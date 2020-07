Beste processoren 2020: de beste CPU's voor je pc van Intel en AMD

Nu is het juiste moment om te investeren in een van de beste processoren op de markt. Intel en AMD zijn verwikkeld in een hevige strijd en hierdoor wemelt het op de CPU-markt van de indrukwekkende chips. AMD bereidt zich voor op de uitrol van zijn Ryzen 4000 desktop-processoren, en Intel heeft zojuist zijn Comet Lake-S chips uitgebracht, waardoor de markt vol zit met uitstekende opties en de meest competitieve prijzen die we tot nu toe hebben gezien.

Als je een krachtige pc wilt, is een van de beste processoren een must-have. Hoe sneller en krachtiger je CPU is, hoe beter de prestaties en de energie-efficiëntie van je computer zullen zijn. Of je nu na het werk op het web surft en films streamt of dagelijks intensieve taken op je neemt, je zult het verschil zeker merken als je een sterke processor onder de motorkap hebt zitten.

We hebben de beste CPU's van 2020 verzameld om je te helpen de beste processor voor jouw behoeften te vinden. Wat je budget ook is en hoe veeleisend je ook bent, je zal hier zeker iets van dat bij je past.

Beste processoren van 2020:

(Image credit: AMD)

Beste CPU: AMD Ryzen 9 3900X

De troonhouder

Rekenkernen: 12 | Threads: 24 | Basiskloksnelheid: 3.8GHz | Boost kloksnelheid: 4.6GHz | L3 cache: 64MB | TDP: 105W

Ongelooflijke prestaties

PCIe 4.0

Verslaat Intel van dezelfde prijs

Ingebouwde koeling is niet altijd genoeg

Single-core prestaties lopen achter

De AMD Ryzen 9 3900X is op dit moment niet alleen de beste mainstream processor van AMD, maar is momenteel ook de koning van alle mainstream processoren. Met de multi-threaded prestaties die de concurrentie van de baan vegen, kun je geen betere processor vinden zonder de stap te zetten naar de HEDT-markt. Er zijn een aantal workloads waar de Intel Core i9-9900K nog steeds iets beter zal presteren, zoals bij oude games die volledig single-threaded zijn, maar de kloof begint zeker kleiner te worden dankzij deze chip.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 9 3900X

Bron: Intel (Image credit: AMD)

Beste high-end CPU: AMD Ryzen 9 3950X

Een mainstream CPU die alles aankan

Rekenkernen: 16 | Threads: 32 | Basiskloksnelheid: 3.5GHz | Boost kloksnelheid: 4.7GHz | L3 cache: 64MB | TDP: 105W

Geweldige prestaties

Goedkoper dan HEDT

PCIe 4.0

Heeft extra verkoeling

Beperkte voordelen bij otter

Het hoogste niveau in de Ryzen 3000-serie is de prestatiekrachtpatser die je zoekt, als je iets wilt voor het zware computerwerk. Naast high-end gaming, is de Ryzen 9 3950 ook geschikt voor andere taken. Hij is duur, maar voor een mainstream processor die nek aan nek gaat met HEDT-processoren, is dat nauwelijks een verrassing. Hij is ook zeker de die waard, als je zijn prestaties nodig hebt. Vergeet niet dat hij de nodige koeling nodig heeft, dus volg zeker de richtlijnen van AMD.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 9 3950X

Bron: AMD (Image credit: AMD)

Beste middenklasse CPU: AMD Ryzen 5 3600X

Topprestaties tegen een lichte prijs

Rekenkernen: 6 | Threads: 12 | Basiskloksnelheid: 3.8GHz | Boost kloksnelheid: 4.4GHz | L3 cache: 32MB | TDP: 95W

Uitstekende prestaties

Betaalbaar

Bevat een koeler

Nog steeds hexacore

Met meer threads dan de Intel Core i5-9600K levert deze middenklasse grafische kaart indrukwekkende multi-thread prestaties. Maar daar houdt de AMD Ryzen 5 3600X niet op: hij tilt die budgetgerichte prestaties naar een nieuw niveau door zijn verhoogde IPC-prestaties en een hogere kloksnelheid terwijl hij op hetzelfde prijspunt blijft. Hij blijft ook competitief in zelfs de meest intense single-threaded toepassingen.

Lees het volledige overzicht: AMD Ryzen 5 3600X

Bron: AMD (Image credit: AMD)

Beste instapniveau CPU: AMD Ryzen 3 3100

Geïntegreerde graphics tegen een zachte prijs

Rekenkernen: 4 | Threads: 8 | Basekloksnelheid: 3.5GHz | Boost kloksnelheid: 3.6GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 65W

Uitstekende prestaties

Betaalbaar

Verbruikt weinig stroom

Niet zo snel als de 3300X

Kan krachtigere GPU's afremmen

Budgetbewuste consumenten die alle 3de generatie Ryzen avonturen de eerste keer gemist hebben, zullen de laatste poging van AMD in de budgetsfeer op prijs stellen. Het valt niet te ontkennen dat de AMD Ryzen 3 3100 aantrekkelijk goedkoop is, maar hij doet dit zonder afbreuk te doen aan de prestaties. In feite levert deze chip prestaties die bijna zou kunnen wedijveren met die van processoren die twee keer duurder zijn. Hij is een uitstekende keuze voor budget gamers die op zoek zijn naar iets dat 1080p gaming aankan.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 3 3100

(Image credit: AMD)

Beste gaming CPU: AMD Ryzen 3 3300X

AMD overheerst de middenklasse

Rekenkernen: 4 | Threads: 8 | Basiskloksnelheid: 3.5GHz | Boost kloksnelheid: 4.3GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 65W

Uitstekende multi-core prestaties

Betaalbaar

Mid-range gaming voor weinig geld

Niet veel sneller dan de Ryzen 3 3100

Het zijn releases zoals de AMD Ryzen 3 3300X die gaming pc's echt naar voren duwen. Deze processor is technisch gezien misschien niet beter dan Ryzen 9 3900X en de Intel Core i9-9900K, maar zijn uitstekende prestaties, in combinatie met zijn betaalbaarheid, verlagen de drempel voor zware multi-threaded prestaties. Plotseling hoeven mensen geen fortuin uit te geven om te ervaren hoe het is om topklasse hardware te hebben die hun pc's aandrijft.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 3 3300X

Bron: AMD (Image credit: Intel)

Beste VR CPU: Intel Core i5-10600K

Hyper-threading voor iedereen

Rekenkernen: 6 | Threads: 12 | Basiskloksnelheid: 3.5GHz | Boost kloksnelheid: 4.7GHz | L3 cache: 64MB | TDP: 105W

Verbazingwekkende multi-core prestaties

Betaalbaar

Goede thermische prestaties

Geen PCIe 4.0

Hoger stroomverbruik

De kopers in het middensegment zullen het waarderen dat ze eigenlijk niet veel geld hoeven uit te geven voor Intel's hyper-threading technologie. Met Intel's Core i5-10600K is het mogelijk om dit al te hebben voor veel minder dan 500 euro. Deze chip heeft misschien geen ondersteuning voor PCIe 4.0 en heeft een hoger stroomverbruik, maar heeft genoeg om dat goed te maken. Naast hyper-threading levert deze processor ook uitstekende multi-core prestaties en verbeterde single-core prestaties. Bovendien heeft hij geweldige thermiek om die vervelende hitte tegen te gaan.

Lees de volledige review: Intel Core i5-10600K

(Image credit: AMD)

Beste CPU voor vidoebewerking: AMD Ryzen 7 3700X

De beste processor voor de meeste gebruikers

Rekenkernen: 8 | Threads: 16 | Basiskloksnelheid: 3.6GHz | Boost kloksnelheid: 4.4GHz | L3 cache: 32MB | TDP: 65W

Ongelooflijke prijs-tot-prestaties verhouding

Betaalbaar

Ingebouwde koeler

Single-threaded prestaties lopen achter op Intel

Ja, de single-threaded prestaties van de AMD Ryzen 7 3700X lopen nog steeds achter op Intel, maar wat hier van belang is, is hoe hij werkt bij een multi-threaded workload. Als je een computer bouwt die je videobewerkingseisen aankan, is deze chip een absoluut monster en onze beste keuze voor videobewerking. Maar dat is nog niet alles: deze AMD-chip biedt ongelooflijke prestaties en een Wraith Spire-koeler voor een zeer betaalbare prijs.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 7 3700X

Image Credit: Intel (Image credit: AMD)

Best prestatiegerichte processor: AMD Ryzen Threadripper 3960X

Perfectie in de Threadripper-reeks

Rekenkernen: 24 | Threads: 48 | Basiskloksnelheid: 3.8GHz | Boost kloksnelheid: 4.5GHz | L3 cache: 128MB | TDP: 280W

Uitstekende single- en multi-threading

Sterke prijs

Geen achterwaartse compatibiliteit

De AMD Ryzen Threadripper 3960X heeft inderdaad hetzelfde aantal kernen als zijn voorganger. Hij wordt echter geleverd met een gloednieuwe architectuur die zowel de prestaties als de PCIe 4.0 verbetert, waardoor hij tot de beste Threadripper-chips ooit behoort. De 3960X levert sterk verbeterde single-threaded prestaties en heeft met succes de eigenaardigheden van zijn voorgangers verminderd die hun eigen prestaties beïnvloeden. Zijn prijskaartje is inderdaad hoger en je hebt een TRX40-moederbord (en goede koeling) nodig, maar hij is zijn geld zeker waard als je zijn kracht echt nodig hebt.

Bron: Intel (Image credit: AMD)

Beste budget CPU: AMD Athlon 300GE

Biedt veel waar voor zijn geld

Rekenkernen: 2 | Threads: 4 | Basiskloksnelheid: 3.4GHz | Boost kloksnelheid: 4.0GHz | L3 cache: 4MB | TDP: 35W

Erg goedkoop

Laag stroomverbruik

Niet sterk genoeg voor veeleisende taken

Of je nu op zoek bent naar een processor voor je mediacenter of voor desktop PC, de AMD Athlon 300GE behoort tot de beste op vlak van prijs-kwaliteit. Hij is betrouwbaar en verrassend snel voor wat je ervoor betaalt. Hij zal nooit adembenemende prestaties leveren, maar voor een processor in de budgetmarkt is hij alsnog indrukwekkend te noemen.

Bron: AMD (Image credit: AMD)

Beste HTPC CPU: AMD Ryzen 5 3400G

Goed voor gaming in 720p

Rekenkernen: 4 | Threads: 8 | Basiskloksnelheid: 3.7GHz | Boost kloksnelheid: 4.2GHz | L2 cache: 4MB | TDP: 65W

Betaalbaar

Radeon Vega graphics

Ingebouwde koeler

Zwakkere prestaties dan sommige concurrenten

Met een merkbaar, doch klein, prestatievoordeel ten opzichte van zijn voorganger, is de Ryzen 5 3400G van AMD een degelijke optie voor je thuisbioscoop-pc en budgetgamecomputer. Dat betekent dat hij een betaalbaar alternatief is voor mensen die gaming niet zo serieus nemen als de intensieve gamers. Je krijg hier solide 720p en een redelijke 1080p gamingprestaties.