8F, Q7C en Q7F).

Als je KS of KU in de titel ziet staan, dan is de TV gemaakt in 2016. JU en JS tv's zijn gemaakt in 2015. HU was 2014, de F-serie vanaf 2013, enzovoort.

De laatste vier nummers zijn de serie. In 2017 produceerde Samsung TV's in vijf hoofdseries: de 5-serie, 6-serie, 7-serie, 8-serie, 9-serie, naast QLED TV's en de meer lifestyle-gerichte The Frame en Serif tv's.

Hoe hoger de serie, hoe meer functionaliteit. Het is vrij moeilijk om het per serie uit te splitsen, omdat sommige grotere schermformaten andere functies hebben dan kleinere, maar de tv's uit de hogere series hebben functies zoals HDR, 4K, hogere helderheidsinstellingen en betere besturingssystemen.

De typische vuistregel is dat hoger beter is, maar over het algemeen ook duurder.

Ten slotte heb je de FXZA - een lettercombinatie die regio (de A staat voor Amerika) en, om een of andere vreemde reden, het bijhouden van de inventaris aanduidt. Dit laatste deel kan grotendeels worden genegeerd, tenzij je de tv's in een database invoert.

De beste Samsung tv's in een notendop

Beste Samsung tv: Samsung Q90 QLED Beste Samsung tv met een redelijke prijs: Samsung Q80 QLED Beste goedkope tv: Samsung RU7470

Wat is de beste Samsung tv?

Samsung Q9FN (QN65Q9FN). Image Credit: Samsung

Samsung Q90 QLED TV

De beste QLED tot op heden

Prachtige beeldkwaliteit

Ongelooflijke HDR-prestaties

Bredere kijkhoeken

Eenvoudig besturingssysteem

Geen Dolby Vision

Geen Dolby Atmos-speakers

Samsung's vlaggenschip 4K QLED voor 2019 heeft op de een of andere manier de Q9FN weten te overtreffen, die eerder de eerste plaats op deze lijst innam.

Als het topmodel in de Samsung QLED reeks biedt de Q90 een echt dynamisch beeld met topklasse beeldverwerking en ongelofelijke HDR-beelden. En dan hebben we het nog niet eens over een verblindende piekhelderheid van 1.600 nits (het dubbele van de meeste OLEDs). En met een gestroomlijnd, randloos ontwerp en de OneConnect box om al je kabels weg te stoppen, is de Q90 net zo mooi om naar te kijken als de tv uit staat.

Maar een van de meest indrukwekkende innovaties van de Q90 is de kijkhoek: iets waar LCD-panelen traditioneel mee worstelen, gezien het feit dat de achtergrondverlichting meestal direct naar voren gericht is. Samsung heeft het probleem op bewonderenswaardige wijze aangepakt, met de Ultra Viewing Angle technologie, wat betekent dat contrast en kleur even krachtig zijn vanuit elke hoek.

Voeg daarbij de ingebouwde Bixby spraakassistent en een uitgebreid slim platform, en je hebt een topklasse televisie die kan concurreren met alle OLED-tv's.

Als je de allerbeste Samsung tv wilt, dan is de Q90 dat zeker.

Lees de volledige review: Samsung Q90 QLED TV

Als je mond openvalt van die prijs, duw hem dan snel even terug dicht. Samsung heeft namelijk ook goedkopere opties in zijn aanbod.

Wat is de beste betaalbare tv van Samsung?

Image Credit: Samsung (Image credit: Samsung)

Samsung Q80 QLED TV

Een QLED uit de middenklasse

Consistent zwarte tinten

Direct Full Array achtergrondlicht

Uitstekende beeldprocessor

Geen Dolby Vision

De Samsung Q80R QLED TV is niet de meest blitse QLED die dit jaar is uitgebracht. Hij staat dan ook op de tweede plaats, na de Samsung Q90. Het verschil tussen de twee is misschien wel klein, met de Q80R bespaar je wel kostbare euro's.

De Q80R bevat nog steeds alles wat een QLED in 2019 tot een QLED maakt: een oogverblindend helder display, een directe full array achtergrondverlichting en de nieuwe Ultra Viewing Angle technologie van Samsung (die ervoor zorgt dat de kleuren er levendig uitzien vanuit elke hoek). Om nog maar te zwijgen van de spraakbesturing via de Bixby voice assistant van Samsung en de Airplay 2-functionaliteit.

Omdat het Samsung is, is er geen Dolby Vision ondersteuning, wat betekent dat je niet het beste te zien krijgt van de dynamische HDR via Netflix en dergelijke. In de plaats daarvan krijg je HDR10+, wat gebruikt wordt bij series en films op Amazon Prime.

Als je op zoek bent naar een compromis tussen prijs en prestaties in je jacht naar de beste Samsung tv, dan is dat dit model.

Lees de volledige review: Samsung Q80 QLED TV

Wat is de beste goedkope Samsung tv?

(Image credit: Samsung)

Samsung RU7470 Series UHD TV

Een goede én goedkope Samsung tv

Goede opschaling van HD

Tizen OS

4K én HDR bij 43-inch

Kijkhoeken kunnen beter

Scherm is niet heel helder

Hoe indrukwekkend de bovenstaande QLED-tv's ook zijn, we moeten toegeven dat zelfs de middenklasse-tv's in het assortiment buiten de prijsklasse van veel mensen vallen. Als er een goedkope Samsung tv is die goede prestaties aflevert tegen een betaalbare prijs, waarom zou je daar dan niet voor gaan?

De Samsung RU7470 is een van de beste kleine tv's die we de afgelopen tijd hebben getest, met een uitstekende opschaling van HD naar 4K. Daarbij hoort ook nog een indrukwekkende HDR (high dynamic range) ondanks de low-end processor. Het Tizen OS zorgt ook voor een eenvoudige en gemakkelijk te navigeren interface. Het is ook indrukwekkend dat dit alles past in een tv van slechts 43 inch.

Er zijn natuurlijk wel compromissen gemaakt in vergelijking met de andere tv's in deze koopgids. Je krijgt niet helemaal dezelfde topklasse prestaties: de helderheid is bijvoorbeeld beperkter en de kijkhoeken zijn kleiner.

Lees de volledige review: Samsung RU7470