Bescherm de high-end smartphone

Achter op de duurste phones zitten meerdere camera’s. Met geavanceerde softwaretrucs worden foto’s geprofessionaliseerd. De nieuwste toestellen werken met meerdere lenzen die elk hun eigen zoomniveau hebben. Zo kan er ingezoomd worden zonder al te veel kwaliteitsverlies. De smartphone evenaart het niveau van de spiegelreflexcamera.



Portret

Nagenoeg iedere telefoonmaker levert nu ook een speciale portretmodus. Daarbij wordt het scherptediepte-effect van een spiegelreflexcamera gesimuleerd. De telefoon scant het beeld, identificeert het onderwerp en maakt de achtergrond vervolgens onscherp. Bij portretfoto’s wordt een combinatie van lenzen gebruikt waarmee de telefoon goed de diepte in het beeld kan vastleggen. Op die manier wordt in gradaties alles rond het onderwerp onscherp gemaakt.



Nachtmodus

Innovatief is de nachtmodus. Smartphones leggen meerdere beelden in korte tijd vast, die aan elkaar worden geplakt om één goed belichte foto te maken. Dat lijkt op de HDR-functie in spiegelreflexcamera’s, maar smartphones profiteren van de krachtige processoren die zijn ingebouwd, waardoor een scherper beeld ontstaat.



Vlaggenschip

De nieuwe opties zitten op de recente topmodellen van de telefoonmakers. De iPhone 11 Pro en de Samsung Galaxy Note 10+. De iPhone 11 Pro heeft een groothoeklens, wide-angle-lens en telelens. De Samsung Galaxy Note 10+ heeft vier camera’s, maar één hiervan wordt enkel gebruikt om diepte te herkennen. Beide smartphones hebben een fors prijskaartje waarbij de iPhone op afstand de meest prijzige is.



Bescherming

De prijzen geven de noodzaak aan om dergelijke toestellen optimaal te beschermen met deugdelijke telefoonhoesjes en schermprotectors. Het is behoorlijk investeren in geavanceerde toestellen die zeker gelet op de uitvoering kwetsbaar zijn. Het design heeft een randloos scherm en een glazen achterkant wat de kwetsbaarheid groter maakt. Laat je het toestel vallen op handhoogte dan is het zwaar beschadigd. Al ben je nog zo voorzichtig, je voorkomt niet dat er snel krassen komen op het scherm of achterkant.



Telefoonhoesjes

Hoesjes worden van kunststof, siliconen of leer gemaakt. Kwalitatieve telefoonhoesjes worden specifiek ontwikkeld om breuk en andere beschadigingen van de smartphone te voorkomen. Ook daar zie je een ontwikkeling in het materiaal waarbij je eigenlijk niet merkt dat er een gsm hoesje om de smartphone zit. Alle mogelijkheden en aansluitingen blijven natuurlijk intact. De telefooncover is perfect gemaakt zodat alle camera’s optimaal blijven functioneren. Dit geldt ook voor de aansluitmogelijkheden van de oplader en accessoires.



Kies voor kostbare modellen altijd voor kwalitatief de beste telefoonhoesjes. De hoesjes zijn vergeleken met een verzekering betaalbaar. Schaf daarom bij aankoop van een smartphone direct een passende telefoonhoes aan. Dan blijft fotograferen een geweldige belevenis.