De beste compactcamera's van 2020: 10 top compactcamera's voor iedereen

Van eenvoudige kiekjesmakers voor beginners tot hoogwaardige krachtpatsers: dit zijn de beste compactcamera's die je op dit moment kunt kopen.

Compactcamera's en de markt hiervoor zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Smartphones, met alsmaar betere camera's, hebben de instapmodellen zo'n beetje van de kaart geveegd. Als gevolg daarvan hebben veel fabrikanten zich gericht op de meer geavanceerde functies en mogelijkheden van compactcamera's, om ze als een aantrekkelijk alternatief voor je smartphonecamera aan te bieden.

Vergeleken met de compactcamera's van vroeger, zijn fabrikanten geneigd om veel grotere sensoren te gebruiken dan vroeger het geval was. Als gevolg daarvan profiteer jij als eindgebruiker van een aanzienlijk betere beeldkwaliteit, beter dan de beste smartphone. In sommige gevallen kan een compactcamera wat betreft beeldkwaliteit zelfs direct de concurrentie aangaan met spiegelreflexcamera's en systeemcamera's.

De verscheidenheid aan compactcamera's betekent dat er meer dan genoeg keus is, waardoor er voor ieder wat wils is, ongeacht je budget.

Beste compactcamera's van 2020

Er zijn kleine compactcamera's die je in je broekzak kunt schuiven maar een enorm zoombereik hebben, maar ook grote superzoomcamera's die eruit zien als spiegelreflexcamera's en voorzien zijn van grote, vaste zoomlenzen en veel automatische, eenvoudig te gebruiken functies (hoewel je geen DSLR-kwaliteit foto's moet verwachten).

Vergeet ook niet de robuuste waterdichte opties en de high-end modellen die een goed alternatief vormen voor een spiegelreflexcamera of een systeemcamera, voor het geval je een meer draagbaar model zoekt.

Heb je wat meer hulp nodig bij het selecteren van het juiste type camera dat aansluit bij jouw behoeften? Lees dan het artikel: Welke camera moet ik kopen?

Weet je dat al, lees dan vooral verder om erachter te komen wat volgens ons de beste compactcamera's van dit moment zijn.

(Image credit: Future)

Onze favoriet: Sony RX100 VII

Het is niet de nieuwste, maar maakt geweldige foto's voor deze prijs

Sensor: 1-inch, 20,1MP | Lens: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Scherm: 3,0 inch kantelbaar scherm, 1.229K pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 16fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld

Goede sensor voor zo'n kleine camera

De zoeker zit slim verborgen

Geen LCD-touchscreen

Niet ergonomisch ontworpen

In sommige opzichten is dit op dit moment de beste compactcamera. Het autofocussysteem loopt ver vooruit op wat de rest nu doet, het volgt bewegende onderwerpen uitstekend en schakelt slim gezichts- en oogdetectie als dat nodig is in. De controle over de video-opname is net zo uitstekend als de kwaliteit van het beeldmateriaal zelf, terwijl de beeldkwaliteit ook geweldig is. Maar aan dit alles hangt een prijskaartje, en voor veel mensen is het net iets te steil om de camera in hun toplijst op te nemen, maar we kunnen hem niet negeren een van de beste opties die er zijn. Dus als je wat geld over hebt, raden we de RX 100 VII ten zeerste aan.

Als je echter het idee van de zevende generatie RX100 leuk vindt, maar dat geweldige autofocussysteem wilt opofferen, kijk dan eens naar de RX100 VI (positie 6), die veel behoudt voor iets minder geld.

Lees de volledige Sony RX100 VII review

De beste compactcamera's van 2020

(Image credit: Fujifilm)

1. Fujifilm X100F

De X100F is de perfecte compactcamera voor de enthousiaste fotograaf

Sensor: APS-C CMOS, 24,3MP | Lens: 23mm f/2 | Scherm: 3,0-inch, 1.040.000 pixels | Zoeker: Hybride optisch/EVF | Fotografeersnelheid: 8fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Expert

Heel mooi ontwerp

Hybride zoeker

1080p video

Vaste brandpuntsafstandlens

Het is dan misschien één van de duurdere opties in onze lijst. Het is ook zeker geen camera voor iedereen, maar als je zoekt naar een camera van topkwaliteit, zullen de prestaties van de indrukwekkende X100F je niet teleurstellen. Als de vierde camera in een enorm populaire serie, heeft Fujifilm goed werk gedaan om de beste stukken van de vorige drie te gebruiken en zijn prestaties opnieuw te verbeteren. Het resultaat is een krachtige camera. De 24MP APS-C sensor levert gedetailleerde beelden met weinig ruis en geweldige kleuren, terwijl de handmatige keuze voor sluitertijd, blootstelling compensatie, ISO en diafragma je verbindt met de camera op een manier die je op geen enkele andere compactcamera ziet. De hybride elektronische/optische zoeker geeft je ook de vrijheid om het beeld zo in te stellen dat het beter bij de omgeving past. Het enige waar we onze bedenkingen over hebben is dat de video beperkt is tot Full HD opname, hoewel dat voor vele fotografen geen belemmering hoeft te zijn.

Lees de volledige Fujifilm X100F review

(Image credit: Panasonic)

2. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

De beste reiszoom-camera die je op dit moment kunt kopen

Sensor: 1 inch, 20,1MP | Lens: 25-360mm, f/3.3-6.4 | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.240.000 dots | Viewfinder: EVF | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Ervaren

Grote 1,0-inch sensor

15x zoom lens

Kleine elektronische zoeker

Vast scherm

Panasonic stond zo'n beetje aan het kraambed van het segment reiszoom-camera's. Dat zijn compactcamera's die in je zak passen, maar met een enorme zoomcapaciteit aan boord. Ondanks de krachtige competitie staat de TZ-lijn van Panasonic sinds jaar en dag bovenaan. Die trend wordt doorgezet met de TZ200. Net als bij de TZ100 is Panasonic er dit keer in geslaagd om een grotere 1-inch sensor te gebruiken in een formaat van camera dat niet groter is geworden dan eerdere modellen. Daardoor heb je een veel betere beeldkwaliteit. De zoomcapaciteit is niet zo groot als bij andere, maar de 15x zoomcapaciteit is in de meeste gevallen meer dan genoeg. De camera beschikt bovendien over een (kleine) elektronische zoeker, 4K-video en een fijne touchscreen interface. Als je zoekt naar een nette all-in-one compactcamera waarmee je geweldige foto's schiet: deze moet je hebben.

Lees de volledige Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 review

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Duur, maar ontzettend goed en met een flink bereik

Sensor: 1-inch CMOS, 20,2MP | Lens: 24-600mm, f/2.4-4 | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 1.44m dots | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 24fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/Expert

Geweldige sensor

Hoge kwaliteit zoomlens

Duur

Menu systeem kon beter

Als je zoekt naar een krachtige alles-in-een superzoomcamera, is de RX10 IV van Sony de beste keuze. De prijs is hoog, maar dan heb je ook prestaties die daar naar zijn. Bovendien is het in zijn klasse echt een unieke camera. De RX10 IV beschikt over een enorme 24-600mm f/2.4-4 zoomlens, waarbij de RX10 IV verdergaat op de RX10 III met een geweldig AF systeem dat de prestaties van de camera geweldig opvijzelen. Daarbij geeft de 1-inch sensor met een resolutie van 20,1MP geweldig gedetailleerde foto's. De bediening verloopt soepel. De camera ligt als een spiegelreflex in de hand en wordt gecomplementeerd door een grote en heldere elektronische zoeker. Laten we bovendien niet vergeten dat je kunt filmen in 4K en fotograferen met snelheden tot 24fps. Indrukwekkend!

Lees de volledige Sony Cyber-shot RX10 IV review

4. Canon PowerShot G7 X Mark III

Perfect voor vloggers die spontaan filmen

Sensor: 1-inch, 20,1MP | Lens: 24-100mm, f/1.8-2.8 | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.040.000 pixels | Zoeker: Nee | Fotografeersnelheid: 20fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Ervaren

Hele snelle burst shooting

Goed gebouwd en goede houvast

Lens kan wat zacht zijn

Geen flitsschoen

We leggen net de laatste hand aan onze review van de PowerShot G7 X Mark III, en we kunnen met zekerheid zeggen dat dit een grote hit zal zijn bij vloggers zoals de vorige G7 X modellen al hebben bewezen. Met de nieuwe voordelen van 4K opnames, microfoon toegang en live streaming naar YouTube, het samenvoegen van de ingebouwde ND filter die we al eerder zagen en het opklappen van het LCD-scherm, dit is zonder twijfel de sterkste compactcamera voor vloggers die er bestaat. Maar als je geen interesse hebt in video dan heeft deze nog steeds genoeg waar je blij van wordt. Van 30fps schieten bij volledige resolutie tot een supergevoelige touchscreen, een ingebouwde RAW-bewerking en het gemak van opladen via USB. Het is zonde dat er geen zoeker of flitsschoen bij zit, maar dat heeft ook niet iedereen nodig.

Lees de volledige Canon PowerShot G9 X Mark II review

5. Panasonic Lumix LX100 II

Een briljante compactcamera voor de enthousiaste hobbyfotograaf

Sensor: Micro Four Thirds, 17MP | Lens: 24-75mm, f/1.7-2.8 | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.240.000 dots | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 11fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren

Uitstekende beeldkwaliteit

Goede bedieningselementen op de body

Trage zoom

Vast lcd-scherm

Hoewel 24-75mm zoomcapaciteit bescheiden is voor een compactcamera, hoef je met de Lumix LX100 II niets te kort te komen als je op zoek bent naar een veelzijdige camera waarmee je geweldige beelden schiet. De lens heeft niet alleen een snel variabel maximaal diafragma van f/1.7-2.8, maar de 17MP Micro Four Thirds-sensor met een aantal verschillende beeldverhoudingen betekent dat deze een aantal van de beste foto's levert die je waarschijnlijk van een compactcamera zult zien. Er is ook een handige ingebouwde elektronische zoeker, een groot touchscreen (hoewel dit helaas niet kantelbaar of draaibaar is), 4K-video en een behoorlijk aantal bedieningselementen op de behuizing.

Compactcamera's met sensors groter dan 1-inch in formaat zijn meestal beperkt tot brandpuntafstand lenzen, wat een geweldige kwaliteit heeft maar het ontbreekt aan flexibiliteit. Maar niet de Panasonic LX100 II; het is hem gelukt om samen met een 17MP Four Thirds sensor samen te gaan - hetzelfde formaat als die zijn te vinden in Panasonic's G-series spiegelloze camera's - met een zoom lens equivalent tot 24-75mm in termen van 35mm. En dat bewijst dat kwaliteit en flexibiliteit wel samen kunnen gaan. De originele LX100 is een kenmerkende camera voor het bieden van iets vergelijkbaars, en deze laatste herhaling neemt het stokje over, met een wendbaar AF systeem, robuuste body, heldere 4K video's en een handige elektronische zoeker als een van de hoogtepunten.

Lees de volledige Panasonic Lumix LX100 II review

6. Sony Cyber-shot RX100 VI

Sony's supersnelle sensor is briljant, maar duur

Sensor: 1-inch, 20,1MP | Lens: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 921.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 24fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Supersnel fotograferen en 4K

Ingebouwde elektronische zoeker

De techniek maakt 'm duur

Bedieningsproblemen

Sony's eerste RX100 was een kenmerkende camera die een 1-inch sensor gebruikte in een compacte, metalen behuizing en met de bedieningselementen en beeldkwaliteit die wordt verlangd door kritische fotografen. De RX100 VI gaat echter nog een aantal stappen verder met een 'gestapeld' sensorontwerp voor snelle gegevensvastlegging. Dit betekent dat het 4K-video, verbluffende 40x slow-motion en stilstaande beelden kan opnemen met 24fps in burst-modus. Daarbij beschikt de camera over een kleine ingebouwde zoeker die zijn rivalen missen. Dit model van de zesde generatie beschikt nu een indrukwekkende 24-200mm-zoomlens. Het is een prijzige optie en heeft zijn eigenaardigheden, maar als je op zoek bent naar een veelzijdige compactcamera van zakformaat met een hoogwaardige zoomlens, zul je niet teleurgesteld zijn.

Lees de volledige Sony Cyber-shot RX100 VI review

(Image credit: Future)

7. Canon PowerShot G5 X Mark II

Een dure, maar uitstekende all-rounder

Sensor: 1-inch CMOS, 20,1MP | Lens: 24-120mm, f/1.8-2.8 | Scherm: 3,0-inch, 1.040.000 pixels | Zoeker: 0,39 inch EVF | Fotografeersnelheid: 20fps (8fps met autofocus | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren

Ligt goed in de hand

Heldere, duidelijke EVF

Ietwat duur

Batterij kan beter

De tweede versie van de G5 X is een serieuze verandering qua styling en specs voor de serie. De DSLR-stijl is verdwenen ten gunste van een gestroomlijnde behuizing die nog steeds een plezier is om vast te houden, maar veel gemakkelijker in een zak te steken. Binnenin kan een nieuwe 20,1MP CMOS-sensor, aangedreven door Canon's DIGIC 8 motor, volledige 4K-beelden vastleggen, terwijl een nieuw 24-100mm objectief een ruim brandbereik en een relatief groot maximaal diafragma biedt. De G5 X Mark II is goed afgerond en prachtig in het gebruik, en levert een betrouwbare goede beeldkwaliteit, scherpe scherpstelling en een sterke functieset. De levensduur van de batterij zou beter kunnen zijn en het objectief kan bij langere brandpuntsafstanden een beetje zacht zijn, maar de Mark II blijft een zeer capabele allrounder die vrijwel alle scènes aankan. Waarom dan de lagere ranking? Zijn prijs mag nog wat zakken.

Lees de volledige Canon Powershot G5X Mark II review

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Een unieke camera, dankzij de APS-C sensor en zoomlens

Sensor: APS-C CMOS, 24,2MP | Lens: 24-72mm, f/2.8-5.6 | Scherm: 3,0-inch vari-angle touchscreen, 1.040.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 7fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Grote sensor, kleine behuizing

Fijne bediening touchscreen

Beperkt zoombereik

Enkel 1080p video-opname

Fanatieke fotografen gaan meestal voor een spiegelreflexcamera of een spiegelloze camera, maar ze willen ook iets dat ze altijd mee kunnen nemen op die dagen waarin de grote camera thuis moet blijven. Meestal betekent dat dat je een kleinere sensor moet gebruiken - maar deze keer niet. Op de een of andere manier heeft Canon een APS-C-sensor op DSLR-formaat gemonteerd in een compacte camerabehuizing. Er is ook een ingebouwde elektronische zoeker en een verfijnde touchscreen-interface. Het zoombereik is een beetje bescheiden met 24-72 mm, maar er is niets anders dat deze camera evenaart.

Lees onze volledige Canon PowerShot G1 X Mark III review

9. Olympus Tough TG-5

De beste waterdichte compactcamera die je kunt kopen

Sensor: 1/2.3-inch CMOS, 12,2MP | Lens: 25-100mm, f/2-4.9 | Scherm: 3,0-inch display, 460.000 pixels | Zoeker: Nee | Fotografeersnelheid: 20fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

Robuuste body

RAW fotografeermodus

Gebruikersinterface is verwarrend

Gemiddelde batterijduur

Waterproof tot 15m diepte, de Tough TG-5 is ook drukbestendig tot 100kg en valbestendig tot 2,1m. Hij kan zelfs gebruikt worden bij temperaturen van -10 graden Celsius. Dit is met recht een robuuste camera. Olympus heeft de ongebruikelijke sprong gemaakt om de resolutie van 16MP van de TG-4 naar 12MP op de TG-5 te verlagen. De toevoeging van de RAW bestandsindeling maakt echter veel goed en zorgt dat de beeldkwaliteit beter is dan zijn voorganger, bovendien kan hij 4K films opnemen aan 30fps of high-speed films aan 120fps in Full HD. Onze keuze uit het assortiment waterdichte camera's! De recente aangekondigde TG-6 biedt een aantal voordelen, hoewel de TG-5 nog steeds beschikbaar is en een camera die we blijven beoordelen als je iets nodig hebt dat zo robuust is als het maar kan.

Lees onze uitgebreide Olympus Tough TG-5 review

(Image credit: Panasonic)

10. Panasonic ZS100/TZ100

Een superzoom voor een superprijs

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 25-250mm, f/2.8-5.9 | Scherm: 3.0-inch display, 1.040K pixels | Zoeker: Nee | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

Grote sensor gezien de lens wat klein is

Ingebouwde EVF

Scherm is vastgezet

Nu geüpdatet door de ZS200

De ZS100 is dan misschien ververst door de ZS200 (positie 2), maar laat dat je niet afleiden. Het is nog steeds een mooie camera, en zijn laatste gen status betekent dat hij een betere prijs heeft dan ooit tevoren. Een deel van zijn charme is te danken aan zijn grote 1-inch sensor die samen gaat met een 10x optische zoom lens, die betere beeld- en videokwaliteit biedt dan andere superzoom compactcamera's, maar dan met de flexibiliteit van een brede zoom lens. Dat is iets wat niet veel camera's kunnen laten zien. Andere pluspunten zijn een ingebouwde EVF, hele goede 4K kwaliteit video en wifi, samen met het vastleggen van beelden in RAW.

Lees de hele: Panasonic ZS100 review

Bekijk ook eens...

Vind je geen van de bovenstaande camera's mooi? En heb je een wat groter budget? Dan zijn hier nog twee andere opties.

(Image credit: Leica)

Leica Q2

Duur? Ja. Briljant? Zeker weten!

Sensor: volledig frame 47.3MP | Lens: 28mm f/1.7 | Scherm: 3.0-inch touchscreen, 1,040,000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 20/10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld/Expert

Stellaire beelden

Stevig gebouwd

Video specificaties kunnen beter

Verre van goedkoop

De Q2 is prachtig en is nu zonder twijfel de beste compactcamera die er is. Hij is niet voor iedereen - met name omdat hij een fortuin kost - maar als je echt de beste compactcamera wil, dan vind je geen betere dan de Q2. Leica heeft niet bezuinigd op de specificaties, met de 47.3MP sensor die massa's details produceert en zo min mogelijk ruis geeft. En de elektronische zoeker van 3.68 miljoen pixels is helder en scherp. Ook helder en scherp is de 28mm f/1.7 lens, en de 4K video toont genoeg details. Hij is niet heel handzaam en sommigen geven misschien de voorkeur aan een kantelbaar scherm, maar de kwaliteit van deze camera is zo goed als foutloos. Als je op zoek bent naar zo'n camera, maar niet het geld hebt om hem te kopen, overweeg dan zijn voorganger de Q1. Deze biedt in vergelijking een licht gestripte functieset voor heel wat minder geld.

(Image credit: Ricoh)

Ricoh GR III

Ook een niche camera, maar is zonder meer heel goed in wat hij doet

Sensor: APS-C 24.2MP | Lens: 28mm f/2.8 (35mm-equivalent) | Scherm: 3.0-inch touchscreen, 1,040,000 pixels | Zoeker: Nee | Fotografeersnelheid: 4fps | Film: Full HD | Gebruikersniveau: Gemiddeld

Kleine robuuste body

Goeie sensor en scherpe lens

Video kwaliteit is slecht

Dat geldt ook voor de batterijduur

We hebben gemengde gevoelens over de GR III, maar we vinden hem nog steeds een vermelding waard. Waarom? Omdat, ondanks een paar eigenaardigheden, is het Ricoh gelukt om een hoop goed te krijgen en het levert iets wat geen andere compactcamera nu kan, namelijk de combinatie van een beeld gestabiliseerde 24MP APS-C sensor binnenin een body die je met gemak in je broekzak kunt steken. Andere voordelen zijn een hoogwaardige lens, snelheid, een vernieuwd menu systeem en een ingetogen styling. De verbeterde 28mm-equivalent lens zal niet iedereen mooi vinden, en de batterijduur is ook teleurstellend, maar voor degenen die licht reizen en prachtige plaatjes willen vastleggen is dit een zeer capabel alternatief voor een verwisselbare lens camera.