De beste smartphone van 2020: 15 topklasse smartphones getest en beoordeeld

Onze lijst met beste smartphone geeft je 15 van de beste, beschikbare smartphone van het moment. Als je al toegewijd zou zijn aan een bepaald besturingssysteem, kan je terecht bij onze toplijst met Android-smartphones en iPhones.

Als deze topklasse smartphones iets te duur voor je zijn, wees dan zeker niet getreurd. We hebben namelijk ook een koopgids met de beste goedkope smartphones voor je gemaakt.

Het jaar 2019 zit erop, en het zal je niet verbazen dat het merendeel van de smartphones uit deze lijst vorig jaar uit de doeken zijn gedaan. Er zijn ook heel wat nieuwe smartphones verschenen, waaronder de nieuwe iPhones, de Google Pixel 4 en de OnePlus 7T. Een nieuwe binnenkomer heeft onze lijst nu helemaal op zijn kop gezet.

We beseffen dat het niet alleen maar gaat over de dure paradepaardjes van de verschillende fabrikanten. Daarom hebben we een praktische lijst gemaakt van alle smartphones die je op dit moment kunt kopen. Daarbij vind je snel wat jij als eindgebruiker echt belangrijk zult vinden.

We hebben deze smartphones door en door getest, waarbij we iedere functie en toepassingsmogelijkheid hebben gebruikt - belangrijke kenmerken daarbij zijn de batterijduur, een geweldig scherm, een krachtig ontwerp en een kraakheldere camera.

Daar bovenop telt de prijs natuurlijk mee. Ze mogen niet te duur zijn. Niet iedereen wil een topmodel kopen of kan zo'n topmodel betalen. Daarom hebben we smartphones uit verschillende prijssegmenten bekeken. Dat geeft je wat meer keuze!

Als je je meer wil richten op de goedkopere smartphones die je op dit moment kunt kopen, is het lezen van onze test met de beste budgetsmartphones een geweldig beginpunt.

Ben je nog steeds aan het lezen? Twijfel je nog over het merk en model smartphone dat je moet halen? Geen nood... hier zijn 15 geweldige opties waar je uit kunt kiezen.

Beste smartphones in een notendop:

1. Samsung Galaxy S20/S20 Plus

2. Huawei P30 Pro

3. iPhone 11 Pro/11 Pro Max

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus

5. iPhone 11

6. Huawei P30

7. OnePlus 7T Pro

8. Oppo Reno 10x Zoom

9. Samsung Galaxy Note 10

10. OnePlus 7T

11. Samsung Galaxy S10/S10 Plus

12. Honor View 20

13. Samsung Galaxy S10e

14. iPhone XR

15. OnePlus 7 Pro

1. Samsung Galaxy S20/S20 Plus

De beste smartphones van dit moment

Lanceringsdatum: Maart 2020 | Gewicht: 163g/186g | Afmetingen: 151,7 x 69,1 x 7,9mm/161,9 x 73,7 x 7,8mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermformaat: 6,2 inch/6,7 inch | Resolutie: 1440 x 3200 | CPU: Exynos 990 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.000mAh/4.500mAh | Camera's achteraan: 12MP + 64MP + 12MP | Frontcamera's: 10MP

Fantastisch scherm

Geweldige camera's

Hij is niet goedkoop

Iteratieve updates

De Samsung Galaxy S20 is de beste smartphone die je nu kan krijgen. Dit geldt voor zowel de gewone Galaxy S20 en de grotere Galaxy S20 Plus, aangezien de verschillen tussen die twee toestellen minimaal zijn.

Beide toestellen zijn uitgerust met het beste wat de smartphonemarkt te bieden heeft én zijn aantrekkelijk gepresenteerd.

Beeldscherm: Beide toestellen hebben schermen die de concurrentie doen verbleken. Ze ondersteunen bovendien beide een verversingssnelheid van 120Hz voor een enorm vloeiende ervaring, wat je ook aan het doen bent.

Batterijduur: De batterijduur van de Samsung Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus is niet de beste die we ooit gezien hebben, maar het is een stap vooruit tegenover de S10-reeks. Je zal dus probleemloos een volledige dag met de smartphones kunnen werken.

De S20 en S20 Plus bieden bovendien Samsungs Wireless PowerShare aan, waardoor je draadloos apparaten kunt opladen op de achterkant van je smartphone.

Camera: Samsung heeft de camera's op de Galaxy S20-toestellen verbeterd tegenover de Galaxy S10. Hoewel ze er niet veel beter uitzien op papier, maar de grotere pixels en verbeterde software zorgen voor een echte premium ervaring.

Mini oordeel: De S20 en S20 Plus zijn het beste dat Samsung in zijn aanbod heeft. Over de gehele lijn geven deze toestellen je de beste smartphone-ervaring die je kan vinden. Als wij een favoriet moesten kiezen, dan gaan we voor het grotere scherm, de grotere batterij en de verbeterde camera's op de Galaxy S20 Plus.

Lees meer: Samsung Galaxy S20 review | Samsung Galaxy S20 Plus review