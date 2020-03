De beste Amazon Prime Day deals 2019 in Nederland en België

Amazon Prime Day Snelle Links: (Image credit: Future) Prime Day deals by category: 1. Smart home

Amazon Prime Day 2019 is officieel van start gegaan en wij hebben voor jullie een lijst samengesteld met de beste deals die je kan vinden. Deze lijst wordt bovendien 48 uur lang geüpdatet, dus als er niets leuks voor je tussen zit, kom dan over een paar uur eens terugkijken.

Vooral de producten in de categorie smart home en entertainment van Amazon zelf, zoals de Echo-speakers genieten van hoge kortingen dit jaar en ook de iPhone X-reeks is een pak goedkoper.

Onze belangrijkste tip voor Prime Day: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Disclaimer voor lezers vanuit België: We hebben gemerkt dat onze links jullie sturen naar de Franse website van Amazon en niet de Duitse. Als je op de deal klikt en vervolgens in de adresbalk .fr verandert naar .de dan kom je wel bij de juiste deal terecht. Onze excuses en we proberen dit probleem intussen op te lossen!

De beste Amazon Prime Deals

SanDisk Extreme PRO 128GB voor 19,99 i.p.v. 47,99

Nog op zoek naar een geheugenkaart (of twee) voor in je camera? Dan is nu het uitgelezen moment om een voorraadje in te slaan want deze SanDisk Extreme PRO geheugenkaarten van 128GB zijn 58% goedkoper!Deal bekijken

Samsung Galaxy S10e voor 479,00 i.p.v. 749,00

Deze gloednieuwe Samsung Galaxy S10e heeft een korting van 36% gekregen, waardoor je nu voor minder dan 500 euro een topklasse smartphone kan bemachtigen.Deal bekijken

Smart home deals

Gardena R40Li 0471-60 Robotmaaier voor 549,99 i.p.v. 1099,99

Ben je het ook beu om zelf je gras te maaien of is de traditionele grasmaaier aan vervanging toe? Neem dan zeker eens een kijkje bij deze Gardena Robotmaaier.Deal bekijken

Sonos Play voor 144,99 i.p.v. 179,00

De Sonos Play is een degelijke smart speaker met enorm goed geluid. Het enige nadeel is dat hij hier nog geen Google Assistant ondersteunt, maar ook dat kan binnenkort veranderen.

Deal bekijken

iRobot Roomba 671 voor 199,00 i.p.v. 349,00

Wie heeft er nog een gewone stofzuiger nodig als je een robotstofzuiger met 43% korting kan kopen?



Philips Hue White & Color Ambiance voor 74,99 i.p.v. 149,95

Altijd als smart lampen in huis willen halen? Tegen deze Philips Hue deal met 50% korting kan je haast geen nee zeggen.



Smartphone deals

iPhone XS (512GB) voor 1269,99 i.p.v. 1549,00

De prijs blijft redelijk hoog, want het gaat natuurlijk om een iPhone, maar als je de iPhone XS aan het overwegen was, is deze deal perfect.

Deal bekijken

iPhone 8 (256GB) voor 599,99 i.p.v. 849,00

Hij mag dan wel niet meer de nieuwste iPhone zijn, maar de iPhone 8 blijft ook in 2019 een heel degelijke smartphone.

Deal bekijken

Huawei Mate 20 voor 499,00 i.p.v. 669,00

De nieuwste toevoeging aan de Mate-serie van Huawei geniet nu van een stevige korting van 25% tijdens Prime Day. Mis deze kans zeker niet!

Huawei P30 Lite voor 289,00 i.p.v. 398,98

Ook een van de nieuwste toevoegingen aan de P-reeks van Huawei krijgt een mooie korting van iets meer dan 100 euro. Je krijgt er bovendien nog twee gratis bluetooth-speakers bij. Waar wacht je nog op?

Motorola Moto G7 voor 179,00 i.p.v. 249,99

Ook de Moto G7 is een van de recentere smartphones van Motorola. De G7-reeks bestaat uit vier Android One-smartphones en staat bekend om zijn degelijke prestaties tegen enorm lage prijzen, die nu nog lager zijn!

Audio deals

Ultimate Ears Wonderboom voor 44,00 i.p.v. 99,99

Nog op zoek naar waterdichte, enorm stevige bluetooth speaker om mee op reis of naar festivals te nemen? Met deze deal zit je zeker goed.

Deal bekijken

Bose SoundLink Around-Ear voor 149,00 i.p.v. 219,00

Een van de duurdere koptelefoons van Bose krijgt een korting van 32% en is nu net dat beetje betaalbaarder.



JBL Xtreme voor 139,00 i.p.v. 299,00

Deze grote speaker van JBL kan je kopen met 54% korting. Hij is geschikt voor feestjes en buitengebruik, aangezien hij waterbestendig is en door zijn formaat ook heel wat geluid kan produceren.

Deal bekijken

Sennheiser Momentum Free voor 102,99 i.p.v. 199,00

Deze bluetooth-oortjes van Sennheiser kosten normaal bijna 200 euro maar zijn nu bijna 50% goedkoper. Een ideale aankoop als je op zoek bent naar kwalitatief geluid en bereid bent om er het nodige geld voor neer te tellen.

Deal bekijken

Sennheiser HD 599 voor 99,99 i.p.v. 179,99

Heb je liever een on-ear koptelefoon dan in-ears, dan kan je terecht bij deze Sennheiser HD 599. Het is weliswaar nog een exemplaar met een kabel, maar de geluidskwaliteit is nog steeds geweldig.

Deal bekijken

Wearables deals

Garmin Vivofit 4 fitnesstracker voor 44,99 i.p.v. 79,99

Als je niet alle functies van de Vivoactive nodig hebt, dan is de Vivofit 4 een leuk alternatief. Je hebt nu al een exemplaar voor 44,99 euro.

Deal bekijken

Huawei Watch GT voor 139,00 i.p.v. 249,00

Deze topklasse stijlvolle smartwatch van Huawei geniet nu van 44% korting. Hij heeft alle functies die je mag verwachten van een topklasse smartwatch, waaronder hartslag- en slaapmeting. Daarnaast heeft hij nog een batterijduur van twee weken.Deal bekijken

Samsung Galaxy Fit e voor 29,00 i.p.v. 39,00

Deze kleine en goedkope fitnesstracker van Samsung is zonet nog wat goedkoper geworden. Hij bevat niet alle functies voor een smartwatch maar als je wat ondersteuning zoekt bij je dagelijkse rondje joggen, dan zit je hier goed.Deal bekijken

Laptop deals

Microsoft Surface Pro 6 voor 729,00 i.p.v. 1049,00

De bekende Microsoft Surface Pro 6 zakt door deze korting van 31% onder de 1000 euro. Let wel: je moet de toetsenbordcover nog afzonderlijk kopen.

Deal bekijken

Asus VivoBook S14 S430UA voor 549,00 i.p.v. 699,00

Deze compacte Asus VivoBook van 14 inch bevat een Intel Core i5-processor van de 8e generatie en 8GB werkgeheugen, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. De korting van 150 euro maakt hem daarbij nog aantrekkelijker.Deal bekijken

Lenovo IdeaPad 330 voor 399,00 i.p.v. 549,00

Deze Lenovo IdeaPad 330 van 15,6 inch met Intel Core i3-7020U, 8GB RAM-geheugen en 256GB SSD-opslag is ideaal voor casual, dagelijks gebruik. Koop hem met 27% korting!Deal bekijken

ASUS Zenbook 14 UX433FN voor 999,00 i.p.v. 1199,00

Deze Asus Zenbook 14 is een compact productiviteitsmonster. Met een Intel Core i7-8565U processor, 16GB RAM, 512GB SSD-opslag en zelfs een Nvidia GeForce MX150 GPU vlieg je doorheen dagelijkse taken en kan je er zelfs enkele lichte games op spelen!Deal bekijken

Razer Blade 15 voor 1499,00 i.p.v. 1879,00

De Razer Blade 15 is een van de meest compacte gaminglaptops ter wereld. Dit exemplaar bevat een 8e generatie Intel Core i7-processor en een Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q, waardoor hij zelfs de zwaarste games de baas kan en ook VR-games ondersteunt.Deal bekijken

Apple 13-inch MacBook Air voor 999,00 i.p.v. 1349,00

Niet alleen de iPhones van Apple zijn in de aanbieding bij Amazon, maar ook de MacBook Air. Door de korting van 26% zakt hij net onder de 1000 euro.Deal bekijken

Huawei MateBook voor 729,00 i.p.v. 999,00

Door zijn formaat van amper 13 inch, Intel Core i5-processor, 8GB RAM en 256GB SSD-opslag is deze Huawei MateBook geschikt voor de iets zwaardere dagelijkse taken en heel handig om overal mee naartoe te nemen. Ook voor nieuwe studenten is dit een ideale keuze!Deal bekijken

Tablet deals

Huawei MediaPad M5 tablet voor 239,00 i.p.v. 399,00

Met een korting van 40% is deze tablet van Huawei misschien minder aantrekkelijk dan bovenstaand exemplaar van Samsung, maar voor casual gebruik en entertainment is hij perfect.Deal bekijken

Gaming deals