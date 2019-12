De beste systeemcamera's van 2019: 10 topmodellen voor ieder budget

Vraag jij je wel eens af welke systeemcamera je op dit moment het beste kunt kopen? Als je daardoor in de war raakt, ben je zeker niet de enige.

Sinds Panasonic de allereerste systeemcamera introduceerde in 2008, heeft deze markt een enorme groei doorgemaakt, met modellen die binnen ieders budget en niveau passen. Vandaag de dag is de keuze groter dan ooit, met modellen die net zo veel kosten als compactcamera's, maar ook krachtige full-frame exemplaren tot zelfs middenformaat resolutiemonsters - wat je ook zoekt, er is een systeemcamera die bij jouw wensen en eisen aansluit.

Wat is een systeemcamera? Met een systeemcamera kun je lenzen verwisselen als bij een spiegelreflexcamera, maar omdat het spiegelhuis bij systeemcamera's is weggelaten (ze noemen systeemcamera's ook wel spiegelloze camera's, waarbij het spiegelhuis eigenlijk zorgt voor een weerkaatsing van het licht om het beeld in de optische zoeker te krijgen), kunnen systeemcamera's aanzienlijk kleiner gemaakt worden dan spiegelreflexcamera's.

Door het ontbreken van het spiegelsysteem kun je dus ook geen optische zoeker gebruiken voor het bepalen van je compositie. Systeemcamera's maken gebruik van een elektronische zoeker. Let wel op: goedkopere systeemcamera's hebben vaak helemaal geen zoeker. In plaats daarvan bepaal je de compositie aan de hand van het lcd-scherm op de achterkant van de camera, zoals bij de meeste compactcamera's of smartphones.

Beste systeemcamera Nikon Z6 Onze keuze van dit moment is de Nikon Z6. Superbe bediening, uitstekende beeldkwaliteit, kraakheldere video-mogelijkheden en een beeldschone elektronische zoeker: dit toestel is een geweldige start voor een nieuw en veelbelovend systeem. Lees onze uitgebreide Nikon Z6 review

Je zult ontdekken dat systeemcamera's onder meerdere namen bekendstaan. We noemden eerder al de naam spiegelloze camera's, maar ook Compact System Camera (CSC) wordt regelmatig gebruikt. De variatie daarin is net zo groot, van eenvoudige instapmodellen tot indrukwekkende en professionele full-frame monsters die de strijd met de beste spiegelreflexcamera's kunnen aangaan.

Waarom zijn systeemcamera's beter?

Is een systeemcamera dan beter dan een DSLR? Er zijn heel wat pluspunten en minpunten te noemen aan beide kampen. Als je wil weten welk type camera het beste geschikt is voor je, lees dan: Systeemcamera vs DSLR camera: 10 grote verschillen .

Systeemcamera's bieden je aanzienlijk meer keuze. Als je een DSLR wil kopen, zul je snel ontdekken dat er slechts twee grote spelers zijn: Canon en Nikon. Als je een systeemcamera wil kopen, is de keuze veel uitgebreider. Dan kom je snel bij merken als Canon, Panasonic, Fujifilm, Sony, Olympus en Leica, die allen een breed spectrum aan camera's bieden voor ieder budget.

In de tweede helft van 2018 werd de markt weer een stukje interessanter, grote aankondigingen van Canon met diens EOS R en Nikon kwam met de Z6 en Z7. Canon volgde de R dit jaar op met de EOS RP, terwijl Panasonic twee geweldige nieuwe full-frame modellen toevoegde aan zijn portfolio, de S1 en de S1R. Maar er zijn nog veel meer uitstekende keuzes te maken, ook buiten de full-frame arena, waarbij ook Fujifilm en Olympus om de hoek komen kijken.

Hoewel het heel aantrekkelijk is om in deze koopgids 10 high-end modellen op een rij te zetten om onze keuze van de beste systeemcamera's aan te duiden, hebben we geprobeerd ook een aantal betaalbare opties toe te voegen. Deze modellen lopen niet over van de technische functies en foefjes, maar ze zijn geweldige opties voor nieuwe gebruikers en voor fotografen met een beperkter budget. Als je specifiek zoekt naar een instapmodel systeemcamera, lees dan onze lijst met de beste systeemcamera voor beginners koopgids.

Of je nu een betere vervanger zoekt dan de camera op je smartphone of een geavanceerd high-end model zoekt waar je jouw creatieve grenzen mee kunt opzoeken, lees vooral verder om te ontdekken wat de beste systeemcamera's zijn die je op dit moment kunt kopen.

De beste systeemcamera's van 2019

In 2018 begon de markt voor systeemcamera's een vlucht te nemen, met talloze nieuwe producten voor beginners en professionals.

2019 heeft al een aantal mooie aankondigingen voorbij zien komen. Sony, Olympus, Panasonic, Canon en Fujifilm hebben allemaal nieuwe producten geïntroduceerd, zoals de Alpha A6400 , OM-D E-M1X , Lumix S1R , EOS RP en de X-T30 . Vooralsnog is dit onze keuze voor de beste systeemcamera's van 2019.

1. Nikon Z6

De beste systeemcamera die je op dit moment kunt kopen

Sensor: Full-frame | Resolutie: 24,5MP | Zoeker: 3.690K pixels | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100K pixels | Autofocus: 273-punts AF | Fotografeersnelheid: 12fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Verfijnde bediening

Geweldige beeldkwaliteit

Beperkte buffer

Beperkte ondersteuning XQD kaart

Nikons Z6 schiet door naar de top van onze koopgids voor de beste systeemcamera's, waarbij hij net boven zijn grote rivaal, de Sony Alpha A7 III (hieronder) komt. Er zijn niet veel verschillen tussen deze twee, maar de Z6 wint door zijn briljante mix van functies en prestaties. Dat maakt de Z6 een geweldige keuze voor de gevorderde fotograaf of een professionele fotograaf die een tweede body zoekt. De 24,5MP full-frame sensor levert geweldige resultaten, met een mooie kleurenweergave en veel details, terwijl het 273-punts AF systeem (hoewel niet zo indrukwekkend als het 693-punts AF van de A7 III) en diens 12fps fotografeersnelheid praktisch garanderen dat je nooit meer een fotokans hoeft te missen. De bediening is goed doordacht, terwijl de grote en heldere zoeker erg plezierig zijn in gebruik. Wat een camera!

Lees onze volledige Nikon Z6 review

2. Sony Alpha A7 III

Niet langer de koploper

Sensor: Full-frame | Resolutie: 24,2MP | Zoeker: 2.359K pixels | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 921K pixels | Autofocus: 693-punts AF | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Gevorderde/expert

693-punts AF systeem

10fps fotografeersnelheid

Beperkte bediening via touchscreen

Wat 'verstoring' in EVF

De Alpha A7 III is dan gepositioneerd in de onderste productlijn van Sony's full-frame systeemcamera-segment, met duurdere broertjes als de A7S II en A7R III, maar hij zou absoluut niet beschouwd mogen worden als het kleine broertje. Het is een geweldige keuze voor de ervaren fotografen en de professionals. Als je kijkt naar de specificaties zie je al snel waarom. Sony heeft de beste onderdelen van het vlaggenschip, de Alpha A9 en A7R III camera's genomen en ze verwerkt tot één camera. Die biedt daardoor een fantastische mix van prestaties en beeldkwaliteit. De full-frame 24,2MP sensor levert uitstekende prestaties in een flink aantal lichtsituaties, terwijl het geavanceerde 693-punts AF systeem nog sneller is dankzij een update van afgelopen april. Dit is een heel geavanceerde camera die een meer dan uitstekende prijs-prestatieverhouding biedt.

Lees onze uitgebreide Sony Alpha A7 III review

3. Nikon Z7

Nikons nieuwe Z-serie krijgt een vliegende start

Sensor: Full-frame | Resolutie: 45,7MP | Zoeker: 3.690K pixels | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100K pixels | Autofocus: 435-punts AF | Fotografeersnelheid: 9fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Expert

Geweldige bediening en foto's

Superbe elektronische zoeker

Beperkte buffer

Slechts één XQD kaartslot

Klinkt de Z6 je goed in de oren, maar wil je meer megapixels? Dan is de 45,7MP Z7 het model voor jou. Hij heeft hetzelfde model als de Z6, waardoor Nikons eerste full-frame systeemcamera een echt succes is geworden. Hij is dan wel een eerste-generatie camera, maar we denken dat Nikon een goede slag heeft geslagen door het model niet overhaast te introduceren. De hogeresolutiesensor met een monsterscore van 45,7MP levert bijna de beste resoltaten die we ooit op een systeemcamera hebben gezien, terwijl de effectieve ingebouwde beeldstabilisatie ook goede prestaties neerzet. Daarbij komt een mooie elektronische zoeker, een geweldige bediening, een competente AF prestatie en een camera die snel reageert. De Z7 is gewoon heel plezierig in gebruik.

Lees onze uitgebreide Nikon Z7 review

4. Sony Alpha A7R III

Sony's megapixelmonster krijgt verbeterde prestaties

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 42,2MP | Zoeker: 3.686K pixels | Autofocus: 399-punts AF | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.440K pixels | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert**

10fps op 42,2MP

Snelle AF prestaties

Beperkte touchscreen functionaliteit

Batterijduur kon beter

Vind je het uiterlijk van de A7 III mooi, maar wil je meer pixels? Dan moet je bij de 42,2MP Alpha A7R III zijn. Je krijgt niet alleen twee keer zoveel pixels, maar het is Sony gelukt om de burst-snelheid op 10 fps te houden. En hoewel het 399-punts AF-systeem niet zo geavanceerd is bij het 693-puntensysteem dat wordt gebruikt in de Alpha A9 en A7 III, presteert het nog steeds uitstekend - vooral met de EyeAF-modus die op de ogen van je model wordt vergrendeld. Net als de Nikon D850 hierboven, betekent de Alpha A7R III dat je de prestaties niet meer hoeft op te offeren voor resolutie of andersom. Dit is een camera die net zo thuis voelt op een berg als in een studio of in volle actie.

Lees onze uitgebreide Sony Alpha A7R III review

5. Fujifilm X-T3

Een geweldige update voor de populaire X-T lijn

Sensor: APS-C | Resolutie: 26,1MP | Zoeker: 3.686K pixels | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.040K pixels | Autofocus: 425-punts AF | Fotografeersnelheid: 11fps | Film: 4K bij 60p | Gebruikersniveau: Expert

Fantastische nieuwe X-Trans sensor

Uitstekende bouwkwaliteit

Merkbare beperking van zoeker

EV wieltje snel aangeraakt

De X-T2 was lange tijd één van onze favoriete camera's, maar de X-T3 heeft hem bijna op alle fronten ingehaald. De nieuwe 26,1MP X-Trans sensor is misschien niet zo'n grote sprong op het gebied van resolutie ten opzichte van de 24,3MP sensor in de X-T2, maar de ruisbeheersing is nog beter. Ook het scherpstellen is flink verbeterd, met een verbluffende 2,16-miljoen fasedetectie AF pixels (waarvan je maximaal 425 pixels tegelijk selecteren) die de X-T3 zijn scherpstelpunt makkelijk laten volgen. Er is ook een touchscreenbediening, 11fps burst fotografeermodus en een aantal andere verbeteringen, vooral op het gebied van 4K video. Daarbij moet je de bedieningselementen op de body niet vergeten. Dat totaalplaatje maakt de X-T3 een briljante camera.

Lees onze volledige Fujifilm X-T3 review

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

De briljante E-M10 Mark III is een echte krachtpatser

Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 16,1MP | Zoeker: 2.360K pixels | Scherm: 3,0-inch kantelbaar scherm, 1.037K pixels | Autofocus: 121-punts AF | Fotografeersnelheid: 8,6fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Beginner/ervaren

Compact formaat, ook de lenzen

Geweldige zoeker

Kleinere sensor dan andere camera's

Focus tracking kan beter

De OM-D E-M10 Mark III is dan misschien geen geweldige sprong voorwaarts ten opzichte van de Mark II, waarbij veel van de specificaties ongewijzigd blijven. Olympus heeft één van onze favoriete systeemcamera's echter toch nog wat beter gemaakt - en vooral aantrekkelijker voor nieuwelingen en amateurs. Sommige mensen zullen kritiek uiten op de kleinere Micro Four Thirds sensor format (ongeveer half zo groot als een APS-C) maar het effect op de beeldkwaliteit is klein. Bovendien houdt het in dat de lenzen net zo compact en lichtgewicht kunnen zijn als de camera zelf. De camera beschikt over een beeldstabilisatie over 5 assen, een goede elektronische zoeker, een indrukwekkende fotografeersnelheid van 8,6fps en 4K video. Dit is geen speelgoed – de E-M10 Mark III is met recht een krachtige camera.

Lees onze volledige Olympus OM-D E-M10 Mark III review

7. Sony Alpha A6400

Vergeet problemen over trage focus met dit prachtexemplaar

Sensor: APS-C | Resolutie: 24,2MP | Zoeker: 2.360K pixels | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 921k pixels | Autofocus: 425-punts AF | Fotografeersnelheid: 11fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Briljant autofocus systeem

Heldere elektronische zoeker

Geen koptelefoonaansluiting

Geen ingebouwde beeldstabilisator

Je hoeft niet voor een full-frame te gaan om te profiteren van Sony's geweldige cameratechnologie. Deze APS-C variant is een geweldige keuze voor amateurs en ervaren fotograferen die een alternatief zoeken voor een grote, zware DSLR. Sony heeft de A6400 voorzien van een geweldig AF systeem waarmee je niet alleen gebruik kunt maken van snelle focus tracking, maar ook een slim EyeAF systeem waarbij de camera scherpstelt op de ogen. Hij heeft ook een geweldige elektronische zoeker waarop je goed kunt oordelen of je onderwerp scherp en goed belicht is, terwijl je het touchscreen 180 graden kunt draaien - perfect voor vloggers. De beeldkwaliteit is erg hoog. Hij heeft een ingebouwde Wi-Fi en NFC connectiviteit om foto's te delen via een gekoppelde smartphone.

Lees onze volledige Sony Alpha A6400 review

8. Fujifilm X-T30

De meeste gave functies van de X-T3 in een kleine behuizing? Ja, graag!

Sensor: APS-C | Resolutie: 26,1MP | Zoeker: EVF, 2.360K pixels | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.040K pixels | Autofocus: 425-punts AF | Fotografeersnelheid: 8fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Expert

Robuuste, stijlvolle behuizing

Geweldige kwaliteit foto's en films

Knopjes zijn klein

EVF vergroting is niet geweldig

Fujifilms X-serie compactcamera's zijn erg populair geweest bij amateurfotografen en de X-T20 was het bestverkopende model uit deze reeks tot nu toe. Hoe ga je daar mee verder? Door de beste delen van de high-end X-T3 te verwerken in een behuizing die net zo makkelijk mee te nemen als voorheen. Je zult verbaasd zijn over de hoeveelheid snufjes uit de X-T3 die in deze camera verwerkt zitten, van de 26,1MP sensor en beeldprocessor tot de mogelijkheid om in 4K te filmen en een fasedetectie AF die bijna het volledige bereik afdekt. Hij is schitterend ontworpen en gebouwd en is net zo goed bruikbaar voor het fotograferen van sport en actie dan voor landschappen of het schieten van films.

Lees onze uitgebreide Fujifilm X-T30 review

9. Panasonic Lumix S1R

Deze nieuwkomer heeft een paar functies die de concurrentie doen verbleken

Sensor: Full frame | Resolutie: 47,3MP | Zoeker: 5.760K pixels | Scherm: 3,0-inch tai-axis kantelbaar scherm, 2.100K dots | Autofocus: Contrast-detectie AF | Fotografeersnelheid: 9fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/professional

Geweldige zoeker

187MP fotografeeroptie

AF systeem loopt wat achter

Groot, zwaar en duur

De S1R is de eerste van de twee camera's in Panasonics S lijn, en hij bevat flink wat indrukwekkende technieken. De zoeker met een resolutie van 5.76miljoen pixels is een flinke sprong voorbij de concurrentie, die niet verder komt dan 3,69 miljoen pixels, terwijl de robuuste body, de sensor-gebaseerde stabilisatie en een kraakheldere 4K video laten zien dat het een camera is die op veel fronten uitblinkt. De 47,3MP sensor presteert geweldig in zowel goed als matig licht. De mogelijkheid om een foto te schieten met de resolutie van 187MP lijkt een beetje te gek, maar het opent mogelijkheden voor uitsnedes en het schieten van macro's. Wij zijn onder de indruk.

10. Olympus OM-D E-M1 Mark II

Volgeladen met functies en goedkoper dan ooit

Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 20MP | Zoeker: 2.360K pixels | Scherm: 3,0-inch kantelbaar display, 1.037K pixels | Autofocus: 121-punts AF | Fotografeersnelheid: 18fps (60fps met e-shutter) | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren

Compacte, weerbestendige behuizing

Uitmuntend beeldstabilisatiesysteem

UHS-II in slechts één kaartslot

Sensor slechts 20MP

Tot voorkort was dit het vlaggenschip in het portfolio systeemcamera's van Olympus, waarbij hij sinds kort overtroffen is door de E-M1X model. De E-M1X heeft een paar voordelen, maar ook veel van wat we hier hebben. Deze camera is gebouwd rondom een 20MP Four Thirds sensor en beschikt over een Micro Four Thirds vatting, waar honderden lenzen voor beschikbaar zijn. De weerbestendige E-M1 Mark II heeft een geweldig beeldstabilisatiesysteem, 4K video in zowel DC1 4K als UHD 4K resoluties, 60fps – ja, 60fps – burst modus op volledige resolutie en de mogelijkheid om foto's vast te leggen op een resolutie van 50MP. Natuurlijk is de Micro Four Thirds sensor niet voor iedereen weggelegd, maar als je extra bereik wilt met je lenzen en je zoekt naar een camera die ontzettend snel is, is dit betaalbare model een geweldige keuze.

Lees onze uitgebreide Olympus OM-D E-M1 Mark II review

Goede koop: Sony Alpha A7 II

Een geweldige camera voor deze prijs

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,2MP | Zoeker: 2.359K pixels | Autofocus: 117-punts AF | Scherm: 3,0-inch kantelbaar scherm, 1.228K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: Full HD bij 50p | Gebruikersniveau: Gevorderd/expert

Geweldige beeldkwaliteit

Geavanceerde functies

Alleen Full HD video

Slechte batterijduur

Laten we tot slot nog even kijken naar een camera die onze top-10 systeemcamera's net niet heeft gehaald, maar nog steeds veel waar biedt voor zijn geld. Zoals je kunt zien is de Alpha A7 III van Sony één van onze favoriete systeemcamera's die je op dit moment kunt kopen. Als je budget zo ver niet rijkt, kun je ook kijken naar het vorige model. Hij is nog altijd verkrijgbaar (net als de nog goedkopere Alpha A7), waarbij je heel veel camera krijgt voor je geld. Hieronder vallen een geweldige 24,2MP full-frame sensor, hoge-resolutie elektronische zoeker en een heel goed AF-systeem. De bediening is niet zo prettig als het nieuwere model, maar voor dit aantrekkelijke bedrag kun je daar wel overheen stappen. Het is moeilijk een betere camera te vinden voor dit bedrag.