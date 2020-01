De beste camera's van 2020: de 10 beste camera's die je kunt kopen

Wat is de beste camera die je op dit moment kunt kopen? Oké, we geven het zelf alvast toe, dat is een onmogelijke vraag om te beantwoorden, maar we gaan wel ons best doen om ervoor te zorgen dat jij de best mogelijke keuze maakt.

Weet je, de beste camera voor een professioneel fotograaf is een heel ander model dan de beste camera voor iemand die aan extreme sporten doet. Net als de beginnend fotograaf, die heel andere eisen stelt aan zijn toestel dan een pro. Hij heeft niet al die high-tech functies nodig, maar zoekt eerder een eenvoudige camera die zijn zelfvertrouwen een oppepper kan geven.

Maar als je ons vraagt welke camera's wij in de top tien zouden zetten, ongeacht je niveau en ongeacht het prijskaartje, dan moet je zeker verder lezen.

Wat we hebben gedaan is kijken naar de aspecten waarvan wij denken dat ze uitmuntend zijn in hun eigen gebied en werkveld, zodat je alles vind in onze lijst, van goedkope en vrolijke camera's tot geavanceerde full-frame DSLR's.

Dat houdt in dat we keuzes moeten maken. Je vind modellen met indrukwekkende lijsten met specificaties en uitmuntende prestaties, terwijl anderen in de lijst komen omdat ze simpelweg heel erg veel waar voor hun geld bieden, of een unieke feature hebben die een gat in de markt vult.

Dat betekent, hoewel de meeste camera's nieuw zijn, dat sommige oudere modellen nu gedaald zijn in prijs en daardoor heel aantrekkelijk worden om te kopen. Nieuwer is niet altijd beter. Met name als er alleen een marginale toename is in prestatie en een onevenredige prijsverhoging. Maar daar hoef je je geen zorgen om te maken, omdat we de beste eruit hebben gehaald zowel nieuwe als oudere modellen die hebben bewezen dat ze zeer waardevol zijn.

Door dit artikel heen zullen we tekst en uitleg geven over bepaalde technische termen en de verschillen tussen de verschillende camera's, maar als je wat meer hulp wilt bij het kiezen van het type camera dat je nodig hebt, kun je nog altijd verder lezen in onze stap voor stap gids: Welke camera moet ik kopen?

Aan de andere kant heb je misschien al een helder idee over het soort camera dat je wil kopen, waarbij je meteen door kunt klikken naar een specifieke koopgids onderaan dit artikel. Lees in alle andere gevallen rustig verder om erachter te komen welke soorten camera's er zijn en wat de beste opties zijn.

De beste camera's van 2020

1. Nikon Z6

Een briljante start voor een nieuw spiegelloos systeem

Type: Spiegelloos | Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,5MP | Lens: Nikon Z vatting | Zoeker: EVF | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100.000 pixels | Fotografeersnelheid: 12fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

High-res elektronische zoeker

Vertrouwde en verfijnde bediening

XQD-geheugenkaart wordt beperkt ondersteund

Beperkte buffer

Onze beste spiegelloze camera was tot kort de briljante Sony Alpha A7 III, maar door de komst van Nikons nieuwe Z6 is er een nieuwe marktleider wat ons betreft, ook al overtreft de Z6 de A7 maar net. De Z6 krijgt het voor elkaar om excellente stills te combineren met 4K video kwaliteit en met alles dat belangrijk is voor een full-frame spiegelloze camera. Dus we krijgen een lichtgewicht en compacte body dat nog steeds makkelijk in de hand ligt, in een substantiële en ergonomisch ontworpen grip, samen met een scherpe 3.69 miljoen dot viewfinder en een reactief kantelbaar touchscreen. Het feit dat je bestaande F-mount lenzen kunt gebruiken d.m.v. de FTZ adapter, betekent ook dat je niet beperkt bent tot de paar Z mount optics die zijn ontwikkeld voor het systeem, terwijl een recente firmware update de prestatie en gezichtsherkenning een boost heeft gegeven. Dat maakt hem een ware concurrent voor de Sony Alpha lijn. Wij houden ervan.

2. Fujifilm X-T30

Deze betoverende retro-optie beschikt over genoeg technologie

Sensor: APS-C | Resolutie: 26,1MP | Zoeker: EVF, 2.360K pixels | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 1.040K pixels | Autofocus: 425-punts AF | Fotografeersnelheid: 8fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Expert

Geweldige prijs-kwaliteitverhouding

Fantastische foto's en mooie films

Kleine behuizing is soms wat krap

Een kaartslot

Fujifilm X-T30 mag dan misschien nog steeds een van de meest capabele APS-C spiegelloze camera's zijn die er is, maar het feit dat het bedrijf zo veel technische elementen in de smallere en goedkopere X-T30 heeft gestopt zorgt ervoor dat deze onze voorkeur heeft. Een stevige 26.1MP X0Trans CMOS 4 sensor, een populaire Film Simulatie modus, buitengewone 4K video capaciteiten en een hybride AF systeem met 425 fasedetectie. De AF points zijn de hoogtepunten uit de spec sheet, terwijl verbeteringen aan de snelheid en gezichts/oogdetectie zorgen voor een wat meer verfijnde prestatie ten opzichte van de vorige X-T20. Onze enige kritiekpuntje is de kleine viewfinder vergroting - maar dan nog zul je op dit moment geen betere APS-C spiegelloze camera vinden voor dit geld.

3. Sony A7 III

Kwaliteit gekoppeld aan snelheid

Sensor: Full-frame | Resolutie: 24,2MP | Zoeker: 2.359K pixels | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 921K pixels | Autofocus: 693-punts AF | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Geweldige 24MP sensor

Sensor-gebaseerde stabilisator

Weerbestendige afdichting kon beter

Beperking door EVF

We houden van de A7 III. De originele A7 en A7 II lieten al zien dat Sony de goede kant op ging en de juiste beslissingen maakte, maar de derde generatie heeft echt impact gemaakt op de markt voor spiegelloze camera's. De basis van de camera - een 24MP full-frame sensor, 4K video, beeldstabilisatie op de sensor, 10fps fotografeermodus en een hybride 693-punts AF systeem – is krachtig genoeg, maar met twee kaartsloten en een batterij die 710 foto's mee gaat, maken het plaatje compleet. Je krijgt echt waar voor je geld - en geweldige prestaties. We hebben wel wat kanttekeningen op de zoeker en de weersbestendige afdichting, maar dit is nog altijd één van de meest veelzijdige camera's die je op dit moment kunt kopen, spiegelloos of niet.

4. Nikon D850

Als je resolutie en snelheid nodig hebt, zit je bij de D850 gebakken

Type: DSLR | Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 45,4MP | Lens: Nikon F vatting | Zoeker: Optisch | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.359.000 pixels | Fotografeersnelheid: 7fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Gevorderd/expert

Indrukwekkende beeldkwaliteit

Uitmuntende prestaties

Trage Live View AF snelheid

SnapBridge connectiviteit

De D850 staat nog boven de D810 en veel succesvolle pro Nikon DSLR's die hem al zijn voorgegaan, en zijn goed uitgeruste set van zal een diverse groep gebruikers aanspreken. Normaal gesproken vinden we dergelijke camera's gericht op hoge resolutie, hoge snelheid of stevige video capaciteiten, maar met zijn 45MP full-frame sensor, 7fps burst shooting (die opgevoerd kan worden tot 9fps met een batterij grip) en 4K video-opname opties, voorziet het ieders behoefte. De body is robuust en beschermd tegen slecht weer en is bezaaid met verlichte knoppen voor gebruik bij weinig licht, terwijl hij geweldig presteert door de 153 AF points als het aankomt op het vastleggen van bewegende objecten. De batterijduur van 1,800 frames per lading is ook erg indrukwekkend.

5. Nikon Z50

De perfecte middenklasse spiegelloze upgrade voor DSLR-gebruikers

Type: Spiegelloos | Sensor: APS-C | Resolutie: 20,9MP | Lens: Z-mount | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 1.036.080 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 11fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Enthousiasteling

Geweldige DSLR-achtige bediening

Uitstekende zoeker

Beperkte native lenzen

Kantelbaar scherm werkt niet met statief

Op zoek naar een kleinere, meer betaalbare versie van de full-frame Nikon Z6 voor reizen en algemeen gebruik? De Z50 past in dit plaatje en is een uitstekend instapmodel in de middenklasse, APS-C camera's van Nikon. Hij is geschikt voor mensen die van een Nikon DSLR willen overstappen op een spiegelloze camera, omdat hij, in tegenstelling tot kleinere concurrenten zoals de Fujifilm X-T30, dankzij zijn grote, diepe grip voorrang geeft aan de bediening. De Z50 produceert prachtige foto's en heeft hetzelfde uitstekende autofocussysteem als de Nikon Z6, die heel goed werkt bij statische onderwerpen, maar niet helemaal kan tippen aan de prestaties van zoiets als de Sony A6400 als het gaat om sport en actie. Met een indrukwekkende zoeker en een kantelbaar touchscreen is de Z50 echter een geweldige camera voor reizen en algemeen gebruik. Hij is tot slot compatibel met oudere F-mount objectieven via een optionele adapter, samen met Nikon's nieuwe Z-Mount glas.

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Geweldige prestaties in een superkleine verpakking

Type: Systeemcamera | Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 16,1MP | Lens: Micro Four Thirds | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.370.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 8,6fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/enthousiasteling

Compacte behuizing

5-axis stabilisatie

Kleinere sensor dan andere camera's in deze lijst

Batterijduur kan beter

Hoewel je aan de specificaties van de OM-D E-M10 Mark III niet goed kunt zien welke verbeteringen er zijn doorgevoerd boven de Mark II, heeft Olympus toch zijn best gedaan om een van onze favoriete spiegelloze camera's te verbeteren en te verfijnen om daar nog een aantrekkelijker model voor te maken die perfect is voor nieuwe gebruikers en ervaren fotografen. Natuurlijk, de Micro Four Thirds sensor is kleiner dat die van de concurrenten, en de 16MP resolutie lijkt ook wat verouderd, maar laat dit je niet afschrikken. Sensor-gebaseerde beeldstabilisatie, iets wat de meeste camera's op dit niveau niet bieden ten behoeve van de lens-gebaseerde stabilisatie, is een groot pluspunt en is heel effectief, daarnaast zijn 4K video opname en een fotografeersnelheid van 8,6 beelden per seconde erg indrukwekkend. Het feit dat je het kan gebruiken met zoveel buitengewone en compacte Micro Four Third lenzen maakt hem nog aantrekkelijker.

7. Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D

Op zoek naar je eerste DSLR? De Rebel SL3 is een goeie keus

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Lens mount: Canon EF | Zoeker: Optisch | Scherm type: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.040.000 pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Filmen: 4p | Gebruikersniveau: Beginner

Het uitklapbare touchscreen werkt perfect

Dual Pixel CMOS AF is geweldig

4K-video

Bijgesneden video

9-point AF systeem is wat simpel

De beste twee DSLR's voor beginners die we recentelijk hebben gezien zijn de Nikon D3500 en de Canon Rebel SL3 / 250D. We zijn voor deze lijst gegaan voor de iets duurdere 250D. Met de nogal dubieuze titel als 's werelds kleinste DSLR met een volwaardig scherm is de 250D nog steeds een prima optie om de kneepjes mee te leren. Dankzij dat scherm is het ook een goede optie voor vloggers of videofans. Omdat hij een upgrade is van de populaire 200D, brengt hij enkele nieuwe functies met zich mee zoals 4K-video-opname en een nieuwe processor. Als je budget beperkt is en je geen 4K video nodig hebt, is de oudere SL2 / 200D ook nog een goede optie. Als je nieuw bent met een "echte" camera, zal de 24,2MP-sensor van de EOS 250D je fotografie een mooie boost geven, terwijl het vloeiende AF-systeem in gang schiet bij het opnemen van live-beelden en video's. Er is ook een eenvoudige interface, die geweldig is voor beginners. Het aantal objectieven dat beschikbaar is voor Canon's EF-vatting is bijna eindeloos en ook de accessoires zijn talrijk.

8. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

De perfecte reiscamera - klein, veelzijdig en met een mooie zoomcapaciteit

Type: Reiscompact | Sensor: 1 inch type CMOS | Resolutie: 20,1MP | Lens: 24-360mm, f/3.3-6.4 | Zoeker: EVF | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.240.000 pixels | Fotografeersnelheid: 10fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/amateur

1,0-inch type sensor

Mooi 15x zoombereik

EVF voelt wat klein

Duur

De Panasonic Lumix TZ200 is de beste reiszoom die je mee op pad kunt nemen. Dit komt vooral dankzij de grote sensor van 1,0 inc, waardoor pixels ongeveer 2,4x groter zijn dan bij bijvoorbeeld de Lumix TZ90, waardoor de TZ200 veel betere foto's produceert. De zoomcapaciteit is niet zo groot als sommige concurrenten, maar meer dan genoeg voor de meeste situaties. Bovendien heeft de camera een ingebouwde elektronische zoeker, wat het makkelijker maakt om je compositie te bepalen in de felle zon. De camera is bovendien in staat om 4K video's op te nemen, waarbij je dankzij Panasonics 4K Photo mode foto's kunt extraheren uit de film met een resolutie van 8MP. Dat maakt deze camera een geschikte en praktische compagnon voor op reis. Als je zoekt naar betere prestaties (en als je meer geld te besteden hebt) kun je ook eens kijken naar Sony's briljante Cyber-shot RX100 VI.

9. Panasonic Lumix G90 / G95

Een geweldige all-rounder voor vloggers

Type: Systeemcamera | Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 20,3MP | Lens: Micro Four Thirds vatting | Scherm: 3-inch vari-angle touchscreen, 1.040.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 9fps/30fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld

Multi-aspect sensorontwerp

Briljante video specificaties

Heeft geen beeldstabilisator

Batterijduur kon beter

Als je op zoek bent naar een solide all-rounder en je wilt zowel video als foto's maken, dan is de G90 / G95 een geweldige optie. Met veel functies van zowel de G85 als de videogerichte GH5S is dit een camera die veel in zijn relatief kleine behuizing weet te proppen. Het ontwerp is doordacht, wat betekent dat de G90/G95 zeer goed werkt, terwijl de Micro Four Thirds lenzen zo klein zijn dat het totale systeem zeer netjes en compact is. Voor video's is er 4K-video met V-LogL profiel bij 24fps/25fps/30fps terwijl Full HD opname tot 120fps gaat in de High Speed Video mode.

9. Olympus Tough TG-6

Een ruige waterproof compactcamera met hoogwaardige functies

Type: Compactcamera | Sensor: 1/2.3-inch | Resolutie: 12MP | Lens: 25-100mm f/2-4.9 | Zoeker: N/A | Scherm: 3,0-inch, 1.040.000 pixels | Fotografeersnelheid: 20fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

Robuuste body

Raw fotografeermodus

Kleine sensor

Slechte kwaliteit bij langere afstanden

Als je op zoek bent naar een waterdichte camera die zich kan wagen aan plaatsen waar je smartphone niet durft te komen, dan is de TG-6 de beste optie. Olympus heeft in de loop van de jaren veel gedaan om indruk te maken met zijn TG-serie. Hoewel de TG-6 een vrij bescheiden upgrade is ten opzichte van zijn voorganger (de TG-5), is hij nog steeds de keuze bij uitstek voor een stoere of onderwater compactcamera. De TG-6 is ontworpen om te gooien op zo'n beetje alles - soms heel letterlijk - met waterdichtheid tot maximaal 15 meter en valbestendigheid vanaf een hoogte van 2,4 m. Hij kan ook worden gebruikt bij temperaturen tot -10°C. Combineer dat alles met een camera die in RAW-formaat kan opnemen, 4K video bij 30fps of high-speed beelden bij 120fps in Full HD kan schieten en je hebt inderdaad een aantrekkelijk pakket. Voor onderwaterfotografen zijn er enkele nieuwe onderwatermodi, maar als je voornamelijk op het land werkt, zou je er goed aan doen het oudere TG-5 model te overwegen om wat geld te besparen.

Erevermelding: Fujifilm GFX 100

Dit megapixel monster is de meest boeiende medium format camera tot nu toe

Sensorgrootte: Medium format | Resolutie: 102MP | Zoeker: 5,760,000 pixels | Monitor: 3.2-inch drievoudig kantelbaar display, 2,360K pixels | Autofocus: Hybrid AF | Maximum doorlopende fotografeersnelheid: 5fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Professioneel

EVF is de beste tot nu toe op een spiegelloze camera

Prachtige details in afbeeldingen

Verticale grip kan beter

Heel duur

Fujifilm heeft misschien geen full-frame camera's zoals vele van zijn rivalen, maar hij is erin geslaagd om zijn succesvolle X-serie camera's met een indrukwekkende medium format alternatieven verder uit te bouwen. En met de GFX 100, laat het zien hoe succesvol het huwelijk tussen de X-series technologie en een grotere sensor kan zijn. Het brengt vele geliefde functies samen met een 102MP (ja, 102MP) sensor die uitstekend presteert. Terwijl er andere medium format camera's zijn die de sensor resolutie overstijgen, kan er geen een andere camera gebruiksvriendelijkheid die we evenaren, met de controle over je opnamen samen met de verbluffende 5.76 miljoen pixels elektronische zoeker en geweldige 4K video kwaliteit om te starten. Het is niet perfect, en het zal je duur komen te staan, maar het is zonder twijfel de meest veelzijdige medium format camera die we tot nu toe hebben gezien.